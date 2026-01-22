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É uma hora. Está no ar o jornal da Uma da Rádio Observador, com edição do Miguel Videira. Miguel, mais um acidente ferroviário em Espanha. Um comboio de passageiros colidiu contra uma grua em Cartagena, na região de Múrcia.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia, hora local, em Alumbres, numa intervenção à margem de um evento em Madri. O presidente da região de Múrcia, Fernando López Miras, confirma que o acidente provocou cinco feridos ligeiros e que não houve descarrilamento. Ao "El País", a presidente da Câmara de Cartagena já tinha dado a indicação de que ninguém ficou preso no comboio e que não há vagões capotados. As causas do acidente não são conhecidas, mas a gestora da infraestrutura ferroviária avança na rede social Lex que uma grua caiu na linha. O serviço na linha ferroviária Cartagena Los Nietos está interrompida por causa deste acidente.

E está formalmente criado o Conselho de Paz. A cerimónia presidida por Donald Trump decorreu ao final da manhã em Davos, na Suíça.

O Conselho de Paz, que foi anunciado no âmbito do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, tinha como missão supervisionar o cumprimento do cessar-fogo. A verdade é que passou a ser intenção de Trump alargar o âmbito da organização. Assim, o Conselho de Paz, de acordo com a carta constitutiva, tem por missão promover a paz em todo o mundo. Uma necessidade, diz Trump, face às dificuldades de resposta das Nações Unidas.

Eu sempre disse que as Nações Unidas têm um enorme potencial, mas não sabem aproveitá-lo. E a ONU tem ótimas pessoas, mas nas oito guerras que eu consegui terminar, não falei com nenhuma delas. Se acham que elas conseguiam acabar com oito guerras, acho que tentaram, pelo menos acabar com algumas, mas não se esforçaram o suficiente.

Donald Trump vai presidir a este novo Conselho de Paz, que, de acordo com o alto funcionário da Casa Branca, integra perto de 35 países de um conjunto de quase 60 convites que foram feitos. Israel, Arábia Saudita, Egito, Turquia, Hungria, Paraguai, Argentina, Bielorrússia e Vietnã são alguns dos Estados que integram a organização. O número vai aumentar. É pelo menos isso que garante Donald Trump.

Quase todos os países querem fazer parte disto e nós enviámos as cartas há alguns dias e estes são apenas alguns dos países que estão aqui. Por acaso estão em Davos. Cada um deles é meu amigo. Eu gosto de todos.

A verdade é que também há recusas. França, Noruega, Suécia e Eslovénia disseram "não". Portugal foi convidado, foi disso mesmo que deu conta esta semana o ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento. Paulo Rangel adianta que o governo está em consulta com outros parceiros para decidir o que vai fazer.

Noutra frente, as ambições de Donald Trump em relação à Gronelândia estiveram em análise esta manhã aqui no Observador por três eurodeputados portugueses, Miguel.

Francisca Assis, Paulo Cunha e Tiago Moreira de Sá. O eurodeputado socialista Francisca Assis considera que o problema não são os Estados Unidos, antes Donald Trump.

A grande tragédia que nós neste momento estamos a viver é que nós estamos confrontados com o surgimento de um homem com uma clara vocação autocrática, que foi eleito democraticamente para a chefia de uma democracia, mas tem uma clara vocação autocrática, quer interna, quer externamente. Além disso, do meu ponto de vista, nas últimas semanas, tem dado sinais de evidente perturbação do ponto de vista psíquico.

Já o eurodeputado Paulo Cunha, do PSD, espera que a palavra de Trump seja para cumprir.

Esperamos, sinceramente, que tanto ao nível do abandono da lógica militar na intervenção como ao nível do abandono nas sanções, que sejam soluções para vingar.

Por fim, Tiago Moreira de Sá, deputado europeu eleito pelo Chega, considera que é preciso não esquecer que há mesmo um problema a que os europeus não podem voltar as costas.

O Ártico e a Gronelândia são, de facto, um problema de segurança. Um problema de segurança para o Ocidente em geral, para os Estados Unidos, mas também para a Europa, mas é um problema de segurança comum. Porque há, de facto, um avanço da China e da Rússia no Ártico. E isso é uma ameaça para todos nós, é uma ameaça para a segurança para todos nós e não é do nosso interesse. Os nossos aliados são os Estados Unidos da América, portanto é com os nossos aliados que nós devemos estar.

Análise dos eurodeputados portugueses, destes três eurodeputados portugueses convidados do Explicador desta manhã.

E José Sócrates apresentou queixa da Justiça portuguesa às Nações Unidas.

Ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, entende que está a ser posto em causa o direito de defesa. O antigo líder socialista contesta a nomeação de uma nova advogada oficiosa para substituir José Pedro, que à semelhança de Pedro Delil, renunciou à defesa do antigo primeiro-ministro.

Não podendo interromper por uns dias até que o meu advogado se restabelecesse? Não, achou melhor nomear uma advogada. E então, o que é que aconteceu? Deu também a essa advogada cinco dias para se preparar. Essa advogada nem sequer consultou o processo, nem o levantou. Não sei se agora o terá levantado, mas na altura não o levantou.

Chama a atenção Sócrates para o facto do processo ter mais de 300 mil páginas e 400 horas de gravação, argumenta que é humanamente impossível consultar um processo desta dimensão num período temporal tão curto e acusa o coletivo de juízes de violar o artigo sexto da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Violando diretamente, grosseiramente, o artigo sexto da Convenção, a alínea B do ponto três desse artigo

Que se refere exatamente ao tempo necessário para as pessoas se defenderem, que os meus advogados deram conta ao tribunal e dão conta agora também ao Special Rapporteur das Nações Unidas.

José Sócrates, numa conferência de imprensa esta manhã em Bruxelas. Está aqui conosco neste jornal da 13h, o Luís Rosa, redator principal do Observador, que acompanha de forma próxima os temas relacionados com justiça. Luís Rosa, boa tarde. Que implicação tem esta queixa anunciada por José Sócrates para o curso do julgamento?

No ponto de vista do processo que está a decorrer em Portugal, do julgamento da Operação Marquês, e também do processo secundário da Operação Marquês, que é um segundo processo que existe contra Sócrates, é zero. A implicação é absolutamente zero. Isto por uma razão muito simples, e é importante explicar isso aos nossos ouvintes. Independentemente das queixas que José Sócrates apresente em tribunais internacionais, como é o caso do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ou órgãos internacionais, nós, Portugal, somos um Estado soberano e portanto quem administra a justiça somos nós, portugueses. A administração da justiça é feita pelos representantes do Estado português, neste caso juízes, procuradores, até os próprios advogados que também fazem parte do coletivo. E portanto, a implicação destas queixas internacionais é zero. O processo em Portugal vai seguir de forma natural, o julgamento está a decorrer de forma natural e assim continuará. Vamos supor um exemplo muito prático para os nossos ouvintes também perceberem melhor. Vamos supor que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que escrutina o respeito de Portugal pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que conclui daqui a muitos anos, porque estas queixas no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos demoram muitos anos a serem apreciadas e decididas. Vamos supor que decide que Portugal violou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Qual é a consequência? É que o Estado português é condenado ao pagamento de uma indenização. Só, mais nada. Teoricamente, e em abstrato, nessa altura, se por exemplo, a Operação Marquês não estiver concluída, esperamos que esteja, mas se não estiver, a implicação continua a ser zero. Só pode ter implicação se, por exemplo, quando o processo em Portugal tiver sido julgado. E aí, Sócrates, com uma eventual vitória no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, pode pedir uma reapreciação do seu caso em Portugal no Supremo Tribunal de Justiça, que é uma reapreciação extraordinária e que muito raramente tem deferimento. Portanto, repito, a implicação é zero. E no futuro, pode também continuar a ser zero.

Luís, em que ponto é que estamos deste julgamento? Houve a renúncia de José Preto. José Sócrates tem advogado nesta altura ou não?

Tem um advogado oficioso.

Oficioso.

Por quê? Porque os advogados de Sócrates renunciaram. Ainda por cima, é importante também dar esse contexto muito rapidamente. Os advogados de Sócrates, Pedro Dalila e José Preto, renunciaram por quê? Porque discordam das decisões da juíza. Isso não é um motivo, não é um fundamento lógico para renunciar ao mandato. E também não é um fundamento lógico para renunciar porque a juíza os trata mal. Também esse não é o fundamento. A juíza entendeu que há aqui uma manobra dilatória, entendeu que os dois estão a agir de má-fé, acusou os dois disso mesmo. Há recursos em curso e veremos se os tribunais superiores vão dar razão à defesa do Sócrates. Duvido muito que deem.

Luís Rosa, obrigado pela tua presença nesta edição da 13h, a pretexto desta queixa apresentada às Nações Unidas por José Sócrates. Foi isso que anunciou em conferência de imprensa há pouco o antigo primeiro-ministro.

Miguel, Europeu de Andebol, Portugal defronta daqui a pouco a Alemanha. Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol, diz que a equipe vai entrar em campo com muita garra.

É já daqui a pouco, 14h30, que os Heróis do Mar jogam o primeiro jogo da ronda principal, ainda com a vitória frente à Dinamarca, tetracampeão do mundo, bem fresca na memória. Ora, ouvido pela Rádio Observador, Miguel Laranjeiro, o presidente da federação, sublinha o trajeto que define brilhante que a seleção está a fazer neste Europeu.

Há uma coisa que posso garantir, que é o foco, uma competência, uma garra e uma força desta seleção que dá todas as expectativas positivas e de confiança para um resultado a nosso favor no jogo. Agora, claro, o jogo é um jogo, mas ainda há pouco estive com a seleção e disse que o país está a acompanhar esse trajeto brilhante que está a acontecer até agora.

Sobre os restantes jogos desta ronda principal, Miguel Laranjeiro diz que a seleção vai enfrentar as melhores seleções da Europa, mas coloca os Heróis do Mar no mesmo patamar que os adversários e espera que a equipe consiga dar mais alegrias a este povo português.

O nosso main round é provavelmente o main round mais exigente, para não dizer mais difícil, porque tem todas as seleções ou praticamente todas as seleções de grande nível europeu. E é esse nível que nós somos. Nós somos um grande nível europeu e estamos a bater com as melhores. E nesse quadro todos os resultados são possíveis, mas sinceramente espero mais alegrias neste Campeonato da Europa.

E depois da vitória frente à Dinamarca, como disse, tetracampeã do mundo, por que não sonhar mais alto, eventualmente até com o título no Europeu? Portugal, Alemanha, primeiro jogo da ronda principal a partir das 14h30.

Miguel Vidara e o Jornal da Uma.