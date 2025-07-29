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Observador. Jornal das duas, na Rádio Observador, com Miguel Cordeiro. E a esta hora, Miguel, há seis incêndios a preocupar as autoridades.

Dados do portal da Proteção Civil: seis ocorrências significativas, metade começou hoje. Vamos por essas, as que começaram neste dia 29 de julho. Penafiel, freguesia de Capela. Um fogo começou pelas 9h30, está a ser combatido pelos bombeiros, praticamente 80 operacionais no terreno, com dois meios aéreos no local. No concelho de Tondela, freguesia de Santiago de Besteiros, um fogo começou pouco antes das 11h, avança rapidamente. Há 180 operacionais no combate às chamas, praticamente 50 viaturas já estão mobilizados, também quatro meios aéreos para este incêndio. Ainda nos incêndios que começaram hoje, Sever do Vouga, região de Aveiro, em Silvas, Cor e Dornelas. O alerta foi dado pela 1h. Há um meio aéreo no local, aproximadamente 80 operacionais. Estas são as três grandes ocorrências que a Proteção Civil destaca, as que começaram hoje. Para além disso, ainda a preocupar as autoridades, os outros três incêndios que já vêm sendo combatidos nas últimas horas. O incêndio da Arouca, o maior nesta altura, tem três frentes ativas, mais de 600 operacionais no terreno, apoiados por mais de 200 veículos. Há três meios aéreos a ajudar no combate às chamas. O fogo começou ontem, à 12h30. Ponte da Barca, no Alto Minho. O fogo começou no sábado. O combate está agora a evoluir favoravelmente, é o que diz a Proteção Civil, mas no local ainda estão cerca de 400 operacionais, que estão a ser apoiados por um meio aéreo e mais de uma centena de viaturas. Há ainda o fogo de Penamacor. Este incêndio já está em fase de rescaldo. Os operacionais continuam no terreno, são mais de 400. Há oito meios aéreos também no local. Ao todo, em todo o país, estão mobilizados mais de 3 mil operacionais, quase mil viaturas terrestres e estão também 34 meios aéreos a ajudar no combate às chamas. São dados da Proteção Civil. A reportagem do Observador no terreno avança que há um fogo perto da Autoestrada do Norte, a A1. Avança na zona de Pombal. Há uma forte coluna de fumo junto à autoestrada nessa região do país. É uma situação que prometemos detalhar nos próximos espaços noticiosos. Neste momento, no combate às chamas, nesse local, já estão mais de 60 operacionais, apoiados por 14 viaturas e dois meios aéreos. Estamos a falar de um incêndio que está próximo da Autoestrada do Norte, na zona de Pombal.

E Miguel, a Proteção Civil revela que metade das ocorrências de incêndios florestais são noturnas.

São detalhes deixados esta manhã ou final da manhã, numa conferência de imprensa da Proteção Civil. Foi deixada essa informação pelo comandante nacional da Proteção Civil, que afirma que a esta hora o incêndio da Arouca é o que oferece mais preocupação. Mário Silvestre destaca que o terreno é de difícil acesso e que a terceira frente ativa acabou por adiar o cenário de extinção.

O incêndio da Arouca é o incêndio que neste momento nos preocupa mais. É um incêndio que tem início em três ocorrências consecutivas. As primeiras duas ocorrências, o dispositivo teve uma eficácia muito boa e conseguiu debelá-las, mas a terceira ocorrência, na zona de Espiunca, acabou por ser uma ocorrência, mais uma vez, com uma velocidade de propagação elevada e com taxa de expansão também elevada. É uma zona que se caracteriza por um incêndio que se desenvolve numa zona de eucaliptal adulto.

O comandante nacional da Proteção Civil adianta também que nas últimas 48 horas, metade das ocorrências registradas tiveram o alerta dado durante a noite. E, portanto, Mário Silvestre pede cautelas à população.

Temos a meteorologia que temos e vamos viver esta meteorologia durante os próximos dias. E, portanto, o único fator que nós vamos conseguir controlar é o comportamento humano. Aquilo que nós temos aqui para alertar é ao comportamento humano, ao comportamento das pessoas. Não podemos ter, durante uma noite, 39 ocorrências, 41 ocorrências. Não podemos, de certeza, durante uma noite, 50%, números redondos, das nossas ocorrências serem em período noturno.

Declarações do comandante nacional da Proteção Civil. Briefing deixado ao meio-dia revela também, o comandante, que a rede SIRESP foi reforçada de forma preventiva. Nesta altura, em Carnaxide, na sede nacional da Proteção Civil, estão o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e também a ministra da Administração Interna. Reúnem com o comandante da Proteção Civil, recebem também um ponto de situação daquilo que tem sido o combate às chamas nos diferentes pontos do país, que aqui vamos detalhando na Rádio Observador. Precisamente na sede nacional da Proteção Civil, está o repórter João Lourenço. João, chegaram durante a última hora, tanto o primeiro-ministro como a ministra da Administração Interna. Alguma novidade sobre esse ponto de situação que estão a receber das autoridades?

Até agora não, Miguel. Boa tarde. Maria Lúcia Amaral e também Luís Montenegro chegaram à sede nacional da Proteção Civil, em Carnaxide, há cerca de meia hora. Primeiro a ministra da Administração Interna, logo depois o primeiro-ministro. Esta manhã, Maria Lúcia Amaral já tinha anunciado esta visita à sede de Carnaxide para acompanharem, demonstrarem solidariedade e estarem completamente informados daquilo que está a acontecer. Como referiste, neste momento há seis incêndios que estão a preocupar as autoridades. O principal mantém-se em Arouca, junto à zona do Castelo de Paiva, um incêndio que preocupa as autoridades já há algum tempo, desde segunda-feira, e que envolve quase 600 bombeiros, também acompanhados por quase 300 meios terrestres. Durante este briefing da Proteção Civil, metade das ocorrências das últimas 48 horas foram dadas. O primeiro alerta foi dado durante a noite. Ora, no ano passado, Luís Montenegro já tinha pedido mão pesada para os, como ele referiu, criminosos que durante a noite conseguem criar estes novos focos de incêndio. Pediu também mais celeridade à Justiça para apurar responsabilidades destes incêndios que começam em período noturno. Também há pouco ouvimos Mário Silvestre a pedir maior cautela à população durante estes dias de maior calor e referiu que este combate ao incêndio tem sido cada vez mais difícil devido às condições do terreno, nomeadamente em Arouca e também em outro incêndio que já está praticamente extinto, o incêndio na Beira Baixa, em Penamacor. Aguardamos ainda Luís Montenegro e Maria Lúcia Amaral, que foram recebidos por José Manuel Moura, presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Dentro de momentos, aqui no auditório Alberto Pinto Henriques, na sede nacional da Proteção Civil, em Carnaxide, aguardam-se essas declarações tanto de Luís Montenegro como também da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Estão a acompanhar essa coordenação do combate às chamas na sede nacional da Proteção Civil, o primeiro-ministro e a ministra da Administração Interna.

A situação mais preocupante é em Arouca, no distrito de Aveiro. Miguel, há três frentes ativas e chamas a atravessarem esta manhã para o concelho de Castelo de Paiva.

E, além disso, a aldeia de Vila Viçosa está confinada. Quem o diz é a presidente da Câmara, Margarida Blém, e também o comandante de operações de socorro, Hélder Silva, explicam a situação em Vila Viçosa.

A aldeia está confinada, os meios estão a fazer a proteção das habitações, mas sem preocupações ainda para as habitações. Mas efetivamente, houve a necessidade de fazer o confinamento para salvaguardar as habitações.

Margarida Blém, a autarca, explica também a dificuldade do combate às chamas neste incêndio.

A posição da autarca e do comandante de operações de socorro de proteção civil no local. Um briefing realizado ao final desta manhã.

Miguel, está dado o pontapé de saída para a nova linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa. Foi assinado hoje o contrato de concessão da primeira fase do projeto, que cobre o troço entre Campanhã e Oiã, no Conselho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, a par com a Infraestruturas de Portugal, formalizaram a assinatura do contrato com a empresa AV Norte, gestão da ferrovia de alta velocidade, constituída pelo consórcio Lusolave. O troço Porto-Oiã deverá estar pronto em 2030, dois anos depois de estar concluída a ligação até Lisboa. Nessa altura, as duas cidades devem ficar a uma distância de uma hora e 15 em TGV, como explica o presidente da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, que explicou isso esta manhã. A cerimónia terminou com o discurso do ministro da Habitação e Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que destacou a importância de o país ter boas infraestruturas para poder garantir um bom Estado social.

Para alimentarmos um tal Estado social, nós precisamos, de uma vez por todas, e não me canso de dizer aqui, de termos um país infraestruturado. Infraestruturado do ponto de vista da água, e a água aqui é paradigmática disso. Do ponto de vista energético, ainda ontem a minha colega do Ambiente e Energia lançou claramente essa agenda, porque não há investimento que queira ser atraído para este país se não formos capazes de trazer essa dimensão. Infraestruturas de habitação, que estamos vindo a trabalhar, mas depois as infraestruturas rodoferroviárias, portuárias, logística em alta, logística em média, logística microcapilar. Todas essas dimensões são essenciais.

A assinatura do contrato de concessão da primeira fase do projeto de alta velocidade Porto-Lisboa aconteceu ao início desta tarde, na sede da Infraestruturas de Portugal, em Almada. Este primeiro troço entre a estação de Campanhã e de Oiã conta com financiamento de €875 milhões do Banco Europeu de Investimento.

Miguel Cordeiro, com o Jornal das Duas.