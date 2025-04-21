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E o Observador. Jornal das três, com edição de Miguel Cordeiro. Miguel, o governo propôs ao Presidente da República que sejam decretados três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco.

Esse anúncio surgiu por Luís Montenegro, comunicação ao país a partir do Funchal, está na Madeira, o primeiro-ministro. Montenegro lembra o trabalho do Papa Francisco, lembra esse trabalho em defesa de uma igreja para todos, descreve o Papa Francisco como um exemplo e uma fonte de inspiração. O primeiro-ministro português anunciou também que, apesar da agenda do Vaticano ainda não estar totalmente definida, em Portugal, o governo propõe três dias de luto nacional.

As visitas do Papa Francisco a Portugal no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima e na Jornada Mundial da Juventude deixaram uma marca indelével que perdurará na memória dos portugueses. O todos, todos, todos. Apelo simultâneo à inclusão e à conversão que lançou ao mundo na sua primeira missa em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, será recordado como um apelo à autenticidade da fé. Os portugueses e o mundo despedem-se do Papa Francisco com gratidão. O seu legado e a sua vida serão fonte de inspiração para gerações futuras, dentro e fora da igreja. O governo de Portugal propôs a Sua Excelência, o Presidente da República, que fossem decretados três dias de luto nacional.

Reação do primeiro-ministro à morte do Papa Francisco, uma reação deixada a partir do Funchal.

Também o secretário-geral do Partido Socialista reagiu à morte de Francisco.

Pedro Nuno Santos lembra a mensagem de amor do Papa Francisco, que criticava o populismo e o liberalismo.

Ele foi também um crítico do populismo, foi um defensor da paz, foi um crítico do liberalismo, da economia que mata, como ele dizia, uma economia que produz desigualdade, que produz pobreza. Como ele disse também: "Pior do que se ser ateu é ir-se à missa todos os dias e depois professar-se o ódio". E era esta mensagem que eu quero mais uma vez repetir, de amor ao próximo, de respeito pelo próximo, contra o ódio, uma igreja que aceita todos. Esta mensagem, que deve ser um exemplo e que deve perdurar, e deve ser um exemplo para nós todos, para todos os cidadãos, mas também para a igreja católica toda.

Reação do líder da oposição em Portugal, depois de Luís Montenegro também ter reagido à morte do Papa Francisco. Já o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agendou para às oito da noite uma comunicação ao país.

E o ministro dos Negócios Estrangeiros recorda o Papa Francisco como alguém próximo a Portugal e uma voz de peso no plano internacional.

Corações à Rádio Observador, na última hora, Paulo Rangel compara mesmo Francisco a outros nomes importantes da história mundial. Considera Rangel que o Papa contribuía para a construção de um caminho de paz. Paulo Rangel, na Rádio Observador.

Neste tempo de complicação e agravamento da situação internacional, uma subida grande das tensões geopolíticas, a existência de vários conflitos altamente sangrentos em curso, na verdade, era uma voz que clamava no deserto. Recordo, por exemplo, nos anos 60, tínhamos a Martin Luther King, tínhamos a Madre Teresa de Calcutá, o Papa Paulo VI ou o Dalai Lama, todo um conjunto de figuras de reconhecimento universal. E hoje, de fato, numa situação de grande tensão internacional, uma voz com esta capacidade de ser ouvida à escala universal, só estou a ver o Papa Francisco, não estou a ver mais nenhuma.

O ministro dos Negócios Estrangeiros lamenta a morte de Francisco, fala numa grande perda.

E o cardeal Américo Aguiar acredita que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica.

E pede ao sucessor que não abandone o mote todos, todos, todos. Uma igreja aberta a todos. O bispo de Setúbal recorda desta forma o Papa Francisco. Numa entrevista ao Observador, Américo Aguiar diz que a Igreja Católica está sempre a ser reformada, mas reconhece que Francisco lhe deu um novo alento.

Lá está, este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada. Tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo, pelo contrário, foi uma oportunidade da Igreja traduzir o evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade mais arejada, mais fresca daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Foi isso que Francisco deu à Igreja, um novo pulmão, uma forma mais arejada de interpretar as escrituras.

Sim, não tenho dúvida. Aliás, o Papa João XXIII falava no aggiornamento, o abrir as janelas. Depois, o João Paulo II dizia abrir as portas do coração a Cristo. Eu acho que continuamos no movimento de abrir.

O bispo de Setúbal é um dos cardeais que vai poder votar para escolher o novo Papa. Américo Aguiar reconhece que nesta altura ainda é muito cedo para discutir a sucessão de Francisco, mas avisa que o sucessor vai herdar um contexto difícil, com duas guerras no horizonte, com destaque para a Ucrânia e para o Médio Oriente.

É um contexto de muitíssima exigência. Seja quem for aquele que o Espírito Santo sopra no coração dos cardeais, é de facto um início de pontificado num contexto muito exigente para a vida da Igreja, para a vida da humanidade, e Deus vai ter que caprichar naquilo que será a escolha do próximo Papa.

O sucessor do Papa Francisco deve manter essa abertura da Igreja, essa mensagem do todos, todos, todos? Há o risco de se perder, por exemplo?

Não tenho dúvidas que o azimute, o GPS, o farol, o norte, a rosa dos ventos, terá que ter essa marca de todos, todos, todos. Se não tiver, a humanidade sai a perder. Não tenho dúvidas disso.

Posição do bispo de Setúbal. Cardeal Américo Aguiar a reagir à morte do Papa Francisco, é um dos cardeais portugueses que vai votar no sucessor de Francisco, mas sobre isso guarda para já segredo absoluto

E Austen Ivereigh, biógrafo do Papa, considera que a morte de Francisco foi simbólica.

Por ter sido logo depois da Páscoa. Austen Ivereigh traça também o legado de Francisco na Igreja Católica.

Isto é muito importante, que tivemos uma Páscoa com o Papa presente e depois da Páscoa era o momento de dizer adeus. Nesse sentido, acho que é muito lindo como ele partiu. Acabou a sua vida fazendo o que tinha feito durante todo o seu pontificado: ser uma presença para as pessoas, receber as pessoas, fazer sentir as pessoas amadas e dignas. E essa capacidade de comunicar o que ele chamava de o estilo de Deus, para mim, foi o seu grande dom, o seu grande legado também.

Austen Ivereigh, biógrafo do Papa Francisco, autor de livros com Francisco, uma entrevista à Rádio Observador que vai ficar entretanto disponível também em podcast.

E Miguel, é a notícia do dia a morte do Papa Francisco, tinha 88 anos. Vão se multiplicando as reações por todo o mundo.

Vamos começar aqui pelas reações da Argentina, o país do Papa Francisco. Uma informação que entretanto já foi confirmada: sete dias de luto nacional na Argentina. A informação foi revelada pelo porta-voz da presidência do país, horas depois da morte de Francisco. O presidente Javier Milei, antes disso, já tinha lamentado a morte do primeiro papa argentino, o primeiro papa não europeu. Através de um comunicado publicado na rede social X, Milei lembrou as diferenças entre os dois, mas faz questão de recordar para sempre com honra o dia em que conheceu o chefe da Igreja Católica.

Da política ao futebol, são várias as reações à morte do Papa. Destaque para o clube do coração de Francisco.

O gosto de Francisco pelo futebol nunca foi escondido pelo próprio e em especial a paixão pelo San Lorenzo de Almagro, que por coincidência ou não, venceu a Taça Libertadores, a competição de clubes mais importante da América do Sul. A vitória deu-se em 2014, um ano depois de Francisco ser eleito chefe da Igreja Católica. O clube de futebol argentino despede-se de Francisco com um comunicado que escreve: "Nunca foi apenas um de nós, sempre foi um de nós". Mensagem de San Lorenzo de Almagro após a morte de Francisco. Era sócio deste clube, sócio 88235 do San Lorenzo de Almagro.

Dos Estados Unidos, chega-nos a reação do Donald Trump.

O presidente norte-americano utilizou a Truth Social, uma rede social, para manifestar o voto de pesar pela morte do Papa Francisco. Também já durante esta tarde, Joe Biden não deixou passar este momento. Na rede social X recorda um homem que fez com que todos se sentissem bem-vindos e bem vistos pela Igreja. O antigo líder norte-americano diz também que Francisco foi o Papa do povo e descreve-o como uma luz de fé, esperança e amor. Já Barack Obama também reagiu durante a última hora. Fala de honrar o líder que nos fez querer ser pessoas melhores. A reação na rede social X de Barack Obama.

E Miguel, a morte de Francisco mereceu também reação do líder espiritual budista.

O Dalai Lama refere que o Papa Francisco nos mostrou por ações como viver uma vida simples, mas significativa. Tenzin Gyatso destaca o que diz ter sido uma vida ao serviço do outro.

Na Europa, António Costa reagiu de manhã.

Através da rede social X, presidente do Conselho Europeu recorda Papa Francisco. O antigo primeiro-ministro destaca a preocupação de Francisco com os grandes desafios globais, desde a migração até às alterações climáticas, deixando também referências àquele que é o combate contra a desigualdade e também a luta pela paz. Mensagem de António Costa, presidente do Conselho Europeu, neste dia em que foi noticiada a morte do Papa Francisco, tinha 88 anos.

Para além das reações, Miguel, há também várias homenagens.

Em França, destaque para os sinos da Catedral de Notre-Dame. Tocaram 88 vezes em memória dos 88 anos do Francisco. Em Paris, a Torre Eiffel vai estar com as luzes completamente apagadas durante esta noite. Em Itália, os jogos de futebol foram cancelados. Os jogos desta jornada estão suspensos. Em Bruxelas, as bandeiras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia estão a meia haste, em luto pela morte do Papa Francisco, que morreu hoje aos 88 anos.

Três minutos para dar das 15h, na Rádio Observador atualizamos também as notícias de âmbito local.

Trofa: foram furtadas pelo menos 23 armas esta madrugada num assalto a uma loja de artigos de caça e desporto. O assalto foi confirmado por uma fonte oficial da guarda ao Jornal de Notícias. Para entrar na loja, dois assaltantes partiram o vidro da porta e forçaram as grades de proteção. Um dos suspeitos aguardou no carro, que terá também sido furtado no domingo, na zona de Santa Maria da Feira. As armas usadas neste assalto estão avaliadas em cerca de €40 mil. O pedido de criação da Universidade de Leiria e Oeste já foi formalizado ao governo. A proposta enviada ao Ministério da Educação consiste em transformar o Instituto Politécnico de Leiria numa universidade. Anúncio feito hoje pela instituição. Município de Almada: o número de beneficiários do projeto ReFood aumentou 15% em 2024 face a 2023. Esta é a principal conclusão do relatório de impacto anual deste projeto. As atletas Francisca e Matilde Jorge ganharam pela segunda vez o Oeiras Ladies Open. As irmãs Jorge são atualmente as melhores tenistas portuguesas. O torneio decorreu ontem. Caldas da Rainha: o auditório da Expo Oeste vai receber na quinta-feira a conferência sobre a expedição Portugal Azul. A sessão vai ser liderada pelo explorador e ambientalista espanhol Nacho Dean, que vai iniciar uma jornada pela costa portuguesa a promover a investigação científica e a sensibilizar para a preservação dos oceanos. Para fechar, os reencontros da música contemporânea regressam a Aveiro de 15 a 25 de maio. Estão programados 11 concertos e um seminário, assim como a descoberta da obra premiada compositora luso-espanhola Inês Badalo. O evento é organizado pela Associação Arte no Tempo.

Notícia de fecho do Jornal das três.