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Observador. Jornal das duas, na Rádio Observador, com o Luís Soares. Luís, o Governo promete pôr em marcha várias medidas para apoiar as empresas portuguesas, com o objetivo de mitigar o impacto dessas tarifas aduaneiras que foram impostas pelos Estados Unidos.

Entre elas, apoios para incentivar as empresas portuguesas a diversificar os mercados. São as primeiras conclusões conhecidas dos encontros entre Governo e associações empresariais. Estas reuniões têm o objetivo de escutar associações e confederações de vários setores sobre as novas tarifas aprovadas pelos Estados Unidos. No final da reunião com representantes dos Ministérios da Economia, Finanças e Negócios Estrangeiros, o presidente da Confederação Empresarial levantou o véu sobre algumas dessas medidas. A CIP pediu apoios a empresas com quebras nas encomendas, também a revisão de valor do IVA para alguns produtos, mas Armindo Monteiro diz que ficou acento que as empresas vão ter apoios à internacionalização.

A questão da internacionalização, de apoios à internacionalização, sobretudo agora que precisamos de conquistar outros mercados, precisamos diversificar mercados. Os Estados Unidos são, naturalmente, um mercado importante, mas não são o único. E nós temos esta necessidade, sem lamúrias. É importante isto. Esta reação das empresas tem que ser uma reação sem lamúrias, consciente das dificuldades, não é alegres e felizes, mas também não é com lamúrias.

Declarações de Armindo Monteiro aos jornalistas no final da reunião, a encorajar os empresários portugueses a encarar estas tarifas norte-americanas sem lamúrias. O presidente da CIP elogia ainda o facto de o Governo estar a mostrar preocupação com o tema, mesmo no momento em que já está em gestão.

Estamos numa medida pragmática e uma semana depois de serem anunciadas as medidas ou alguns dias depois de entrar em vigor, parece-nos um tempo adequado, até tendo em conta que o Governo está em gestão. E, portanto, apreciamos muito o facto de o Governo, ainda que em gestão, estar com esta preocupação, e este é um sinal de esperança que as empresas precisam.

Armindo Monteiro, presidente da CIP, no final da reunião desta manhã com o Governo. As reuniões entre o Governo e as várias confederações e associações patronais continuam ao longo de todo o dia no Campus 21, em Lisboa, na sede do Governo, os encontros que decorrem até bem perto das 20h.

O antigo ministro da Economia, Carlos Tavares, defende que Portugal tem que diversificar os mercados de exportação.

Foi no Contracorrente desta manhã, Carlos Tavares lembra que o comércio não pode ficar concentrado em apenas alguns países.

Uma das coisas que nós precisamos, Portugal e a Europa também, é diversificar os destinos das exportações. Portugal, por exemplo, tem mais de 50% do comércio concentrado em quatro países apenas. Portanto, a França, a Espanha, a Alemanha e o Reino Unido. Para os Estados Unidos, nós exportamos cerca de 7% ou 8% das nossas exportações de bens e serviços.

Análise do antigo ministro social-democrata Carlos Tavares, nesta manhã, no Contracorrente da Rádio Observador. Sublinha ainda que as tarifas impostas pelos Estados Unidos podem representar até uma oportunidade para a União Europeia se tornar mais competitiva.

União Europeia que espera apresentar a resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos lá para o início da próxima semana.

Ideia deixada pelo porta-voz da Comissão Europeia numa conferência de imprensa em Bruxelas. O executivo da Ursula von der Leyen está a consultar os estados membros para finalizar a lista de tarifas a aplicar em modelo de reciprocidade aos Estados Unidos. A Comissão Europeia não exclui nada e, em simultâneo, também não deixa de fora qualquer cenário de apoio, mas vai reger-se desde já pela cautela. De resto, ainda hoje a presidente da Comissão Europeia apelou para que se evite uma escalada na sequência dessas tarifas. Apelo feito durante uma conversa telefónica com o primeiro-ministro chinês.

E o setor automóvel da União Europeia defende que a solução para as tarifas tem de ser negociada com os Estados Unidos.

Esta manhã, representantes da indústria automóvel reuniram-se com a presidente da Comissão Europeia, encontro que contou, nomeadamente, com a participação de representantes dos grupos BMW, Volvo e Volkswagen. O pedido dos empresários à Comissão Europeia foi claro: a redução das taxas alfandegárias de ambos os lados como parte de uma solução negociada com os Estados Unidos.

Os mercados europeus respiram hoje de alívio depois de três dias de quedas acentuadas nas bolsas de valores.

As praças europeias, incluindo a portuguesa, estão hoje a recuperar de algumas das perdas registadas nos últimos dias. Em declarações à Rádio Observador, Pedro Lino explica que tem de se recuar quase um século para que se veja uma quebra semelhante à que aconteceu nestes últimos dias. No entanto, explica também que o dia de hoje está a ser melhor para o mercado bolsista.

Depois de três dias que foram um vendaval, quinta, sexta e segunda-feira, os mercados europeus respiram um pouco de alívio. A Alemanha sobe 1,4%, Paris 1,2%, o Eurostock 50 também 1,3% e Lisboa também acompanha. Eu recordo que ontem de manhã os futuros americanos estavam a cair cerca de 5%, as bolsas europeias chegaram a abrir a cair 10% e isto foi o maior ciclo de quedas desde o Covid. E em termos de se considerássemos três dias seguidos, houve dois períodos na história que tivemos quedas de 15% em três dias. Foi em 1987, em alguns períodos entre 1929 e 1932, ou seja, há 90 e tal anos que não víamos um evento destes.

O economista Pedro Lino, em declarações à Rádio Observador, com o estado atual dos mercados de capitais depois de, na última semana, os efeitos das tarifas de Donald Trump terem afetado este setor.

E a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde detetou irregularidades nos certificados de baixas dos agentes da PSP destacados para três jogos de futebol em fevereiro de 2024.

A IGAS tinha anunciado em dezembro a investigação a 11 médicos dos sistemas público e privado, por causa dos certificados de incapacidade temporária apresentados pelos agentes da PSP, que tinham sido destacados para três jogos da Liga Portuguesa de Futebol nos dias 3 e 4 de fevereiro do ano passado. Em nota divulgada hoje, a IGAS afirma que analisou os procedimentos seguidos na emissão dos certificados e de declarações médicas, concluiu que a maioria foi emitida dentro das normas, mas encontrou irregularidades de natureza formal em algumas dessas declarações relacionadas com insuficiência ou falta de registros clínicos. Ainda assim, a Inspeção-Geral diz que não houve casos de falsidade de documentos ou de complacência na emissão dos atestados médicos aos agentes da PSP. Face à ausência de alguns requisitos formais, a IGAS decidiu emitir também quatro recomendações para evitar novas situações de irregularidade na emissão de certificados de incapacidade temporária.

Morreu o antigo olheiro do Sporting, Aurélio Pereira, tinha 77 anos.

E foi um dos responsáveis pelo departamento de recrutamento e formação do Sporting durante mais de 30 anos. Esteve envolvido, por exemplo, no recrutamento de Cristiano Ronaldo, Paulo Futre ou Luís Figo. O Sporting já emitiu um comunicado em que manifesta pesar pela morte de Aurélio da Silva Pereira. Os leões falam no inconfundível senhor Formação. No comunicado, o Sporting destaca o trabalho de Aurélio Pereira no clube, nomeadamente em 1988, quando criou e passou a liderar o departamento de recrutamento e formação. Diz o Sporting que Aurélio Pereira vai para sempre ser recordado como um dos maiores nomes da história do futebol nacional.

Luís, olhemos para outras notícias a marcar a atualidade a esta hora.

O programa eleitoral da AD vai ser apresentado na próxima sexta-feira no Centro de Congressos de Lisboa. A informação foi adiantada pelo diretor de campanha. A apresentação está marcada para às 17h e vai ser feita pelo líder da coligação e primeiro-ministro Luís Montenegro. Ontem, Montenegro tentou sublinhar o que considera ser a grande diferença entre a proposta da AD e o programa eleitoral do PS. Disse que o objetivo da AD é criar mais riqueza para poder depois redistribuí-la de forma equitativa. A proposta do PS, diz Montenegro, é distribuir sem criar, o que quer dizer, diz Montenegro, que este é o caminho para o empobrecimento. O presidente ucraniano diz que o exército combateu contra soldados chineses no leste do país. De acordo com Volodymyr Zelensky, as forças ucranianas lutaram contra pelo menos seis soldados chineses e que inclusivamente dois deles foram levados como prisioneiros de guerra. Também acrescentou que pediu já a responsáveis do governo para pedirem uma justificação à China sobre esta situação. Pelo menos 12 pessoas morreram na República Dominicana depois do teto de uma discoteca ter desabado. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O teto da discoteca desabou hoje enquanto centenas de pessoas assistiam ao concerto de um cantor cujo paradeiro é nesta altura desconhecido. As autoridades avançam que 46 pessoas foram resgatadas pelas equipes de socorro e receberam assistência médica. E já está disponível um novo episódio de "O Misterioso Engenheiro Jardim", o novo podcast plus do Observador, que tem narrado ao longo das últimas semanas a vida de Jorge Jardim, empresário, mas também agente secreto a serviço do governo português durante os anos 50 e 60.

Ele foi também um dos grandes promotores dos concursos de misses, uma atividade na qual se envolveu com o objetivo de promover Moçambique.

E uma delas foi Irina Íris Maria dos Santos, eleita Miss Portugal em 1972.

E depois era a prova, que estava tudo combinado, a hora das provas dos vestidos. Nós sabíamos que tínhamos que estar naquela hora, que o engenheiro ia lá, que é para nos ver, nós vestimos e ele dava o seu parecer. "Fica bem, fica mal, mais decotado, menos decotado". Quando chega a minha vez, eu vou toda muito descontraída com o meu vestido para ele ver qual era a opinião dele. Quando ele fica assim muito sério e diz assim: "Este não é a cor do vestido que eu escolhi para a Íris". "Sr. Engenheiro, pois não é, o senhor engenheiro tinha escolhido este, mas achamos assim uma cor mais pálida para ela, que ela tem estes olhos, para sobressair os olhos". "Não, não. É daquele que eu escolhi, é aquele que vai ser".

Um trecho deste novo episódio de "O Misterioso Engenheiro Jardim", uma série em podcast narrada pelo ator Lourenço Ortigão e com banda sonora original dos HMB.

Quarto episódio já disponível no site O Observador e nas plataformas de podcast. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta história.