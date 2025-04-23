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Jornal das três da tarde, com edição do jornalista Miguel Cordeiro. Em destaque: um autocarro que transportava cerca de 40 crianças ardeu esta manhã na A5, junto ao Estádio Nacional, em Oeiras. Não há registro de feridos, Miguel.

É uma situação que já vamos detalhar mais à frente. Neste caso, há dois feridos. Comecemos por Luís Montenegro, que esteve na última hora na Nunciatura Apostólica e confirmou que Portugal pediu a cláusula de salvaguarda para investir em defesa. Permite isso que os aumentos na despesa com a defesa não sejam considerados para efeitos de regras orçamentais na União Europeia, chamada cláusula de escape. De manhã, em comunicado, o Ministério das Finanças tinha detalhado que ia pedir para ativar esta cláusula. Agora, Montenegro confirma e reforça que tudo foi feito com entendimento com o PS. Montenegro deixou essa confirmação na Nunciatura Apostólica, esteve no local para assinar o livro de condolências do Papa Francisco. É por lá que está a repórter Nadine Soares, está também agora em direto. Nadine, Montenegro elogia o legado do Papa Francisco, mas confirma também a ativação desta cláusula, que permite que os gastos em defesa não sejam contabilizados no déficit.

Sim, Luís Montenegro visitou a Nunciatura Apostólica, mas aproveitou a saída para falar ainda da atualidade, neste caso, sobre este tema. Confirmou esse pedido do governo à Comissão Europeia para ativar essa cláusula que permite gastar mais no setor da defesa sem prejudicar o déficit. O primeiro-ministro fala num mecanismo que vai permitir dar capacidade ao país de enfrentar o atual contexto internacional.

Nós tivemos a ocasião de informar o procedimento que o governo português espoletou junto da Comissão Europeia para ativar a cláusula de salvaguarda, que no fundo, possibilita que nos próximos anos possamos investir mais na área da defesa, sem prejudicar o caminho de sustentabilidade das nossas contas públicas. E, portanto, creio que conjugando aquele que foi sempre um princípio definido pelo governo e que é partilhado também pelas oposições, que é de que a necessidade de estarmos à altura da circunstância atual, de investir-

Essa confirmação por parte de Luís Montenegro, em declarações aqui na Nunciatura Apostólica, onde assinou o livro de condolências do Papa Francisco. Montenegro foi recebido por Ivo Scapolo, o representante do Papa em Portugal. Montenegro lembra um legado notável. Lembra que Francisco é uma figura notável, que marcou Portugal pela passagem na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, mas especialmente pela influência deste pontificado na vida das pessoas.

O Papa Francisco foi, de facto, uma personalidade notável à frente da Igreja Católica, também uma instituição com uma responsabilidade social enorme e transversal, de natureza universal, com uma grande ligação a Portugal, onde ainda hoje desempenha um papel essencial no sistema educativo, na abordagem ao esteio social de muitas comunidades.

Declarações de Luís Montenegro à saída da Nunciatura Apostólica, onde assinou o livro de condolências do Papa Francisco. Uma mensagem de gratidão deixada pelo primeiro-ministro, que confirma ainda uma grande afinidade de Portugal a Francisco e, por isso, as altas figuras do Estado vão estar presentes no funeral marcado para sábado.

Luís Montenegro, juntamente com o presidente da Assembleia da República, o presidente da República e também o ministro dos Negócios Estrangeiros, todos vão estar no funeral do Papa Francisco, no próximo sábado.

Agora sim, Miguel, falamos desse autocarro que transportava cerca de 40 adolescentes. O autocarro ardeu esta manhã na A5, junto ao Estádio Nacional, em Oeiras. Dois passageiros foram levados para o hospital.

Este incidente aconteceu por volta de uma da tarde, faltavam 10 minutos para uma da tarde. O autocarro estava a circular no quilômetro sete, em Linda-a-Pastora, na A5. O incidente obrigou ao corte total desta autoestrada, no sentido Lisboa-Cascais, depois da viatura do grupo barraqueiro ter sido consumida pelas chamas. De acordo com uma informação inicialmente avançada pela SIC Notícias, que cita uma fonte da Proteção Civil, cinco adolescentes ficaram feridos. Essa informação já foi confirmada pelo Observador. Dois deles foram transportados para o Hospital Francisco Xavier, em Lisboa. O comandante da Proteção Civil, Pedro Araújo, explica as operações que vão decorrer agora, numa situação em que o autocarro já não está a arder. Todo este incêndio já está numa fase de rescaldo. O comandante detalha que agora há trabalhos de limpeza por fazer.

Neste momento, encontram-se empenhados nesta operação 15 veículos, 33 operacionais oriundos dos bombeiros, da GNR e da concessionária Brisa. Vai haver trabalhos de reposição da normalidade da via, nomeadamente com a remoção do autocarro e limpeza da via e, porventura, até alguma intervenção no asfalto e nos equipamentos urbanos desta via.

A posição do comandante da Proteção Civil, deixada na última hora aqui na Rádio Observador. Neste momento, duas das três vias desta autoestrada estão a funcionar com normalidade, no sentido Lisboa-Cascais, mas a autoestrada esteve cortada por mais de 30 minutos. Ainda não se conhecem os motivos deste incêndio. O repórter Vasco Malmada Correia está no local, acompanha os trabalhos. Vasco, o fogo está apagado, as crianças também já não estão no local. Duas delas foram encaminhadas para o hospital, mas a ação do motorista acabou por se revelar decisiva.

Eram 40 as crianças que seguiam neste autocarro, crianças da Escola Básica Professor Noronha Feio, estavam acompanhadas por duas professoras e foram retiradas do autocarro logo que o motorista percebeu que estava a sair fumo, ainda quando estavam aqui no quilômetro 7.5, junto a este quilômetro 7.5, à saída para Caxias, a saída da A5 para Caxias. Nessa altura, cinco dessas crianças sentiram problemas respiratórios, foram assistidas já aqui à saída, na rotunda, pelos bombeiros de Oeiras. Dessas cinco crianças, quatro seguiram para o quartel e dessas quatro, duas sentiam ainda problemas respiratórios e por precaução, foram encaminhadas para o Hospital São Francisco Xavier, por inalação de fumos. Foi apenas um susto, até porque o motorista agiu rapidamente assim que identificou o fumo no autocarro. Entretanto, estiveram aqui 35 operacionais acompanhados por 10 viaturas e também quatro elementos da GNR com duas outras viaturas, mas neste momento os bombeiros já aqui não estão. Estão apenas funcionários da Brisa a realizar trabalhos de limpeza, a limpar também os destroços que ficaram deste autocarro. O autocarro ainda aqui está completamente destruído e deve ficar ainda por mais tempo. Disse-nos a GNR que vão ter que esperar ainda que chegue uma grua para que o autocarro consiga ser daqui retirado. Também por isso a quarta via da estrada vai continuar cortada por algum tempo. Ao início tinham sido reabertas duas vias, agora foi reaberta também a terceira, mas como dizia, ainda vai demorar até que volte tudo ao normal. Mas quanto às crianças, foi só um susto. Duas estão, por precaução, no Hospital São Francisco Xavier, mas foram apenas recaminhadas, como dizia, por precaução, porque as crianças foram retiradas rapidamente desta zona onde ocorreu o incêndio com chamas muito fortes, que entretanto já foram apagadas.

Journalista Vasco Maldonado Correia a acompanhar os trabalhos na A5, depois de um autocarro se ter incendiado. Entretanto, a GNR já reabriu a circulação na terceira via desta estrada. Ainda vai demorar até a normalidade estar restabelecida.

Olhamos agora para a saúde nesta edição das três da tarde. Entidade Reguladora da Saúde recebeu mais de 87 mil queixas em 2024.

É um aumento de duas mil queixas em relação ao ano de 2023. De acordo com o relatório publicado hoje, o acesso aos cuidados de saúde é o tema mais mencionado nestas reclamações. A entidade reguladora indica também que no setor público, a queixa mais comum está relacionada com os cuidados de saúde e segurança do doente. No setor privado, as reclamações estão relacionadas com questões financeiras.

Três horas, nove minutos. Miguel Cordeiro, tempo de olharmos para as notícias de âmbito local.

E começamos em Sintra. A Câmara Municipal aprovou um contrato de cooperação com a PSP para a instalação de 144 câmaras de videovigilância. O município e a Polícia de Segurança Pública identificaram os locais onde se justifica a instalação destas câmaras. Deve avançar após a conclusão do concurso público para aquisição. Fica assim para o próximo executivo camarário. No Barreiro, o trânsito vai estar condicionado até à próxima segunda-feira. Alteração que acontece por causa da montagem de infraestruturas para a realização das comemorações do 25 de Abril. Até ao dia 13 de agosto, o trânsito vai estar condicionado na Batalha. A circulação no casco urbano da Gulpilheira está condicionado devido à realização de diversos trabalhos de requalificação urbana. Arrancam amanhã as comemorações do 25 de Abril em Porto de Mós. No programa do evento estão incluídos concertos, inaugurações e também a apresentação de um livro a partir das nove horas da noite de amanhã e durante a manhã de sexta-feira, no Parque Vitória Trigueiros Crespo, em Porto de Mós, às celebrações do 25 de Abril. A Maratona da Europa regressa a Aveiro já no próximo domingo. Milhares de atletas vão percorrer as ruas dos municípios de Aveiro e de Ílhavo. Este evento vai causar alguns constrangimentos no trânsito, que vão estar também devidamente identificados esses constrangimentos durante os próximos dias. Começa hoje o Mercado Livro, que está de regresso a Vila Nova de Famalicão, que sustenta também este mercado até o próximo domingo. Acontece na Praça Dona Maria II, que se vai transformar numa biblioteca e livraria ao ar livre. Este evento conta também com convidados, como o autor Jorge Reixá, vencedor do Prêmio Literário Fundação Inês de Castro 2024, também João Paulo Braga e a jornalista Fátima Campos Ferreira.

O jornalista Miguel Cordeiro com as notícias que estão a marcar a atualidade. É o ponto final no Jornal das Três.