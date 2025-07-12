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Notícias na Rádio Observador. São as notícias das 14:00, com edição de Miguel Cordeiro. E Miguel, em destaque, Donald Trump acaba de anunciar tarifas de 30% sobre os bens importados da União Europeia.

Anúncio feito nas redes sociais do presidente dos Estados Unidos da América. E nesse anúncio, publica Donald Trump, na íntegra, a carta enviada à União Europeia. Trinta por cento de tarifas é um valor que fica até acima do que tinha sido anunciado a 2 de abril, no famoso cartaz divulgado por Trump, naquilo a que apelidou o Dia da Libertação. Para além de anunciar agora tarifas de 30% para a Europa, anuncia essa mesma taxa a aplicar a bens importados do México. A carta enviada para este país foi também divulgada. As novas tarifas vão entrar em vigor, lê-se nas cartas, a 1 de agosto. Isto também já tinha sido detalhado pela presidência norte-americana nas últimas semanas. E está escrito que entram em vigor, a menos que as partes consigam chegar a um acordo para evitar esse desfecho. A União Europeia tem estado em negociações com os Estados Unidos da América nos últimos meses e tem sido até apontado um entendimento de tarifas na casa dos 10%. Trump estica a corda e envia e divulga as cartas em que avança com 30% nas tarifas.

Em Portugal, o Chega e o governo construíram uma plataforma de entendimento em matérias de imigração e nacionalidade.

André Ventura anunciou isto aos jornalistas, chamou os jornalistas à sede do Chega esta manhã, para comunicar o funcionamento desta ponte entre o principal partido da oposição e o governo da Aliança Democrática. O Chega votou favoravelmente as alterações à lei dos estrangeiros, que tinham sido propostas pelo governo. Diz Ventura que há ainda bases para um princípio de acordo com o governo sobre a lei da nacionalidade, que quer ver aprovada já na próxima sessão legislativa. O líder do Chega está satisfeito, está otimista e detalha esta plataforma de entendimento.

Nas últimas semanas, desde a reunião que tive a oportunidade de ter com o Primeiro-Ministro, chegamos, como disse, a um princípio de entendimento, a uma plataforma de entendimento, para que se pudessem fazer alterações significativas em matéria de imigração, de nacionalidade e em matéria de unidade especial de polícia. Ou, por outras palavras, na criação de uma unidade especial de polícia de estrangeiros. Esse trabalho, que foi desenvolvido ao longo das últimas semanas, teve agora a sua concretização ou dois terços da sua concretização nas votações que ontem correram na Assembleia da República.

O presidente do Chega aplaude a flexibilidade do PSD nas negociações em matéria de imigração. Criada esta ponte entre o Chega e o governo, Ventura diz que agora há que pensar nas contas.

Por isso, nós temos perfeita consciência que algumas destas propostas têm implicações orçamentais e o Chega, obviamente, não se comprometeu, nem poderia, com o próximo orçamento do Estado, liderando a oposição e tendo o dever de apresentar essa alternativa. Mas o princípio que temos hoje é de um caminho que está a ser feito para garantir que todas estas matérias têm também concretização orçamental no próximo orçamento do Estado.

André Ventura, esta manhã, na sede do Chega em Lisboa. Ventura disse que quer também negociar com o governo a construção de vários centros de deportação de imigrantes ilegais por todo o país.

E falamos agora do Algarve, mais concretamente de Albufeira. A cidade depara-se, ano após ano, com cada vez mais jovens à procura do que tem sido apelidado como turismo do álcool.

Uma tendência cada vez mais frequente um pouco por todo o mundo, que consiste na procura de um destino de férias com o objetivo de cometer excessos. Este tipo de fenômeno tem vindo a agravar-se, especialmente em Albufeira. A Câmara Municipal foi mesmo obrigada a criar um código de comportamentos para travar a desordem durante o período noturno. O Observador esteve em Albufeira, acompanhou a GNR durante uma noite de verão. O jornalista João Costa Campos conta-nos que, apesar das novas medidas da autarquia, os excessos continuam.

É meia-noite, a equipe da GNR de Albufeira, liderada pelo capitão Carlos Frausto, junta-se ao dispositivo já montado no epicentro da animação noturna algarvia.

Vamos então até à zona da Ora. É de esperar uma grande concentração de pessoas. É esta hora que também estamos a iniciar o nosso maior reforço de meios, apesar de termos lá meios durante todo o dia.

Assim que chegamos, cinco minutos bastam para a primeira ocorrência.

Nós mal chegamos aqui à rua, tínhamos aqui um indivíduo a consumir produtos estupefaciente junto a nós. Depois de uma revista, encontrámo-lo na posse, efetuando o respetivo auto de consumo.

À medida que a madrugada avança, os ânimos aquecem e os excessos são evidentes.

Acionamos a Cruz Vermelha, que se encontra também em serviço aqui na Avenida Sá Carneiro, para prestar assistência a um indivíduo que se encontra inconsciente, caído no chão.

Os excessos na noite algarvia são uma constante. É um cenário que se repete vezes sem conta entre maio e setembro e não deixa ninguém indiferente. Lúcio Pescada é presidente da Associação de Tuk-Tuks de Albufeira, não tem dúvidas quanto a este tipo de turismo.

Só serve para alguns estabelecimentos de animação noturna faturarem.

Já Vítor Sacramento, que tem uma empresa de artesanato no centro da cidade, também apontou o dedo à economia da noite.

Os excessos não estão nas pessoas, estão nos bares que vendem bebida a pessoas já tão alcoolizadas.

País barato, com sol, praias decentes, lugar ideal para recuperar de uma longa noite de bebida. É desta forma que Albufeira é descrita num site de viagens inglês. Um tipo de publicidade inadmissível para José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira.

Para isto estar começado Tem que haver alguém que compra e alguém que vende. O quê? O destino turístico desta maneira.

Para o autarca, há principais responsáveis.

Os empresários têm uma grande responsabilidade nisso. Podem estar aqui a permitir uma série de coisas que não deveriam permitir.

A resposta parece estar a chegar. A Câmara Municipal de Albufeira avançou com o novo código de comportamentos, uma tentativa de dissuadir a conduta desordeira. As coimas podem chegar aos 1.800 € e bares e discotecas também podem ser sancionados.

Uma reportagem de João Costa Campos em Albufeira.

Seguimos com as notícias. Entre janeiro e junho, a área ardida em Portugal quase que triplicou em comparação com o mesmo período do ano passado, e o número de fogos aumentou em quase 70%.

São dados do novo portal do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais para a população. Este portal mostra que entre 1 de janeiro e 11 de julho, ontem, deflagraram cerca de 3.200 incêndios rurais que consumiram quase 10 mil hectares. No mesmo período do ano passado, tinham ocorrido 1.900 fogos e a área ardida tinha sido aproximadamente 3.250 hectares. Na Rádio Observador, escutámos esta manhã o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. António Nunes reforça que já fizeram pedido para melhorar os meios de combate e aumentar o número de operacionais.

A relação das áreas ardidas tem muitas das vezes a ver com a capacidade de mobilização de meios. É evidente que nós continuamos, nos bombeiros, a necessitar de equipamentos mais modernos. Temos vindo a solicitar aos vários governos, e também a este, que haja um programa de reequipamento dos corpos de bombeiros, tendo a ver com o risco de cada área.

O presidente da Liga dos Bombeiros revela também que, apesar dos números apresentados, a quantia de bens e propriedades ardidas é inferior, por enquanto, ao ano passado.

E os dois agentes da PSP que foram detidos esta quinta-feira por suspeitas do crime de tortura ficam em prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral da República não esclarece quais os crimes que estão indiciados estes dois arguidos, mas no momento da detenção denunciou suspeitas de crimes de tortura, ofensas à integridade física e falsificação. Os dois agentes ficam em prisão preventiva.

E assim fechamos o jornal das 14h, edição do jornalista Miguel Cordeiro. Está de regresso às 14h30. Até já.