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Dar a informação. Jornal das Duas com o António José Soares. António, já começaram as conversações trilaterais entre o Irão, Estados Unidos e Paquistão em Islamabad.

A informação é avançada pela agência Reuters, que cita fonte do Paquistão. Entretanto, o primeiro-ministro paquistanês elogiou o empenho das delegações do Irão e dos Estados Unidos em dialogarem de forma construtiva. Numa mensagem na rede social X, o gabinete de Shehbaz Sharif manifesta a esperança de que estas conversações sirvam como um passo importante para uma paz duradoura na região.

E do lado iraniano, as linhas vermelhas apresentadas hoje ao Paquistão incluem a autoridade sobre o Estreito de Ormuz e o cessar-fogo no Líbano.

São os primeiros detalhes conhecidos do encontro desta manhã entre a delegação iraniana e o Paquistão, país mediador. De acordo com a televisão estatal iraniana, o descongelamento dos ativos de Teerão bloqueados e o pagamento de reparações de guerra estão também entre os pontos essenciais. A inclusão do Líbano no cessar-fogo continua a ser uma linha vermelha. Isto numa altura em que o Ministério da Saúde libanês dá conta de que 10 pessoas morreram na sequência de ataques israelitas.

António, horas antes desta primeira ronda de negociações, Donald Trump deixava uma ameaça ao Irão.

O presidente norte-americano garante que os Estados Unidos vão reabrir o estreito de Ormuz, com ou sem acordo com os iranianos.

"Não haver armas nucleares, em primeiro lugar. Já houve uma mudança de regime, embora nunca tenha sido um critério. Nenhuma arma nuclear. Isso é 99% do acordo. Agora vamos abrir o Golfo com ou sem eles, mas estará aberto o Estreito, como lhe chamam, e acho que vai ser muito rápido. Caso contrário, seremos capazes de o fazer de uma forma ou de outra. Está a correr bem. A Marinha foi-se, a Força Aérea foi-se, as defesas antiaéreas foram-se, os líderes foram-se, o sítio inteiro foi-se. Vamos ver como correm as coisas. O JD, o Steve e o Jared são uma boa equipa".

Declarações de Donald Trump na Base Militar de Andrews, no estado de Maryland, esta madrugada.

E na análise, o historiador Bruno Cardoso Reis considera que as negociações deste fim de semana decorrem sob um clima de desconfiança.

No Cinco Continentes da Rádio Observador, o especialista em segurança internacional lembra que os 10 pontos do acordo de cessar-fogo não são plenamente conhecidos. Ainda assim, Bruno Cardoso Reis considera que as exigências do Irão não são viáveis, nomeadamente no que diz respeito à reabertura do estreito de Ormuz.

O Irão quer, no fundo, manter este sistema de controle e de pagamento, no fundo, de portagem no Estreito, que é completamente ilegal e que seria criar aqui um precedente perigosíssimo para a liberdade de navegação a nível global. Seria algo que teria um reflexo terrível em termos também dos custos pra economia global. No fundo, seria prolongar esta situação.

Bruno Cardoso Reis admite que o Paquistão não era o mediador mais evidente, até porque Omã já estava envolvido no conflito. O historiador explica que há uma figura-chave que permitiu ao país assumir esse papel.

O protagonismo central deste Marshal Munir, do chefe das Forças Armadas paquistanesas, que tem muito boas relações com os militares, com a guarda revolucionária e com a liderança, mesmo com a ala mais dura do Irão, até porque eles partilham um inimigo, que é este movimento separatista baluche. Portanto, há essa relação de confiança. E depois também ele conseguiu criar uma relação muito boa com Donald Trump, que muitas vezes gosta destes homens fortes. Que no passado às vezes tinham problemas nas relações com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos valorizavam mais questões como democracia, direitos humanos, mas não é o caso de Donald Trump.

Bruno Cardoso Reis, na análise às negociações deste fim de semana entre o Irão e os Estados Unidos.

António, está marcado para esta hora o início do cessar-fogo na Ucrânia, a pretexto da Páscoa ortodoxa.

O presidente ucraniano diz que se a Rússia respeitar a trégua, Kiev fará o mesmo, mas avisa que a Ucrânia está preparada para retaliar, se for caso disso. O cessar-fogo deve estender-se até o final de domingo. Entretanto, Rússia e Ucrânia anunciaram a troca de 350 prisioneiros, 175 de cada lado, com a mediação dos Emirados Árabes Unidos.

E o presidente da Assembleia da República afirma que deixa Macau com um pensamento construtivo sobre relações futuras.

Em declarações à Lusa, Aguiar Branco diz que a região administrativa especial de Macau tem sido aproveitada por Lisboa na dimensão comercial, cultural, desportiva e do direito, e afirma que há mais ainda por construir nesta relação. Recordamos que em 2003, Pequim estabeleceu aquela região como plataforma pro reforço da cooperação econômica e comercial com o universo lusófomo, lusófono, aliás. Nesse mesmo ano, criou o Fórum de Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, o Fórum de Macau.

E a recolha de dados biométricos nas partidas nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa esta manhã.

Em causa, longas filas que obrigariam os passageiros a perder os voos. A Polícia de Segurança Pública decidiu, por isso, suspender temporariamente a recolha de dados biométricos, como explica o porta-voz da PSP, Sérgio Soares.

Face ao elevado tempo de espera nos aeroportos de Faro, Porto e Lisboa, ou seja, aeroporto Gago Coutinho, aeroporto Francisco Sá Carneiro e aeroporto Humberto Delgado, foi suspensa a biometria nas partidas, e somente nas partidas, a partir do início da operação, portanto, ao início da manhã. Mantém-se ainda suspensa a biometria e está a ser reavaliada neste momento para verificarmos se podemos retomar a recolha de biometria. Isto para que o tempo de espera não seja superior àquilo que é a nossa pretensão, ou seja, para que não tenhamos

O porta-voz da PSP sublinha ainda que o controle de partida está a ser feito com a segurança habitual, mas sem a recolha de biometria. A recolha de dados biométricos faz parte do novo sistema europeu de controle fronteiriço para cidadãos extracomunitários e entrou plenamente em vigor ontem em toda a União Europeia.

António, mais de 50 anos depois, o homem voltou a viajar nas proximidades da Lua.

E foi uma missão concluída com sucesso. A Artemis 2 está de regresso à Terra. Os quatro astronautas chegaram esta madrugada, por volta da 01:00, hora de Lisboa. A amaragem aconteceu no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. A análise a este feito foi feita pelo presidente da Agência Especial Portuguesa ao Observador. Ricardo Conde admite que pode ter sido dado um pequeno passo em direção a Marte, apesar de ser uma realidade bastante mais complexa.

Olhe, ele está sempre na mesma posição, diria orbital. A questão aqui será o ponto de partida para nós termos uma permanência mais constante na Lua, mas também uma base de partida para outras aventuras. Marte é uma grande aventura. Claro que temos por sempre o objetivo, temos que sonhar, mas ir a Marte, de facto, estamos a falar de outra missão, estamos a falar de outra complexidade e num horizonte temporal ainda muito longínquo.

Declarações de Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, à Rádio Observador.

Vamos ao desporto. O treinador do Futebol Clube do Porto fez ao início da tarde a antevisão do jogo de amanhã frente ao Estoril, na Amoreira.

Francesco Farioli antecipa uma partida difícil. O técnico azul e branco não poupa nos elogios aos estorilistas.

Vamos jogar contra uma equipe que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

O Estoril-Porto joga-se amanhã, a partir das 20h30 e vai ter relato e análise aqui na Rádio Observador.

Já o Sporting visita logo à noite o Estrela da Amadora. Os Leões mantêm a perseguição ao primeiro lugar, ocupado pelo Futebol Clube do Porto.

Depois do jogo para a Liga dos Campeões, a meio da semana, Rui Borges lembra que o principal objetivo do Sporting é o campeonato. O treinador dos Leões admite que espera um jogo de alta dificuldade contra o Estrela.

Nós é alertar e focá-los o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar também no dia a dia, para conseguir ligá-los, lá está, na tal mudança de chip para um jogo diferente. Mas a dificuldade é grande. Por mais que sejam adversários totalmente diferentes, a dificuldade será grande. Agora, naquilo que nós podemos, em termos diários, é ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, os jogadores já disseram isso também, alguns. Por isso, é esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

Rui Borges, num registo captado pela CNN Portugal, o Sporting visita o Estrela da Amadora a partir das 20h30. Um jogo que vai ter relato aqui na Rádio Observador.

E é com o desporto que fechamos este jornal das 14h.