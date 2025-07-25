Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Seguida com Luís Soares.

Jornal das duas, na Rádio Observador com Luís Soares. Começamos este jornal com o ministro do Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Assegura que a independência do Banco de Portugal está garantida com a escolha de Álvaro Santos Pereira para novo governador.

Joaquim Miranda Sarmento afirma que a decisão foi dele próprio e do primeiro-ministro Luís Montenegro. Nas primeiras declarações que faz sobre a indigitação de Álvaro Santos Pereira, o ministro das Finanças reitera que independência e competência para o cargo estão garantidas.

A independência, a competência, o rigor, a qualidade, a boa gestão, tudo isso está garantido. Não é possível colocar em causa a sua independência. O professor Álvaro Santos Pereira esteve ao serviço do país, não tem nenhuma ligação ao PSD e serviu o país durante dois anos, talvez no momento mais difícil da democracia portuguesa.

As garantias deixadas por Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas, ao chegar a um fórum em Cascais. Ontem, o governo indigitou Álvaro Santos Pereira para o cargo de governador do Banco de Portugal.

E o ministro dos Negócios Estrangeiros considera normal que Marcelo Rebelo de Sousa tenha pedido ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva da proposta de revisão da lei dos estrangeiros.

O presidente da República enviou ontem para o Constitucional o decreto do Parlamento que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Paulo Rangel admite que esta é uma matéria muito sensível e que, por isso, considera compreensível a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

A coisa mais normal que existe, e até compreensível, é que o presidente da República, em determinadas matérias, exercite o seu poder, o seu direito de fiscalização preventiva. Esta é uma matéria muito sensível e, portanto, é natural que o chefe de Estado tenha essa precaução antes de fazer um juízo substantivo sobre a lei.

Declarações de Paulo Rangel, também nesse fórum em Carcavelos, onde defende ainda que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa deve ser encarada com profunda normalidade e também sem dramatismo.

E o governo esclareceu Marcelo Rebelo de Sousa sobre os números da imigração. É uma informação que foi avançada pelo próprio presidente da República.

Ele que tinha levantado dúvidas sobre os dados que o Executivo da AD estaria a usar para tomar medidas na área da imigração, mas agora explica, em declarações ao semanário "Nascer do Sol", que já recebeu o esclarecimento por parte do governo de Luís Montenegro. Marcelo Rebelo de Sousa revela que o governo explicou as diferenças entre os números do INE e da AIMA e ficou com a sensação que os dados utilizados pelo Executivo, que são os da AIMA, são os mais confiáveis. A Agência para as Migrações contabiliza mais de 1.500.000 imigrantes em Portugal, por incluir os pedidos e processos que estão pendentes e que resultaram em autorização de residência.

Ora, o líder do PS considera que a decisão do presidente em enviar a lei de estrangeiros para o Tribunal Constitucional vem dar razão às críticas socialistas.

José Luís Carneiro afirma que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa evidencia que há efetivamente falhas na lei.

A decisão que o senhor presidente da República tomou mostra que o Partido Socialista tinha razão quando, há cerca de 15 dias, chamei a atenção para um grave atropelo democrático que tinha sido cometido na Assembleia da República por parte da AD e do Chega. Coligaram-se, atropelaram regras democráticas porque não ouviram não apenas instituições representativas dos migrantes, mas também entidades empresariais que são essenciais para a nossa economia. Mais grave ainda, não ouviram os tribunais superiores e claro, como nós esperávamos, veio a acontecer aquilo que nós na altura dissemos, que dificilmente passaria numa análise ponderada da parte do senhor presidente da República.

José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião com a Unidade Local de Saúde da Arrábida, da qual saiu também preocupado com a forma como as urgências estão a funcionar na Península de Setúbal. O líder do PS diz que são necessárias respostas urgentes e lembra a proposta que apresentou.

São territórios com muitos milhões de pessoas que recorrem ao nosso Serviço Nacional de Saúde e não encontram uma resposta previsível, segura. Um dos dados que merece uma consideração muito clara é por que razão é que não há uma informação pública atempada, previsível, para que quem recorre às urgências, e particularmente à emergência hospitalar, possa saber onde se deve dirigir. Essa é a razão de ser da proposta que apresentámos, que é uma unidade de coordenação de esforços, nomeadamente entre o Ministério da Saúde, Ministério da Administração Interna e também o Ministério da Defesa Nacional, para que, no âmbito da própria Proteção Civil Nacional, seja possível responder com eficácia, mobilizando os meios disponíveis às necessidades que são detectadas no próprio território.

Declarações de José Luís Carneiro, transmitidas pela RTP3, o líder do PS diz que vamos entrar no verão sem um plano pelo segundo ano consecutivo.

O ministro da Educação garante que no próximo ano letivo o governo vai saber com rigor o número de alunos sem aulas.

Foi numa audição na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Fernando Alexandre explica que os resultados da auditoria externa realizada ao número de alunos atualmente sem aulas serviu para encontrar formas de resolver o problema da falta de dados. Assegura o ministro que no próximo ano letivo vai ser possível saber quantos alunos ficam sem aulas.

Em 24-25, nós não soubemos qual era o número de alunos sem aulas. Posso lhe dizer que em 25-26 nós vamos saber. Aquilo que disse que em 25-26, eu posso dizer que vamos saber, porque já temos uma estratégia. Está vendo? Foi mais um benefício da auditoria, em que nós temos uma indicação de qual é o caminho para contabilizar. Não é a solução, porque isso não estava no caderno de encargos, mas é o caminho para chegar ao número de alunos sem aulas, calcular de uma forma rigorosa, da forma que o governo considera relevante para definir a política pública. E obviamente, não é aceitável que em 25-26 não tenhamos essa informação. Temos que ter.

Fernando Alexandre admite também divulgar o relatório da KPMG sobre o tema dos alunos sem aulas, a pedido do PS, mas o Ministério da Educação explica também que é preciso primeiro acautelar para que a informação sensível não seja tornada pública.

O Presidente da República recebeu hoje o chefe de Estado angolano no Palácio de Belém. Sublinhou a importância das boas relações entre os dois povos.

"Sofrem por desafios comuns", é o que diz Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura em que já está em fim de mandato. O chefe de Estado afirma que os laços entre o povo português e angolano são mais significativos do que qualquer líder político que os represente.

Isso é muito importante, porque os governantes passam, as leis passam, mas os povos ficam. Ficam para além daquilo que houve de bom e de mau no império português, para além daquilo que houve de colaboração entre nós nestes 50 anos de percurso comum, desde o 25 de abril, do que houve e está a haver, e que vai ser objeto de tratamento com o senhor primeiro-ministro, de passos importantíssimos na cooperação económica, financeira, política, diplomática, social e educativa cultural.

O Presidente da República, no Palácio de Belém, lembrou também a ajuda angolana nos tempos da Troika e saudou uma das três maiores comunidades estrangeiras a viver em Portugal. Já João Lourenço agradeceu a Marcelo Rebelo de Sousa por ter sido o chefe de Estado português que mais vezes visitou Angola. Considera que as relações entre os dois países atingiram um máximo histórico e até ainda podem melhorar.

Nós viemos a Portugal para reforçar os laços da amizade e de cooperação entre os nossos dois países, Angola e Portugal. Nunca as relações entre os nossos países estiveram a um nível tão alto e o que nós pretendemos é trabalhar no sentido de manter esse nível e, se possível, melhorar.

João Lourenço, o presidente de Angola, que está desde hoje em visita de Estado a Portugal, está agora na residência oficial do primeiro-ministro, reunido com Luís Montenegro. Esta tarde vão ser assinados acordos bilaterais entre os dois países no Palácio das Necessidades, onde o presidente angolano tem também marcado um encontro com empresários portugueses.

Temos ainda neste jornal das duas outras notícias que estão a marcar a atualidade.

O preço dos combustíveis vai descer na próxima semana. São dados do Automóvel Clube de Portugal. O preço do litro da gasolina vai descer 1 cêntimo a partir da próxima segunda-feira, o preço do litro do gasóleo vai descer meio cêntimo. Seis urgências vão estar fechadas no sábado e outras seis no domingo. São dados do portal do Serviço Nacional de Saúde desta manhã. As urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal e Leiria e a de ginecologia das Caldas da Rainha vão estar encerradas no sábado, assim como a urgência de pediátrica de Vila Franca de Xira. No domingo vão estar fechadas as urgências de ginecologia e obstetrícia do Barreiro, Vila Franca de Xira, Santarém, Aveiro, Leiria e a urgência de pediatria de Vila Franca de Xira. O coreógrafo e encenador Vítor Hugo Pontes é o novo diretor artístico do Teatro Nacional São João, no Porto, nome escolhido num concurso internacional que teve 17 candidaturas. Em comunicado, o Teatro Nacional São João avança que Vítor Hugo Pontes foi o candidato escolhido por unanimidade, que vai assumir funções de diretor artístico para o quadriênio 2025-2028.