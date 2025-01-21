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De O Observador. Jornal das três com João Gama. João, o PS diz que há um padrão de nomeações erradas no Ministério da Saúde. Críticas da oposição no dia em que é conhecido o novo líder executivo do SNS.

Os socialistas criticam as escolhas de Ana Paula Martins. Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o deputado João Paulo Correia diz que a ministra tem escolhido pessoas sem capacidade para desempenhar cargos importantes.

A ministra da Saúde convidou um cidadão com aptidão e habilitações para ser presidente do INEM, que aceitou e em menos de uma semana recusou o convite. O atual presidente do INEM foi uma segunda escolha. Sabemos o que é que aconteceu nos finais de novembro com o colapso do sistema de emergência pré-hospitalar, porque o atual presidente do INEM também mostrou não estar à altura da responsabilidade de ser presidente do INEM.

O PS fez ainda saber que vai chamar de urgência a ministra da Saúde ao Parlamento. Já quanto ao nome de Álvaro Santos Almeida, o PS diz ser uma escolha partidária.

O doutor Álvaro Santos Almeida foi o candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto em 2017, foi deputado eleito pelo PSD na Assembleia da República. É uma nomeação partidária.

João Paulo Correia, em reação à nomeação do novo diretor-executivo do SNS, uma função que o Partido Socialista considera que continua a ser importante para a gestão da saúde em Portugal.

E o Livre considera que o novo diretor-executivo do SNS tira a confiança ao país.

Isabel Mendes Lopes, líder do grupo parlamentar, critica a escolha do governo, considera política e não técnica nos Passos Perdidos da Assembleia da República. Isabel Mendes Lopes critica o perfil do novo diretor-executivo.

Preocupa-nos que agora a nova escolha seja novamente um ex-deputado do PSD. O atual bastonário da Ordem dos Médicos já veio também dizer que é um perfil muito mais político do que um perfil técnico e acompanhamos também essa preocupação.

A líder da bancada parlamentar do Livre a criticar ainda o governo na questão da lei dos solos. Ainda à esquerda, o PCP critica a escolha para o novo diretor-executivo do SNS, assegura que nada vai mudar na saúde pública em Portugal.

E Marcelo Rebelo de Sousa acredita que a direção executiva do SNS correu mal desde o início, fala numa escolha defensiva do atual executivo.

Ainda assim, o presidente da República acredita que o antigo presidente da Entidade Reguladora da Saúde e antigo deputado do PSD tem todas as condições políticas para substituir Gandra d'Almeida. Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa reconhece ainda que a gestão da direção executiva do SNS correu mal até agora.

Correu mal até aqui, desde o início da conceção correu mal, porque foi uma ideia, demorou um ano e tal a ser lançada. Quando foi lançada, o governo que tinha lançado já não era governo. Entra um novo governo, logo em seguida sai a figura do presidente, para a qual, de alguma maneira, tinha sido concebida também a solução, é substituída por uma solução de necessidade.

E essa solução não foi suficientemente verificada.

E agora, o que se espera é que estabilize.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, a reagir ao novo nome que vai liderar o Serviço Nacional de Saúde, que foi conhecido hoje, é Álvaro Santos Almeida.

E Mário Centeno garante que tem gerido os consultores da administração do Banco de Portugal de forma rigorosa.

E que esta é uma função temporária e não uma carreira dentro da entidade reguladora. Centeno esteve esta manhã na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para explicar o funcionamento dos consultores e a política de remuneração, depois da polêmica envolver Hélder Rosalino. Nas respostas aos deputados, o governador do Banco de Portugal foi sempre vincando que esta é uma função desempenhada de forma temporária.

É absolutamente essencial que ela exista e ela é usada com um grau de rigor que levou a que em 2022 apenas dois consultores existissem no Banco de Portugal. É, aliás, o número mais baixo de muitos anos, provavelmente desde sempre, e que são trabalhadores do Banco de Portugal, são diretores do Banco de Portugal. Não há nenhum consultor de administração contratado fora do Banco de Portugal. É uma prática que já existe há muitos anos e que tem sido usada com uma parcimônia extrema desde que eu sou governador.

O governador do Banco de Portugal afastou, na semana passada, em entrevista à RTP, uma candidatura à Presidência da República, esteve esta manhã no Parlamento.

E o candidato à liderança da Iniciativa Liberal, Rui Malheiro, não poupa nas críticas à atual direção encabeçada por Rui Rocha.

Foi convidado do Sobre Escuta, da Rádio Observador, o aspirante a líder do partido critica a postura do presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, relativamente à segurança em Portugal.

O Rui Rocha está a ser também uma peça importante para causar alarmismo na sociedade portuguesa. Ainda agora com esta proposta do RASI, da identificação da nacionalidade. Acho que não deve ser o foco da Iniciativa Liberal. Acho que a Iniciativa Liberal tem que falar para os portugueses, tem que falar de que forma é que consegue melhorar a qualidade de vida dos portugueses e não criar alarmismos. Repare, Portugal é um dos países mais seguros do mundo e, portanto, esta não deve ser a nossa prioridade enquanto partido liberal.

O líder da oposição a Rui Rocha na Iniciativa Liberal foi o convidado do Sobre Escuta, da Rádio Observador, diz ainda que se estivesse na liderança do partido durante as eleições legislativas e se o resultado fosse o mesmo, teria apresentado a demissão

Tivemos umas eleições legislativas onde Rui Rocha prometeu 7,5% e conseguiu 5%, ou seja, estagnou o partido. Se fosse eu, tinha assumido uma responsabilização, teria colocado o meu lugar à disposição e depois os membros que entendessem da melhor forma sobre os resultados alcançáveis.

Rui Malheiro no "Sob Escuta" da Rádio Observador, com a Convenção Nacional da Iniciativa Liberal a acontecer já no primeiro fim de semana de fevereiro. Rui Malheiro é quem desafia a liderança do Rui Rocha no partido.

Seis minutos para lá das 15h, João, vamos às notícias de âmbito local.

Começamos em Almada. A Câmara Municipal lançou um programa de apoio ao arrendamento em resposta à subida nos preços da habitação. O programa Casa em Almada visa apoiar as famílias cujos rendimentos sejam insuficientes para suportar um arrendamento. As inscrições estão abertas até dia 15 de fevereiro. O valor do apoio varia entre os 105 e os 200 € por mês. Em Rio Maior, um incêndio de grandes dimensões destruiu parte de um armazém destinado ao abate de viaturas. O alerta foi dado esta madrugada. Foram mobilizados cerca de duas dezenas de operacionais e 10 veículos de apoio. O fogo foi dado como controlado por volta das 08h. Em Lisboa, o trânsito vai estar condicionado em várias zonas devido ao jogo entre o Benfica e o Barcelona, que acontece mais logo esta noite no Estádio da Luz. Num comunicado, o PSP anuncia que vai assistir a um reforço de fiscalização de estacionamento e da circulação automóvel. Desde a manhã, os condicionamentos do trânsito devem começar por volta das 17h30, na Avenida do Colégio Militar. A Câmara de Pombal vai criar espaços para a população sénior em todas as freguesias do concelho. Vão ser dinamizadas várias oficinas para estimular competências mentais e físicas, palavra do presidente de câmara. Entre as medidas previstas estão a criação de um observatório municipal da idade maior, um cartão sénior e ainda um plano de saúde da pessoa idosa. No Porto, há uma nova iniciativa que vai oferecer 55 frigoríficos a famílias carenciadas. A campanha solidária Frigorífico Mais Social tem como objetivo apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e promover a responsabilidade ambiental. E fechamos em São João da Madeira, onde o município foi distinguido com o galardão Autarquia Voluntária, um prémio que reconhece as boas práticas e as iniciativas em prol do voluntariado nas autarquias portuguesas. E a fechar, Filipa, é um caso que até hoje nunca foi resolvido. O último episódio da Caça ao Estripador de Lisboa, o mais recente podcast Plus do Observador, já está disponível.

E narra a conturbada história da perseguição ao assassino em série que no início dos anos 90 aterrorizou o país e desafiou também a PJ.

Ao longo dos anos, foram seguidas inúmeras pistas sem que o assassino tivesse sido encontrado. O último suspeito surgiu há apenas dois anos, isto depois de uma denúncia feita através de um telefonema para a Polícia Judiciária.

Na noite passada, viu uma reportagem sobre os crimes na televisão. Tem um amigo que na década de 90 era muito parecido com um dos retratos-robô que foram divulgados. Conta que esse amigo é do Porto, mas que na altura estava a morar em Lisboa. Andava à procura da mãe, que tinha fugido com um padre e o tinha abandonado a ele e aos dois irmãos quando eram pequenos. Explica que, naquela altura, o amigo tinha um carro pequeno. Não se recorda de que marca, só sabe que era branco ou bege, tal como o Renault 5 de que falaram na reportagem. E acrescenta que se lembra bem de algures em 1993, ele ter regressado a Matosinhos à pressa. Diz que nesse mesmo dia passou por casa dela e disse: "Tive de vir embora de Lisboa, pá. Foi uma loucura. Parecia o Hannibal. Até perdi a minha pulseira."

Isto é um excerto do último episódio do mais recente podcast Plus do Observador.

E já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, em todas as plataformas de podcast e também no YouTube.