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O AS1. Começa agora o Jornal das duas, com a edição da Vanessa Cruz. Vanessa, Pedro Nuno Santos quer ser ouvido pelo Ministério Público antes da campanha eleitoral.

O líder do PS soube anteontem que está a ser alvo de uma averiguação preventiva por causa da compra de dois imóveis. Essa averiguação está a cargo do Ministério Público. O líder do PS disponibilizou, no dia a seguir, uma série de documentos sobre esses negócios no site que criou para a candidatura às legislativas marcadas para 18 de maio. Hoje, Pedro Nuno Santos explica por que este caso deve ser clarificado o quanto antes.

Obviamente que isso tem impacto, confunde as pessoas e é injusto, porque nós precisamos ter todos os dados para fazer as nossas escolhas e obviamente que um caso como o que foi noticiado gera confusão nas pessoas e eu acho que é do interesse de todos que seja clarificado.

O "Não" avançou e o "Expresso" confirmou que o DIAP do Porto já tinha arquivado, no ano passado, uma investigação sobre estas mesmas casas, que estão agora a ser alvo de averiguação preventiva. O Ministério Público acabou por abrir anteontem um novo procedimento, na sequência de uma denúncia anônima.

O líder do PS insiste ainda em enfatizar as diferenças deste caso para o de Luís Montenegro.

E avisa que é inevitável que o caso Spinonviva, que ensombra o primeiro-ministro e líder do PSD, entre na campanha.

Não há, em nenhum dos casos, qualquer tipo de equivalência. As equivalências que se fazem entre os políticos destroem a própria democracia e, por isso, a avaliação que nós fazemos do nosso principal adversário e do líder do nosso principal adversário é uma avaliação importante, que não pode deixar de estar na campanha. Eu percebo que não queiram fazer no que diz respeito a mim, porque percebem bem que não me podem comparar com o Luís Montenegro.

Pedro Nuno Santos, em declarações captadas pela RTP numa visita que fez a um lar de idosos em Sintra.

Entre Chega e Iniciativa Liberal, não é não. Os dois partidos seguem direções opostas e não admitem coligações pós-eleitorais.

Em análise ao debate de ontem entre Rui Rocha e André Ventura, Filipe Melo, do Chega, e Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, reiteram a barreira que os dois líderes partidários colocaram ontem nas televisões. Filipe Melo compara mesmo os liberais ao LIVRE, dizendo que a Iniciativa Liberal tem uma posição frágil nas sondagens.

É impossível o Chega apoiar um governo PSD-IL, porque a IL é o LIVRE disfarçado, é um LIVRE com gravata, como disse ontem, e bem, André Ventura. Não passa dos 4% a intenção de voto. Logo, um partido que tem 4% de intenções de voto não pode ser considerado para nenhuma coligação de governo. Pode ser, naturalmente, que o é, e tem o seu eleitorado, que o elegeu para dizer as baboseiras que eles defendem na Assembleia da República.

O deputado do Chega acusa ainda a Iniciativa Liberal de não saber debater para formar governo e faz duras críticas às políticas de privatização da IL.

Vanessa, do lado dos liberais, acordos com o Chega estão fora de questão. É uma garantia deixada pelo deputado Mário Amorim Lopes.

Que fala em divergências programáticas, mas destaca também a diabolização de imigrantes feita por André Ventura e recorre ao caso do jovem assassinado junto ao bar acadêmico da Universidade do Minho, em Braga, para reforçar essa impossibilidade de um qualquer entendimento com o Chega.

Tem de haver mão pesada sobre quem o assassinou e se, de facto, não forem residentes em Portugal, não forem portugueses, deve-se equacionar, naturalmente, como pena acessória repatriá-los, depois de cumprirem a sua pena. Mas não faz sentido, a partir daquele caso em particular, generalizar, como se todos os imigrantes, e todos os imigrantes do Bangladesh, foram esses que foram mencionados, fossem todos uns bandidos que vêm para Portugal assaltar e roubar. Isso é que é absolutamente inadmissível. E por todos esses motivos, só para concluir, com o Chega não, obviamente.

Sobre esse caso em particular, de que estava a falar aqui Mário Amorim Lopes, o caso do jovem que foi morto em Braga, no bar acadêmico, o suspeito do homicídio ia ser deportado de Portugal por ter registro criminal nos Estados Unidos. Um cidadão brasileiro que foi condenado há cerca de quatro anos a uma pena de prisão de dois anos e três meses por participação num grupo de assaltantes à mão armada nos Estados Unidos, uma notícia que vamos também desenvolver mais daqui a pouco. Aqui ficaram os destaques do debate entre Mário Amorim Lopes e Filipe Melo, deputados da Iniciativa Liberal e do Chega. Foram entrevistados pelo jornalista João Gama aqui na Rádio Observador.

Vanessa, o PS responde às críticas.

O PS responde às críticas num outro debate que ocorreu aqui na Rádio Observador pelo círculo eleitoral da Guarda. As legislativas daqui a um mês fizeram com que juntássemos aqui elementos de vários partidos. O PSD defende o voto contra o fim das SCUTs e alega o aumento de despesas para os contribuintes. PS e Chega criticam e dizem que não estão em causa as contas públicas. Vamos aqui ouvir a resposta às críticas por parte de Aida Carvalho, cabeça de lista do PS por Braga.

A abolição das portagens é um alívio imediato no bolso dos utilizadores. É, de facto, uma justiça social num território em que não existem grandes alternativas rodoviárias. E o PS foi e será sempre consequente com as suas decisões. Atendendo que havia condições financeiras favoráveis, como todos sabemos, o PS apresentou uma proposta para acabar com as portagens nas ex-SCUTs, tendo sido aprovada, na generalidade, no dia 2 de maio de 2024.

Aida Carvalho, cabeça de lista pela Guarda do PS. O PSD, pela voz de Dulcineia Moura, que é cabeça de lista social-democrata, admite que a renegociação das concessões das autoestradas era imprescindível, mas sem representar mais custos para os contribuintes, o que não seria possível com obras de renovação de vias.

O lema do governo AD e do grupo parlamentar do PSD foi coerente e foi sempre claro, que era melhorar a rede viária sem aumentar o custo para os contribuintes, ao mesmo tempo que diminuía o peso ao utilizador pagador. Mas é preciso investir, e isso é despesa pública na manutenção e na conservação das vias.

Falta-nos ouvir o Chega sobre este mesmo tema das portagens e das SCUT. Nuno Simões de Melo, o cabeça de lista pela Guarda, defende que é uma medida estratégica acabar com as portagens para, dessa forma, fixar e atrair novas populações para as regiões do interior.

O Chega sempre defendeu o fim das portagens.

Tinha um projeto de resolução diferente.

E por quê? Porque consideramos que temos que, centrando-nos na Guarda, porque eu penso que é para a Guarda que estamos a falar, nós temos que cuidar de quem está, fixar populações e atrair novas populações.

As portagens, tema de destaque neste debate entre os cabeças de lista do círculo eleitoral da Guarda, na Rádio Observador. A moderação ficou a cargo do Miguel Vitor Dias.

Já está disponível em podcast. O autarca de Vizela e líder do PS Braga queixa-se de instrumentalização da vida privada para fins de combate político. Está a ser investigado por violência doméstica.

A notícia foi avançada ontem pelo Observador. A Procuradoria-Geral da República e a GNR confirmam que há um inquérito aberto contra Victor Hugo Salgado por suspeitas deste crime. A mulher terá dado entrada nas urgências em Guimarães, depois de alegadas agressões em fevereiro, em dois momentos distintos, os dois em menos de 24 horas. Hoje, o autarca de Vizela, num comunicado conjunto com a mulher, a alegada vítima, falam num atentado à dignidade individual e também à ética democrática. Dizem que não vão contribuir para prolongar o que classificam de ruído e que não prestam mais declarações sobre este assunto. O PSD Vizela, entretanto, também reagiu a esta notícia do Observador. À rádio local, diz que se as suspeitas se confirmarem, o presidente da Câmara, que é socialista, deve abandonar o cargo de imediato.

Mais de 120 mil imigrantes obtiveram autorização de residência sem que o registo criminal do país de origem tenha sido verificado.

É o que conclui em um relatório preliminar da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, balanço de um modelo implementado em 2023 pelo governo de António Costa e que o executivo da AD revogou no início deste ano. Em declarações ao Jornal de Notícias, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que revogou a medida no início de 2025, acredita que foi uma falha grave do governo socialista. A AIMA terá encontrado folhas em branco, documentos falsos em vários processos, no lugar do registo criminal. Esta concessão automática de residência a cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa verificava apenas a base de dados de segurança nacional.

E fica por aqui este jornal das 14h, com edição da Vanessa Cruz.