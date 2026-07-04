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Do Carlos Pedro. Boa tarde mais uma vez. Carlos, em destaque a esta hora os incêndios em território continental. Os fogos estão a ser combatidos por mais de dois mil operacionais. A situação mais preocupante continua a ser em Vouzela.

No distrito de Viseu, onde lavra este incêndio há dois dias, já consumiu mais de 12 mil hectares, distribuídos também por outros três concelhos. Está, neste momento, a consumir a encosta da Serra do Caramulo, em Tondela, onde há várias frentes ativas. O ponto de situação em Tondela é feito pela autarca Carla Antunes Borges à Rádio Observador.

Temos várias frentes ativas na Serra do Caramulo, todas elas na freguesia de São João de Monte, portanto com uma área muito extensa. Claro que nos merece preocupação, acima de tudo pelo fato de iniciarmos agora um período em que as temperaturas vão aumentar e há uma previsão da alteração da direção dos ventos. Isso merece a nossa preocupação, porque pode alterar profundamente a estratégia que está a ser implementada pelas equipas que estão no terreno.

A alteração do sentido do vento, que pode dificultar o cenário a mais de 1100 operacionais, que estão a ser apoiados por mais de 370 viaturas. A presidente da Câmara Municipal de Vouzela alerta também para as várias frentes do incêndio e admite que pode vir a ser preciso evacuar localidades. No explicador da Rádio Observador, Carlos Oliveira fala num cenário muito imprevisível.

Estamos com mais tranquilidade, mas as aparências, como diz o ditado, às vezes podem iludir. Temos ainda várias frentes ativas. Temos uma extensão muito grande, quer ao nível da área, quer ao nível do perímetro do incêndio. Temos muitos pontos quentes ou muito quentes ainda. Temos reacendimentos constantes em vários locais. Temos todas essas preocupações. A que acresce a questão da temperatura. Esta noite, para ter uma ideia, a temperatura não baixou dos 25 graus.

O ponto de situação do autarca de Vouzela, Carlos Oliveira, depois de uma noite mais calma. Já o comandante da Proteção Civil, José Rodrigues, afirma que o combate está a ter resultados, mas ainda está longe de ser dominado este incêndio.

É um incêndio que durante a noite teve uma evolução muito favorável em termos daquilo que é o combate, dado a redução da temperatura, entrada de humidade e o vento não foi tão forte como nas outras duas noites anteriores. Isso permitiu que os operacionais conseguissem debelar algumas das frentes de incêndio e reduzir substancialmente o tamanho de outras. É um incêndio que está a decorrer favoravelmente o seu combate, mas, no entanto, ainda com alguma apreensão e a ver o que resulta nas próximas horas.

José Rodrigues, da Proteção Civil, num ponto de situação feito à Agência Luz. Entretanto, o fogo em Mangualde está dominado, garante a presidente da Câmara à Agência Luz. O fogo deflagrou esta manhã.

E também a marcar a atualidade nacional deste sábado, o PS, que defende, Carlos Pedro, que o primeiro-ministro deve vir a público pedir desculpa aos portugueses pela situação dos exames nacionais.

Que é, de resto, descrita por José Luís Carneiro como absolutamente grave. O governo anunciou ontem o adiamento por quatro dias da realização dos exames nacionais em segunda fase. Vão começar no dia 20, com os resultados a serem divulgados no dia 7 do próximo mês de agosto. Também a afixação das pautas relativas às notas da primeira época de exames foi adiada alguns dias. Isto devido às dificuldades informáticas no processo de classificação eletrônica. José Luís Carneiro pede que Luís Montenegro e o governo se retratem.

O ministro da Educação e o governo permitiram que se instalasse o caos nas escolas. E mais grave do que isso, o ministro faltou à sua responsabilidade na Assembleia da República, porque procurou esconder a gravidade do que estava a passar. Mais grave ainda do que isso, procurou culpar os diretores das escolas e culpar os professores, mostrando uma total insensibilidade com o que está a passar com os jovens e com as famílias. E eu, se fosse primeiro-ministro nesta altura, já tinha vindo pedir desculpa às famílias portuguesas e explicar ao país como é que o governo explica que neste momento sejam professores que vão classificar as avaliações ainda sem receber as provas e como é que nesta altura ainda haja professores de matemática que tenham recebido provas de português e professores de português que tenham recebido provas de matemática.

O secretário-geral do PS em Vila do Conde, ele que está hoje a fazer uma ronda por alguns dos congressos federativos do partido.

E, Carlos Pedro, a União Europeia já felicitou os Estados Unidos pelos 250 anos de independência. Os europeus destacam a amizade transatlântica.

Assente na Estátua da Liberdade, oferecida pelos franceses aos norte-americanos em 1866, este momento simbólico é recordado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na mensagem que deixou a felicitar este dia para os norte-americanos, no dia em que Washington assinala 250 anos de independência. Von der Leyen escreve que ao longo deste tempo a aliança entre a Europa e os Estados Unidos foi reforçada pela coragem e pelas vidas sacrificadas em defesa da liberdade. Fala ainda numa declaração de independência que deu origem a uma nova nação fundada nos ideais de liberdade e da procura da felicidade. Mais recentemente, foi Luís Montenegro a felicitar os Estados Unidos. O primeiro-ministro destaca os fortes laços humanos, culturais e econômicos entre os dois países. Também o Reino Unido já felicitou os norte-americanos. Em comunicado na rede social X, a família real britânica destaca a história das duas nações, marcada por uma evolução extraordinária até à formação de uma das alianças mais estreitas e produtivas do mundo. O rei Carlos III acrescenta um desejo e uma convicção. Acredita que Londres e Washington vão continuar a defender valores comuns.

Já Donald Trump optou por outro discurso, diz que há uma ameaça nova a surgir no país, Carlos Pedro. O comunismo.

Sim, o presidente dos Estados Unidos destaca este alegado ressurgimento do comunismo, décadas depois da Guerra Fria. Foi num discurso na última madrugada que Trump apontou mesmo para o comunismo como sinônimo de morte.

Vemos a nossa identidade americana ser alvo de um novo ataque, uma geração depois de termos lutado e vencido a Guerra Fria contra a ameaça do comunismo, há agora o ressurgimento da ameaça comunista no nosso país, incluindo por parte de recém-chegados que acolhem ideias totalmente contrárias ao nosso modo de vida e ao nosso grande sucesso. O comunismo é o exato oposto da vida, da liberdade e da busca pela felicidade. É a morte, a tirania e a busca do mal.

Donald Trump, num discurso na última madrugada, no estado da Dakota do Sul. Uma vaga de calor está, entretanto, a levar a cancelamentos ou alterações nos festejos destes 250 anos de independência dos Estados Unidos. Apesar deste cenário, o presidente norte-americano promete realizar ainda hoje o comício político mais espetacular de sempre em Washington.

Espaço ainda nesta edição das 14h para falar do Mundial de Futebol e aqui no meio de emoções, chegou ao fim o sonho de Cabo Verde, entre tristeza e alegria. Os Tubarões Azuis foram eliminados pela Argentina por três bolas a duas.

Cabo Verde deu luta até o fim. O jogo só ficou resolvido no prolongamento, com o gol de Cristian Romero a fazer toda a diferença. Três a dois foi o resultado final. À Rádio Observador, o jornalista da televisão de Cabo Verde, Odair Santos, fala num sentimento de orgulho comum a todos os cabo-verdianos, apesar desta eliminação.

Sabíamos que seria um jogo difícil e foi um jogo muito difícil, mas a seleção de Cabo Verde mostrou que tem garra, garra mesmo dos Tubarões Azuis e mesmo perdendo o jogo, não passando para a próxima fase, sabíamos que seria muito difícil, mas os cabo-verdianos, durante esta madrugada, celebraram intensamente. É esse orgulho de todos os cabo-verdianos, de que a nossa seleção fez uma boa prestação. Não esteve lá só para participar, mas sim, competiu de igual para igual com todas as seleções que nós enfrentamos.

O jornalista Odair Santos afirma também que Cabo Verde nunca esteve tão unido como agora e considera que o Mundial marca uma nova fase no futuro do país. Entretanto, a Colômbia também está nos oitavos de final, depois de vencer o Gana, de Carlos Queiroz, por 1 a 0 esta madrugada. Hoje começam os oitavos de final. Há Canadá-Marrocos às 18h e um Paraguai-França às 22h.

Fica por aqui esta edição das 14h, com o jornalista Carlos Pedro, que está de regresso às 14h30 com informação atualizada em formato síntese. Um abraço, Carlos. Até já.

Até já.