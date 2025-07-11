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Atualizar as notícias. Jornal das duas com Miguel Cordeiro. Miguel, depois de uma manhã de debates, a Assembleia da República vota a esta hora dezenas de projetos de lei e resoluções. Destaque para a Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do INEM, que foi aprovada e vai mesmo avançar.

Nenhum partido votou contra, à abstenção de CDS, PSD e PS, todos os restantes partidos votaram a favor. Para além disto, nesta maratona de votações, vai ser votado ainda, e espera-se o chumbo da proposta do CDS de revogar a lei da violência obstétrica. Esta ronda de votações começou com vários votos de pesar na Assembleia da República, também com algumas declarações solenes dos deputados. Entretanto, na última hora, João Gama, agora em direto a partir da Assembleia da República. Muitas decisões, com destaque para estas duas novidades na saúde. Há mesmo Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do INEM e espera-se que seja chumbada essa revogação da lei da violência obstétrica, deve ficar como está.

Exatamente, Miguel, foi com essa impressão que nós ficamos depois do debate de cerca de uma hora, ainda esta manhã, a propósito da revogação do conceito de violência obstétrica. O próprio CDS, que é quem vai trazer a voto a proposta de revogação desse conceito, acabou por dar um passo atrás e dizer que estava disponível a discuti-lo na especialidade. Foi uma opinião que mereceu a concórdia de todos os partidos aqui no plenário da Assembleia da República. Foi um dos últimos debates a propósito das urgências obstétricas, numa altura em que a esta hora é votada a regulamentação da atividade do lobbying em Portugal. Mas quanto a esse debate das urgências obstétricas, ouvimos o CDS a dizer que está disponível para rever a lei e assim a antecipar que desça à especialidade e possa ser discutida. E o CDS quer melhorar a lei e não revogá-la.

Escolhemos um caminho que pode ser entendido como um caminho radical. É um facto. Escolhemos o caminho da revogação da lei, porque achamos que a lei estava tão mal feita que era melhor começar do zero. Mas somos sensíveis ao debate que daí resultou. Somos sensíveis aos apelos que daí foram feitos e somos sensíveis a uma coisa que a esquerda nunca é sensível, que é a percepções. Geraria uma perceção errada revogar a lei sem aprovar imediatamente outra? Então discutamos a lei e possamos alterá-la.

Foram as declarações do deputado João Almeida, do CDS, no debate desta tarde. O PSD e o CDS acabaram isolados a defender essa revogação, a criticar o conceito de violência obstétrica. Por exemplo, o Partido Socialista deixou fortes críticas e na voz da deputada Irene Costa, acusou PSD e CDS de quererem fazer um retrocesso nos direitos das mulheres.

Simplesmente, vem propor a revogação de um diploma que tem apenas três meses, tratando a legislação como mero exercício simbólico, descartável à primeira crítica ideológica. Isto não é legislar com responsabilidade, isto é fragilizar a confiança das pessoas nas decisões tomadas por esta Casa. Revogar esta lei é fazer marcha atrás na proteção das mulheres, é ignorar as mais de mil denúncias registadas nos últimos anos, é desconsiderar os dados e silenciar quem teve coragem de falar.

E a Rita Matias, do Chega, começou por, em tom de pesar, lamentar as mortes dos bebés nos hospitais, em partos ou pouco depois, e defendeu que será o Estado português o primeiro a ser condenado por violência obstétrica, referindo-se ao encerramento de urgências de obstetrícia.

O que este Parlamento faz? Este Parlamento propõe remover da lei a expressão violência obstétrica. Só posso concluir duas coisas: se a vossa preocupação é esta, estamos perante a classe política mais inábil de sempre. E outra, é que o Estado português será o primeiro condenado por violência obstétrica pela forma como tem maltratado as mulheres, os seus filhos e as suas famílias.

Ainda assim, todos os partidos concordam que esta lei deve ser revista, mas, Miguel, na especialidade.

Votações a acontecerem na Assembleia da República. João, também esta tarde foi a debate o reconhecimento do Estado da Palestina. Acabou por ser chumbado, mas houve uma discussão acesa.

Foi a discussão mais acesa do início da tarde. Muitas críticas e troca de acusações entre a esquerda e a bancada do Chega. Ouvimos até na troca de acusações Paulo Raimundo dirigir-se para a bancada do partido de André Ventura, a explicar por que exige a condenação dos crimes de Israel e também o reconhecimento do Estado da Palestina.

Ou não ouviu nada do que eu disse ou não leu bem o nosso projeto. Está claro o que nós defendemos. O reconhecimento do Estado da Palestina, no cumprimento das orientações e das decisões da ONU. Ou também contesta as decisões da ONU, pergunto eu ao senhor deputado. Mas eu não vou levar mais tempo e, com a permissão do senhor presidente, eu farei chegar ao senhor deputado e à bancada do Chega a lista das crianças mortas perante o genocídio que está em curso. Farei chegar a lista. Muito obrigado, senhor presidente.

Muito obrigado

Um debate que dividiu a esquerda e a direita. A esquerda sentiu urgência na necessidade de reconhecer o Estado da Palestina, a direita, incluindo o Chega, apesar de dizer que defende uma solução de dois Estados, a dizer que esta não é a altura para avançar com esse reconhecimento. Numa altura em que, Miguel, por aqui, no plenário da Assembleia da República, continuam a ser votados estes projetos de resolução e também projetos de lei.

Reportagem em direto na Assembleia da República, num dia marcado por uma maratona de votações.

E Miguel, de manhã no Parlamento realizou-se o debate de urgência pedido pelo Chega, por causa do anúncio do arranque do processo de privatização da TAP. O governo rejeita uma venda a preço de saldo.

Foi o que disse Miguel Pinto Luz. Na Assembleia da República, disse que a venda da TAP não vai ser feita ao desbarato. Este debate foi convocado pelo Chega. André Ventura falou no início da sessão para explicar que o Chega concorda com o plano atual e assegura que o partido que lidera nunca vai aprovar uma privatização total e selvagem da TAP. Já o PS, pela voz de Eurico Brilhante Dias, já no final desse debate, fora do hemiciclo, quis acusar o governo de estar a degradar a imagem da TAP e de querer vender a companhia aérea pelo preço mínimo. Eurico Brilhante Dias diz que o PS até concorda com a necessidade de injetar capital na TAP e de procurar um parceiro estratégico, mas diz que esta estratégia do governo está errada, até porque pressupõe um início de uma outra fase de privatização da TAP.

José Sócrates foi multado em €1.000 pelo Tribunal da Relação de Lisboa, por ter apresentado um pedido de recusa da juíza Susana Seca.

Isto porque o coletivo de desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa considera que o pedido de José Sócrates é manifestamente infundado. Esta multa está prevista no Código do Processo Penal para rejeições de requerimentos que, para o tribunal, são infundados. A defesa de José Sócrates entregou, no início do julgamento, um requerimento de recusa da juíza, ao alegar que Susana Seca deveria ser afastada do processo por se encontrar sob a influência do Conselho Superior de Magistratura, assim como do grupo de trabalho criado para acompanhar o processo Marquês. O coletivo de desembargadores diz, no entanto, que não é concretizada qualquer atuação ou circunstância que possa indicar que a juíza avisada possa ter sofrido qualquer influência ou pressão e, portanto, José Sócrates, por ter apresentado um pedido manifestamente infundado, é multado em cerca de €1.000.

Noutros temas, Miguel, Joana Marques diz ver o processo dos Anjos com grande estupefação. É a reação da humorista na pausa de almoço do julgamento.

Os trabalhos estão interrompidos, nesta altura, no Juízo Central Cível de Lisboa. Retomam por volta desta hora, estava previsto para às 14h, e retoma para as alegações finais. Essa ida para a pausa para almoço, Joana Marques não escondeu esse estado de espírito com este julgamento, essa estupefação com o julgamento. Os trabalhos devem retomar a esta hora. É um julgamento onde estão a ser discutidos os limites do humor e em causa está um vídeo feito por Joana Marques, publicado nas redes sociais sobre uma atuação da dupla de cantores Anjos, em que interpretavam o hino nacional. Exigem, os cantores, €1 milhão de indenização.

Oito minutos para lá das 14h, Miguel, que outros temas marcam a atualidade?

O Tribunal da Relação de Guimarães negou o recurso do Ministério Público e mantém a absolvição do ex-presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves. Em causa estão crimes de prevaricação. Depois da acusação em 2022, Miguel Alves demitiu-se do cargo de secretário de Estado adjunto do governo de António Costa. Neste processo estava também envolvida a empresária Manuela Sousa. De acordo com o Ministério Público, foi acusada do mesmo crime, alegadamente cometido na contratação de serviços de assessoria de comunicação para o município, sociedades detidas pela empresária, sem qualquer procedimento de contratação pública. O Tribunal da Relação de Guimarães nega o recurso do Ministério Público e mantém a absolvição de Miguel Alves. A população da União Europeia aumentou para 450 milhões. Dados do Eurostat apontam um aumento superior a um milhão de novos cidadãos europeus em 2025, nesta que é a quarta subida consecutiva da população da União Europeia. Ao que aponta o Eurostat, o aumento deve-se, em grande medida, aos movimentos migratórios. Para fechar, Felipa, uma decisão que está a dar que falar. Um festival em Bratislava, que ia acolher Kanye West na próxima semana, foi oficialmente cancelado.

E qual é que é a razão, Miguel?

Pelos piores motivos. Está relacionado com as polémicas do rapper, deste cantor. Ultimamente é conhecido pelos discursos cada vez mais antissemitas e cheios de ódio. No passado dia 8 de maio, dia em que se celebra a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, Kanye West lançou uma canção titulada "Heil Hitler", uma música que termina com uma amostra de um discurso proferido por Hitler em 1935.

E Miguel, esta música, pelo que sais, teve viral nas redes sociais, em particular na rede social X, com o apoio do dono da aplicação, Elon Musk.

Sim, acabou por ser banida a canção de várias plataformas, como Spotify, Apple Music e YouTube. Estamos a falar de um país, neste caso a Eslováquia, onde mais de 70 mil judeus foram enviados para campos de concentração durante a guerra. A reação ao concerto de Kanye West foi imediata. Depois do anúncio da atuação de Kanye West, milhares consideraram um insulto à memória histórica e um ato de glorificação da violência e, como tal, assinaram uma petição contra a presença do artista nesse evento em Bratislava.

Mas para os organizadores do evento não há de ter sido uma situação nada fácil.

A pressão levou até vários artistas e parceiros a abandonar o evento e obrigou a organização a cancelar por completo este festival por causa de toda a polêmica em torno de Kanye West.

Ele que já tinha sido proibido de entrar na Austrália este mês, agora perde então um dos maiores palcos de hip-hop da Europa.

E perde-se também este festival por causa de toda esta situação.

É isso mesmo. Notícia de fecho do Jornal das Duas.