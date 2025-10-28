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Grave. Jornal Uma, com edição do Miguel Cordeiro. E em destaque, Miguel, apesar das cedências em linhas vermelhas apresentadas pelo Chega, André Ventura declara vitória depois do acordo alcançado com o PSD pra aprovação da Lei da Nacionalidade.

Ventura explica que era preciso chegar a um meio-termo e que ambos os partidos acabaram por abdicar de bandeiras importantes para ser possível chegar a um entendimento. De qualquer maneira, e mesmo que não tenha conseguido fazer incluir na lei todas as propostas que apresentou, Ventura diz que Portugal dá hoje um passo na direção certa.

Conseguimos coisas e vitórias importantes, como esta que lhe disse. Não vamos poder ter as pessoas que pedem nacionalidade dependentes de subsídios, isto é muito importante. Vamos poder aumentar o prazo largamente para se obter a nacionalidade portuguesa. Portugal hoje entra no lote dos países da Europa onde será mais difícil obter nacionalidade. Isto é uma vitória que há um ano ou dois ninguém acreditava ser possível. Hoje Portugal entra nesse lote, graças ao Chega. Portanto, entre isso e não ter nenhuma lei da nacionalidade, eu acho que esta é uma vitória. Traz riscos, porque se correr mal, se a lei tiver falhas, se o Tribunal Constitucional entender que ela tem que voltar pra trás, cá estaremos.

E, por isso, Ventura apela que a vontade dos dois maiores partidos seja respeitada e também que a lei não seja bloqueada pelo Tribunal Constitucional ou pelo presidente da República. O líder do Chega falou nos corredores da Assembleia da República, à margem do debate em torno do orçamento.

E Miguel, depois de José Luís Carneiro ter ontem apelado ao Ministério Público que intervenha em relação aos cartazes do candidato presidencial André Ventura, o líder do Chega fala em liberdade de expressão.

O secretário-geral do PS e várias associações queixam-se de referências racistas, referências xenófobas nos cartazes do candidato presidencial, que começaram a ser espalhados pelas ruas nos últimos dias. Ventura lamenta que os adversários do Chega queiram envolver a justiça no que considera ser um caso de liberdade política.

Os adversários em democracia não se vencem prendendo, ou mandando retirar cartazes, ou mandando retirar a sua palavra, ou calando. Os adversários em democracia vencem-se com debate, com confronto de ideias. Depois, ao ouvir o José Luís Carneiro apelar ao Ministério Público, pra quê? Para me prender? Para impedir que os cartazes-

Não, várias associações é que-

Mas eu estou respondendo ao José Luís Carneiro. Apelou ao Ministério Público, mas pra quê? Quer dizer, é pro Ministério Público prender o líder da oposição? Acham que isso era uma boa imagem pro país lá pra fora? Que o líder da oposição é preso por causa da sua liberdade de expressão?

Declarações de André Ventura nos corredores da Assembleia da República.

E o constitucionalista Vitalino Canas considera que os cartazes da candidatura presidencial de André Ventura podem incorrer num crime.

Esses cartazes mostram uma foto de André Ventura acompanhado pela frase: "Isto não é o Bangladesh". Noutro pode ler-se: "Os ciganos têm de cumprir a lei". No Explicador desta manhã, Vitalino Canas considera que o Chega foi longe demais e que o caso merece uma avaliação por parte da Justiça.

Estes cartazes, na medida em que isolam dois grupos, no caso de pessoas, tendo em conta a sua origem geográfica, tendo em conta o critério étnico, a sua origem étnica, e procuram transmitir uma visão negativa sobre elas, transmitir e até incentivar uma visão negativa sobre elas, discriminando-as em relação ao resto da comunidade, são cartazes que podem ser analisados à luz do artigo 240, número um, do Código Penal. Portanto, poderemos estar aqui perante um crime. Seguramente que o Chega procurou avaliar essa sua situação, mas acho que foi além da fronteira.

Oito associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público e admitem avançar com uma providência cautelar para a retirada dos cartazes.

No debate do Orçamento do Estado, o ministro da Economia garante que o PRR vai ser todo executado.

Manuel Castro Almeida admite a existência de dificuldades para recuperar dos atrasos, mas garante que a bazuca financeira da Europa vai ser integralmente executada. O ministro da Economia foi o segundo a intervir nesta manhã de discussão orçamental. A acompanhar o debate está o repórter Miguel Viterbo Dias. Miguel, que garantias deixa o ministro quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência?

Deixa a garantia de que o governo já terá encontrado mecanismos para garantir que o dinheiro do PRR fica em território nacional e pronto a ser executado, ainda que algum tenha que o ser depois do prazo final. Ainda assim, o que garante Manuel Castro Almeida é que apesar das muitas dificuldades, que admite que existem, todo o dinheiro atribuído através de subvenções por parte do Plano de Recuperação e Resiliência vai ser executado por Portugal.

Investiremos a totalidade das subvenções do PRR e estamos dentro dos prazos previstos. O sétimo pedido de pagamento já foi recebido na sua totalidade e o oitavo pedido será apresentado este ano dentro do prazo fixado. Não vale a pena os profetas da desgraça teimarem em profecias de fracasso. A verdade é que vamos utilizar a totalidade das subvenções do PRR. Não há riscos de incumprimento do PRR.

"Não há riscos", diz Manuel Castro Almeida, a atirar à oposição também, que tem deixado vários alertas sobre as dificuldades de executar o Plano de Recuperação e Resiliência, numa manhã, já início de tarde, em que já podemos também escutar a terceira ministra a falar hoje sobre o Orçamento do Estado, neste caso, Maria do Rosário Palma Ramalho, com a pasta do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, que afirmou que o governo é dialogante no que toca a uma eventual reforma laboral, mas que vai mesmo querer avançar ao longo deste mandato.

Este é um governo que dialoga com humildade democrática com todos e também aqui, mas é inequivocamente um governo de ação. Por isso, tudo faremos para alcançar as reformas que o país precisa de nós.

Reformas que são para avançar, ainda que noutros fóruns. Esta é uma das linhas vermelhas que o governo cumpriu para garantir a viabilização do PS ao Orçamento do Estado, não incluir aqui alterações à lei laboral, num debate que está no último dia, mas que tem ainda muito tempo pela frente. Só da parte da tarde começará a sessão de encerramento e a votação, num dia que termina ainda com a votação final global da Lei da Nacionalidade e, por isso, uma tarde que terá ainda muito para dar e em que um partido ainda mantém tudo em aberto, neste caso, o Chega, ainda não revelou qual será o sentido de voto na generalidade para este Orçamento do Estado.

Miguel Vitor Dias e a Rádio Observador a continuar a acompanhar o debate em torno do Orçamento do Estado.

Noutros temas, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte de um militar da GNR, no que condena como um ato criminoso grave.

Um militar da GNR, na noite passada, morreu. Três ficaram feridos depois da embarcação em que seguiam ter sido abalroada por uma lancha de alta velocidade no rio Guadiana. A guarda suspeita que a lancha estivesse destinada ao tráfico de droga proveniente do norte de África. À margem de uma visita a uma escola em Vila Verde, o presidente da República afirma que apresentou as condolências à família.

Já apresentei o pesar de todos os portugueses à viúva pela morte do seu marido e testemunhei a gratidão por mais um grande serviço prestado. Tinha uma carreira bem conhecida e era muito querido na corporação, mas é um serviço que presta ao país numa situação dolorosa, lamentável. Espera que seja objeto de devida investigação e punição.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa a condenar este incidente.

E Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente, promulgou o diploma que regula o uso de lanchas rápidas para combater o tráfico de droga.

Essa informação foi partilhada no site da Presidência da República esta manhã. O diploma, que tinha sido aprovado no mês passado no Parlamento, prevê uma moldura penal de quatro anos de prisão a quem transportar ou exportar lanchas rápidas. E também a quem nelas entrar ou sair do território nacional sem autorização de autoridade tributária e aduaneira.

E o Parlamento homenageou o militar da GNR morto em serviço no arranque dos trabalhos.

Foi antes do início da discussão de hoje em torno do Orçamento do Estado. José Pedro Aguiar-Branco deixou uma mensagem ao militar da Guarda Nacional Republicana.

Em nome de toda a Câmara, posso, neste início, render a nossa homenagem a quem perdeu a vida a combater por algo que é importante para todos nós, apresentar os sentidos pêsames à família e à GNR e a nossa homenagem de reconhecimento e agradecimento por mais este ato em nome da segurança de todos e combate a essa chaga do tráfico à droga. Penso que posso fazer em nome de toda a Câmara.

Antes a ministra também falou nos corredores para lamentar este incidente e já Luís Carneiro diz que está consternado com a morte do militar do GNR. A reação do líder do Partido Socialista.

A fechar, Miguel, vamos a outras notícias em destaque.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para a possibilidade de cheias urbanas em Faro. O IPMA lançou um aviso amarelo de precipitação para todo o país até à meia-noite. Já no dia de amanhã, os avisos de precipitação passam para laranja nos distritos do Alentejo e do Algarve. Declarações à Rádio Observador por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com avisos para o dia de hoje e também para amanhã. Faltam poucas horas para o furacão Melissa atingir a Jamaica, o primeiro furacão de categoria cinco a atingir a bacia do Atlântico nos últimos seis anos. As Nações Unidas avisam que a situação na Jamaica pode ser catastrófica e a pior tempestade do século a atingir a ilha. Os ventos podem atingir velocidades de 280 km/h. Já morreram sete pessoas na região das Caraíbas.

É assim que fechamos o Jornal da Uma.