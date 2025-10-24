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Observador. Miguel, começamos este jornal das 14h com o PSD. Conseguiu fazer aprovar a maioria das propostas de alteração à Lei da Nacionalidade, mas o resultado final ainda está em aberto.

As propostas de alteração foram aprovadas na especialidade na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, maioritariamente com a concordância do Chega. O PSD conseguiu fazer aprovar as alterações à Lei da Nacionalidade e viu até o partido de André Ventura deixar cair, Miguel Viterbo Dias, algumas das linhas vermelhas que tinha traçado.

O Chega acabou por viabilizar a mudança ao Código Penal, ao invés da perda automática da nacionalidade. Esta era uma linha vermelha para André Ventura, que caiu na votação, na especialidade. Assim, o PSD consegue aprovar a perda de nacionalidade apenas por decisão de um juiz. Os sociais-democratas apresentaram este projeto autónomo para tentar não contaminar a Lei da Nacionalidade com problemas constitucionais e, por isso, esta perda de cidadania portuguesa só pode acontecer por decisão judicial e até 10 anos depois de ter sido obtido o passaporte português. Já no que toca à lei propriamente dita, o PSD também cedeu ao Chega, ao incluir uma alínea que obriga a comprovar os meios de subsistência para obter a cidadania portuguesa. Já no que toca aos prazos, foi aprovado o prazo de residência de sete anos para cidadãos da União Europeia ou de países de língua oficial portuguesa e 10 anos para os restantes. Foi ainda viabilizado pela direita o fim do regime de naturalização dos judeus sefarditas.

Miguel Viterbo Dias, com algumas das propostas aprovadas em sede de especialidade, mas ainda falta a votação final, que vai decorrer na terça-feira à tarde, depois do debate do Orçamento do Estado. Por ser uma alteração de uma lei orgânica, esta lei precisa de 116 votos a favor, maioria absoluta, para ser aprovada.

E os social-democratas já apelaram à responsabilidade do Chega nessa votação final.

Tendo contado mais com o apoio do Chega, o PSD espera agora que na votação final global, o partido de André Ventura não recue. Em declarações aos jornalistas depois das quatro horas de votação, artigo a artigo, o deputado social-democrata António Rodrigues afirmou que o PSD adotou uma postura cautelosa e que é melhor ter uma lei da nacionalidade adaptada à realidade do que não ter.

Vamos esperar que haja aqui responsabilidade dos partidos que vão ter que votar no Parlamento. O que aqui está em causa, e sabemos bem que é uma maioria qualificada de 106 deputados, portanto, é necessário que cada um tenha a consciência do que é que vai fazer no momento da votação, entre não ter um dispositivo legislativo para tratar desta matéria, principalmente aqueles que põem a tónica tão específica na matéria da perda da nacionalidade, ou termos, de facto, uma regulamentação efetiva de acordo com aquilo que nós temos estabelecido. Nós vamos apelar, necessariamente, à responsabilidade de todos aqueles que vão estar envolvidos nesta matéria e entendemos que é preferível ter uma disposição, mesmo que não se concorde inteiramente com ela, do que não ter disposição nenhuma.

António Rodrigues, o deputado do PSD que coordenou os trabalhos e as negociações da Lei da Nacionalidade.

Cuja votação final está marcada para terça-feira à tarde. A Ministra da Justiça confirma que Sérgio Janeiro não vai continuar à frente do INEM, mas afasta qualquer demissão.

Ana Paula Martins diz que o que está em causa é uma substituição. A Ministra da Saúde esteve esta manhã de visita a um estabelecimento prisional em Santa Cruz do Bispo e a um hospital psiquiátrico no Porto. Aos jornalistas explicou os contornos exatos da saída de Sérgio Janeiro.

O Sérgio Janeiro estava em regime de substituição. Entretanto, houve um concurso e tivemos candidatos e foi escolhido para presidente do INEM uma outra pessoa. Portanto, não houve qualquer demissão do senhor atual presidente do INEM.

Declarações de Ana Paula Martins, que não quis adiantar o nome do novo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Ana Paula Martins, Ministra da Saúde e não da Justiça, como erradamente referi. Há duas possibilidades: os candidatos que foram validados pela CRESAP, a Comissão de Recrutamento da Administração Pública.

Nelson Pereira e Luís Cabral, sendo que alguma imprensa adianta que a escolha do governo recai em Luís Cabral, antigo Secretário Regional da Saúde dos Açores. É precisamente o exercício destas funções no governo açoriano que motivam a desconfiança do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Rui Lázaro, o presidente, não concorda com o modelo adotado por Luís Cabral nos Açores.

Um modelo, desde logo, sem médicos na rua, o que nos preocupa bastante. E não somos só nós que dizemos, é o próprio Tribunal de Contas, num relatório de 2024, que classifica o sistema de emergência médica dos Açores como dispendioso e ineficaz. Pois bem, quando falamos de vidas dos portugueses, quando falamos em colocar em causa um caminho que tem vindo a ser trilhado com o Governo e com a nossa concordância, e que tem apresentado já resultados bastante positivos, nomear para o Instituto uma pessoa que defende um modelo completamente antagónico daquele que tem vindo a ser passado pelo Governo, preocupa-nos bastante. Preocupa-nos, sobretudo, que os cuidados prestados aos portugueses piorem.

O dirigente sindical adianta que foi enviada uma carta ao primeiro-ministro com pedido para que a escolha do governo não recaia em Luís Cabral. Rui Lázaro teme que as negociações em curso com o sindicato possam ser comprometidas pela escolha do Ministério da Saúde.

Nós não temos dúvidas que com Luís Cabral à frente do INEM, rapidamente ele irá colocar em causa as condições ótimas que temos tido para negociar com o Governo. Ora, deixando de termos condições para negociar com o Governo, obviamente entraremos em ações reivindicativas e a greve é uma delas.

É uma possibilidade admitida por Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.

E sobre o afastamento de Sérgio Janeiro, pronunciaram-se esta manhã dois candidatos presidenciais.

O caso de Henrique Gouveia e Melo, que aponta o dedo ao poder político.

O governo, o poder executivo, tem todo o direito de nomear ou demitir os gestores de topo para resolver esse problema

Só que as demissões dos gestores topo não podem servir de desculpa para a ineficiência no sistema, porque a responsabilidade dessa ineficiência é política. Os portugueses estão cansados da ineficiência no Sistema Nacional de Saúde.

Gouveia e Melo, em declarações à Sic Notícias, à margem de uma visita ao mercado de Vila Real. Outro candidato a Belém, Catarina Martins, acusa a ministra da Saúde de não assumir responsabilidades e critica o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a crise que o setor atravessa.

Acho estranho a forma como a ministra da Saúde não assume responsabilidades políticas e como acho estranho que o presidente da República, por exemplo, não tenha uma palavra sobre o que está a acontecer na saúde. É preciso seguramente mudar muita coisa para garantir que toda a gente tenha acesso à saúde em Portugal e isso não tem existido. Não basta mudar a direção do INEM, é preciso garantir que tenha o número de trabalhadores necessários e faltam centenas de trabalhadores.

A candidata presidencial defende que não basta mudar a direção do INEM, é preciso mais investimento no SNS.

Vamos ao desporto. Em véspera de jogo e em véspera de eleições no Benfica, José Mourinho confirma: é sócio e vai votar, e volta a pedir ajustes no plantel em janeiro.

O Benfica recebe amanhã o Arouca, num dia em que mais de 160 mil sócios são chamados às urnas. José Mourinho é um deles e até revela em quem vai votar.

Respeito todos os candidatos ao máximo. Olho pro meu presidente como um dos seis candidatos e não como o meu presidente e sei em quem vou votar. Quer saber em quem?

Já agora.

No Benfica. Vou votar no Benfica.

O técnico José Mourinho chegou há menos de dois meses ao comando do Clube da Luz e já assumiu que existem lacunas no plantel. Mourinho garante que essa convicção é sentida não apenas pelo próprio, mas por todos, dentro e fora de portas.

Acho eu, acha a estrutura que trabalha comigo no Benfica, acham os outros candidatos, acham os adeptos, acho que achamos todos que nos falta qualquer coisa. E esse qualquer coisa não são 10 jogadores, nem 15 jogadores, nem cinco jogadores, porque muitas vezes basta um jogador de um determinado perfil, ou um jogador porque é mais experiente, ou um jogador porque tem características que os outros não têm. Muitas vezes basta um ou dois jogadores para melhorarem uma equipe, para melhorarem toda uma dinâmica, para permitirem dinâmicas diferentes.

E assim, vai ser preciso ir ao mercado de transferências em janeiro. É o que diz José Mourinho, em forma de recado para o próximo presidente do Clube da Luz. A primeira volta das eleições do Benfica realiza-se amanhã, num dia que coincide com a recepção ao Arouca. O jogo tem início às 20h30.

E a Rádio Observador tem uma grande emissão especial de desporto para acompanhar com o relato esse Benfica-Arouca, mas também ao minuto as eleições do Clube da Luz, é a partir das 19h. Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade.

Um bombardeamento russo provocou três mortos e pelo menos 22 feridos numa zona de bairros residenciais na cidade de Kherson, na Ucrânia. A relação foi feita pelas autoridades regionais ucranianas, que afirmam que entre os feridos há várias crianças. Segundo a administração militar regional de Kherson, o bombardeamento danificou casas, destruiu varandas, partiu janelas e vidros. Também hoje a Rússia reagiu às mais recentes sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia e promete agir em conformidade com os próprios interesses. O porta-voz do presidente russo, o porta-voz Dmitry Peskov, sublinha que o Kremlin não age contra ninguém, mas em benefício próprio. As declarações surgem depois de Washington ter sancionado as duas maiores petrolíferas russas e Bruxelas ter aprovado o 19º pacote de sanções contra Moscovo esta semana. Rafa Benítez é o novo treinador do Panathinaikos, depois da saída de Rui Vitória, é o segundo treinador a ser contratado pelo emblema da Grécia. O técnico espanhol, que passou por clubes como Liverpool, Inter, Chelsea ou Real Madrid, estava sem clube desde março do ano passado, quando deixou o Celta de Vigo. Em Atenas, vai treinar o português Renato Sanches e tornar-se o técnico mais bem pago da história da Liga Grega.