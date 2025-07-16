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Luís Soares. Jornal das duas na Rádio Observador com Luís Soares. Luís, começamos com as declarações do socialista Sérgio Sousa Pinto, que acusa o Governo de promover um descalabro na saúde.

Foi na estreia do programa Realpolitik da Rádio Observador esta tarde. Sérgio Sousa Pinto fala numa derrocada do SNS, promovida pela inação do Governo, que afeta todos os portugueses. Considera que a má gestão do SNS já começa também a afetar os hospitais privados e que os portugueses não confiam na forma como a saúde é gerida em Portugal.

O Governo não foi capaz de propor ao país e de se bater por uma alteração do funcionamento da saúde em Portugal que nos permita criar confiança de que se precisarmos, numa situação de aflição, temos cuidados de saúde pelos quais pagamos com os nossos impostos. Todos os dias aparecem coisas que nos deprimem, tendo em conta que é um subsistema caríssimo, que absorve uma parte significativa dos recursos dos indivíduos e das famílias, que são transferidos para o Estado através dos impostos.

Sérgio Sousa Pinto critica também as falhas no setor da habitação, fala em políticas sem impacto e que não conseguiram nada de significativo para os portugueses. Quanto à situação no PS, o socialista diz que o partido atravessa um período de recuperação, que precisa de tempo para lidar com a derrota sofrida nas últimas eleições legislativas.

Eu acho que o PS está a tentar afastar-se daquele PS que perdeu as eleições legislativas. Agora, se o está a conseguir ou não, ainda é cedo. E, portanto, está à procura do seu caminho e eu acho que está a tentar fazer um caminho, que é o caminho necessário para o país, porque o PS é um instrumento do país. O PS pertence aos portugueses. O PS está aqui para poder oferecer uma alternativa aos portugueses, quando os portugueses sentirem que é preciso uma alternativa, que é preciso mudar, é preciso que pesem no PS como a única alternativa possível.

Sérgio Sousa Pinto, no programa Realpolitik da Rádio Observador, a dar conta dessa tentativa do PS de encontrar um novo caminho.

É um novo programa que acontece todas as quartas-feiras, uma conversa sobre política e atualidade que junta Sérgio Sousa Pinto com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro. Na véspera do debate do Estado da Nação e do fim dos trabalhos parlamentares, há uma nova maratona de votações. A descida do IRS foi aprovada em votação final global.

Votações que decorrem a esta hora na Assembleia da República e que estão a ser acompanhadas pelo Carlos Pedro. Carlos, para já está confirmada essa descida do IRS ainda este ano.

Precisamente, Luís, e não só. Foi uma manhã, um início de tarde de votações no Parlamento. O destaque vai naturalmente para a aprovação da descida do IRS, já este ano, uma descida de 500 milhões de euros do primeiro ao oitavo escalão, mas a medida prevê uma nova descida das taxas já no próximo ano, o segundo ao quinto escalão. Toda a direita votou a favor do novo diploma das tabelas de retenção na fonte. A esquerda, excluindo aqui o PS, que se absteve, votou contra, com muitas críticas ao Governo. O PS, sobretudo pela voz da líder da Juventude Socialista, deixou críticas à inação do executivo de Luís Montenegro acerca das políticas para os jovens. Já nos últimos minutos deste plenário, o foco voltou-se para o tema da imigração, outro dos pontos de maior importância neste dia de votação na Assembleia da República. Em causa esteve a votação final global das alterações à nova lei de estrangeiros e também da proposta que prevê a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Dois diplomas aprovados mesmo há instantes, com votos favoráveis de Chega, PSD e CDS, contou com a abstenção da Iniciativa Liberal do PS e do JPP e os votos contra de toda a esquerda. A discussão foi marcada por críticas à esquerda, como já era expectável. O Bloco de Esquerda, pela voz de Mariana Mortágua, acusa o Governo de separar famílias, diz que isso não é humanidade. O Livre fala numa lei feita à pressa, sem ouvir ninguém e num Governo com políticas desastrosas que escolhe os imigrantes como o inimigo. Já o PAN pede que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenha em atenção a constitucionalidade do processo. O PCP acusa o Chega de expor imigrantes à exploração, o que para Paula Santos, a líder parlamentar do PCP, significa um retrocesso nas políticas do país. Por outro lado, pelo CDS, falou João Almeida, diz que esta é uma medida necessária e urgente por causa da desregulação de imigração causada pelos sucessivos governos do Partido Socialista. Portanto, fica desta última hora ou destas últimas duas horas de votações, esta descida aprovada do IRS e também as aprovações à nova lei de estrangeiros e também a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

Carlos Pedro Quintaneto, ele que esteve a acompanhar esta verdadeira maratona de votações na Assembleia da República.

E o PS quer explicações do ministro da Educação sobre o atraso na divulgação dos resultados dos exames do nono ano.

Um desafio deixado hoje pelo deputado do PS, Porfírio Silva. O socialista acusa o ministro Fernando Alexandre de nunca dar explicações sobre o que se passa. Porfírio Silva aproveita também o momento para criticar a atuação do Governo neste setor.

Agora vemos o PSD com uma nova especialidade, que é estragar conclusão de anos letivos, ponto de estresse adicional sobre alunos que estão a tentar terminar um ciclo de aprendizagem, provas finais do ensino básico. Voltamos agora também com o Ministério da Educação e mais uma vez a um padrão preocupante, e que é O seu ministro nunca aparece para explicar aos prejudicados o que está a passar. Há umas notas, há umas linhas que as pessoas leem nos jornais e não há uma resposta clara do seu ministro.

Declarações aos jornalistas do deputado do PS Porfírio Silva. Segundo o Ministério da Educação, os resultados das provas nacionais do ensino básico de matemática e português serão divulgadas no dia de hoje.

E a esta hora falamos também do líder do CHEGA. André Ventura diz que está a ser alvo de perseguição política por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Que hoje abriu um processo de averiguações sobre a divulgação de nomes de menores de uma alegada escola em Lisboa, por parte do líder do CHEGA. Foi durante um debate parlamentar, na véspera a deputada Rita Matias também leu num vídeo do TikTok essa lista de nomes e apelidos estrangeiros. Em resposta à agência Lusa, a Comissão de Proteção de Dados diz que o processo de averiguações foi aberto na sequência de diversas queixas apresentadas. Na reação em declarações no Parlamento, André Ventura considera que o procedimento é absurdo e deixa uma garantia.

O CHEGA vai continuar a dizer os nomes de quem quiser, quando quiser, sempre que tocar a defender os portugueses e sempre que tocar a defender os nossos valores, nomeadamente a luta contra a imigração descontrolada, contra a corrupção e contra a criminalidade. Se os outros partidos entenderem, se as associações cívicas entenderem, se as associações sociais entenderem que é pôr em processos, a fazer a Justiça perder tempo, em vez de estar a lutar contra a corrupção, estar a ver se a Rita Matias e o André Ventura disseram o que disseram no Parlamento para onde foram eleitos representantes do povo português, então nós estamos num país muito errado, onde está tudo errado. Isto não é democracia, isto é uma pura perseguição política, incompreensível.

André Ventura em declarações aos jornalistas no Parlamento. A Comissão de Proteção de Dados explica que não se pode pronunciar sobre o número de queixas, nem sobre os motivos, tendo em conta que o processo está a decorrer. Caso seja dada razão às queixas por violação do regime geral de proteção de dados, pode estar em causa o pagamento de uma multa.

O antigo reitor da Universidade de Lisboa, António Sampaio da Nova, rejeita criar expectativas sobre uma candidatura a Belém e continua sem desfazer esse tabu.

Apesar dos apelos de algumas figuras da esquerda, recusa esclarecer se está ou não a ponderar avançar com essa candidatura.

Fiz nenhuma declaração sobre isso, não alimentei nenhuma expectativa e aqui vim falar apenas sobre isso. Mas vai ponderar se é ou não candidato. Vim falar apenas sobre educação.

Sampaio da Nova à margem de uma conferência internacional sobre educação promovida pela Universidade Lusófona, um nome que tem surgido como possível candidato a Belém por parte da esquerda, mas, para já, Sampaio da Nova diz apenas que não criou qualquer expectativa sobre essa candidatura.

Vamos a outras notícias que também estão a marcar a atualidade.

Morreu o antigo deputado socialista José Junqueiro, tinha 72 anos. A notícia foi dada por José Pedro Aguiar-Branco no início dos trabalhos parlamentares desta manhã. José Junqueiro foi secretário de Estado e vereador da Câmara Municipal de Viseu, de onde era natural. Os antigos ministros da Cultura, Pedro Adão e Silva e Graça Fonseca, vão ser chamados ao Parlamento para serem ouvidos sobre o funcionamento e a gestão do Fundo do Fomento Cultural. A audição foi pedida pelo CHEGA, foi aprovada hoje na Comissão Parlamentar da Cultura, Juventude e Desporto. Desde o início da época balnear que as praias da região de Matosinhos têm enfrentado interdições frequentes e dar banhos tem sido desaconselhada por vários momentos, mas sempre que assim é, não tem havido informação no local para os banhistas que continuam a frequentar a praia. Neste momento, o site da APA mostra que as condições da água são excelentes. No entanto, a Câmara de Matosinhos confirma o problema, diz que estão em causa vários fatores que exigem uma intervenção rigorosa e articulada. Sem indicar datas, diz que está em fase de planeamento um projeto de desvio de águas das ribeiras que desaguam no mar.