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Duas da tarde, na Rádio Observador, temos notícias com edição de Miguel Cordeiro. E em destaque, Miguel, a Ministra do Trabalho diz que a reforma laboral é para avançar.

Maria do Rosário Palma Ramalho lembra que esta discussão não é para ser tida à boleia do Orçamento do Estado, mas garante que as alterações à lei laboral são para avançar. No segundo dia de debate no Parlamento, a ministra com a pasta do Trabalho garante, ainda assim, que o Governo quer dialogar com todos.

Este é um governo que dialoga com humildade democrática com todos e também aqui. Mas é, inequivocamente, um governo de ação. Por isso, tudo faremos para alcançar as reformas que o país precisa de nós.

Maria do Rosário Palma Ramalho a dar conta da intenção do governo em avançar com as mudanças laborais numa discussão que é para fazer noutro local, à margem do Orçamento.

E apesar das cedências em linhas vermelhas apresentadas pelo Chega, André Ventura declara vitória depois do acordo alcançado com o PSD para aprovação da Lei da Nacionalidade.

Diz que seria sempre preciso chegar a um meio-termo, que ambos os partidos abdicaram de bandeiras importantes para chegar a este entendimento final. E mesmo que não tenha conseguido fazer incluir na lei todas as propostas que apresentou, Ventura diz que Portugal dá um passo na direção certa.

Conseguimos coisas e vitórias importantes, como esta que lhe disse. Não vamos poder ter as pessoas que pedem nacionalidade dependentes de subsídios. Isto é muito importante. Vamos poder aumentar o prazo largamente para se obter a nacionalidade portuguesa. Portugal hoje entra no lote dos países da Europa onde será mais difícil obter nacionalidade. Isto é uma vitória que há um ano ou dois ninguém acreditava ser possível. Hoje Portugal entra nesse lote, graças ao Chega. Portanto, entre isso e não ter nenhuma lei da nacionalidade, eu acho que esta é uma vitória. Traz riscos, porque se correr mal, se a lei tiver falhas, se o Tribunal Constitucional entender que ela tem que voltar para trás, cá estaremos.

André Ventura, que apela que a vontade dos dois maiores partidos seja respeitada e que a lei não seja bloqueada pelo Tribunal Constitucional ou pelo Presidente da República.

Miguel, depois de José Luís Carneiro ter ontem apelado ao Ministério Público que intervenha em relação aos cartazes do candidato presidencial de André Ventura, o líder do Chega fala em liberdade de expressão.

O secretário-geral do PS e também várias associações queixam-se de referências racistas e xenófobas nos cartazes do candidato presidencial, cartazes que foram espalhados pelos últimos dias. Ventura diz que os adversários do Chega estão a tentar envolver a justiça no que é um caso de liberdade política.

Os adversários em democracia não se vencem prendendo ou mandando retirar cartazes ou mandando retirar a sua palavra ou calando. Os adversários em democracia vencem-se com debate, com confronto de ideias. Depois, ao ouvir o José Luís Carneiro apelar ao Ministério Público, para quê? Para me prender? Para impedir que os cartazes-

Várias associações é que pediram

Mas eu estou a responder ao José Luís Carneiro. Apelou ao Ministério Público, mas para quê? Quer dizer, é para o Ministério Público prender o líder da oposição? Acham que isso dá uma boa imagem para o país lá para fora? Que o líder da oposição é preso por causa da sua liberdade de expressão?

André Ventura, em declarações nos corredores da Assembleia da República.

E na Rádio Observador, o constitucionalista Vitalino Canas considera que os cartazes da candidatura presidencial de André Ventura podem incorrer num crime.

Nesses cartazes, para além da foto de André Ventura, estão frases como: "Isto não é o Bangladesh" ou "Os ciganos têm que cumprir a lei". No explicador desta manhã, Vitalino Canas considera que o Chega foi longe demais e que este caso merece avaliação por parte da Justiça.

E Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte de um militar da GNR, no que condena como um ato criminoso grave.

Um militar morreu, três ficaram feridos e aconteceu quando seguiu numa embarcação e foram abalroados por uma lancha de alta velocidade no rio Guadiana. A guarda suspeita que essa lancha estava destinada ao tráfico de droga proveniente do norte de África. E Marcelo Rebelo de Sousa reagiu. Falou ao final desta manhã, numa visita a uma escola em Vila Verde. O presidente da República diz que endereçou as condolências à família e pede uma investigação.

Já apresentei o pesar de todos os portugueses à viúva pela morte do seu marido e testemunhei a gratidão por mais um grande serviço prestado. Tinha uma carreira bem conhecida e era muito querido na corporação, mas é um serviço que presta ao país numa situação dolorosa, lamentável. Espera que seja objeto de devida investigação e punição.

Marcelo Rebelo de Sousa a condenar este incidente e a sublinhar a importância do trabalho dos militares.

E o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para a possibilidade de cheias urbanas em Faro.

O IPMA lançou um aviso amarelo de precipitação para todo o país. Este aviso está em vigor até à meia-noite para amanhã. Há avisos de precipitação que passam para laranja nos distritos do Alentejo e nos distritos do Algarve. A meteorologista do IPMA, Patrícia Marques, diz à Rádio Observador que vamos esperar períodos de chuva fortes nestas regiões, que vão ser acompanhados com vento forte e trovoada.

Hoje temos então períodos de chuva, aguaceiros, que podem ser, por vezes, acompanhados de trovoada. Eles serão mais intensos na região Centro e Sul, e é essa região que amanhã será mais afetada durante a manhã na região do distrito de Faro. Neste distrito, temos rajadas de vento que podem chegar a 75 km/h, quer à superfície, quer nas terras. E com a quantidade de precipitação que se espera que ocorra, poderá haver algum fenómeno de cheia em meio urbano.

A meteorologista explica também que para quinta-feira não há chuva prevista, mas que depois para dia 31, o vento e a precipitação podem regressar. Por enquanto, não há avisos para o final da semana. Entretanto, a Proteção Civil também alerta para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias, devido às previsões de chuva e vento forte. Pede à população que adote medidas preventivas. É um aviso dirigido à população. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dá conta que a previsão meteorológica para os próximos dias aponta para precipitação por vezes forte, acompanhada por trovoadas e para o aumento da intensidade do vento no litoral e nas terras altas, avisos da Proteção Civil e também do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

E é assim que fechamos este jornal das duas da tarde.