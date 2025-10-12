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São 14h. Este é o Jornal das Duas, com edição do Miguel Videra. Miguel, há mais eleitores a votar nestas eleições autárquicas do que há quatro anos.

É isso que indicam os dados revelados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Até ao meio-dia já tinham votado 21,72% dos mais de nove milhões de eleitores recenseados. Nas eleições de 2021, esta porcentagem era de 20,94%. De resto, ao longo do dia, temos escutado alguns candidatos a estas eleições darem conta da perceção de que há mais pessoas a votar. E será que está tudo a decorrer dentro da normalidade? É uma pergunta para fazer a André Vemens, é a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Boa tarde, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. E a pergunta é essa: não há sobressaltos? Estão todas as assembleias de voto a funcionar sem quaisquer problemas?

Boa tarde. Sim, tanto quanto a Comissão Nacional de Eleições tem conhecimento, todas as mesas de voto estão a funcionar dentro da normalidade.

Foi feita alguma queixa à CNE por violação da lei eleitoral, à semelhança do que aconteceu em atos eleitorais anteriores, ou não, está tudo bem?

Está tudo bem, tudo dentro da normalidade. Foram recebidas algumas queixas que terão que ser analisadas. Não são atos que possam continuar a perturbar o ato eleitoral, por isso serão analisadas em processo próprio mais tarde, mas fazendo comparação com outras eleições, tem estado a decorrer dentro da normalidade. São queixas pontuais, terá que ser verificada a sua validade ou não, e não reportam a incidentes de maior que possam perturbar o ato eleitoral.

Mas estão relacionadas com o quê, essas queixas, se é possível levantar o véu?

Sim, há vários assuntos e também vai variando ao longo do dia. Ao início, não é tanto queixas, é questões de informações. Às vezes, nem todas as mesas têm logo o quórum necessário para funcionar, mas como eu disse, tanto quanto eu saiba, todas as mesas estarão a funcionar e por isso resolveram todas essas situações antes do prazo legal para se abrirem as mesas. E depois há queixas variadas, desde questões com delegados ou com uma questão de voto. Há algumas queixas, por exemplo, embora aqui não haja razão, infelizmente, mas por exemplo, não haver uma grelha braille para as pessoas invisuais poderem votar, porque a lei previa para as eleições legislativas, mas a lei não prevê agora para as eleições autárquicas. Assim, pequenas questões que ou se conseguiram resolver de imediato ou depois terão que ser analisadas à face.

Nada de grave o suficiente para perturbar de forma significativa este ato eleitoral. André Vemens, obrigado pela sua disponibilidade e pela sua presença nesta edição das 14h da Rádio Observador, com este balanço da forma como está a decorrer este ato eleitoral.

E os líderes dos partidos representados na Assembleia da República já votaram todos.

E com uma mensagem comum, da esquerda à direita, Miguel Gato pede aos eleitores para irem às urnas.

O presidente do PSD apela ao voto nestas eleições autárquicas e vai mais longe.

O nosso desejo é ganhar, e ganhar é ter mais Câmaras, mais votos, mais mandatos, poder, no futuro, liderar a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias.

Luís Montenegro está otimista, tal como o líder do Chega, André Ventura, que até já antecipa cenários.

Partirei para a primeira Câmara Municipal que será, espero, conquistada. Espero não estar a dizer nada que vá para lá das regras, estou a dizer se acontecer.

O otimismo reina na direita, com Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, a não querer sequer ouvir falar num mau resultado eleitoral.

Não estou a pensar sequer nesse cenário. Acho que vamos ter uma ótima noite.

Resultados à parte, à esquerda, José Luís Carneiro entende que o PS já ganhou pela campanha que fez e não tem dúvidas.

O PS voltou. Independentemente dos resultados finais, senti que houve um reencontro com as portuguesas e com os portugueses.

Já o porta-voz do Livre, Rui Tavares, destaca a importância das eleições autárquicas.

É um voto que tem uma consequência muito direta, muito prática, muito concreta na vida das pessoas e ninguém se deve demitir de participar nele.

Ideia partilhada também pelo PCP, na voz do secretário-geral Paulo Raimundo.

As autárquicas têm esta particularidade, são campanhas muito no terreno, muito ligadas às pessoas. As pessoas conhecem-se umas às outras e não estou a ver que haja grandes ondas de indecisão.

Os líderes partidários unem-se no apelo ao voto. O presidente do CDS, Nuno Melo, e a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, dizem não à abstenção. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Alves Sousa, do JPP, antecipam uma boa noite eleitoral para os respectivos partidos.

Miguel Gato, com as declarações da maioria dos líderes partidários depois de terem exercido o direito de voto esta manhã.

E são mais de 9,3 milhões de eleitores que hoje escolhem os presidentes de Câmara de 308 municípios, presidentes de Câmara e também presidentes de Junta. Há, como é hábito, Miguel, uma atenção especial centrada, sobretudo nos grandes centros urbanos.

De Lisboa e Porto. Na capital, o presidente e recandidato Carlos Moedas votou pouco antes da hora de almoço.

É um dever na democracia, é por isso que nós temos esta nossa democracia, foi por isso que os nossos pais lutaram para este direito de voto. E, portanto, é para mim sempre um dia muito importante, é um dia bonito, o dia da democracia, e sobretudo da democracia autárquica, que é tão próxima das pessoas. E por isso aqui estou a exercer o meu direito de voto, mas sobretudo também a dizer aos lisboetas que é importante vir votar. É importante vir votar, fazer as suas escolhas, que é muito importante celebrar a democracia através desse direito, mas como digo, também esse dever do voto, se assim eu posso dizer.

Pouco depois de Carlos Moedas, foi a vez de Alexandra Leitão, a candidata da Coligação de Esquerda liderada pelo PS, nota uma aparente boa mobilização dos eleitores.

Para mim é sempre um dia de festa votar, porque é o sinal de uma democracia pujante. Depois, por outro lado, parece-me que está muita gente a votar, o que também é um bom sinal. É importante que as pessoas tenham um voto esclarecido e que o façam aqui, no caso das autárquicas, na sua cidade, na sua freguesia, e por isso, à partida, parece-me muito bom que esteja mais gente a votar, claro.

É a proteção de Alexandra Leitão. Outro candidato ao município de Lisboa, João Ferreira, pede aos eleitores que façam uso do poder que têm.

É importante que todos aqueles que se preocupam com a cidade, projetem nesta escolha os seus desejos, as suas aspirações, as suas insatisfações também, que o façam. É uma forma consequente de participar na vida da cidade.

Bruno Mascarenhas, candidato do Chega, espera que haja mais eleitores a votarem esta tarde, tendo em conta o nível de participação na secção onde está inscrito o candidato à Câmara de Lisboa.

Eu, para já, a informação que tenho na minha secção de voto é que está abaixo da expectativa, o que, de alguma forma, me preocupa. Acho que deve preocupar todas as pessoas que estão preocupadas com a democracia. Sinceramente, espero que ao longo do dia se recupere e, portanto, atinjamos um nível de participação alto, precisamente para que o resultado seja expressivo, e isso é importante para todos.

As declarações de alguns dos candidatos à Câmara da Capital.

Olhamos para o Porto, os candidatos à sucessão de Rui Moreira já votaram.

O caso de Manuel Pizarro.

No Porto há um argumento adicional, que há uma mudança de ciclo político, inevitavelmente, o atual presidente não se pode candidatar de novo e naturalmente estas mudanças de ciclo político também criam maior entusiasmo na eleição seguinte. Eu confio muito que as pessoas vão participar, já fizeram a sua escolha e vão fazer uma escolha tranquila.

Pedro Duarte, o candidato da coligação liderada pelo PSD, também fez um apelo ao voto dos eleitores.

Acho que é muito importante que as pessoas vão às urnas. A cidade do Porto tem crescido em número de habitantes, também número de eleitores, portanto, esperemos que isso também se reflita nos votos que são colocados nas urnas. Nesta altura, eu acho que respeitando, evidentemente, a vontade de todos e aqueles que acharem que não devem votar, têm, evidentemente, o direito de o fazer, mas acho que é um dia interessante e importante para o futuro das nossas terras, neste caso, para o futuro da cidade do Porto.

Pedro Duarte, o candidato da coligação liderada pelo PSD, e o apelo ao voto.

E quem também já votou foi o Presidente da República.

Quem também, João. Quem também foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que repete a mensagem feita ontem a partir de Belém. Apela ao voto e destaca a importância destas eleições, tendo em conta a necessidade de aplicar de forma eficaz o PRR nos próximos quatro anos.

Problemas locais ganham muito relevo devido ao dinheiro que está aí para ser gasto. Há uma parte desse dinheiro, que vem da Europa, e que é muito, e que é por uma vez, não voltamos a ter assim tanto dinheiro, uma parte é gasta através das autarquias. O Estado, naturalmente, gasta uma parte, as empresas também outra parte, mas há muita obra local que tem agora fundos que não teria e que não terá no futuro. Isso dá, naturalmente, um grande empenho a ir votar nesta ocasião, porque são quatro anos decisivos. Ou nós damos o salto com este dinheiro, porque são muitos milhares de milhões de euros, ou é uma operação desperdiçada.

O Presidente da República em declarações aos jornalistas por volta da hora do almoço, depois de ter votado em Celorico de Bastos.

E termina aqui o jornal das 14, que teve edição do Miguel Videira.