As notícias das 15h. Livre manter a confiança em Joacine Katar Moreira? "Só por milagre", diz elemento da nova direção do partido

Pedro Mendonça, do novo Grupo de Contacto do Livre (direção do partido), diz que "só por milagre" a deputada única vai manter a confiança política do partido. Ouça o resumo do segundo dia de congresso