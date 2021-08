Trabalhadores da Dielmar querem que seja o Ministério da Economia a assumir a responsabilidades pelos salários em atraso

Insolvência da empresa têxtil está a preocupar cerca de 300 trabalhadores. Sindicato dos Trabalhadores do Setor Têxtil da Beira Baixa vai reunir-se hoje com um representante do Ministério da Economia.