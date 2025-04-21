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Duas da tarde na Rádio Observador, vamos atualizar as notícias. Jornal das duas com Miguel Cordeiro na Rádio Observador. Miguel, o governo propôs ao presidente da República que sejam decretados três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco.

Anúncio feito na última hora pelo primeiro-ministro, que reagiu à morte do Papa Francisco no Funchal. Luís Montenegro lembrou também o mote do Papa Francisco, um defensor de uma igreja para todos. Continuamos nesta altura a falar da morte do Papa Francisco e temos conosco em linha o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel. Muito boa tarde. Obrigado por estar conosco na Rádio Observador. Esteve em janeiro numa audiência com o Papa Francisco. Que memórias ficam desse encontro ainda neste ano de 2025?

Em primeiro lugar, deixe-me só dizer que obviamente, em nome do Estado português, apresentamos condolências ao Estado Vaticano, à Igreja Católica e a todos os católicos portugueses, e também do mundo inteiro e aos crentes e não crentes que têm no Papa Francisco uma referência moral. Justamente, desse meu encontro a 26 de janeiro, nessa manhã, tive realmente essa honra de ter 35 minutos a sós com o Papa Francisco. Falamos muito sobre a situação internacional. Eu chamo a atenção para esse ponto da referência moral, quer dizer, de facto, houve tempos em que nós tínhamos muitas vozes no plano internacional com visibilidade mundial, que mostravam um grande empenho nas causas da paz, da justiça e dos direitos humanos. Hoje, de facto, neste tempo de complicação e agravamento da situação internacional, uma subida grande das tensões geopolíticas, a existência de vários conflitos altamente sangrentos em curso, na verdade, era uma voz que clamava no deserto. Eu recordo, por exemplo, nos anos 60, tínhamos Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, o Papa Paulo VI ou o Dalai Lama, todo um conjunto de figuras de reconhecimento universal. Hoje, de facto, numa situação de grande tensão internacional, das únicas vozes que se faz ouvir, com certeza que há muita gente no terreno a ajudar e a trabalhar pela paz, em concreto, nos sítios mais complexos, mas uma voz com esta capacidade de ser ouvida à escala universal, só estou a ver o Papa Francisco, não estou a ver mais nenhuma. Efetivamente, a sua perda é, por isso, obviamente, algo que torna ainda mais difícil a situação em que vivemos, porque ele tinha essa capacidade de falar com todos, mesmo com aqueles que estão contra o direito internacional e são promotores da guerra, mas com os quais, obviamente, figuras como o Papa, como um secretário-geral das Nações Unidas, têm sempre de manter pontes de diálogo no sentido de os trazer para o lado do fim dos conflitos. Na verdade, eu penso que é uma perda muito grande, e essa personalidade apareceu e transpareceu nessa conversa, a sua preocupação, por exemplo, com os conflitos em África e com o papel que Portugal aí poderia desempenhar. Estou a pensar no Sudão, estou a pensar no Congo, que são as feridas mais expostas neste momento. O Sudão claramente o conflito mais terrível daqueles que estamos a viver, mesmo mais que Gaza, mais que a Ucrânia, em termos de perdas humanitárias e de situações de fome e de risco de vida, de longe já o mais catastrófico que estamos a viver. E essa sua preocupação constante. Mas depois também uma figura desconcertante pela sua proximidade, talvez um episódio anedótico, mas quando eu entrei e combinamos que falaríamos em espanhol, o Papa disse: "Sabe que há duas coisas que gosto muito em Portugal. A primeira, que estou muito ligado, é Fátima. E a segunda são os pastéis de nata." Para dizer que tinha este sentido de humor, estava já debilitado fisicamente, embora nada que se compare com aquilo que vimos nos últimos dias, mas estava claramente, perfeitamente a acompanhar a situação internacional, um grande conhecimento da situação portuguesa e do papel que Portugal poderia desempenhar e alguma exigência sobre essa nossa condição.

Queria pegar precisamente nesse aspecto. Primeiro, perceber, e gostava de dizer isso no início, com a pronúncia percetível, já houve um contacto do Ministério dos Negócios Estrangeiros português com o Vaticano, como acontece neste tipo de situações. Era uma boa relação de Portugal com o Vaticano, uma boa relação do Papa também com Portugal. Há uma ligação direta desta liderança do Papa Francisco a Portugal, uma vez que em 12 anos esteve duas vezes no nosso país, sendo que uma foi a Jornada Mundial da Juventude. Fica, de facto, Portugal com uma marca também daquilo que foi a liderança do Papa Francisco na Igreja Católica?

Sem dúvida, repare, até por causa da nomeação de cardeais. Repare, o facto de Portugal ter neste momento seis cardeais, quatro dos quais eleitores Enfim, representa uma atenção a Portugal e à Igreja portuguesa sem paralelo. Isto não tem paralelo na história, nem a dimensão do país justifica a existência de seis cardeais e quatro eleitores. Por outro lado, se repararmos que ele não foi aos grandes países católicos, não foi à Argentina, que era a sua terra natal, não foi à Espanha, à França foi apenas a Marselha numa circunstância muito especial, isto tem um significado profundo de uma relação com Portugal. E evidentemente, o fato de haver cardeais que estão sempre próximos do papa, de nacionalidade portuguesa, vários, incluindo um a trabalhar diretamente no Vaticano e com um cargo muito importante, porque é o prefeito para a educação e para a cultura, que é o cardeal José Tolentino de Mendonça, evidentemente que isso também cria uma grande proximidade ao país. Sobre isso não há dúvidas nenhumas. E as suas viagens, como disse, porque se compararmos com outros países de tradição católica, equiparada à portuguesa e até com um peso muito maior na Cúria Romana e na história da Igreja, pela sua dimensão demográfica, de facto, Portugal teve aqui uma espécie de atenção privilegiada do Papa Francisco, sobre isso não há dúvidas nenhumas.

Paulo Rangel, muito obrigado por ter estado conosco aqui no Jornal das duas, na Rádio Observador, ministro dos Negócios Estrangeiros, a detalhar também essa relação do Papa Francisco com Portugal, que esteve duas vezes em território português em 2017 e em 2023. Falávamos há pouco de Luís Montenegro, que descreveu o Papa Francisco como um exemplo para todos e uma fonte de inspiração. O chefe de governo em gestão nesta altura afirma que apesar da agenda do Vaticano ainda não estar definida, vão ser decretados em Portugal, e foi feito esse pedido, três dias de luto nacional. Escutamos parte dessa mensagem de Montenegro deixada há cerca de uma hora.

As visitas do Papa Francisco a Portugal, no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima e na Jornada Mundial da Juventude, deixaram uma marca indelével que perdurará na memória dos portugueses. O todos, todos, todos. Apelo simultâneo à inclusão e à conversão que lançou ao mundo na sua primeira missa em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, será recordado como um apelo à autenticidade da fé. Os portugueses e o mundo despedem-se do Papa Francisco com gratidão. O seu legado e a sua vida serão fonte de inspiração para gerações futuras, dentro e fora da Igreja. O governo de Portugal propôs a Sua Excelência, o Presidente da República, que fossem decretados três dias de luto nacional.

Primeiro-ministro a reagir à morte do Papa Francisco. Reação a partir do Funchal.

Miguel Cordeiro com as notícias das 14h.