CEO da TAP pode vir a pedir uma indemnização de mais de 4 milhões de euros na sequência da saída da liderança da empresa

As contas são do advogado Pedro da Quitéria Faria no programa Justiça Cega da Rádio Observador. Ainda, os concorrentes em cadeira de rodas foram proibidos de participar na Mini Maratona de Lisboa.