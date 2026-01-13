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O Jornal das Duas tem edição do Luís Soares. Luís, na Operação Marquês, o advogado José Preto renunciou à defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates.

Queixa-se do fato da juíza presidente do coletivo, Susana Seca, não ter suspendido os trabalhos devido à doença do mandatário do antigo primeiro-ministro. O advogado esteve internado devido a uma pneumonia. Faltou também à sessão de hoje, mas agora devido a uma virose, sendo que José Preto era há cerca de mês e meio advogado de José Sócrates. Bem, conosco em estúdio está o redator principal do Observador, Luís Rosa, que segue de muito perto estes temas, como bem sabemos. Luís, o advogado de José Sócrates, que renuncia agora à defesa, recusa que seja uma manobra dilatória. Será assim?

É verdade, é importante dizer que o José Preto entregou a documentação nos autos do Hospital Santa Maria, que comprova que esteve internado devido a um diagnóstico de pneumonia. E teve alta nos últimos dias e hoje apresentou um requerimento a dizer que estava com uma virose. Nesse caso, não apresentou nenhuma documentação que comprove a virose. E portanto, a justificação para José Preto renunciar o mandato como advogado de José Sócrates é que o tribunal não adiou a sessão de hoje. No entendimento do advogado José Preto, o tribunal deveria ter adiado. O tribunal tem um entendimento diferente. Ainda há pouco ouvimos aqui no Justiça Cega, precisamente o advogado Pedro Mário Falcão a dizer que a decisão foi legal, que a decisão foi correta. Eu já falei também com outros juristas que garantem a mesma coisa. Ou seja, não estando o advogado presente devido uma doença, mesmo que essa doença, uma virose, não está documentada, mesmo o advogado não estando presente, o tribunal tem legitimidade para nomear um advogado oficioso.

Como acontece em qualquer processo, de resto.

Exatamente. Portanto, eu não vou classificar esta questão como uma manobra dilatória, vou dizer de outra forma. Vou dizer que é normal que quando um advogado está doente, que substabeleça outro advogado, um colega de escritório ou um colega que está a acompanhar também o processo. Ora, quer o José Preto, quer o Pedro Delo nunca fizeram isso. Isso não é normal. É normal substabelecer para um colega.

Ou seja, indicar um colega do próprio escritório para fazer a defesa naquele dia em que não é possível estar.

Porque está impossibilitado de estar presente. Não fez. Em segundo lugar, é normal que o tribunal indique um advogado oficioso. Diz José Preto que é uma defesa meramente presença e de que a advogada não consultou os autos, não está dentro dos autos. É verdade, mas não deixa também de ser verdade que o seguinte: é que José Preto, regressando aos autos, regressando à audiência de julgamento, na próxima ou na seguinte, teria sempre o direito de requerer ao tribunal a audição das testemunhas que estão a ser ouvidas durante o dia de hoje. Teria sempre esse direito. E portanto, os direitos de defesa de José Sócrates nunca estão em causa. Se, por exemplo, o advogado oficioso ficar agora durante três ou quatro sessões até a nomeação de um novo advogado, esse novo advogado terá sempre o direito de requerer a audição e o exercício do contraditório destas testemunhas que foram ouvidas. Portanto, a defesa de José Sócrates tem sempre o direito de ouvir estas testemunhas. O fato de recusar fazer e o fato de recusar aceitar esta realidade processual, isso sim, indica uma queda para a manobra dilatória e para tentar impedir o prosseguimento normal do julgamento.

E agora, Luís?

Bem, agora vamos ver se-

Nunca sabemos muito bem, não é, o que é que acontece a seguir.

Sabemos que José Sócrates quer mais 20 dias, portanto quer que o julgamento pare durante 20 dias para que ele indique um novo advogado.

Como já tinha acontecido a primeira vez.

Como aconteceu com Pedro Delo. Atenção que aí o tribunal quis continuar com o julgamento, mas depois recuou. E portanto, deu os tais 20 dias. Portanto, é isso que o Sócrates quer.

É natural que agora possa acontecer.

Vamos ver se a juíza tem o mesmo entendimento ou se vai recostar o seu entendimento original, que é: já é a segunda vez consecutiva, ainda por cima num curto espaço de tempo, que existe esta situação. O tribunal entende que os argumentos apresentados por José Preto não têm fundamento, não é um motivo fundado para uma escusa ou para uma renúncia e pode classificar esta questão como uma manobra dilatória, o tribunal, e pode prosseguir com o julgamento. Veremos agora na parte da tarde, porque o requerimento já entrou nos sítios e a juíza já deve ter conhecimento dele. Nós temos o João Paulo Guedinha a acompanhar o julgamento. Vamos ver o que vai acontecer na sessão da tarde. Agora, é mais um problema, é mais uma situação, e só pra terminar, Luís. Obviamente que esta situação de abandono da defesa já foi tentada noutros julgamentos. Não é nenhuma invenção da pólvora e a administração da Justiça tem sempre uma solução pra esta matéria. Vai ter que ser encontrada uma solução estrutural e definitiva, porque também não tenhamos dúvidas, José Sócrates vai continuar a interpor todo tipo de incidentes processuais que criar e que inventar. Mas este abandono da defesa é que não pode estar a ser constantemente repetido. Tem que inventar um novo cromo pra ver se consegue impedir o julgamento.

Luís Rosa, obrigado pela tua análise. Luís Rosa, redator principal do Observador, a ajudar-nos a enquadrar esta renúncia do advogado José Preto, a renunciar a defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates na Operação Marquês.

Vamos às presidenciais e de visita a um centro de dia no Seixal. António José Seguro defendeu que as dificuldades na saúde não são apenas percepções e recomenda ao primeiro-ministro que tenha mais contacto com a população.

Críticas deixadas ao início da tarde, na primeira ação de campanha do dia, António José Seguro foi questionado sobre as percepções que Luís Montenegro diz que dominam o debate na saúde e respondeu assim:

A situação é mesmo real. Nós temos situações que, aliás, as estatísticas muitas das vezes não conseguem identificar e não conseguem descrever. E só um contacto direto Entre quem tem responsabilidades no nosso país e as pessoas, é que nos apercebemos do sofrimento, da dor, das dificuldades em que as portuguesas e os portugueses vivem, sobretudo em situação de vulnerabilidade.

E vai alertar o primeiro-ministro sobre isso?

Não, eu vou exigir respostas ao governo e vou trabalhar e dar também os meus contributos. Eu não vou ser um presidente que se vai sentar no sofá, bem pelo contrário.

António José Seguro, num centro de dia no Seixal, foi questionado também sobre o apoio dado hoje por Inês Sousa Real. Um exemplo, diz o candidato a Belém, de como a candidatura reúne apoios da esquerda à direita.

André Ventura diz que se fosse presidente da República diria a Montenegro que perdeu a noção.

São palavras do candidato apoiado pelo Chega, em reação ao que disse ontem o primeiro-ministro. É a declaração de que existe uma perceção de caos na saúde que não corresponde à realidade. André Ventura, confrontado com essas palavras, diz o que faria se fosse presidente da República.

O primeiro que posso fazer é dizer ao primeiro-ministro que ele é o maior sem noção do país, quando diz que não há caos na saúde. E ele deve ser capaz de o dizer, porque ao dizê-lo chama à consciência do primeiro-ministro, que o primeiro-ministro não está a ver o país em que vive. Se o primeiro-ministro acha que não há nenhum caos na saúde e que isto é só uma questão de perceção, então está no país errado, não está no país certo. Ou então há um problema pior: o primeiro-ministro não conhece o país em que vive e os problemas que as pessoas estão a enfrentar. E esse é também papel do Presidente da República, alertar para o país real em que se vive.

André Ventura em Braga, antes de uma arruada, em que falou também de Cotrim Figueiredo, em que lamentou que o candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal mude de opinião de um dia para o outro durante a campanha.

Gouveia e Melo critica as ligações partidárias que acredita condicionam a continuação nos cargos de visita aos Bombeiros Voluntários da Moita. O almirante diz que a saúde está a falhar.

Ainda que sem se referir diretamente à ministra Ana Paula Martins, Gouveia e Melo critica ligações partidárias que impedem de resolver problemas.

Não é o presidente que tem que tirar essa conclusão, é o próprio governo. O que é que está a acontecer? A tal lógica partidária e de defesa de um poder e de uma lógica partidária está a impedir uma solução e não estamos a pôr o interesse nacional subjugado a uma lógica partidária. E eu isso não concordo, acho que não pode ser.

Colocando a questão noutros termos, portanto, se fosse primeiro-ministro, já tinha demitido a ministra Ana Paula Martins.

Como não sou primeiro-ministro e não estou a concorrer a primeiro-ministro, não vou responder a isso. O que lhe digo é que enquanto presidente da República, se for eu eleito, vou ser exigente e exigir as responsabilidades que todos os governantes devem ter.

Declarações de Gouveia e Melo aos jornalistas nos Bombeiros da Moita. Diz ainda que não entende de que forma Luís Montenegro vê uma perceção boa no setor da saúde, se as urgências têm filas de espera de 20 horas.

Marques Mendes também falou hoje sobre saúde. Pede mais humanidade ao ministério liderado por Ana Paula Martins.

Marques Mendes começou por recusar acrescentar mais sobre esse tema, mas perante a insistência dos jornalistas, lá acabou por reagir.

Acho que o Ministério da Saúde faria bem em ter uma atitude de maior sensibilidade relativamente às questões menos boas que vão acontecendo na saúde. Isto já não é só uma questão política, é também uma questão humana e social. Quando morrem pessoas, não está apenas em causa a política. Sabe que eu sou uma pessoa com uma grande sensibilidade humana e social, e quando há questões como mortes de pessoas, é obrigatório ter uma palavra.

Luís Marques Mendes em declarações aos jornalistas, em que também aproveitou para comentar o deslize de ontem de João Cotrim de Figueiredo.

Cotrim Figueiredo, que quer que a queixa por difamação que fez contra a antiga assessora da IL, que o acusou de assédio sexual, seja entregue à Justiça até o final da semana.

Cotrim Figueiredo reagiu novamente à polêmica esta manhã. Admite que ninguém é imune a esta acusação, ainda assim, garante que não vai desistir.

Foram, de facto, horas e dias difíceis. Agradeço a todos aqueles que vieram publicamente e privadamente expressar muitas centenas de mensagens que recebi. E sobre o assunto, que como devem imaginar, é pessoalmente muito doloroso, quero apenas dizer que, tal como vos informei ontem, que estava em curso a entrada de uma queixa por difamação. Estou a esperar que o meu advogado confirme em que data é que isso pode ocorrer, porque eu gostava que fosse antes do fim da campanha eleitoral. O timing é realmente suspeito. Se isto tiver a ver com alguma tática política contra a minha candidatura, com medo de que eu possa fazer sombra ou excluir alguém da segunda volta, não é isto que me vai derrubar.

João Cotrim de Figueiredo deixa no ar a hipótese de ser um ataque orquestrado de outra candidatura, mas diz também que cabe ao trabalho jornalístico investigar este caso.

Fica por aqui o jornal das 14h, edição do Luís Soares.