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Jornal das duas, na Rádio Observador, com edição do Luís Soares. Luís, vamos às presidenciais. André Ventura vê com naturalidade a posição de Cotrim Figueiredo relativamente a apoios na segunda volta.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal disse que se não for à segunda volta, poderá votar em qualquer candidato, incluindo em André Ventura, isto se o adversário for António José Seguro. Disse Cotrim que teria de ponderar e assume também que André Ventura está a moderar o discurso. Na resposta, o candidato apoiado pelo CHEGA e também líder do partido, deixa um ataque à Iniciativa Liberal, mas vê com naturalidade a posição de Cotrim de Figueiredo.

Vejo a declaração do João Cotrim de Figueiredo com naturalidade. Já disse também procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que na verdade, o João Cotrim de Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. Portanto, na verdade, em termos de modelo, é mais ou menos a mesma coisa. É uma espécie de Bloco de Esquerda, mas bem vestido. É só isso. O que se distingue mais é o almirante com a VML. Esse nem sabemos muito bem o que pensa sobre uma série de coisas, mas do João Cotrim sabemos. Sabemos que ele é a favor da legalização da prostituição, das drogas, que é contra o aumento de penas para os crimes, que é a favor da nacionalidade para todos. Portanto, qual a diferença disso para o PSD e para o PS? É a mesma, é uma espécie de Bloco de Esquerda, mas vestido de fato e gravata.

André Ventura, durante uma visita à Adega de Vila Real, o candidato apoiado pelo CHEGA quis também apontar para um lema que não se importa de ver associado a esta candidatura.

Seria com muito orgulho o lema da minha campanha: Deus, pátria, família e trabalho. Nós temos que perder o medo às palavras, temos que perder o medo aos valores. Não vejo nenhum desses valores que seja mau, nem Deus, pátria muito menos, família e trabalho. Acho que se o país tivesse Deus, pátria, família e trabalho, seríamos um país muito melhor do que aquilo que andamos a ver nos últimos dias.

Não corrobora esse lema, não concorda.

Começámos o início a dizer que vocês achavam que eu até estava mais moderado. Agora, afinal, já sou outra vez um salazarista convicto e radical.

André Ventura, em declarações aos jornalistas esta tarde em Vila Real.

Já Marques Mendes diz que o voto em Cotrim de Figueiredo é inútil.

Reação também do candidato apoiado por PS e CDS às palavras do candidato liberal, depois do candidato não ter excluído votar em André Ventura numa segunda volta, Luís Marques Mendes diz que entregar o voto a Cotrim de Figueiredo é, afinal, inútil.

Está a reconhecer aquilo que muita gente diz que um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é um voto inútil. Inútil, porque não vai passar na segunda volta, porque não vai ganhar. Quer dizer, o que há de novo no dia de hoje é ser o próprio candidato a reconhecer aquilo que muita gente tem dito. Um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é, na prática, um voto inútil, porque ele próprio está a reconhecer que não vai passar na segunda volta. Eu, ao contrário, tive aqui, comecei por vos dizer, foi das coisas que disse logo de manhã aqui a uma pessoa que me abordou. Eu estou a programar. Houve uma pessoa que me abordou dizendo: "Só falta uma semana". Eu disse: "Não, não, faltam quatro semanas."

Declarações de Luís Marques Mendes no final de uma visita a mercado em Paredes, a insistir que já tem a segunda volta planeada.

Confrontado com estas reações, Cotrim de Figueiredo insiste: caso não chegue à segunda volta, não exclui apoiar nenhum candidato, incluindo André Ventura.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal foi já confrontado pelo desafio de André Ventura, que anunciou que votaria em qualquer candidato para evitar que um socialista chegasse à Presidência da República, referindo-se a António José Seguro. Cotrim disse esta manhã que não excluía nenhuma hipótese. Confrontado, entretanto, com as reações que escutamos dos restantes candidatos, Cotrim de Figueiredo volta a reter a ideia, diz que as dinâmicas de campanha o obrigam a refletir.

Não excluo nenhuma hipótese. Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese, incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém. Estou a considerar que as últimas três semanas tiveram dinâmicas de campanha diferentes daquelas que eram perspetiváveis. Significa que vou ter que ponderar muito bem qual é a melhor forma de me posicionar para uma segunda volta, onde eu creio que vou estar, portanto, não vou precisar de fazer essas coisas.

Como escutamos há pouco, Marques Mendes reagiu a dizer que o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal está a admitir que não vai à segunda volta. Na resposta, Cotrim pede calma.

Mas queridos adversários, mantenham a calma, não tentem interpretar as palavras que eu não disse como alguma assunção de alguma coisa que não seja, extrema confiança naquilo que está a acontecer, porque não são eles que vão determinar quem é que está ou não está na segunda volta, são os portugueses. E esses estão, tudo indica, a escolher crescentemente apoiar esta candidatura.

Cotrim de Figueiredo, esta manhã, de visita a uma fábrica em Castelo Branco. O facto do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal não excluir apoiar nenhum candidato na segunda volta, incluindo André Ventura, levou, por exemplo, também Jorge Pinto a acusar Cotrim de estar a querer alargar o leque do eleitorado para o CHEGA.

Catarina Martins também reagiu às declarações de Cotrim de Figueiredo, garante que nunca vai votar na indecência e na selvageria.

A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda garante que não vai votar em André Ventura por considerar que um voto no candidato apoiado pelo CHEGA é um voto na indecência.

A política precisa de decência. Eu votarei sempre contra a indecência e a selvageria. Há quem tenha semeado o ódio, a divisão e os problemas no país. E há quem tenha estado sempre do lado de quem trabalha, de quem constrói Portugal e que não desista de uma economia mais qualificada e de uma democracia mais forte.

Catarina Martins, que reagiu também ao apoio de Pedro Nuno Santos a António José Seguro, acusou o candidato apoiado pelo PS de não se comprometer com nada.

E precisamente António José Seguro mostrou-se contente por receber esse apoio de Pedro Nuno Santos, mas avisa que a candidatura que protagoniza é livre e independente.

Lembra que o apoio do ex-secretário-geral do PS não é o único que recebeu nos últimos dias. O antigo líder do PS recorreu às redes sociais para deixar elogios e declarar esse apoio a António José Seguro. Pedro Nuno Santos revela que está contente com o apoio do PS ao candidato, em especial por se tratar precisamente de Seguro. No final de uma arruada em Barcelos, o candidato Abel Anha acabou por responder, faz questão também de sublinhar que protagoniza uma candidatura não partidária.

Eu é que sou o candidato

Mas conta com ele?

Obrigado.

Mas conta com o seu apoio? Um abraço.

Não, vamos lá ver. Uma coisa são os apoios que chegam. A minha candidatura é a minha candidatura. Eu disse no dia 15 de junho uma coisa muito simples e que tenho mantido ao longo desta campanha toda: eu sou livre, vivo sem amarras, não fiz acordo absolutamente com ninguém e é assim que vai continuar até o final e vai ser o meu mandato. O meu mandato vai ser também exercido assim.

Declarações de António José Seguro, que insiste que é o candidato moderado em melhor posição de chegar à segunda volta das presidenciais, numa referência, diz António José Seguro, a Luís Marques Mendes.

O líder do PS critica o primeiro-ministro e acusa-o de demonstrar insensibilidade e incompetência para responder à crise no setor da saúde.

Declarações de José Luís Carneiro em Fafe. O secretário-geral socialista criticou Luís Montenegro e afirmou que o primeiro-ministro parece completamente desligado do país e descolado da realidade no que diz respeito ao setor da saúde.

Perdeu já há muito o ímpeto reformista e hoje manifesta uma grande impreparação e, sobretudo, uma insensibilidade, porque quando o primeiro-ministro diz que não há problemas na saúde, isto só pode ser justificado como uma insensibilidade e com o facto de alguém ter descolado da realidade já há muito tempo. Ele na Assembleia da República disse que queria continuar a manter. O que é que mostra? Mostra que não ouve o que está a ser transmitido por parte do país.

Declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas, questionado sobre as palavras de Luís Montenegro, que disse que a perceção de caos no Serviço Nacional de Saúde não reflete a realidade e explica que os tempos de espera nos hospitais são os melhores dos últimos anos. Ora José Luís Carneiro defende ainda que António José Seguro é o candidato presidencial que defende a Constituição e que está em condições de ir à segunda volta das eleições presidenciais.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros lamenta que haja candidatos à Presidência da República a usar a comunidade portuguesa na Venezuela, na campanha eleitoral.

Ontem, António José Seguro defendeu que Paulo Rangel devia preocupar-se com a questão da Venezuela. Isto depois de o ministro ter dito que um voto em Seguro é um voto em branco. Ora, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, diz que a questão da Venezuela é muito séria para ser usada em linguagem de campanha eleitoral.

É bom que não se faça campanha eleitoral destas matérias. É uma coisa que eu queria lamentar. É bom que os dirigentes políticos tenham liberdade de apoiar os candidatos. Quem tem sentido de Estado e sentido de responsabilidade não pode usar, na linguagem eleitoral, a comunidade portuguesa. E isso tem que ser dito aos candidatos. Se há candidatos que não sabem estar à altura das suas responsabilidades, eles têm de ser claramente confrontados com isso.

Declarações de Paulo Rangel depois de uma reunião na sede da CPLP, em Lisboa, com a secretária-executiva e com os representantes permanentes dos Estados-membros junto da CPLP. Paulo Rangel assegura também que o ministério continua a tentar libertar os presos políticos na Venezuela. Há pelo menos cinco portugueses detidos.

Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora, Luís.

No último fim de semana, o INEM acionou 16 vezes as ambulâncias de reforço estacionadas na Liga dos Bombeiros. O presidente da associação, António Nunes, explica à Agência Lusa que as oito ambulâncias foram mobilizadas sempre para a cidade de Lisboa e arredores. Isto depois da task force criada pela Liga Portuguesa de Bombeiros para reforçar o socorro pré-hospitalar durante o fim de semana. A China alerta os Estados Unidos para não usar outros países como pretexto para anexar a Gronelândia. Aviso do porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros. Também Espanha mostra preocupação sobre o tema, diz estar disponível para reforçar a segurança da Gronelândia no âmbito da NATO. O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros considera que as pressões sobre o território dinamarquês devem acabar. O primeiro-ministro da Eslováquia pede a demissão da chefe da diplomacia da União Europeia, em declarações ao canal de notícias eslovaco. Robert Fico acusa Kaya Callas de falta de liderança. Uma posição que surge depois de o primeiro-ministro da Eslováquia expressar o descontentamento por aquela que considera ter sido uma reação tímida de Kaya Callas face à intervenção norte-americana na Venezuela.

Este foi o Jornal das Duas, com edição do Luís Soares.