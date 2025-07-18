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Jornal das duas, na Rádio Observador. Atualizamos toda a informação a partir de agora com o Luís Soares. Luís, a socialista Alexandra Leitão, que encabeça a coligação dos partidos de esquerda para a Câmara de Lisboa, acusou Carlos Moedas de inação.

Foi durante a formalização do acordo de coligação em Lisboa entre PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN para as eleições autárquicas de 12 de outubro, um evento que aconteceu no Miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, e a cabeça de lista, João Gama, não poupou nas críticas a Carlos Moedas.

Nem a cabeça de lista, nem quem esteve aqui presente para acompanhar o anúncio formal desta coligação, que foi primeiro esse acordo assinado pelos vários representantes dos partidos de esquerda. Além de Alexandra Leitão, do Partido Socialista, também esteve Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, do Livre, e também Inês Sousa Real, do Pessoas, Animais e Natureza. Carlos Moedas foi o principal alvo a abater, nomeadamente no que toca às respostas do autarca de Lisboa à crise da habitação.

Com um discurso vazio de ideias e de esperança, dizem-se moderados numa cruzada contra radicais. Mas deixem-me dizer-vos: radical é não ter uma política de habitação.

Alexandra Leitão quer, por exemplo, que até ao final do próximo mandato autárquico em Lisboa, 20% das habitações na capital sejam públicas e as críticas a Carlos Moedas estenderam-se também ao TikTok.

A cidade precisa de mudar. Não basta fingir que se fez para os dois minutos de um vídeo de TikTok. É preciso fazer mesmo, com coragem e capacidade de decidir e de executar.

As declarações da principal candidata da líder desta frente de esquerda. Depois falaram os vários partidos que apoiam a candidatura de Alexandra Leitão. Rui Tavares foi questionado sobre a ausência do PCP desta coligação de esquerda, diz que não há outra alternativa a Carlos Moedas.

Não há outra alternativa a Carlos Moedas, a uma cidade que tem expulsado os seus cidadãos, onde não há nada para mostrar.

O Bloco de Esquerda, na voz de Mariana Mortágua, coordenadora do partido, diz que espera que o exemplo de Lisboa seja também um exemplo para o país. José Luís Carneiro falou antes da apresentação, o secretário-geral do Partido Socialista, para dizer, Luís, que Alexandra Leitão é a mulher ideal para o cargo de futura presidente da Câmara de Lisboa e candidata apoiada pelo Partido Socialista, apesar de não ter sido uma escolha do próprio José Luís Carneiro. Já o PAN criticou, em particular, a aposta de Carlos Moedas em laboratórios de unicórnios. Foram as declarações aqui no Miradouro de São Pedro de Alcântara, que tem o Castelo de São Jorge como pano de fundo, onde foi formalizada esta frente de esquerda.

João Gama aqui em direto, ele que acompanhou esta cerimônia da formalização da coligação que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN para as eleições autárquicas de 12 de outubro, no que diz respeito à Câmara de Lisboa.

Presente nesta cerimônia, esteve o líder do PS, José Luís Carneiro, e elogiou a cabeça de lista para a Câmara de Lisboa.

E como dizia o João Gama, garante também que quer ganhar a Câmara da Capital. Aos jornalistas, José Luís Carneiro aproveitou também para criticar o suplemento extraordinário para todas as pensões anunciado pelo governo.

O eleitoralismo que está a ser vendido como um aumento das pensões não é um aumento das pensões, é o suplemento extraordinário que é dado em setembro e que é tirado em janeiro. É muito importante termos consciência disso. É um instrumento utilitarista e eleitoralista, que é dado em setembro e que é tirado em janeiro.

José Luís Carneiro diz também estar disponível para negociar um aumento permanente e duradouro nas pensões.

Também o liberal Mário Amorim Lopes diz que a medida do novo suplemento extraordinário das pensões do governo é uma manobra eleitoralista.

O deputado do Iniciativa Liberal defende que as medidas apresentadas no debate de ontem por Luís Montenegro não deviam ser um destaque, como medidas isoladas até podem funcionar, mas insiste que não existe um plano para o país. Foi na "Vício e Suave" da Rádio Observador. Mário Amorim Lopes considera que a medida dos novos suplementos de pensões são uma forma de conseguir votos para as eleições autárquicas.

Isso é um brioche. É o governo a distribuir brioches.

Mas há um intuito eleitoralista, já que vai ser ano de eleições.

Com certeza, temos as autárquicas aqui à porta. Nós não vamos deixar de criticar as medidas eleitoralistas, não obstante ser importante para os pensionistas. As pensões são baixas em Portugal, é verdade, mas estes aumentos extraordinários à porta de eleições soam a isso mesmo, eleitoralismo. Mesmo que em alguma coligação isso nos pudesse beneficiar, nós não vamos, por esse motivo, deixar de dizer, e aqui estou eu a dizer, que são brioches. É dar um bocadinho, umas migalhas, a ver se dali depois há algum resultado eleitoral.

Mário Amorim Lopes, entrevistado na "Vício e Suave" da Rádio Observador, descarta qualquer ambição em assumir a liderança do partido e elogia a postura combativa de Mariana Leitão, ela que é candidata à liderança do partido na convenção que se realiza este fim de semana e que trabalhou, no passado, para a empresa Sonangol. Questionado sobre essa relação, Mário Amorim Lopes defende que não coloca em causa a imagem do partido, nem a candidatura de Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal.

Ninguém é culpado por associação. A Mariana Leitão já esclareceu que trabalhou numa área completamente distinta e que nunca respondeu diretamente a Manuel Vicente e, portanto, não pode ser culpada por associação, nem acho que faça qualquer sentido estar a lançar insídias apenas com base no facto de ela ter trabalhado na mesma empresa onde houve alguém que esteve envolvido em casos de corrupção. Se houvesse aqui alguma evidência, que não a que nós sabemos até agora, enfim, obviamente temos que repensar, mas à data, ao que sabemos, ela sabe perfeitamente que se houvesse aqui alguma situação que fosse dúbia

Que isso iria naturalmente pôr em causa o próprio partido, ela jamais avançaria.

Mário Amorim Lopes, na Vichy Soares da Rádio Observador, deputado liberal. Falou também das presidenciais. Diz que quanto a uma candidatura do partido, ainda está a ser ponderada essa hipótese e um apoio liberal a Marcos Mendes está, para já, fora de questão.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai abrir uma investigação sobre os contratos milionários do Hospital de Braga com uma empresa privada.

Empresa que era detida pelo diretor de serviço de oftalmologia desta Unidade Local de Saúde. É o que adianta o inspector-geral Carlos Carrapeto à CNN Portugal. A Inspeção-Geral vai mesmo abrir um processo de inspeção ao caso, já depois também da Ordem dos Médicos ter anunciado que quer mais esclarecimento sobre esta questão. A Ordem enviou hoje um ofício a solicitar esclarecimentos à ULS de Braga. De acordo com a TVI e CNN Portugal, os contratos do Hospital de Braga com uma empresa detida pelo diretor de serviço de oftalmologia duram há 15 anos. Durante esse período, o Hospital de Braga pagou dezenas de milhões de euros em serviços de consultas, cirurgias e injeções à empresa Iberofthal, detida por Fernando Vaz em 30%. Na sequência das questões colocadas pela TVI e CNN Portugal, o diretor do serviço, Fernando Vaz, apresentou a demissão.

Olhamos agora para o Brasil, onde a casa e a sede do partido de Jair Bolsonaro estão a ser alvo de buscas da Polícia Federal.

Informação avançada pela imprensa brasileira. O antigo presidente brasileiro está a ser investigado por suspeitas de ter orquestrado a tentativa de golpe de Estado contra a sede dos Três Poderes em 2023. Para além das buscas, a Justiça aplicou também medidas de coação ao antigo presidente brasileiro. Jair Bolsonaro vai ficar com pulseira eletrónica. Está ainda proibido de sair de casa durante a noite, sair do Brasil, aceder às redes sociais, bem como contactar com os restantes réus e também com o próprio filho, Eduardo Bolsonaro.

Olhamos agora para outras notícias também em destaque nesta tarde.

Seis urgências vão estar fechadas amanhã e sete no domingo, é o que indica o portal do Serviço Nacional de Saúde. Amanhã estão encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Almada, Setúbal, Aveiro e Leiria. Em Vila Franca de Xira, fecha apenas o serviço urgente de ginecologia no sábado, mas também está encerrada a urgência pediátrica. No domingo mantém-se este cenário, com as urgências de obstetrícia de Santarém e Vila Franca de Xira aumentarem a lista de urgências fechadas. Já hoje não estão a funcionar quatro urgências de ginecologia e obstetrícia em Aveiro, Santarém, Barreiro e Almada. Foi chumbado o plano de insolvência apresentado pela Trust in News, a empresa dona da revista Visão, entre outros títulos. O plano não foi homologado, de acordo com a decisão do tribunal a que a Agência Lusa teve acesso, o que determina o fim da atividade. O tribunal determina também que seja comunicado às Finanças o encerramento da atividade, assim como a imediata apreensão dos bens da devedora e respetiva liquidação, segundo esta decisão sobre a empresa, que tem como acionista Luís Delgado. O Kremlin avisa que as novas sanções europeias à Rússia vão ter efeitos negativos para os países que as impuseram. É a mensagem de Moscovo, depois de dizer que vai fazer o possível para minimizar as consequências das mais recentes sanções. O porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, acrescenta ainda que o Executivo, liderado por Putin, considera estas restrições ilegais. No entanto, afirma que a Rússia já adquiriu uma certa imunidade e já está adaptada à vida sob sanções. E a partir da próxima madrugada, atenção que a Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 na Grande Lisboa.

É verdade, é um novo centro emissor que temos em Loures e que vai permitir também melhorar a qualidade e o alcance do nosso sinal nesta região.

Importa também explicar que quem nos costuma ouvir em 93.7 vai ter que ajustar o rádio, se for daqueles manuais analógicos, mas no carro, em princípio, acontece tudo de forma automática.

Em princípio, o RDS vai passar automaticamente para este 92.8. Caso não aconteça, faça-o também manualmente. É uma mudança que acontece depois da meia-noite e meia. A Rádio Observador na região da Grande Lisboa passa a ser ouvida com melhor qualidade em 92.8.