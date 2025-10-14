Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias. E começamos este jornal das 14h, Miguel, com o presidente da República, recusa fazer uma leitura nacional dos resultados das eleições autárquicas.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que há especificidades que tornam difícil uma leitura global.

As pessoas não acreditaram quando eu disse que cada autarquia era uma autarquia e que, portanto, havia decisões só compreensíveis, mas é assim com as autarquias, por razões locais. O que se bateu foi realmente o poder local e houve, no poder local, mudanças muito importantes. Houve muitos autarcas que terminaram o último mandato. Houve, portanto, pela natureza das coisas, a necessidade de mudança, mas mesmo naqueles que se recandidataram, houve mudanças. Essa é a força da democracia. A democracia constrói-se na base dessa vivacidade, quer dizer que os portugueses estão atentos, estão vivos, estão participantes, estão mobilizados.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a uma escola no Conselho de Sesimbra, ao lado do ministro da Educação, Fernando Alexandre.

O PSD esteve hoje a analisar os resultados das eleições de domingo e concluiu que o bom desempenho do governo contribuiu para o resultado dos social-democratas.

Que ganharam mais câmaras, incluindo os municípios mais populosos do país, Lisboa, Porto, Sintra e Gaia. A vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, elogia o desempenho dos autarcas do partido, mas não deixa de fazer uma leitura nacional dos resultados.

Para além de efeitos ou de elementos de caráter local que contribuíram para os bons resultados, há uma leitura nacional de que aquilo que está a ser feito em nome dos portugueses pelo governo é visto como positivo, traduzindo um projeto, que é um projeto de caráter nacional e que abrange todo o território.

Leonor Beleza, que falou em nome da direção do PSD, a cúpula dos social-democratas, reafirmou também a autonomia dos autarcas para decidirem construir ou não acordos de governação nas câmaras municipais.

Há uma prática que sempre existiu e que não é para ser alterada agora, dos eleitos locais, consoante as circunstâncias e aquilo que está em causa, encontrarem maneira de governarem de uma maneira efetiva as autarquias. Naturalmente, sabemos muito bem que, em muitos casos, é preciso estabelecer regras de proximidade e de acordos, mas isso é uma coisa que será resolvida em cada uma das autarquias, de acordo com as suas realidades.

Leonor Beleza sublinha a autonomia de cada autarca para decidir fazer coligações pós-eleitorais sem que exista uma indicação nacional do partido. Sobre a presidência da Associação Nacional de Municípios, garantida pelo PSD com 138 presidências de Câmara, ainda não há indicação de qual o autarca social-democrata que vai suceder a Luísa Salgueiro.

O presidente da Câmara de Loures considera que o PS tem de mudar de rumo e lançou farpas aos críticos, nomeadamente António Costa e Alexandre Leitão.

Antecipa, desta forma, a reunião da Comissão Política Nacional do partido, agendada para mais logo, às 21h, e que vai servir precisamente para analisar os resultados das eleições de domingo. Esta manhã, aqui na Rádio Observador, Ricardo Leão dirigiu-se a António Costa e Alexandre Leitão, que criticaram abertamente o autarca pela proposta de despejo de inquilinos de habitações municipais que sejam condenados. Foi também criticado por companheiros de partido pela forma como conduziu o processo de demolição de barracas no bairro do Taludo. Ricardo Leão, autarca reeleito com maioria absoluta, foi o convidado da comissão de inquérito das manhãs 360 e sublinhou que o PS tem de mudar de rumo.

Eu acho que, felizmente, o PS já está a começar a perceber que tem que mudar esse discurso. Tem que olhar para a classe média, tem que olhar para os jovens que trabalham, que têm dificuldades e que cumprem com as suas obrigações. Quando se fala de justiça social, é para todos, não é só para alguns. O PS tem que mudar. Acho que tem que mudar, obrigatoriamente, tem que mudar, porque se não mudar, eu não quero que o PS, ao fim de cada ato eleitoral, diga que respira ainda. Isso é muito poucochinho. E esta palavra poucochinho, usei-a bem.

A expressão usada por António Costa para se referir ao resultado de António José Seguro nas europeias de 2014, anteceder a ascensão do atual presidente do Conselho Europeu à liderança do PS. António Costa que, como disse, foi um dos críticos do autarca e não foi o único.

Há muita gente do partido que está comigo, não tenho a menor dúvida disso. Tive os autarcas comigo, tive a Associação Nacional de Municípios comigo, tive o presidente da ANAPS comigo, tive a direção política de minha federação toda comigo.

Ricardo Leão, também lhe citamos outros nomes de pessoas que não estiveram consigo.

Isabel Moreira, Alexandre Leitão.

António Costa assinou uma carta também com outros camaradas do PS em que também era crítico.

O António Costa que se entretenha lá na Europa, que não faz sequer falta nenhuma.

É o que diz Ricardo Leão, foi o convidado da comissão de inquérito das manhãs 360 da Rádio Observador. Vai marcar presença na reunião da Comissão Política Nacional agendada para mais logo, às 21h.

O governo quer simplificar os procedimentos de revisão dos planos diretores municipais e dos licenciamentos camarários.

Intenção anunciada hoje pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, no Parlamento. O ministro revela que metade dos municípios têm pedidos de revisão do PDM em curso e que a mediana do tempo de espera é de cinco anos. Uma demora que o ministro considera inaceitável.

Alguma coisa vamos ter que fazer, porque isto é insuportável. É insuportável para uma autarquia que quer rever um PDM e que só o vai ter no mandato seguinte ou dois mandatos depois, ou no limite, um presidente de Câmara que faça três mandatos de 12 anos, pode não ver o seu PDM revisto. Isto é inaceitável e, portanto, vamos ter que mexer fortemente nestas leis. Um serviço público só pode exercer as competências que tiver condições de exercer.

Manuel Castro Almeida, durante esta audição na Assembleia da República, em que anunciou também a revisão da Lei das Finanças Locais.

O governo espanhol vai enviar tropas para a Faixa de Gaza, militares que devem fazer parte de uma força de manutenção de paz.

É uma garantia hoje deixada pelo primeiro-ministro espanhol, em entrevista à rádio espanhola Cadena SER. O acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas prevê a criação de uma força multinacional que se vai instalar no enclave. Pedro Sánchez assegura que, se a ideia avançar, Espanha diz "presente".

Neste momento não temos a certeza de qual será a materialização desse aspecto de segurança que tem que ser assegurado em Gaza, mas em todo o caso, quero ser honesto. Se for criada uma força de paz, Espanha quer estar lá, quer ter uma presença ativa, não só na reconstrução, mas também nesse horizonte de paz, para representar a nossa convicção moral relativamente ao direito internacional, que tem sido claramente atropelado na Palestina.

Declarações de Pedro Sánchez. O chefe do governo espanhol pede também que quem mais contribuiu para o conflito em Gaza seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. O Observador contactou o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros para perceber se Portugal conta também fazer parte desta força de paz. Numa resposta enviada há pouco, o governo sublinha que ainda é prematuro falar sobre o eventual contributo de Portugal.

Em França, os partidos da oposição criticam severamente o Orçamento de Estado para 2026.

Que está a ser apresentado a esta hora pelo primeiro-ministro francês na Assembleia Nacional Francesa. Sébastien Lecornu desvendou hoje o documento. Foi apresentado em reunião de Conselho de Ministros. Há uma promessa de descida das despesas e aumento das receitas, muito por força do aumento das contribuições de quem mais ganha em França. O líder do Partido Socialista, Olivier Faure, considera que os mais ricos não são taxados o suficiente e escreveu na rede social X que o que não é pago pelos bilionários, todos os outros pagam por eles. Já a histórica dirigente do partido de extrema-direita, a União Nacional, Marine Le Pen, afirma que o projeto orçamental para 2026 é insuportável para os franceses. Diz que é uma cópia do projeto do antigo primeiro-ministro François Bayrou.

O orçamento apresentado é o do senhor Bayrou. Em consequência, o primeiro-ministro não tem, na realidade, qualquer poder. É um orçamento terrivelmente mau, onde as despesas do Estado continuam a aumentar no mínimo 25 bilhões, onde ainda há novas criações de impostos. Portanto, não temos absolutamente nada a esperar deste governo. É mais do que tempo de voltar às urnas.

As críticas de Marine Le Pen, a União Nacional apresentou uma moção de censura ao governo de Sébastien Lecornu. Vai ser analisada na quinta-feira também a moção de censura apresentada pelo movimento França Insubmissa. Duas moções de censura que têm poucas hipóteses de serem aprovadas, uma vez que o PS já disse que não vai viabilizar esta intenção dos dois partidos.

E Miguel, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

Foi adiado o julgamento do agente da PSP suspeito da morte de Odair Muniz. A primeira sessão do julgamento estava marcada para hoje, às 13h30. Foi adiada para quarta-feira da próxima semana, dia 22. Na origem do adiamento, um problema de saúde de um dos advogados. Rui Moreira é o mandatário nacional da candidatura de Luís Marques Mendes à Presidência da República. Depois de ter ecoassinado entrar na corrida a Belém, o ainda presidente da Câmara Municipal do Porto junta-se agora à candidatura de Marques Mendes. Vai ser o mandatário nacional. De saída, uma informação revelada há instantes. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia portuguesa cresça 1,9% este ano, abaixo da previsão de 2%. É essa a previsão do governo no próximo ano. O FMI estima uma subida do PIB de 2,1% contra 2,3% do governo. Indicadores que detalhamos daqui a pouco, na síntese da meia hora.