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Começa agora o Jornal das duas, edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, Mariana Leitão quer uma iniciativa liberal mais radical e reconhece que o partido não tem condições para contribuir para uma solução de governo.

Vai hoje ser eleita presidente do partido. Mariana Leitão apresentou a moção estratégica que vai a votos na convenção dos liberais em Alcobaça. É a única lista a ir a votos. No discurso ao início da tarde, a futura presidente da Iniciativa Liberal pediu um partido mais radical e capaz de sublinhar a diferença para o governo. João Costa Campos.

Aquilo que vos proponho é uma iniciativa liberal revigorada. Este é, mais uma vez, o momento de afirmar as nossas ideias sem concessões.

Mariana Leitão quer ser uma líder de mudança na Iniciativa Liberal. Reconhece que o partido não está como queria.

A Iniciativa Liberal não tem as condições para contribuir para uma solução de governo. Assumimo-lo sem quaisquer complexos. A nossa função hoje é outra.

Enquanto a Iniciativa Liberal não é governo, Mariana Leitão quer levar um ímpeto reformista ao governo.

O atual governo da AD pensa que falar em reformas e inventar um ministério chega para agradar aos liberais. Não aceitamos o papel de figurantes num sistema que queremos transformar.

E deixa um aviso a Luís Montenegro: se o governo quer o apoio da IL, tem que deixar os liberais mostrarem como se muda o país.

Explicar claramente a este governo e a esta maioria qual o significado da palavra coragem e apontar claramente para qual o caminho da mudança. Esperemos, então, para ver se este governo terá a coragem para dar os passos necessários e não cometerá erro algum sem o nosso aviso.

Mariana Leitão é hoje eleita quinta presidente da Iniciativa Liberal, a primeira mulher à frente do partido. Tem dois meses para preparar a corrida às autárquicas. Diz que é a oportunidade para mostrar ao país que a Iniciativa Liberal também sabe governar.

Queremos mostrar que é possível governar com rigor, transparência e responsabilidade, que é possível colocar os cidadãos à frente dos caciques e que o poder local pode e deve ser um espaço de liberdade, de autonomia e de mérito. Os autarcas liberais que se perfilam neste novo ciclo não serão meros gestores de freguesias ou conselhos, serão agentes de mudança.

O jornalista João Costa Campos, que esteve a acompanhar o discurso de Mariana Leitão. Antes falou Mário Amorim Lopes, vai subir a vice-presidente da nova comissão, que voltou a elogiar as políticas de Javier Milei na Argentina. Insiste o deputado que a Iniciativa Liberal é a cara das ideias de Milei em Portugal.

E o discurso mais aplaudido foi o de Rui Rocha, o antigo líder da Iniciativa Liberal defende o seu legado e deixa recados internos.

Num discurso no qual Rui Rocha assegurou não ter disponibilidade para voltar a integrar os órgãos do partido e no qual João Gama, o antigo líder liberal, rejeitou o rótulo de moderado.

A minha sugestão: olhes no futuro, o passado está lá atrás e o passado, já agora, é um passado relevante.

Em tom de ajuste de contas, Rui Rocha deixou recados para fora, mas principalmente recados para dentro.

Os três últimos presidentes, por motivos diferentes, não acabaram os mandatos para que foram eleitos. Ora, isso tem motivos diferentes, seguramente, mas tem um significado. Os três últimos presidentes não querem ser presidentes do partido, compreendam isso.

O presidente missionário da Iniciativa Liberal assegura que a decisão de deixar a liderança do partido foi sua e de mais ninguém. E enquanto Mariana Leitão quer regressar às bases do partido e recuperar a irreverência e a radicalidade do ADN liberal, Rui Rocha responde a quem o chama de moderado.

Fomos fortemente pressionados para fazer uma coligação pré-eleitoral em que nos davam aquilo que quisessemos. E nós dissemos que não, porque nunca fui moderado na defesa dos interesses superiores do partido.

Não está disponível para assumir novos cargos na Iniciativa Liberal e defende o seu legado, pede ao partido que fale mais para fora e menos para dentro.

Nós somos muito chatos, às vezes, no partido. O que eu quero dizer com isso? É que dedicamos muito tempo a publicar em chats, mas por cada 15 mensagens que publicarem nos chats do partido, publiquem um artigo de opinião no órgão de comunicação social. Ajudem o partido! Como nem!

Rui Rocha assegura que agora, enquanto ex-líder, vai respeitar, acima de tudo, os interesses do partido, promete um certo silêncio e diz estar focado na corrida eleitoral que está a liderar em Braga.

O jornalista João Gama a resumir o discurso de Rui Rocha, que diz que não vai voltar a integrar os quadros do partido, vai antes estar focado na corrida autárquica pela cidade de Braga. Os trabalhos da décima convenção da Iniciativa Liberal estão a esta hora interrompidos para a hora de almoço.

Ainda na política, o Conselho de Ministros vai aprovar até o final do mês a criação da nova Unidade de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde.

É o que adianta o Ministério da Saúde à Rádio Observador. O gabinete vai funcionar em colaboração com a Polícia Judiciária e com a Procuradoria-Geral da República. A estrutura de âmbito nacional já constava do programa de governo, mas vai ser posta em prática depois de vários casos de irregularidades no pagamento a médicos nos hospitais públicos, tal como o caso do dermatologista do Santa Maria, que ganhou mais de €700 mil em 22 dias de trabalho extra. Também na passada quinta-feira, a TVI avançou que o Hospital de Braga fez vários contratos de valor superior a €27 milhões com a empresa do diretor de serviço de oftalmologia, que acumulava funções de coordenação no privado. A nova Unidade de Combate à Fraude deverá entrar em funcionamento até ao final deste ano.

Isabel Moreira considera que há um Chega infiltrado no PS. Em causa, as demolições levadas a cabo pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, no bairro do Talude Militares.

A deputada socialista considera evidente que Ricardo Leão não é responsável pelo aumento considerável dos preços da habitação e que o governo tem de ser chamado à responsabilidade. No entanto, Isabel Moreira critica de forma veemente o que acredita ser uma estratégia de aproximação ao Chega em período de autárquicas.

No meu entender, este tipo de reação nas redes sociais deixa à evidência

Que essa demolição avisada a uma sexta-feira, em véspera de eleições, serve um propósito eleitoralista. É a minha opinião, não me revejo nisto. Isso, para mim, não espelha o Partido Socialista, espelha uma infiltração de espírito Chega dentro do Partido Socialista. Não me revejo, tenho tanta liberdade de dizer isto, como aqueles que dizem o contrário.

A deputada do PS critica ainda a resposta dada por Ricardo Leão a alegados apoiantes do Chega nas redes sociais, que manifestaram agrado com as demolições, e considera também, Isabel Moreira, que as alternativas propostas pela Câmara são insuficientes.

Simplesmente, quando lhes é dada uma alternativa de um mês e uma caução, com o que auferem, não conseguem suportar os meses seguintes. Ora, o que é que eu não aceito como socialista? Não aceito que crianças estejam ao relento. Não aceito que pessoas com deficiências estejam ao relento e que se caia numa linguagem como aquela que está exposta em tweets, em que dizem: "Bravo, deviam voltar pra senzala. Tenho pena que não sejas do Chega", e que Ricardo Leão responda a este tipo de mensagens com: "Grande abraço e muito obrigada". Acho que isto não é aceitável, acho que torna evidente o que é que esteve em causa nestas demolições, porque as eleições estão à porta.

Isabel Moreira à Rádio Observador. A deputada do PS lembra que é ilegal despejar pessoas sem uma solução prévia de acolhimento. Diz ainda: "Tratar os mais desfavorecidos como criminosos é inaceitável".

E olhamos agora para o tempo, menos calor e mais chuva, é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este fim de semana.

O IPMA prevê uma ligeira descida de temperaturas acompanhada por aguaceiros. É o que explica à Rádio Observador o meteorologista Jorge Ponte. Norte e Centro são as regiões mais afetadas.

Para este fim de semana espera-se a ocorrência de alguma precipitação, especialmente no domingo e mais na região Norte, especialmente no Minho e no litoral, onde a precipitação pode ser mesmo por vezes moderada. Essa precipitação deverá estender-se à região Centro e pode mesmo também chuviscar ou haver alguma chuva fraca também na região Sul. As temperaturas vão estar mais ou menos dentro dos valores que se registaram ontem, relativamente normais ou ligeiramente abaixo pra época do ano. Basicamente, o fim de semana vai ser um pouco assim, alguma nublosidade e alguma precipitação prevista, especialmente mais a norte e no domingo.

Chuva para terminar o fim de semana é a previsão deixada pelo meteorologista Jorge Ponte à Rádio Observador.

E assim fechamos o Jornal das duas, edição da jornalista Laura Figueiredo. Está de regresso às 14h30. Até já.

Até já.