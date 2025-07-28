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O som do Vidsoar Tempo Quente. Notícias das duas, com a edição de Miguel Cordeiro. Miguel, o primeiro-ministro considera que o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos traz previsibilidade e estabilidade à economia e evita a escalada de preços.

Posição assumida por Luís Montenegro. É uma primeira reação a essas tarifas de 15% impostas pelos Estados Unidos da América às importações europeias, tarifa de 15% para os produtos comercializados entre estes dois blocos. Através das redes sociais, o chefe executivo saúda o entendimento entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, que diz que vem trazer estabilidade às empresas portuguesas. Luís Montenegro alerta também que o acordo coloca exigências novas na luta por mais acordos de comércio, no corte de barreiras e na agenda transformadora de simplificação e redução de custos. Eu recordo que este acordo prevê também o compromisso da União Europeia sobre a compra de energia norte-americana no valor de €640 mil milhões e ainda um aumento das aquisições de material militar.

E a União Europeia e os Estados Unidos da América preparam-se para assinar um acordo que prevê tarifas de 15% no comércio de bens entre os dois países. As economistas Vera Gouveia Barros e Susana Peralta consideram que as novas tarifas impostas por Donald Trump continuam a ter impacto negativo.

Ouvida no Explicador esta manhã, Vera Gouveia Barros acredita que o acordo comercial alcançado ontem entre Donald Trump e Ursula von der Leyen prejudica o comércio livre e lamenta que o acordo tenha sido anunciado como se fosse uma vitória.

Nós estamos a olhar para estes 15%, tendo já por referência os 30% que tinham sido anunciados por Donald Trump. Nessa perspetiva, parece que é uma redução das tarifas, mas, na verdade, é um aumento face àquilo que estava em vigor, principalmente antes de Trump chegar ao poder e desde abril, que estava nos 10%. Portanto, continuamos a ter aqui um aumento.

Na Rádio Observador, citamos também Susana Peralta, que também não vê com bons olhos o entendimento entre Washington e Bruxelas. Diz que este acordo é menos mau face aos 30% anteriormente anunciados. Ainda assim, desconfia do sucesso destas novas taxas.

A Ursula von der Leyen pode dizer o que ela quiser, é muito difícil aceitar que este acordo seja um grande sucesso para a União Europeia. Isto sendo um pouco do que nós tínhamos em mente. Se nós tivéssemos em mente o status quo atual, que é no fundo o comércio livre no quadro das regras multilaterais da Organização Mundial do Comércio, este é um péssimo acordo a todos os níveis. Se tivermos em conta as ameaças que fomos recebendo desde o famoso dia da libertação de Donald Trump, isto é melhor do que o que já esteve em cima da mesa.

Posição de Susana Peralta e Vera Gouveia Barros no programa Explicador esta manhã na Rádio Observador.

E a Comissão Europeia aponta para uma quebra histórica na produção de vinho.

De acordo com a edição deste ano do relatório de verão sobre as perspetivas dos mercados agrícolas da União Europeia, a produção de vinho a nível europeu deverá ficar 10% abaixo da média dos últimos cinco anos. Isto deve-se, de acordo com Bruxelas, a uma quebra de 25% na produção vinícola em França, de 11% na Alemanha e de 8% em Portugal. É uma quebra que não consegue ser compensada pelos aumentos de produção de 15% em Itália e de 10% em Espanha. Para além do setor do vinho, a Comissão Europeia detalha projeções para o restante mercado agrícola. Ao todo, os mercados agrícolas devem crescer 1,1% este ano e 1,5% em 2026. Em Portugal, o destaque é mesmo para a quebra de 8% na produção de vinho. Quanto ao azeite, há uma recuperação a nível europeu, regista-se na Europa um aumento de produção de 37% e isso já levou a uma diminuição dos preços.

Miguel Máximo, risco de incêndio. A Proteção Civil decidiu aumentar o estado de prontidão para o nível três nas regiões Norte e Centro e também nas sub-regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alto Alentejo.

O nível três do estado de prontidão especial é acionado quando o grau de risco é muito elevado e exige uma resposta reforçada. As entidades da Proteção Civil têm de garantir em seis horas a mobilização de metade dos veículos e meios operacionais disponíveis. É isso que significa este nível três. A decisão da Proteção Civil é motivada pelo aumento das temperaturas e a intensidade do vento, que é esperada para as próximas horas. A Proteção Civil, assim, posiciona mais meios terrestres no terreno e explica o adjunto nacional de operações, Carlos Pereira, esta tomada de decisão.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil definiu o aumento de prontidão especial para a região Norte, Centro, para a sub-região do Médio Tejo, pertencente à região de Lisboa e Vale do Tejo, bem como para o Alto Alentejo, da região do Alentejo, para o nível três, o incremento do nível três. Todo o resto do território a nível dois. Portanto, é este o cenário que nós temos para os próximos dias. E isto levou a que fizéssemos um pré-posicionamento de meios terrestres na região Centro, na região Norte e no Algarve.

Carlos Pereira, adjunto nacional de operações de Proteção Civil, pede à população que evite fazer queimadas, garanta a manutenção dos terrenos e não circule em espaços florestais.

E nesta altura, em Ponte da Barca, 10 meios aéreos combatem o incêndio que já dura desde sábado.

Algumas das aeronaves foram enviadas por Espanha. Estão no terreno mais de 300 operacionais e cerca de uma centena de veículos. Este fogo está ativo em duas frentes, perto das regiões de Frofe e Ermida. Nenhuma habitação está em risco, isto é o que garante Carlos Pereira, o adjunto nacional de operações da Proteção Civil.

Neste momento, eu falei há pouco com o comandante das operações de socorro. A indicação que ele me deu, não há populações afetadas, não houve necessidade de evacuar nenhuma habitação, nenhuma população ou nenhuma aldeia em geral. É como eu disse, duas das frentes estão junto às aldeias, mas neste momento não requer qualquer tipo de perigo para a população.

Carlos Pereira, adjunto nacional de operações da Proteção Civil. Destaque também para um incêndio na Amadora, numa zona de mato perto do Hospital Fernando da Fonseca. Há, nesta altura, um meio aéreo a ajudar o combate às chamas, além de cerca de meia centena de operacionais e 14 meios terrestres. O incêndio começou na última hora.

Três meses depois do apagão, o governo anuncia um pacote de medidas para reforçar a segurança do sistema elétrico nacional. Miguel, vai custar no total cerca de € 400 milhões.

Ao todo, são 31 medidas, entre as quais a duplicação do número de centrais elétricas com serviço black start, passam agora a ser quatro. A 28 de abril, Portugal e Espanha não tinham acesso à eletricidade. Foi assim entre as 11h30 e praticamente o final do dia. Passados três meses, já depois do relatório do incidente ter colocado a origem do mesmo em território espanhol, a ministra do Ambiente destaca as principais linhas do programa português, que pretende prevenir outro apagão.

Três grandes princípios orientadores: o robustecimento do sistema elétrico nacional e da capacidade de resposta das infraestruturas críticas, o compromisso com a transição energética e com a descarbonização, e a colaboração internacional para interligação de mercados e reforço das interligações.

Destaques de um programa que pode chegar até aos € 400 milhões de investimento. Pelo menos 137 milhões vão ser investidos de forma autónoma pelo Executivo, sem passar pelo Parlamento. A fatura vai chegar aos contribuintes, mas a tarifa será residual. Uma garantia de Maria da Graça Carvalho, a ministra.

O impacto destas ações em termos de tarifa será residual. Estimamos que, por cada 25 € de fatura de eletricidade, se verifique um impacto de €0,01, ou seja, 0,04%. É um valor ínfimo se olharmos para todo este investimento como um seguro feito na nossa rede energética. Exatamente, com estas medidas estamos a fazer um seguro, como fazemos os seguros para a nossa habitação ou para a nossa empresa.

Explicações da ministra Maria da Graça Carvalho na sessão de apresentação destas 31 medidas, com o objetivo de reforçar o sistema elétrico do país. O governo continua a garantir que a tapada do Outeiro vai manter-se em funcionamento até 2030.

Donald Trump diz que está muito desapontado com Vladimir Putin sobre o facto de não se chegar a um acordo para terminar a guerra na Ucrânia.

Nesse sentido, o presidente norte-americano avisa que vai reduzir o prazo de 50 dias que deu para aplicar sanções à Rússia, tarifas à Rússia. Tarifas que promete que vão ter um efeito negativo na economia do país de Vladimir Putin. Donald Trump, ainda assim, não estipulou essa nova data sobre quando pode aplicar essas tarifas. Em declarações na Escócia, onde está de visita durante o dia de hoje, Donald Trump falou ao lado do primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos Estados Unidos da América disse que esperava que por esta altura já haveria um acordo entre a Ucrânia e a Rússia. No entanto, apesar de ter falado quatro ou cinco vezes ao telefone com Vladimir Putin, isto foi o que disse Trump, o presidente norte-americano não vê resultados práticos e promete antecipar essas novas tarifas à Rússia. Nos últimos dias, foi noticiado que estaria a ser preparado um encontro entre Trump e Putin na China, para acontecer em setembro. Hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu que um encontro entre o presidente russo e o presidente norte-americano não está fora de questão, se as agendas dos dois líderes coincidirem.

E com nove minutos para as 14h, Miguel, que outros temas marcam a atualidade?

Acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja. Um cessar-fogo incondicional e imediato acontece à meia-noite de hoje no local, 17h em Lisboa, anunciou o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que mediou estas negociações com o objetivo de cessar-fogo. O primeiro-ministro espanhol afirma que a fome em Gaza é uma vergonha para toda a humanidade e diz que a Espanha vai ajudar nessa entrega de comida, anúncio feito hoje numa conferência de imprensa de balanço governativo em Espanha. Citado pelo El País, Pedro Sánchez indica que o governo espanhol está a preparar um carregamento de paraquedas com milhares de quilos de alimentos da Jordânia para a Faixa de Gaza. Deve acontecer na sexta-feira. O primeiro-ministro espanhol volta a apelar a um cessar-fogo.

Notícia de fecho do jornal das 14h.