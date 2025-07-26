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Jornal das duas na Rádio Observador com o Vasco Maldonado Correia. Vasco, começamos com o líder do PS, que abriu hoje a porta do partido a Mário Centeno.

Ontem o próprio Mário Centeno não excluiu o regresso à política ativa, agora terminado o mandato enquanto governador do Banco de Portugal, uma opção que o secretário-geral do PS vê com bons olhos.

Apenas podemos dizer que o acolheremos de braços abertos quando e como ele quiser participar na vida do Partido Socialista.

José Luís Carneiro, hoje à entrada para a convenção autárquica da Juventude Socialista, que decorre em Coimbra.

E a presidente da Iniciativa Liberal considera que a escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal não pode ser comparada à de Mário Centeno.

Principalmente em relação à independência de cada um em relação ao governo. É o que defende Mariana Leitão durante a apresentação da candidatura da Iniciativa Liberal à autarquia de Bragança. A nova líder dos liberais relembra o contexto em que foram feitas as duas escolhas. Fala em casos incomparáveis.

São duas situações completamente distintas que não se podem comparar. Mário Centeno sai diretamente de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira está distante da política há já vários anos e, portanto, é completamente diferente.

Casos diferentes, é o que diz a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, aqui em um registro captado pela RTP. Reitera também que a decisão sobre quem deve ser o novo governador do Banco Central não pode ser política. Volta a defender a ideia de que a escolha para este cargo deve ser efetuada através de um concurso público.

Voltamos a José Luís Carneiro. O secretário-geral do PS volta a criticar as políticas para a habitação promovidas pelo governo.

José Luís Carneiro considera que o setor é um dos que levanta mais preocupações aos jovens.

A primeira é a de procurar valorizar os rendimentos médios dos mais jovens. A segunda grande prioridade dos nossos jovens é a prioridade da habitação. Ou seja, é impossível olhar para o governo e para a passividade do governo, quando Portugal foi o país da OCDE em que os custos da habitação mais subiram e não encontrámos uma resposta estruturada do lado da oferta da parte do governo. Pior que isso, a informação que temos dos autarcas é que estão há meses sem conseguir sequer contactar com o IHRU.

José Luís Carneiro, que abordou ainda outra das grandes preocupações dos jovens socialistas, diz que é o custo de vida atual e, nesse sentido, reafirma a importância de propostas socialistas como a do IVA zero para os bens alimentares. O líder socialista marca presença no fórum autárquico da JS em Coimbra.

É um fim de semana de muito calor. A Liga dos Bombeiros de Portugal alerta para a necessidade de renovar os meios de combate aos incêndios.

O vice-presidente da Liga dos Bombeiros, o comandante Emanuel Santos, garante que os bombeiros estão preparados para a fase mais difícil do combate aos fogos, mas alerta que uma das maiores carências no combate aos incêndios é a idade dos meios terrestres.

As carências que temos têm a ver com a idade dos veículos. Os veículos da maioria dos corpos de bombeiros são veículos já com mais de 25 anos. São veículos que, apesar de permitirem o combate, baixam muitas vezes às oficinas. Isso aí para nós poderá ser um constrangimento. Se nós tivermos pequenos incêndios, eles vão andando, vão circulando, conseguem chegar do incêndio e ser feita logo uma revisão ao carro, uma revisão muito rápida pela oficina, de forma a estar sempre operacional e a 100%. Se tivermos grandes incêndios em que os veículos tenham de andar três, quatro dias, aí eles vão começar também a sofrer as avarias próprias da idade do veículo.

Emanuel Santos no Explicador da Rádio Observador. Lamenta que os bombeiros não tenham sido mais envolvidos na preparação da fase mais complexa de combate aos fogos. Até terça-feira, 14 distritos em Portugal continental vão ter o aviso amarelo prolongado. O alerta mantém-se nos próximos dias em quase todos os distritos, exceto Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. Devido às previsões, mais de 60 conselhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio.

E o vice-presidente da Liga de Bombeiros critica ainda o governo pela demora no pagamento às associações de bombeiros.

Que garante prejudicar a atividade das corporações. Emanuel Santos lamenta a falta de resposta do Estado para manter o funcionamento das corporações, o que pode ser facilitado com o pagamento atempado dos serviços prestados.

Se existe um protocolo, o protocolo tem que ser cumprido não apenas por uma das partes. O protocolo, para ser correto e transparente e para dar confiança a todos os intervenientes, tem que ser cumprido por ambos. Não podem ser as associações a investir cada vez mais no socorro. As associações já investem nas ambulâncias para prestar o socorro, o INEM paga uma parte dos serviços, não pagam o serviço na totalidade, nem na íntegra. Mas com isto nós conseguimos, se houver uma acessibilidade, se nós pudermos confiar nos pagamentos do INEM, nós conseguimos investir em melhores meios para servir a população.

Emanuel Santos, da Liga dos Bombeiros, numa altura em que o INEM deve mais de 3 milhões e meio de euros aos bombeiros. O comandante referiu também que se o INEM não pagar o que deve até ao final do mês, o protesto vai regressar.

Um fracasso. É assim que o especialista em política internacional, Daniel Pineau, descreve a visão econômica de Donald Trump.

Sublinha que a estratégia de implementar tarifas não está a correr bem ao presidente norte-americano e que a política não favorece os americanos.

Enquanto ainda conseguir ter uma política comercial que não arruíne totalmente a América no próximo ano ou dois, ainda está a vencer. Agora, não está a vencer a médio e curto prazo, claramente, por uma razão simples, porque a estratégia, supostamente, é enfraquecer a China e poder entrar numa guerra comercial com a China, para bem da economia americana, da indústria americana e do dólar americano. Dito isso, a pressão que está a fazer em uma série de países que faziam hedging, ou seja, eram aliados dos Estados Unidos em algumas coisas e da China noutras, agora estão a ser empurrados para a China e, do ponto de vista militar, em relação ao Mar do Sul da China e do ponto de vista econômico, isso é objetivamente mau para os Estados Unidos.

Leitura de Daniel Pineau, ouvido nos Cinco Continentes da Rádio Observador, focado nas ações de Trump na economia mundial, sendo que na véspera da viagem do presidente norte-americano até à Escócia, onde se vai reunir com Ursula von der Leyen, o encontro surge num contexto em que negociadores de ambos os lados procuram fechar um acordo comercial face às ameaças vindas da Casa Branca, ameaças de impor tarifas de 30% ao bloco econômico europeu. Para já, Trump mantém a guerra de tarifas.

A greve de hoje dos trabalhadores da Menzies, a antiga Groundforce, provocou até agora o cancelamento de 20 voos no Aeroporto de Lisboa.

10 de chegada, 10 de partida. Foi o que avançou à Agência Lusa fonte da ANA Aeroportos de Portugal, que fala também em atrasos em alguns voos. A ANA aconselha os passageiros com voos operados pela Menzies a contactar previamente a respectiva companhia aérea para confirmar o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto. A meio da manhã, o dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, Carlos Araújo, destacou que a greve mobilizou hoje, pela primeira vez em pelo menos 10 anos, funcionários do Aeroporto do Porto.

Fica por aqui o Jornal das duas, TV edição do Vasco Maldonado Correia.