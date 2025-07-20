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As notícias. Começa agora o Jornal das Duas, edição da jornalista Laura Figueiredo. E Laura, o primeiro-ministro admite que Mário Centeno pode manter-se à frente do Banco de Portugal.

A decisão vai ser tomada na próxima quinta-feira, na reunião do Conselho de Ministros. Esta manhã, em declarações na Festa do Chão da Lagoa, no Funchal, Luís Montenegro manteve segredo sobre os eventuais nomes para o cargo de Governador do Banco de Portugal. Reconhece-se, no entanto, que Mário Centeno tem as qualidades necessárias.

A decisão do Governo pode ser manter o atual Governador ou substituí-lo. E, portanto, isso é a decisão que vamos anunciar na próxima quinta-feira. Para que não haja nenhuma dúvida, o doutor Mário Centeno reúne todos os requisitos para ser Governador do Banco de Portugal. Isso não está em causa. A opção que o Governo tomará é a opção legítima de qualquer governo nas circunstâncias em que exerce a sua competência. Nós, durante a semana, tomaremos as diligências necessárias para preparar a decisão. Decidiremos no próximo Conselho de Ministros e anunciaremos ao país.

O primeiro-ministro deixou ainda críticas ao Partido Socialista, em particular no que toca ao tema da imigração. Luís Montenegro admite que neste setor a visão do PSD é mais próxima do Chega.

Quem esteve oito anos, por exemplo, a promover uma política de imigração num determinado sentido, é de facto difícil agora, em oito meses, mudar de posição. É legítimo. E se mudar, nós acolhemos bem. O que eu já não compreendo bem é que eles não respeitem, não possam aceitar que haja uma aproximação de posições com outros partidos que têm uma posição mais condizente com aquela que o Governo tem, porque isso é democracia. Se para haver espírito de colaboração tivesse que haver sempre um contrato de exclusividade com determinado partido para haver acordos pontuais, isso significava que nós estávamos a fazer uma coligação.

Declarações do primeiro-ministro na Festa do Chão da Lagoa, na Madeira.

E antes das críticas de Luís Montenegro ao PS, José Luís Carneiro também deixou farpas ao Governo. O secretário-geral socialista considera que o Executivo tem as prioridades trocadas para a resolução de problemas no país.

Para o líder do PS, no topo da agenda deveria estar a habitação, a saúde e o crescimento económico. Num artigo de opinião no jornal Público, José Luís Carneiro diz que o Governo colou-se à agenda da extrema-direita, só fala de imigração, e isto numa altura em que os preços das casas dispararam no primeiro trimestre deste ano e também quando há cada vez mais urgências encerradas. O secretário-geral do PS diz que o Executivo da AD começa mal, acredita que o não é não ao Chega já lá vai e pede explicações ao primeiro-ministro pelo que considera ser esta colagem à direita radical, uma traição aos eleitores do PSD, diz José Luís Carneiro.

Ainda na política livre, Bloco de Esquerda e PAN usam o tema da imigração para acusar o Governo de promover políticas oportunistas.

Os três partidos apresentaram hoje oficialmente a candidatura conjunta à Câmara Municipal de Cascais para as próximas autárquicas. Durante a cerimónia, os líderes dos três partidos não pouparam nas críticas ao Executivo. Rui Tavares rejeita um sistema que culpa os imigrantes pelos problemas do país.

A batalha que se aproxima é muito simples. Queremos um país desconfiado, queremos um país desavindo, queremos um país em que o pobre está zangado com o desgraçado, que está zangado com o miserável, que está zangado com o vizinho do outro lado da rua, todos eles zangados com o imigrante. Queremos esse país em que nos querem convencer que nós deveríamos andar todos zangados uns com os outros ou queremos um país que é Portugal no seu melhor, que é também Cascais no seu melhor, um país da entreajuda, um país da responsabilidade mútua, em que todos somos responsáveis pelo nosso futuro.

Na mesma linha, Mariana Mortágua acusa o Governo de ir à boleia das ideias da extrema-direita e de ignorar os problemas mais urgentes.

Não falam da imigração para resolver o problema da saúde. Não falam da imigração para resolver o problema dos serviços públicos. Não falam das supostas ocupações de casas para resolver o problema real, que é das pessoas que não têm casa ou que estão a empobrecer porque não conseguem pagar a sua casa. Não falam, certamente, dos incendiários para resolver o problema do abandono do território ou do aquecimento global ou da completa desestruturação da nossa floresta. A direita fala dos temas da extrema-direita porque quer poder, porque se quer manter no poder.

Já Inês de Sousa Real foca-se nas políticas promovidas no Conselho de Cascais para criticar a autarquia de Carlos Carreiras em matéria de habitação.

Este município sempre se opôs a que as pessoas pudessem viver a cidade. Aquilo que partiu de um orçamento participativo, temos hoje, não só a nível nacional, o ministro da Habitação e das Infraestruturas, a ter sido pela sua mão também, que mais houve oposição a um espaço que parte daquilo que é participação cidadã, a um espaço que se construiu por si próprio, em comunidade com diferentes gerações, com diferentes pessoas, em que não se olha a estratos sociais e menos ainda a nomes para quererem destruir, porque muito provavelmente, falam tanto na construção de uma faixa de circulação, mas muito provavelmente por aquilo que é apetitoso construir ali também mais uma habitação de luxo.

Os três líderes partidários participaram na apresentação da candidatura da coligação Futuro em Comum para a Câmara de Cascais, uma candidatura liderada por Alexandre Abreu, deputado municipal do Bloco de Esquerda.

Olhamos agora para a saúde. A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica pede a demissão do presidente do INEM, em causa a ausência de reformas estruturais no instituto.

Em comunicado, a associação diz que a situação no INEM é grave, assim como a ausência de mudanças estruturais. Pede, por isso, a saída de Sérgio Janeiro como um sinal de responsabilidade institucional e recuperação da confiança pública no trabalho do Instituto Nacional de Emergência Médica. A ANTREM considera que, em nome do interesse público, da dignidade, da atividade pré-hospitalar e da segurança dos utentes do SNS, qualquer inércia ou complacência nesta matéria será moralmente indefensável e institucionalmente negligente.

E na atualidade internacional, o Kremlin garante que Vladimir Putin está preparado para discutir uma solução de paz com a Ucrânia.

No entanto, insiste-se que mantém os objetivos do início do conflito. Em declarações à imprensa russa, Dmitry Peskov, porta-voz da presidência, admite que o processo de paz é longo e difícil.

E o papa pede o fim da guerra na Faixa de Gaza e o fim do uso indiscriminado da força.

O apelo do Papa Leão XIV surge dias depois de um ataque israelita a uma igreja católica no enclave palestiniano. O chefe da Igreja Católica apela ao respeito do direito humanitário e à obrigação de proteger a população civil e reitera que não há justificação para punições coletivas em Gaza.

E as Nações Unidas alertam que os ataques israelitas estão a matar à fome a população da Faixa de Gaza.

A organização exige, por isso, o fim do bloqueio à ajuda humanitária no enclave. Em comunicado, a agência da ONU para os palestinianos assegura ter alimentos suficientes para nutrir os cerca de dois milhões de habitantes de Gaza durante mais de três meses. Sublinha ainda que a falta de alimentos no enclave é tão severa que mais de um milhão de palestinianos estão em risco de morrer à fome.

E é o ponto final no Jornal das Duas, edição da jornalista Laura Figueiredo.