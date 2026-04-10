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Começa agora o Jornal das duas, edição do jornalista Miguel Videira. Miguel, segunda-feira, o governo agendou para o início da próxima semana uma nova reunião com as confederações patronais e a UGT sobre as alterações ao Código do Trabalho.

Mais uma tentativa para chegar a um acordo tripartido depois do chumbo ontem anunciado pela UGT. A data de reunião é conhecida depois do encontro desta manhã, do secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, Mário Mourão, com a ministra do Trabalho. O líder da Central Sindical foi entregar a resolução com a decisão de ontem do Secretariado Nacional da UGT. No final da reunião, e em declarações ao Observador, Mário Mourão disse que, apesar do chumbo da última versão do documento, reitera a disponibilidade da UGT para continuar a negociar.

Eu só vim entregar aquilo que foi a decisão ontem do Secretariado Nacional e a resolução à senhora ministra. E reafirmar que a UGT não estava de acordo com a proposta que ontem foi submetida ao Secretariado Nacional e que continua disponível para as negociações. Para qualquer tipo de reunião, não é? Para qualquer tipo de reunião. E ficou alguma coisa agendada? Agora cabe ao governo, não nos cabe a nós. E tentaram perceber a vossa disponibilidade? Dissemos que estamos disponíveis, tal como foi a decisão do Secretariado Nacional. Agora aguardamos.

Como já aqui referimos, foi entretanto agendada essa nova ronda negocial para segunda-feira. Mário Mourão, aqui entrevistado pela jornalista da editoria de Economia do Observador, Marina Ferreira.

E o primeiro-ministro acredita que ainda é possível um acordo com a UGT, mas avisa que quer tomar decisões nos próximos dias.

Luís Montenegro não quer eternizar a negociação.

O que eu posso dizer é que não vale a pena termos uma expectativa de prolongamento grande deste processo. O que nós podemos esperar, e é aquilo que eu espero também, é que nos próximos dias se possam afinar posições e se possam tomar as devidas decisões.

Acredita que estamos perante uma decisão legislativa?

Eu acredito que é possível um acordo e que esse acordo é uma base de sustentação de uma proposta que, naturalmente, o Parlamento tem liberdade de acolher ou não.

Luís Montenegro sugere que há divergências que não devem ser difíceis de ultrapassar. O primeiro-ministro respondeu ainda à ameaça de veto do presidente da República, caso não exista um acordo com a UGT.

Nós estamos num processo negocial com os parceiros sociais. Vamos terminá-lo.

Em breve.

Em breve. Depois, o governo tomará uma decisão final sobre a proposta a enviar ao Parlamento. E depois o Parlamento decidirá. E o senhor presidente da República terá a sua intervenção no procedimento legislativo mais à frente. Nós não desconhecemos aquilo que são as posições que o senhor presidente da República já manifestou sobre isso e naturalmente que sabemos interpretá-las e levá-las em consideração.

Declarações de Luís Montenegro à margem de uma cerimónia que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos. O primeiro-ministro volta a defender que o governo está de boa fé nesta negociação.

E entrou hoje plenamente em vigor o novo sistema europeu de controle fronteiriço para cidadãos de fora da União Europeia.

A Rádio Observador, a PSP explica que a partir de hoje o sistema está a funcionar a 100%, com o controle dos dados biométricos de todos os passageiros. Sérgio Soares, porta-voz da PSP, explica que ao início do dia havia filas de espera de mais de uma hora em dois aeroportos nacionais.

No aeroporto de Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, por volta de meio da manhã, com um pico de espera também a rondar os 60, 70 minutos. Foram esses os constrangimentos e depois a partir daí, os tempos de espera, e estamos a falar nas partidas. Do que tenho conhecimento, nas chegadas não tivemos quaisquer constrangimentos durante a manhã e nas partidas, nestes dois aeroportos, tanto no aeroporto Garrido Coutinho como no aeroporto Humberto Delgado, depois os tempos foram se reduzindo aos poucos.

O balanço da entrada em vigor em pleno do novo sistema europeu de controle fronteiriço. Sérgio Soares, porta-voz da PSP, entrevistado pela jornalista do Observador Laura Figueiredo. A Comissão Europeia salvaguarda que em períodos de maior afluência e caso se verifiquem tempos de espera excessivos, os Estados-membros podem optar por suspender o registo dos dados biométricos.

O vice-presidente dos Estados Unidos afirma que está entusiasmado com as negociações para um acordo de paz com o Irão.

A declaração foi feita há instantes, em declarações aos jornalistas, na base militar de Andrews, antes da partida para o Paquistão, palco desta ronda negocial. J.D. Vance lidera a delegação de Washington nas conversações em Islamabad, acompanhado pelos enviados da Casa Branca, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner. O vice-presidente norte-americano diz que recebeu indicações muito claras por parte de Trump e deixa este aviso ao Irão.

Acho que vai ser muito positivo. Vamos ver. Como disse o presidente dos Estados Unidos, se o Irão estiver disposto a negociar com boa fé, estamos dispostos a estender a mão, mas se nos tentarem enganar, vão ver que a equipa de negociação não será assim tão receptiva.

J.D. Vance afirma que a delegação norte-americana vai tentar que seja uma boa negociação. O vice-presidente dos Estados Unidos já está a caminho da capital paquistanesa, onde já se encontra a delegação iraniana. Chegou ontem à noite a Islamabad, uma informação adiantada pelo Wall Street Journal. A delegação é liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano e pelo presidente do Parlamento. Sobre este tema, sobre esta negociação, o major-general Arnaut Moreira disse esta manhã, aqui na antena do Observador, que a escolha do número dois da Casa Branca, J.D. Vance, não é inocente.

O Irão ficou entusiasmado com a nomeação de J.D. Vance. Marca presença em Islamabad dentro desta esperança de que vai ter agora um interlocutor que está mais distanciado de Trump e, sobretudo, um interlocutor que quer acabar com a guerra. Ora, isto é importante do ponto de vista das posições negociais do Irão

Se eu quero acabar com a guerra, estou mais disposto a fazer concessões do que se eu entrar para as negociações a dizer: "A guerra apenas está suspensa e vai ser retomada em qualquer altura".

Análise do Major-General Artur Moreira, convidado do Domínio da Guerra desta manhã. Entretanto, a noite voltou a ser de ataques. Já morreram mais de 300 pessoas. Israel garante que vai continuar a expandir as operações contra o Hezbollah, no Líbano. Este balanço de mais de 300 mortos refere-se aos ataques israelitas da madrugada anterior contra o Líbano. Teve como alvo vários pontos do território libanês.

E no desporto, o jogador do Sporting, Giovani Quenda, foi convocado para jogar no duelo de amanhã frente ao Estrela da Amadora.

Novidade avançada pelo técnico dos Leões, Rui Borges, na antevisão desta partida. Quenda está apto para o encontro, depois de uma fratura que sofreu em dezembro. Também Yoann e Luís Guilherme devem voltar antes do fim da época, mas Rui Borges não se compromete com datas. O treinador dos Leões espera uma partida muito competitiva frente ao Estrela e realça o papel da equipa técnica na preparação dos jogadores.

Nós alertamos e focá-los o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar também no dia a dia, para conseguir ligá-los, lá está, na tal mudança de chip para um jogo diferente. Mas a dificuldade é grande. Por mais que sejam adversários totalmente diferentes, a dificuldade será grande. Agora, naquilo que nós podemos, em termos diários, é ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, os jogadores já disseram isso também, alguns. Por isso, é esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

Rui Borges falava aqui da Liga dos Campeões, a Champions. O Sporting perdeu a meio desta semana, em casa, frente ao Arsenal, por 1 x 0. O gol da equipa de Londres foi alcançado ao minuto 91, na reta final da partida. Apesar da derrota, Rui Borges garante que os Leões ainda não baixaram os braços, acreditam na passagem à fase seguinte da competição, as meias-finais. Uma competição que, diz Rui Borges, é ainda mais exigente que o campeonato.

Na Liga dos Campeões, sabemos da grandeza das equipas que estão nestas oito últimas, principalmente, e sabemos que a dificuldade é ainda maior. Agora, não estamos com isto a dizer que estamos a abdicar da Champions, longe disso. Agora, o nosso principal objetivo é o campeonato. E aí sim, porque é natural, pela diferença de nome das equipas, que às vezes haja um desligar de chip, como disse agora o seu colega, e que a exigência mental do jogador possa baixar um bocadinho. E nós não queremos que isso aconteça.

É o que diz Rui Borges. Sobre os rumores da saída de Hjulmand, o técnico dos Leões diz que é inevitável que se fale do jogador pelo bom trabalho que tem feito. O Sporting visita amanhã o Estrela da Amadora, na Reboleira. A bola começa a rolar às 8h30 da noite.

O jogo, a contar para a 29ª jornada da Liga Portugal, tem relato final. Isso aqui em direto na Rádio Observador. E agora com praticamente 10 minutos para lá das 14h, que outras notícias há a destacar a esta hora?

O vento e a chuva levam a capitania do Porto do Funchal a prolongar os avisos em vigor até às 6h de amanhã. As rajadas de vento podem atingir os 61 km/h. Há também a previsão de ondas até 4 m na costa norte da ilha. Por causa das condições meteorológicas, continua condicionado o movimento de aviões no Aeroporto Cristiano Ronaldo. O anúncio é da ministra da Cultura. A decisão sobre o futuro das salas de cinema vai envolver as autarquias e os responsáveis do setor. Em comunicado, Margarida Balseiro Lopes defende que o destino das salas de cinema não pode ser decidido sem ter em conta o impacto cultural nos territórios. É uma decisão tomada depois de terem sido apresentadas as conclusões do grupo de trabalho criado pelo governo, depois do aumento significativo dos pedidos de descentralização cultural.

E é o ponto final no Jornal das Duas, edição do jornalista Miguel Vidara.