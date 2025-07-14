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Jornal das duas, com Luís Soares. Luís, decorrem a esta hora os trabalhos de demolição de várias casas no bairro do Talude Militar, em Loures. Isto depois de uma manhã com alguma tensão.

Chegou mesmo a levar a polícia a intervir sobre moradores que tentavam impedir essa operação de demolição de casas autoconstruídas neste bairro em Loures, às portas de Lisboa. Está nesta hora o repórter do Observador, Carlos Pedro. Carlos, pelo menos um morador ficou ferido, ainda que sem gravidade, no incidente que se registou, entretanto, durante esse processo da demolição.

Precisamente, Luís, prosseguem os trabalhos já com um incidente a registar. Um homem estava a demolir uma parede de chapa da própria casa quando acabou por escorregar e levou com a parede em cima, na cabeça. Causou um ferimento ligeiro, mas sem danos de maior gravidade a registar, tanto que o mesmo homem continuou de seguida a demolir a própria casa com a ajuda das mãos e do martelo. De imediato, uma outra moradora começou a gritar e a lançar acusações sobre a Câmara de Loures. Dizia que a autarquia está a tentar matar estas pessoas. É este o cenário aqui no bairro do Talude Militar, em Loures. É perfeitamente audível o trabalho de demolição destas casas, todas elas feitas ou construídas à base de madeira e chapas. São casas sem condições e que são demolidas com alguma facilidade, mas que custaram a ser construídas, dizem os moradores deste bairro. Aliás, são as próprias pessoas que estão a demolir a grande maioria destas casas, por uma questão de preservação de alguns materiais e bens que não querem também perder. De registar também a solidariedade de algumas pessoas de outros bairros do concelho, que estão a ajudar neste processo de demolição. É uma situação de desespero para estas mais de 160 pessoas deste bairro do Talude Militar, em Loures. Ao todo, falamos de 64 habitações que vão hoje ou que já começaram hoje a ser demolidas, confirmou a Câmara de Loures, através de um comunicado. Diz que não vai permitir a construção de barracas no concelho. Ora, há pouco falei com uma mulher, imigrante de São Tomé e Príncipe, que não se quis identificar, mas sublinhou que a casa onde estava a viver, e que agora está, precisamente nesta altura, a ser destruída, é a terceira que ela própria construiu neste bairro. De entre acusações dirigidas ao Governo e à Câmara de Loures, pelo que diz ser um ignorar desta situação, um ignorar destes moradores, esta mulher questiona o que mais pode ela fazer, ainda para mais sem teto para viver.

Que aquilo que Portugal, os portugueses dão o nome de barraca, é a nossa casa. É a nossa casa, essa que é construída com o nosso suor. É só o terreno, português, e esse chão que não é nem de português, é de Deus, que todos nós vamos daqui para baixo. Então, é só o espaço que nós estamos a usufruir. E por quê toda essa maldade? Por que tudo isso? Para que serve a Câmara quando diz a Câmara Municipal? É para quê? É para destruir? É para pôr na rua? Segurança Social, que diz, em Portugal, que diz: "Tenho o direito de proteger as crianças". Qual é o direito de proteger as crianças? Quantas crianças vão para a rua agora? Onde é que está a proteção? Onde é que está a lei que diz proteger as crianças?

Revolta e injustiça são os sentimentos que pairam a esta altura no ar, neste bairro do Talude Militar, em Loures, numa altura em que continuam a ser demolidas várias habitações autoconstruídas. É um cenário desolador. Vejo pessoas apáticas a olhar para todo o processo de forma resignada, porque a verdade é que, neste momento, não há nada a fazer. Outras, como é o caso de uma família mesmo atrás de mim, vou mostrando até ver alguma resistência. Falo de uma família de quatro crianças e um pai que se mantém com ar bastante apreensivo à porta de casa, até porque com o desenrolar do tempo vai se aproximando a altura em que também a casa desta família será demolida. De resto, não há incidentes a registar, para além do homem que se magoou ligeiramente a demolir a própria casa, como referi no início deste direto. Continua aqui um contingente policial bastante razoável, com elementos da Polícia de Intervenção Rápida da PSP e da Polícia Municipal, sem confrontos ou momentos de tensão a registar desde o momento em que começou o processo de demolição ao meio-dia.

Carlos Pedro aqui em direto do bairro do Talude Militar, em Loures. A situação agora é mais calma, com menos tensão, mas prosseguem esses trabalhos de demolição de casas autoconstruídas por esses moradores deste bairro que fica às portas de Lisboa.

O primeiro-ministro acredita que não será difícil alcançar um entendimento com o PS sobre as questões de defesa.

É a resposta de Luís Montenegro ao desafio lançado pelo líder socialista. José Luís Carneiro quer negociar um acordo estratégico e pede a criação de um grupo de trabalho com PS e PSD. Foi numa carta enviada ao primeiro-ministro. Ora, na última hora, à margem da inauguração do Hospital de Sintra, Luís Montenegro mostrou-se disponível para chegar a um entendimento com as forças da oposição.

A intenção foi e é sempre a de termos o maior consenso possível e creio que não será difícil, dadas as posições conhecidas por parte dos principais partidos políticos portugueses, para podermos conjugar a nossa política de segurança e defesa com o interesse estratégico que este novo tempo pode trazer também para a dinamização da nossa economia.

Declarações de Luís Montenegro à margem da cerimônia de abertura do novo Hospital de Sintra. O chefe do Governo sublinha que o Executivo encara com espírito positivo as tentativas de cooperação da oposição para que se chegue a um entendimento em matéria de defesa.

O primeiro-ministro, que também discursou no âmbito da cerimônia de abertura dessa nova unidade hospitalar.

Com Luís Montenegro a referir que o melhor funcionamento do SNS pode ser alcançado com a entrada de entidades que vêm de fora do Serviço Nacional de Saúde para os cargos de gestão. Mas reforça que a construção de infraestruturas como este novo Hospital de Sintra, são uma forma de melhorar o serviço público de saúde. Luís Montenegro destaca ainda a importância da existência de boas condições de trabalho para os profissionais.

Nós temos de acentuar Quando falamos de atrair e reter recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, não estamos a falar apenas de pagar salários ou até de projetar a progressão nas carreiras. Estamos a falar de um ambiente, de dar aos profissionais as condições para eles se sentirem bem, para sentirem a realização daquilo que é o cumprimento da sua tarefa. Por isso, devemos fazer com que as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde possam também ser as melhores. E esta é uma das formas de o conseguir.

Declarações de Luís Montenegro na inauguração desse hospital em Sintra, onde também discursaram o autarca Basílio Horta, o presidente da ULS Amadora-Sintra e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

E o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, reforça que o governo está e sempre esteve disponível para pontes com a oposição.

E diz que essa é uma evidência aos olhos de todos. Questionado também sobre o pedido do PS para a abertura de um diálogo institucional entre PSD e PS sobre defesa, Hugo Soares diz que o primeiro-ministro já deu sinais de que está aberto a negociar.

É evidente que o governo da Aliança Democrática terá que construir diálogo e pontes com todos os partidos. De resto, o governo e o seu primeiro-ministro recebeu, precisamente na residência oficial do primeiro-ministro, creio que publicamente, delegações quer do Partido Socialista, quer do CHEGA, precisamente sobre as questões da matéria de defesa e do investimento que é preciso fazer em matéria de defesa nacional para podermos dar cumprimento às metas internacionais a que estamos obrigados. Ora, parece-me redundante eu estar aqui a reafirmar o nosso compromisso para o diálogo, quando esse compromisso já aconteceu até previamente a qualquer reivindicação.

Hugo Soares a dizer que o governo sempre esteve disponível para o diálogo, declarações captadas pela RTP3 em Évora, junto às obras do novo Hospital Central do Alentejo. PSD e CDS estão hoje na região, no âmbito das jornadas parlamentares dos dois partidos que formam o governo da AD.

O secretário-geral do PS acredita que o governo vai ouvir o PS nas questões da defesa, mas José Luís Carneiro pede mais explicações sobre onde vai o executivo buscar dinheiro para um investimento de 3,5% neste setor.

Questão que foi levantada na carta enviada por José Luís Carneiro a Luís Montenegro na passada sexta-feira. José Luís Carneiro falava à margem de uma visita a duas empresas tecnológicas em Vila Nova de Gaia. Aos jornalistas, diz-se surpreendido pelo valor apontado pelo governo para gastos em defesa e pede também mais esclarecimentos.

Esse esforço será explicado pelo governo. Foi isso que nós agora perguntamos nessa carta. Ou seja, o primeiro-ministro deve explicar ao país como é que vai chegar a esse valor de, em meia dúzia de meses, conseguir cumprir mais 1300 milhões de euros de investimento. Vamos aguardar por essa explicação. Mas depois há que procurar garantir que esse esforço de desenvolvimento nacional contribui, por exemplo, para o planeamento civil de emergência. O planeamento civil de emergência tem a ver com a identificação e com a proteção das nossas infraestruturas e entidades críticas.

José Luís Carneiro está convencido de que o governo terá mesmo de ouvir o PS nesta matéria e quanto à Lei da Nacionalidade e Estrangeiros, pede ao governo que atire estas decisões para setembro, sendo que a lei vai ser votada já esta semana no Parlamento.

Seguimos agora com outras notícias que também estão a marcar a atualidade.

A Polícia de Segurança Pública detectou 10 crianças em situação de perigo grave, rodeadas de sucata e sem supervisão. Foi durante uma ação de fiscalização a uma creche ilegal na freguesia de Casal de Cambra, em Sintra. Em comunicado, a PSP explica que a ação de fiscalização foi direcionada a uma presumível creche. Durante a ação, foram encontradas 10 crianças com idades até aos três anos, sozinhas e sem qualquer tipo de supervisão. Foi condenado a 14 meses de prisão, com pena suspensa, o ex-motorista Eduardo Cabrita, pelo crime de homicídio por negligência grosseira. A leitura da sentença ocorreu esta manhã no Tribunal de Évora, em causa o atropelamento mortal de um trabalhador na A6 em 2021.