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Rádio Observador. Jornal das duas com o José Rafael Lopes. José, em Gaza, o cessar-fogo está em risco. O primeiro-ministro israelita ordenou hoje ações vigorosas contra alvos terroristas no enclave.

É uma mensagem de Benjamin Netanyahu que não esclarece se isto significa o fim do cessar-fogo, que dura há nove dias, mas pede essas ações militares em Gaza. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu consultou o ministro da defesa e os chefes do setor de segurança antes de avançar com esta ordem. Israel já tinha lançado esta manhã uma série de ataques aéreos contra a cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, após acusar o Hamas de atacar uma escavadora militar israelita que servia para destruir os túneis da organização do grupo extremista. Há também ainda vários ministros do governo israelita que pedem a Netanyahu que retome os ataques no enclave com frequência. Esta manhã, oito pessoas morreram, três ficaram feridas na Faixa de Gaza, em resultado do ataque das Forças de Defesa de Israel. É uma informação dada pelo Ministério da Saúde de Gaza.

E numa altura em que o cessar-fogo está em risco em Gaza, o Papa Leocanтор apela à paz na Terra Santa.

No final da missa, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa rezou pelos países afetados pela guerra e pediu para que os líderes mundiais se empenhem na solução dos conflitos.

Confiamos a nossa oração contínua pela paz na Terra Santa, na Ucrânia e noutros locais de conflito, à intercessão de Nossa Senhora e dos novos santos. Que Deus conceda a todos os líderes sabedoria e perseverança para avançar na busca por uma paz justa e duradoura.

Declarações do Papa em São Pedro, perante milhares de pessoas que participaram na Eucaristia, onde decorreu a canonização de sete beatos e beatas de vários países.

E o ministro da Administração Interna francês explica que as joias roubadas do Museu do Louvre, em Paris, têm um valor inestimável.

Já foi encontrada uma das nove joias roubadas. De acordo com o jornal Le Parisien, é a coroa da última imperatriz francesa, mulher de Napoleão III. A polícia local diz que foi encontrada essa tiara com alguns danos. O ministro Laurent Nunez garante que está a fazer tudo o que é possível para que se possam encontrar as outras joias o mais rápido possível, diz também o ministro da Administração Interna francês, que está com esperanças.

De acordo com o governo francês, o assalto durou apenas sete minutos.

E foi levado a cabo por três suspeitos que chegaram encapuzados, montados em scooters e armados com pequenas motosserras. Subiram então ao primeiro piso do museu, através do elevador de carga. As joias roubadas estavam na galeria Apolo, pertenceram à última imperatriz francesa, à mulher de Napoleão III. Na rede social X, o Museu do Louvre confirma que vai permanecer encerrado durante o dia de hoje por motivos excepcionais.

E na atualidade internacional ainda, o Paquistão e Afeganistão prometem respeitar um cessar-fogo.

Isto depois de uma semana de ataques com dezenas de mortes. O acordo terá ficado fechado após negociações entre o Paquistão e o Afeganistão, que decorreram no Qatar. O porta-voz do governo Talibã afirma que foi assinado um acordo bilateral. Também o ministro da Defesa do Paquistão confirmou a aceitação desse mesmo acordo numa publicação na rede social X. Horas antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar reconheceu, em comunicado, que tinha sido dado um passo importante para pôr fim às tensões na fronteira entre os dois países. Está agendada uma reunião de acompanhamento entre as delegações para o dia 25 deste mês, em Istambul, na Turquia.

Está a decorrer até ao final do dia de hoje uma operação de combate ao tráfico de droga na Grande Lisboa. Foram detidos suspeitos e apreendidas toneladas de drogas.

É uma informação confirmada pela PSP. A operação começou na sexta-feira e deve terminar ao final do dia de hoje. Foram apreendidas várias toneladas de haxixe, armas de fogo e foram detidos também vários suspeitos. Os detidos vão ser presentes a um primeiro interrogatório judicial na segunda-feira. A PSP promete apresentar os resultados desta operação em conferência de imprensa, embora não tenha ainda marcado a altura em que vai ser feita essa conferência de imprensa.

E precisamente a Polícia de Segurança Pública estima que haja largas dezenas de milhares de imigrantes a viver no país em situação irregular.

O responsável da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras está preocupado com as recentes redes detetadas nos aeroportos. Preocupações manifestadas à Agência Lusa pelo diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro. Entre as pessoas que estão em situação irregular, muitas delas são casos em que os imigrantes não atuaram como deveriam ter feito.

A maior parte delas acaba por ser simples situações, talvez por inexperiência, talvez por inação, olhando ao contexto jurídico que existia, ou porque não entregaram documentos, ou porque deveriam ter feito prova de determinadas situações e não fizeram. E a questão é que temos agora um quadro mais coerente em termos daquilo que é a migração regulada.

Nesta entrevista à Agência Lusa, o diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro, que é responsável pela Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, mostra-se preocupado com os sinais de um aumento de tráfico de seres humanos em Portugal, nomeadamente de tráfico de crianças.

Destaque também para a saúde. As ordens dos médicos e enfermeiros querem mais profissionais a controlar o serviço de emergência pré-hospitalar.

É o que se lê numa proposta conjunta sobre o futuro do sistema integrado de emergência médica, enviado na passada semana à ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Os profissionais de saúde defendem o reforço dos centros de orientação e de doentes urgentes do INEM, com mais enfermeiros e mais médicos. Pedem ainda a supervisão médica em todas as intervenções de emergência pré-hospitalar. Na mesma nota, as ordens defendem uma análise dos locais onde a resposta de emergência com meios mais especializados seja mais frágil. Defendem também a instalação de novas ambulâncias com equipas de técnicos e enfermeiros.

E na resposta a este esforço, os técnicos de emergência médica pré-hospitalar lamentam as propostas apresentadas pelas ordens.

A começar pela Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, o presidente da associação, Paulo Passos, diz que as propostas deixam muitas perguntas por responder.

Ao final, o que há é isto: é perpetuar um sistema que tem dado provas das suas mais diversas falhas, quer sejam estruturais ou mesmo económicas e logísticas. Ficando aqui no ar uma pergunta que é: se temos tanta falta de médicos e enfermeiros nos nossos hospitais e centros de saúde Que vão puxando a vez e cada vez mais, como é que vamos garantir que vamos ter mais destes profissionais para o pré-hospitalar? Daí a ANTEM ter vindo, já há algum tempo a esta parte, insistir numa completa remodelação do sistema formativo em Portugal, até porque nós entendemos que deveremos abandonar o sistema formativo e adotar um sistema educativo.

Paulo Passos defende a remodelação do sistema formativo, a começar pelos paramédicos.

Na política, falta uma hora para o arranque da reunião da Comissão Nacional do Partido. O PS torna hoje oficial o apoio a António José Seguro.

A proposta vai ser feita por José Luís Carneiro e Carlos César, na reunião do órgão máximo do partido. Há dois pontos na ordem dos trabalhos de hoje. O primeiro é a estratégia do PS para as eleições presidenciais, o segundo, a análise do resultado das eleições autárquicas que os socialistas perderam para a AD. Esta reunião da Comissão Nacional do PS arranca às 15h, sendo que António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, vai receber esse apoio na corrida a Belém, sendo que apresentou a candidatura à presidência em junho deste ano, ou seja, há quatro meses. O apoio do próprio partido é apenas decidido hoje.

E Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, lamenta que nem todos os militantes do PSD estejam ao lado da candidatura de Luís Marques Mendes.

Numa altura em que passistas como Vasco Rato, Pedro Gomes Sanchez, Nuno Gonçalo Possas anunciaram apoio ao socialista António José Seguro e depois de o próprio Pedro Passos Coelho dizer ao Expresso que não se sente na obrigação de apoiar a candidatura de Luís Marques Mendes. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Paulo Rangel diz que o PSD não exige que todos os militantes se coloquem ao lado de Marques Mendes, numa espécie de rebanho nacional, mas admite que tem muita pena que alguns militantes de grande valor se revejam noutras candidaturas.

Notícia de fecho do Jornal das Duas.