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São 14h em ponto, começa agora o "Jornal das Duas" com a edição do Luís Soares. Luís, o Conselho de Segurança de Israel já aprovou o acordo de cessar-fogo com o Hamas, que vai permitir o regresso dos reféns ao país.

Anúncio feito pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Dois ministros ligados à extrema-direita israelita votaram contra esse acordo. Segundo avança a agência estatal israelita Kan, o ministro das Finanças e também o ministro da Segurança Nacional opuseram-se ao acordo. Os dois, de resto, sempre defenderam que Israel devia continuar a ofensiva na Faixa de Gaza. O ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, chegou mesmo a ameaçar com a demissão do governo de Netanyahu, caso o acordo fosse avante. Esta tarde realiza-se a reunião do governo israelita. O presidente Isaac Herzog já reagiu com satisfação à decisão do gabinete de segurança de aprovar esse acordo. Diz Isaac Herzog que espera que o governo israelita faça o mesmo em breve.

E no âmbito deste acordo, pode ser libertado no domingo, pelo menos, um cidadão com nacionalidade portuguesa.

E também outros dois com eventuais ligações a Portugal, reféns feitos em Gaza em outubro de 2023. Esta é, para já, a informação disponível, adiantava a Lusa, por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que ressalva, no entanto, que estas informações estão ainda sujeitas a eventual retificação. A libertação de reféns deste ataque do Hamas faz parte do acordo de cessar-fogo alcançado esta semana entre Israel e o movimento palestiniano. O acordo que deverá mesmo entrar em vigor no domingo, o dia em que serão libertados os primeiros reféns. A imprensa israelita diz que a primeira libertação deverá acontecer às 16h de domingo. Esse acordo deverá entrar em vigor à 12:15, apesar de dúvidas ainda sobre os horários e o calendário das reuniões em Israel.

Na atualidade nacional, está aprovada a proposta de desagregação de mais de 300 freguesias.

Como se esperava, o projeto de lei foi aprovado no Parlamento apenas com os votos contra da Iniciativa Liberal, o Chega absteve-se. Esta aprovação, Maria Miguel Duarte, agora em direto, foi muito saudada aí no Parlamento.

Foi uma aprovação que mereceu um aplauso de pé por parte das bancadas parlamentares que votaram a favor desta reposição de mais de 300 freguesias, mas também por parte das centenas de pessoas que assistiam nas galerias aqui do Parlamento, muitos deles autarcas de freguesias.

Quem vota a favor? Todas as restantes bancadas. Muito obrigado. É aprovado.

A medida foi assim aprovada na generalidade. Acabou por não ser preciso votar freguesia a freguesia. Todos os partidos votaram a favor, menos o Chega, que se absteve, e a Iniciativa Liberal, que votou contra esta medida. E já no debate antes desta votação, a líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, deixou críticas à desagregação destas freguesias.

Os partidos da direita à esquerda querem multiplicar freguesias, cargos e burocracia. Senhores deputados, a Iniciativa Liberal é contra este retrocesso por três razões fundamentais: mais freguesias significa mais despesa pública, mais presidentes, mais executivos, mais lugares para distribuir e tudo pago com o dinheiro dos contribuintes.

Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, que considera que os partidos pretendem apenas multiplicar cargos com esta medida. Está assim aprovado este projeto de lei, que faz com que mais de 300 freguesias sejam repostas. Isto depois de terem sido agregadas em várias uniões de freguesia ou terem mesmo sido extintas durante o período da Troika e do governo de Pedro Passos Coelho.

Maria Miguel Duarte, aqui em direto do Parlamento, depois de aprovada essa proposta de desagregação de mais de 300 freguesias.

O antigo ministro Miguel Relvas acredita que PS e PSD já se arrependeram de terem dado luz verde a esta reforma das freguesias.

No Contracorrente de hoje, Miguel Relvas, autor da lei que juntou freguesias no tempo da Troika, acusa o Parlamento de ter avançado com a desagregação sem ter realizado qualquer estudo. O antigo ministro social-democrata diz que PS e PSD podiam estar a contar com Marcelo para parar este processo.

Eu estou convencido que o PSD e o PS, quando despertaram para isto, já era tarde, já eles tinham votado aquilo na comissão e já era tarde. Ainda tiveram a esperança que o presidente da República pudesse. Mas o presidente da República já disse uma coisa e o seu contrário, o que é habitual nele, como nós sabemos. E, portanto, hoje, o presidente da República podia ter enviado para o Tribunal Constitucional para criar a lei. Agora, eu acho que ele não quer vetar, tem medo que o PSD e o PS se juntem e alterem depois a situação. Eu estou convencido que o presidente da República ganharia novamente alguns pontos e alguns focos de respeitabilidade que foi perdendo ao longo deste processo.

Declarações de Miguel Relvas no Contracorrente desta manhã, a criticar a desagregação de freguesias que foi hoje aprovada no Parlamento.

O governo deu luz verde à ANA Aeroportos para avançar com a candidatura ao desenvolvimento do novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete. Uma decisão que marca o início de um processo negocial ainda complexo.

A decisão foi anunciada hoje, em comunicado, pelo Ministério das Infraestruturas. Acontece depois da proposta apresentada pela concessionária para este projeto. No entanto, o governo avisa ainda há aspetos que quer negociar com a ANA, como o custo, o financiamento e o prazo de construção do novo aeroporto, como explica a jornalista Ana Suspiro.

Neste momento, aquilo que nos diz o governo é que sim, vamos fazer o processo com a ANA, mas também diz que há três aspetos que quer negociar. As questões que o governo quer negociar são o custo Ou seja, o investimento total proposto pela ANA, que sabe-se que anda entre os oito e os 9 mil milhões de euros, o financiamento desse custo, como é que a ANA vai financiar esse custo, uma vez que não vai recorrer de forma direta ao Orçamento de Estado, isso está assegurado na proposta, e finalmente, o prazo de construção, que parece que o valor de referência são os seis anos. Portanto, a bola passa para o lado da concessionária, que vai ter que apresentar uma candidatura, mas este é um processo ainda com alguns meses, talvez até mais do que um ano.

A jornalista do Observador, Ana Suspiro, diz também que este é um processo negocial complexo e explica que é preciso uma candidatura sólida por parte da ANA para garantir a aprovação do governo.

É um primeiro passo para se iniciar aquilo que se adivinha como um processo negocial complexo. Ou seja, o que o governo faz agora? Dá luz verde ao relatório que a concessionária apresentou, considerando que é uma base de trabalho para uma futura negociação de condições concretas. A ANA, neste momento, sabe que aquele relatório e aquilo que ela apresentou serve de base para apresentar uma candidatura à construção do novo aeroporto de Lisboa. Vai ter que ser uma coisa muito sólida e que vai ser construída com base nesta negociação com o governo.

Ana Suspiro, a jornalista do Observador, que assina esta notícia no nosso site. A ANA Aeroportos vai avançar com essa candidatura à construção do novo aeroporto de Lisboa.

No desporto, o Sporting defronta amanhã o Rio Ave, no regresso à Liga, e o treinador Rui Borges admite que a equipa leonina está cansada.

E continuam, de resto, a aumentar as ausências no plantel dos Leões, apesar do iminente regresso de Daniel Bragança, Eduardo Quaresma é baixa confirmada e Ocariz e Morita estão também em dúvida até à hora do jogo. O treinador dos Leões garante que a semana de treinos foi positiva, mas lamenta a sobrecarga de jogos que condiciona o trabalho da equipa técnica.

A equipa está claramente em fadiga, derivado às lesões que nos têm acontecido, por isso há alguma sobrecarga. Temos que ter aqui algum cuidado, temos tido. Deu para treinar mais um ou outro pormenor. Claro que, por mais que eu diga que não tenho tempo para treinar, não é com mais dois dias que vou fazer tudo e mais alguma coisa. Deu para acrescentar, para eles perceberem melhor, com mais calma, principalmente, uma ou outra situação que a gente acha que é mais importante, porque o resto foi uma semana boa, uma semana também para relaxar. Relaxar não, mas no sentido de recuperar alguma fadiga que existe.

Treinador do Sporting, Rui Borges, na antevisão do jogo entre Leões e Vila Condenses. O Rio Ave-Sporting joga-se amanhã em Vila do Conde, tem início marcado para as 18h.

E vai contar naturalmente com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Luís, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

Quatro serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar fechados neste fim de semana, informação que consta do portal do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com as escalas de urgência do SNS, vão estar encerrados os serviços de urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, Santarém, Santo André, em Leiria, e também do Hospital de Vila Franca de Xira. Também a urgência pediátrica do Beatriz Ângelo, em Loures, vai estar encerrada neste fim de semana e as urgências do Hospital Fernando Fonseca estão reservadas aos casos referenciados pelo INEM. As autoridades de saúde apelam aos utentes para ligarem para a linha SNS 24 antes de se deslocarem a um serviço de urgência. Marcelo Rebelo de Sousa garante que vai defender a estabilidade política até ao fim do mandato, algo que diz ser fundamental para o crescimento económico. Num vídeo transmitido numa conferência a propósito dos 160 anos do Diário de Notícias, o presidente da República defende que sem crescimento económico, é muito difícil combater as desigualdades económicas e sociais. Vinte e nove militares da GNR partem hoje para o Kosovo para integrar uma força de reserva internacional comandada por um major português, numa missão com o objetivo de ajudar a garantir a estabilidade durante as eleições parlamentares neste país dos Balcãs. A missão no Kosovo tem uma duração máxima de seis meses.

Foi o Jornal das Duas, aqui na Rádio Observador, numa edição do Luís Soares. Obrigada, Luís. Até já.

Até já.