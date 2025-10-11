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Observador, são 14h. O Jornal das Duas tem edição da Diana Rosa. Diana, começamos este jornal com o apelo do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa pede que o acordo de paz para a Faixa de Gaza seja levado a sério.

Por forma a culminar na reconstrução do enclave. Só ontem, mais de 200 mil palestinianos fizeram fila para voltar a Gaza. Muitos deles encontraram apenas escombros. Hoje, numa visita à Estónia, o chefe de Estado português manifesta apoio a estes cidadãos, reitera o empenho de Portugal na solução dos dois Estados.

Portugal está empenhado que o plano seja bem sucedido e que a reconstrução da Palestina, nomeadamente a parte que foi mais atingida no último ano, seja uma realidade, que seja de uma sociedade que possa corresponder àquela que é a posição que sempre adotámos, que é dois povos, dois Estados.

Pela primeira vez em dois anos, o povo palestiniano viveu uma noite sem o barulho das explosões e dos drones israelitas. O plano de paz ainda só viu concluída a primeira fase. Na terça-feira, continua a ser discutido no Egito, numa cimeira que vai contar com a presença do presidente norte-americano. Quanto aos reféns detidos pelo Hamas, começam a ser entregues a Israel na próxima segunda-feira.

Já a entrega de ajuda humanitária vai começar a chegar a Gaza amanhã, um dia depois do que tinha sido divulgado pelo Hamas.

Que deu a indicação de que os bens essenciais iriam começar a ser distribuídos ainda hoje. No entanto, o jornal The Guardian diz que Israel deu luz verde às Nações Unidas apenas para iniciar essa operação amanhã. O envio de ajuda humanitária tem como objetivo combater a desnutrição grave e as condições de fome provocadas pelas ofensivas israelitas. A ONU declarou este ano que a Faixa de Gaza vive situação de fome.

E para o especialista em relações internacionais, Bruno Cardoso Reis, o acordo alcançado para a Faixa de Gaza pode revelar-se insuficiente.

Autor do programa Cinco Continentes, Bruno Cardoso Reis não ignora o sinal de esperança que foi dado nos últimos dias. Considera, no entanto, que esta fase do plano responde apenas a questões de curto prazo.

É realmente uma variante daqueles acordos que já vimos por duas vezes, ou seja, um cessar-fogo, uma retirada parcial de tropas israelitas, entrada de ajuda e troca de reféns israelitas por prisioneiros. O que conseguimos saber é que não é, para já, um acordo de paz amplo, que prometa resolver os problemas da Palestina e menos ainda do conjunto do Médio Oriente.

Bruno Cardoso Reis acredita que Donald Trump ganha pontos junto da comunidade internacional depois dos esforços para alcançar a paz na Faixa de Gaza.

Voltamos ao presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza as ameaças de Donald Trump, que defende a expulsão de Espanha da NATO por não cumprir com o investimento em defesa.

Tenta acalmar os ânimos o chefe de Estado português, que não vê qualquer lógica no posicionamento de Donald Trump.

A expulsão de um país da NATO não faz sentido. É uma força de expressão, uma forma de pressão, uma forma de exteriorizar divergências ou pontos de vista diferentes. A Espanha não recusou vir a aumentar o seu investimento na defesa. Apenas disse que isso ia ser num tempo um pouco diverso e depois, na forma final, chegou-se até a um ponto de consenso que foi aceite pela NATO.

Ouvimos aqui o Presidente da República num registo captado pela RTP. Marcelo Rebelo de Sousa está no encontro informal de chefes de Estado em Tallinn, na Estónia. Logo às 19h, fala aos portugueses a partir do Palácio de Belém, a pretexto das eleições autárquicas agendadas para amanhã.

E o conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela considera que a atribuição do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado vai deixar tudo na mesma no país.

Fernando Topa não acredita que seja suficiente para desencadear uma mudança na Venezuela, até porque, de acordo com o conselheiro, o assunto tem passado pelos pingos da chuva no país, quanto mais não seja por receio.

Fala-se em privado, pode-se falar tudo aquilo que a gente quiser com pessoas de confiança, com certeza. Depois tem que se ter cuidado, porque as pessoas não interpretam tudo da mesma maneira. As pessoas começam logo precisamente a entrar no contexto político e com certeza, hoje em dia, é um tema muito sensível na Venezuela.

À Rádio Observador, Fernando Topa teme até que este Prémio Nobel possa fazer com que Nicolás Maduro seja mais intolerante com a oposição na Venezuela.

A nível local, eu acredito sinceramente que isto mais bem pode até abrir novas feridas. E nós sabemos que o governo venezuelano é um bocadinho sensível a essas coisas. As reações são sempre muito adversas, mas eu realmente não acredito que isto possa ser um virar de página na história política da Venezuela.

A Rádio Observador falou também com Milo Almeida, presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, acredita que o prémio se trata de uma manifestação política por parte da comunidade internacional. Diz que a atenção mediática reforçada sobre o regime da Venezuela pode ajudar a proteger Maria Corina Machado e as forças da oposição.

Creio que tem um cariz político. Sim, tem, porque foi uma maneira de blindá-la, porque assim ela já é uma figura reconhecida mundialmente e vai estar mais difícil que agora o regime vá contra ela. Ela até agora tem estado na clandestinidade e eu espero bem que com este prémio, ela possa sair da clandestinidade sem que seja feito nada contra a sua pessoa.

Milo Almeida e Fernando Topa foram ouvidos no programa Explicador, aqui na Rádio Observador esta manhã, sobre a atribuição do Prémio Nobel a Maria Corina Machado, a líder da oposição venezuelana.

E há mais de 130 mil processos da AIMA pendentes no Tribunal Administrativo de Lisboa.

A média de entrada de novos casos em tribunal ronda os 500 por dia, a maioria relacionada com autorizações de residência de imigrantes e também com o processo de legalização em território português. Os dados revelam ainda que este verão entraram no tribunal quase 200 providências cautelares para impedir ordens de expulsão do território nacional.

E a linha SNS 24 deixou por atender mais de 1 milhão e meio de chamadas este ano.

E o tempo médio de espera bate recordes, João. Há quem aguarde 40 minutos até ser atendido pela rede do Serviço Nacional de Saúde. Segundo a consulta feita pelo Observador, o valor absoluto de chamadas sem resposta aumentou, imagine-se, mais de 900% em relação a 2024. O período mais crítico foi no verão, mais concretamente no mês de agosto.

E o chefe de gabinete do ministro da Agricultura foi denunciado por assédio sexual por uma antiga assessora.

O Correio da Manhã adianta que Nathaniel Araújo terá coagido e perseguido a mulher de 29 anos desde o trabalho até casa, tendo decidido então esta antiga assessora deixar o cargo três meses depois de ter sido nomeada. O ministério confirma ao CM que a conduta do chefe de gabinete está agora a ser investigada pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.

É o ponto final do Jornal das Duas, que teve edição da Diana Rosa.