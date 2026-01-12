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Gravador é uma hora. Está no ar o Jornal da Uma, com a edição do Luís Soares. Luís, começamos com as presidenciais. Luís Marques Mendes diz que o voto em Cotrim de Figueiredo é inútil.

Reação do candidato apoiado por PSD e CDS às palavras do candidato liberal, João Cotrim de Figueiredo não exclui apoiar André Ventura numa eventual segunda volta contra António José Seguro, apesar de dizer que está confiante de que vai estar numa segunda volta. Cotrim diz que nesta altura não exclui nenhuma possibilidade.

Não excluo qualquer candidato, mas terei que fazer uma reflexão profunda sobre que candidato estamos a falar. O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conheci. Quer dizer que se mudou o discurso e parece, esse sim, um político diferente.

Mas admitiria votar em André Ventura se fosse contra Seguro?

Teria que fazer uma reflexão duradoura, não excluo ninguém.

André Ventura está diferente, é o que diz João Cotrim de Figueiredo esta manhã de visita ao Mercado Municipal do Fundão, onde admitiu que talvez sinta também um nervosismo adicional por parte dos restantes adversários.

E na resposta, Luís Marques Mendes insiste que o voto em Cotrim de Figueiredo é um desperdício.

Depois dessas declarações em que o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal não exclui votar André Ventura numa segunda volta, Luís Marques Mendes diz que entregar o voto a Cotrim é, sim, inútil.

A reconhecer aquilo que muita gente diz que um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é um voto inútil. Inútil, porque não vai passar na segunda volta, porque não vai ganhar. Quer dizer, o que há de novo no dia de hoje é ser o próprio candidato a reconhecer aquilo que muita gente tem dito. Um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é, na prática, um voto inútil, porque ele próprio está a reconhecer que não vai passar na segunda volta. Eu, ao contrário, comecei por vos dizer. Foi das coisas que disse logo de manhã aqui a uma pessoa que me abordou. Eu estou a programar. Houve uma pessoa que me abordou dizendo: "Só falta uma semana". Eu disse: "Não, faltam quatro semanas".

Luís Marques Mendes, no final de uma visita a mercado em Paredes, o candidato apoiado pela AD rejeita ainda a acusação de Cotrim de Figueiredo de que o PSD esteja a pressionar os militantes.

Não, nunca tinha ouvido falar disso, nem acho que isso tem nenhuma relevância por uma razão muito simples. O voto das pessoas, militantes ou não militantes dos partidos, é um voto livre, é um voto secreto. E, portanto, toda a gente em Portugal tem a liberdade, ninguém é pressionado para coisíssima nenhuma. Acho que isso são questões de campanha eleitoral.

Luís Marques Mendes, em resposta aos jornalistas, insiste que já tem a segunda volta planeada.

Quanto a António Filipe, só fala em cenários de segunda volta depois do dia 18 de janeiro e recusa comentar as declarações de João Cotrim de Figueiredo.

O candidato apoiado pela CDU diz que se trata de uma questão de princípio, continua a sublinhar, no entanto, também as diferenças ideológicas para com António José Seguro.

Entre mim e António José Seguro, o candidato à esquerda sou eu.

E numa segunda volta onde Seguro passa?

Não, isso é só depois da primeira. Portanto, segunda volta só existe depois da primeira, depois de contados os votos da primeira.

Mas já há candidatos, António Filipe, a discutir a segunda volta. Hoje mesmo João Cotrim de Figueiredo dizia que não exclui o apoio a nenhuma das candidaturas, nomeadamente até a candidatura de André Ventura. Como é que olha para isso?

Pode haver candidatos a discutir tudo, mas eu só falo da segunda volta depois da primeira. Essa é a minha questão de princípio.

António Filipe, de visita esta manhã à Estação Nacional de Melhoramento de Plantas em Elvas, mostrou preocupação também face às consequências para Portugal do acordo entre a União Europeia com o Mercosul.

E Jorge Pinto critica João Cotrim de Figueiredo por admitir votar em André Ventura numa segunda volta e considera que a direita não é solução para a presidência da República.

Foi numa ação de campanha em Lisboa. Jorge Pinto considera que as declarações de Cotrim de Figueiredo dizem muito sobre o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

Acho que isso diz muito sobre João Cotrim de Figueiredo, diz muito sobre aquilo que o move também nesta campanha política e não é certamente a defesa da República, não é certamente ser o presidente da República de todos os portugueses. Porque se há alguém que tem falado contra a República, se há alguém que tem falado contra a nossa democracia, é André Ventura. Que João Cotrim de Figueiredo esteja confortável com isso e que assuma que poderia votar nele, a mim entristece-me, mas na verdade não me surpreende, porque os pontos de contato entre João Cotrim de Figueiredo e Iniciativa Liberal e Chega e André Ventura são vários. Há uma amizade entre os dois sabida, como vimos também nos próprios debates. Entristece-me, mas acho que também é um sinal de alerta para aqueles que à direita querem votar.

Aos jornalistas, Jorge Pinto diz também que não fica surpreendido com as palavras de Cotrim de Figueiredo sobre André Ventura, uma vez que considera que existe uma relação de amizade conhecida entre os dois, mas alerta também que este é um sinal para quem quer votar à direita.

Quanto a António José Seguro, mostrou-se contente por receber o apoio de Pedro Nuno Santos, mas lembra que a candidatura que protagoniza é livre e independente.

Admite que o apoio do ex-secretário-geral do PS não é o único que recebeu nos últimos dias. O antigo líder do PS recorreu esta manhã às redes sociais para deixar elogios e declarar apoio a António José Seguro. Pedro Nuno Santos revela que está contente com o apoio do PS ao candidato, em especial por se tratar precisamente de Seguro. No final de uma arruada em Barcelos, o candidato a Belém, apoiado pelo Partido Socialista, acabou por, João Gama, responder em poucos minutos a esse apoio.

É um apoio que agradece, mas não em demasia.

Claro que eu fico contente com esse apoio e tem somado a vários apoios que têm existido. Cada vez há mais pessoas que se somam a esta candidatura. Uns vêm da esquerda, outros vêm do centro, outros vêm da direita.

O apoio de Pedro Nuno Santos é mais um numa extensa lista de nomes que António José Seguro diz que se juntam à campanha, mas com um aviso.

Eu é que sou o candidato.

Mas conta com ele?

Obrigado.

Mas conta com ele? Abraça?

Não, vamos lá ver. Uma coisa são os apoios que chegam. Agora, a minha candidatura é a minha candidatura. Eu sou livre Vivo sem amarras, não fiz acordo absolutamente com ninguém e é assim que vai continuar até o final, e vai ser o meu mandato.

Não responde sobre se espera ver ou não Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral. Tudo enquanto ensaia o apelo ao voto moderado, desta vez, num combate a dois com Luís Marques Mendes.

Sim, isso é claro. Mas eu luto pela defesa da democracia e luto contra os extremismos e os radicalismos. E segundo as sondagens, eu sou o candidato da moderação que está em melhores condições de ganhar as eleições.

Antes, mais uma referência a Mário Soares numa manhã fria em Barcelos, com um par de meias na mão.

Em 86, Mário Soares veio aqui buscar meias.

Foi? Pronto.

E depois ganhou as eleições.

Pronto. Pode ser que seja.

As meias da sorte.

Pode ser que seja. São as meias da amizade.

E é o som do galo de Barcelos.

Obrigado.

Com o apoio de Pedro Nuno Santos a marcar o arranque da segunda semana de campanha. Manhã de campanha de António José Seguro, em que o candidato falou sobre os outros pretendentes a Belém. Insiste que é o candidato moderado em melhor posição de chegar à segunda volta. Uma referência, diz António José Seguro, a Luís Marques Mendes.

E o primeiro-ministro sai de novo em defesa da ministra da Saúde. Luís Montenegro considera que o setor está envolvido numa perceção de caos e crise que não corresponde à realidade.

Primeiro-ministro que esteve esta manhã na inauguração da sede da direção executiva do SNS, no Porto, ao lado, com Ana Paula Martins. Durante o discurso, sublinhou Luís Montenegro que a perceção de caos, defendeu essa ideia, não corresponde à realidade do dia a dia dos profissionais de saúde.

Somos todos os dias confrontados com uma perceção de caos, de crise, de problema permanente. Eu não quero com isto diminuir os casos na base dos quais esta perceção é criada. O que eu tenho a obrigação, em nome também dos prestadores de serviços, dos profissionais, é de dizer que, felizmente para todos nós, isso não é a realidade que os tais mais de 150 mil atos diários dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde enfrentam todos os dias.

No discurso que fez durante a inauguração desta nova sede, Luís Montenegro atribui culpas às notícias que, a seu ver, passam uma imagem diferente da realidade e deixa também um agradecimento aos profissionais do setor.

Dar nota pública do nosso profundíssimo reconhecimento a todos quantos servem o interesse de Portugal e dos portugueses nas nossas unidades de saúde, contrariando aquilo que é uma absoluta desproporção entre o trabalho que prestam e a onda noticiosa que muitas vezes se apresenta em sentido contrário precisamente aos efeitos desse trabalho.

Luís Montenegro que deixou ainda elogios ao desempenho da ministra da Saúde e também nesta inauguração marcou presença, naturalmente, o diretor-executivo do SNS. Álvaro Almeida desvaloriza as notícias que dão conta do excesso de mortalidade em Portugal.

A gripe causa geralmente excesso de mortalidade. Portanto, as causas concretas, a dimensão, tudo isso são questões que só poderão ser analisadas a posteriori, coisa que faremos quando tivermos os dados necessários.

Declarações de Álvaro Almeida aos jornalistas, à margem da inauguração da sede da direção executiva do SNS, sendo que nem Luís Montenegro nem Ana Paula Martins falaram aos jornalistas.

Uma hora e nove minutos. Luís, que outras notícias marcam a atualidade?

A China alerta os Estados Unidos para não usar outros países como pretexto para anexar a Gronelândia. O aviso é do porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros, na conferência de imprensa do responsável, avisa que as atividades da China no Ártico estão de acordo com o direito internacional e que apenas visam promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável na região. Também Espanha mostra preocupação sobre este tema, diz estar disponível para reforçar a segurança da Gronelândia no âmbito da NATO. O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros considera que as pressões sobre o território dinamarquês devem acabar.

Luís Soares e o Jornal da Uma.