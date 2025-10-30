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A hora é uma. Está no ar o jornal da Uma, com edição do Miguel Vidara. Miguel, está agendada para esta hora uma conferência de imprensa que junta o primeiro-ministro e os presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores na residência oficial do chefe do governo.

Miguel Albuquerque e José Manuel Bolieiro, que participaram na reunião de Conselho de Ministros desta quinta-feira. Não é habitual. Seguimos sem demora até São Bento, ao encontro do jornalista do Observador, João Gama. João, tinha a indicação há pouco que a conferência de imprensa ainda não tinha começado. O que é que vão anunciar Luís Montenegro, Miguel Albuquerque e José Manuel Bolieiro?

É isso que vamos ter que esperar para ouvir nos próximos minutos, Miguel Vidara. Sei, pelo menos, a ordem das declarações aqui na sala da lareira do Palácio de São Bento. Será o primeiro-ministro o primeiro a discursar, seguido depois por Miguel Albuquerque e só depois por José Manuel Bolieiro. É uma declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, três discursos dos três chefes de governo. É pelo menos muito raro que os dois chefes do governo, quer da Madeira, quer dos Açores, se juntem a um Conselho de Ministros aqui na residência oficial do primeiro-ministro. E quanto ao tema, sabemos apenas que é uma declaração agendada, um Conselho de Ministros agendado para um dia depois da aprovação, na generalidade, do Orçamento do Estado na Assembleia da República para 2026, e que é um Orçamento do Estado que aumenta as transferências para as regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores. Vão contar estas duas regiões com 635 milhões de euros. É um aumento face ao que foi orçamentado no ano passado, para este ano de 2025, um aumento de 36 milhões de euros e que já recebeu, por isso, os elogios dos dois chefes de governo. Mas aqui ficamos à espera, Miguel, para termos essas dúvidas esclarecidas, sendo que, reforço, esta é uma declaração que não vai ter direito a perguntas dos jornalistas.

Aí voltaremos, João, caso a conferência de imprensa comece, entretanto, para ficarmos a perceber o que vai ser anunciado nesta conferência. Não é uma conferência de imprensa, é uma declaração, como percebemos, não há direito a perguntas, apenas uma declaração em que marcam presença Luís Montenegro, Miguel Albuquerque e José Manuel Bolieiro, presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores.

E Miguel, a economia portuguesa cresceu no terceiro trimestre do ano acima do esperado.

Sim, crescimento de 2,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, 0,8% se a comparação for feita com o trimestre anterior. São dados avançados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. O crescimento foi impulsionado, em boa parte, pelo consumo privado. A editora de economia do Observador, Alexandra Machado, explica que fatores contribuíram para este aumento do consumo.

De fato, houve aqui uma aceleração da economia, mas não esquecer que foi nesse terceiro trimestre que foram aplicadas as novas tabelas de retenção na fonte, que puseram mais dinheiro no bolso por via desse ajustamento das tabelas de retenção na fonte, e também foi em setembro que foi novamente dado aos pensionistas o suplemento extraordinário. Daí os portugueses terem ficado com um pouco mais de dinheiro na sua carteira e isto impulsionou o consumo privado, que foi isso, precisamente, o que puxou pela economia neste terceiro trimestre.

Análise da editora de economia Alexandra Machado aos dados provisórios divulgados esta manhã pelo INEC e apontam para um crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2,4%.

E de acordo com os dados do Eurostat, Portugal registou o quarto maior crescimento entre os países do euro.

Só é ultrapassado pela Espanha, pela República Checa e pela Irlanda, sendo que a Irlanda regista um crescimento superior a 12%. A média de subida do PIB nos países do euro é de 1,3%, 1,5% se acrescentarmos os países da União Europeia que não adotaram a moeda única.

E o governo anuncia uma ligação ferroviária de Lisboa a Madrid em cinco horas até 2030.

Uma redução significativa do tempo de viagem, que hoje ronda as 14 horas. Os governos de Portugal, Espanha e a Comissão Europeia chegaram a um acordo que contempla um conjunto de intervenções, por exemplo, obras em alguns troços para permitir alcançar esta meta. Isso mesmo é anunciado pelo Ministério das Infraestruturas em comunicado. Fica ainda definido o objetivo de até 2034 avançar com a linha de alta velocidade, que vai permitir ligar as duas capitais ibéricas em três horas.

Operação Air Cut. O Observador sabe que, para além de Volker Schmidt, estão também na mira do Ministério Público dois quadros de topo do Novo Banco.

O atual administrador financeiro e também um dos membros do Conselho Geral de Supervisão do banco. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica que em causa está o envolvimento dos dois suspeitos na subavaliação de ativos imobiliários.

Cinco carteiras de crédito, aliás, que geraram perdas de 611 milhões de euros que estão a ser passados a pente fino. À hora que nós estamos a falar, a informação que eu tenho é que ainda não houve constituição de arguidos. São considerados suspeitos, nomeadamente Volker Schmidt, que é considerado o principal suspeito. Vasco Pereira Coutinho também, assim como dois sócios estrangeiros de Vasco Pereira Coutinho que participaram nos negócios. Perceber se os ativos imobiliários foram vendidos, de fato, abaixo do seu valor real de mercado, perceber se gestores do Novo Banco beneficiaram, de alguma forma, de benefícios ou de incrementos patrimoniais.

Luís Rosa, redator principal do Observador, apesar da execução de dezenas de mandados de buscas a escritórios e sociedades, não há indicação de que tenham sido constituídos arguidos.

E pode saber mais sobre a Operação Air Cut no artigo assinado pelo Luís Rosa e que está em destaque no site do Observador E os Estados Unidos anunciam que podem assinar em breve um acordo comercial com a China. Donald Trump diz também que quer trabalhar com Xi Jinping para acabar com a guerra na Ucrânia.

Para já, houve a decisão de suspender a guerra comercial pelo período de um ano. O primeiro encontro em seis anos entre os dois chefes de Estado resultou no acordo para uma trégua de 12 meses, com suspensão de alguns dos acréscimos nas taxas aduaneiras aplicadas nos últimos meses de parte a parte. Pequim e Washington prometem aliviar a tensão comercial. Já depois do encontro e a bordo do avião presidencial, Trump expressou otimismo com os resultados da reunião e anuncia essa redução das taxas alfandegárias a produtos importados da China.

"Acho que foi uma reunião incrível. Ele é um líder incrível. Tomamos uma quantidade espantosa de decisões. Vocês sabem que nós aplicamos uma taxa de 20% à China por causa da droga que chega aos Estados Unidos e por causa das discussões de hoje, vamos reduzir essa taxa para 10% com efeito imediato".

Xi Jinping também promete estabilizar a relação comercial com os Estados Unidos. Sobre a guerra na Ucrânia, Trump afirma que saiu deste encontro com a garantia, por parte da China, de que os dois países vão trabalhar em conjunto para resolver o conflito.

"O tema da Ucrânia apareceu também em força. Vamos trabalhar juntos para ver se conseguimos fazer algo. Concordamos que os dois lados estão ainda predispostos a lutar e às vezes temos mesmo de os deixar lutar. É uma loucura. A China compra petróleo à Rússia, mas não discutimos bem isto. Discutimos mais a forma como vamos trabalhar juntos para acabar com a guerra".

Donald Trump deu ainda conta nestas declarações à imprensa que tem a intenção de visitar a China daqui a sensivelmente meio ano. Diz também que Xi Jinping poderá ir à Casa Branca nos meses que se seguem.

Uma hora e oito minutos, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora?

As presidenciais, 18 de janeiro, está confirmada a data da ida às urnas. O Presidente da República assinou esta quinta-feira o decreto, que segue agora para publicação em Diário da República. Fica também definido que a segunda volta vai realizar-se, caso haja a necessidade de recorrer a uma segunda volta, a 8 de fevereiro. A Comissão Europeia sugeriu hoje uma redução de 5% na pesca do carapau nas águas da Península Ibérica. Isso mesmo é proposto pelo Colégio de Comissários. Bruxelas propõe também uma redução de 3% da captura de sarco vermelho nos Açores. Estão a ser contados os últimos votos que faltam apurar para se saber quem venceu as eleições gerais nos Países Baixos, com mais de 99% dos votos contados a esta hora. O partido de Geert Wilders, de extrema-direita, vai vencendo por pouco mais de 2 mil votos, com o Partido Liberal, de Rob Jetten, em segundo lugar. Não é certo quem vai vencer estas eleições. O resultado deve ser conhecido nas próximas horas. Certo é que vários partidos já admitiram coligar-se para evitar uma negociação com o Partido da Liberdade, partido de extrema-direita, liderado por Geert Wilders.