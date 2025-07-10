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É o Jornal das Três, edição do jornalista Luís Soares. E Luís, o PS fala numa opção adequada, já a Iniciativa Liberal diz que é uma desilusão. São algumas reações ao anúncio feito hoje pelo Primeiro-Ministro.

O Governo aprovou esta manhã a reprivatização de 49,9% do capital da transportadora aérea portuguesa, 44,9% do capital da TAP vai ficar nas mãos de um investidor, 5% fica nas mãos dos trabalhadores. O Primeiro-Ministro garante que o decreto-lei aprovado pelo Governo defende as rotas mais estratégicas para Portugal e assegura que a TAP salvaguarda o aproveitamento de todos os aeroportos do país. Luís Montenegro está convicto de que vão aparecer muitos interessados na reprivatização da TAP, mas deixa também uma ressalva.

Se porventura nenhuma das propostas for de molde a salvaguardar o interesse que nós entendemos ser estrategicamente relevante, o diploma que agora aprovamos incorpora a possibilidade de a qualquer momento podermos suspender ou até frustrar este procedimento, sem com isso acarretar qualquer consequência indenizatória para os respectivos interessados.

O Primeiro-Ministro diz ainda que com a aprovação deste diploma, o Conselho de Ministros dá cumprimento a um dos pontos do programa do Governo, uma medida que tem em conta os interesses estratégicos do país. Mais detalhes sobre este processo vão ser dados numa conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, que está marcada para às 17h, com o Ministro das Finanças e também o Ministro das Infraestruturas.

E os vários partidos começaram a reagir, por entre críticas e elogios.

Desde logo o do PS, que diz que esta opção do Governo é adequada. O secretário-geral José Luís Carneiro defende que a companhia deve abrir-se ao capital privado e não ficar exclusivamente na esfera do Estado, mas que isso não pode implicar a penalização do interesse estratégico nacional.

A TAP tem de crescer e para crescer, precisa de se abrir aos investidores internacionais. Essa é a razão porque entendemos que a opção é uma opção adequada. Entendemos também que Portugal deve manter a maioria da estrutura acionista, a maioria dos seus capitais.

José Luís Carneiro deixa, no entanto, um aviso a Luís Montenegro: os 3 bilhões de euros investidos durante a pandemia na TAP devem ser reembolsados aos contribuintes.

Já a Iniciativa Liberal fala numa desilusão.

O deputado Mário Amorim Lopes diz que a privatização de 49,9% da TAP é uma desilusão e também uma decisão pouco ambiciosa.

Por que foi tão pouco ambicioso e porque esta desilusão tão grande? E menos ambicioso que o próprio ex-primeiro-ministro António Costa. A nossa posição é muito clara: o Estado não tem de andar a gerir companhias aéreas em mercados livres e concorrenciais, onde existem alternativas, e tem, sobretudo, de acabar com a ingerência política em empresas públicas.

Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, diz ainda que teme que mantendo-se como acionista, o Estado tenha de injetar mais dinheiro público na empresa no futuro.

E à esquerda, o Livre defende que a privatização da TAP é uma decisão errada e que o Governo preferiu o caminho mais fácil.

O deputado Jorge Pinto acusa o Executivo de Montenegro de desperdiçar uma boa oportunidade de desenvolvimento para o país, a ter uma companhia de bandeira nacional. Jorge Pinto fala numa decisão errada.

Esta é também uma oportunidade perdida. O Governo prefere ir pelo caminho mais fácil, que é o da venda e o da sua desresponsabilização no que diz respeito a preparar uma TAP do futuro. E gostaríamos muito de perceber, afinal, quais são as razões no momento em que a TAP dá lucro. E a segunda pergunta é: por que tanta pressa?

Declarações de Jorge Pinto, do Livre, na Assembleia da República. Livre que acusa o Governo de falta de ambição e de preferir estagnar o desenvolvimento do país. Ainda à esquerda, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco, critica o Governo, diz que não há nenhuma boa razão para privatizar a TAP. Sublinha também que faz ainda menos sentido pensar nisso numa altura em que a companhia dá lucro.

A TAP dá lucro. Nós não podemos voltar a ver com a TAP o que vimos acontecer com o Novo Banco. Foi salvo com dinheiros públicos. O Estado aguentou o barco quando era mais difícil e depois acabou por vender a uma empresa privada, que ficou com todos os proveitos, todos os lucros que a empresa, limpa com o dinheiro do Estado, começou a dar. Se a TAP dá lucro, por que o Estado não deve manter esse lucro e ser financiado com os dividendos e com os lucros da TAP, da mesma forma que um privado será?

Reação de Mariana Mortágua, deputada única do Bloco de Esquerda. Quanto ao JPP, Filipe Sousa, também deputado único, considera lamentável a decisão do Governo, afirma que é o sinal de que o Estado falhou.

Lamentável chegarmos a este ponto. E se chegamos a este ponto, onde se fala da privatização da TAP, é porque o Estado falhou. Portanto, se falhou de uma forma propositada, não sabemos. Vamos analisar o que é que consta nesse mesmo caderno de encargos e tomar as decisões. Sinto certo que queremos ver de uma forma objetiva e a salvaguarda das rotas, principalmente com as regiões autônomas.

Deputado Filipe Sousa, do JPP, também em reação aos jornalistas, em declarações esta tarde na Assembleia da República.

E o PSD defende que a privatização da TAP é uma boa decisão, que salvaguarda a economia do país.

O deputado Alexandre Poço fala numa decisão positiva para todos os portugueses e rejeita críticas de pressa para completar a venda da TAP.

Esta decisão é uma boa decisão para os portugueses e é uma boa decisão para Portugal. Este governo está a cumprir aquilo com que se comprometeu no programa da AD. Ela é tomada num contexto em que o governo da AD tem estado a governar a todo vapor Procura recuperar aquele que foi o esforço significativo, do ponto de vista financeiro, que os portugueses tiveram nos últimos anos com a TAP. São boas notícias para os portugueses, é um governo de palavra.

Reação de Alexandre Poço, do PSD, à decisão do governo de privatizar 49,9% do capital da transportadora aérea portuguesa.

O cidadão argentino que fugiu da prisão de Vale de Judeus foi hoje entregue à Polícia Judiciária.

Rodolfo Lorman foi recapturado em fevereiro, no sul de Espanha, e está já na prisão de alta segurança de Monsanto. Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a entrega às autoridades portuguesas aconteceu em estreita colaboração e articulação com a Procuradoria-Geral da República, isto na sequência do pedido de extradição apresentado e concedido por Espanha. A PJ recorda também o historial deste detido, agora extraditado, sublinhando a extensa carreira criminal ligada à criminalidade organizada e violenta, nomeadamente assaltos a bancos.

Seguimos com as notícias, agora na Justiça. Depois da pausa para almoço, o julgamento da Operação Marquês foi retomado. Na parte da manhã, José Sócrates deixou críticas ao falecido empresário Belmiro de Azevedo.

Em causa, as interações que teve com o antigo presidente da Sonae, na altura em que o grupo tentou comprar a PT, e uma carta da Sonae dirigida ao governo de José Sócrates a protestar contra a posição do executivo na operação. José Sócrates descreve o empresário como um homem arrogante que estava obrigado a aturar. José Sócrates, que volta a negar ter recebido dinheiro do primo, José Paulo Pinto de Sousa. O Ministério Público questionou o principal arguido na Operação Marquês sobre as alegadas transferências que terão acabado nas mãos de José Sócrates, através de contas na Suíça. O antigo primeiro-ministro garante que tem provas que mostram que não pode ter recebido dinheiro do primo em mãos, como está escrito na acusação.

E agora, com oito minutos para lá das 15h, vamos ao habitual espaço de informação local.

Na Trofa, uma mulher foi detida após provocar um acidente com uma ambulância dos Bombeiros Voluntários, que circulava em missão de socorro. A condutora da viatura ligeira foi submetida ao teste de alcoolemia, tendo acusado um valor considerado crime. A mulher foi detida no local pela GNR e notificada para se apresentar em tribunal. Nas Caldas da Rainha, a praia da Foz do Arelho esteve ontem com a bandeira vermelha, após ter sido detetado um tubarão no mar. A situação foi controlada e o banho foi já autorizado. A autarquia explicou que se tratava de uma espécie comum e também inofensiva. Em Sintra, o novo hospital vai abrir já na próxima segunda-feira. A partir de hoje, devido à inauguração, o Serviço de Urgência Básica de Algueirão-Mem Martins vai suspender temporariamente a atividade. A informação foi confirmada pela Unidade Local de Saúde da Amadora-Sintra, que justificou a decisão com a necessidade de assegurar uma transição segura, eficaz e coordenada. Em Sesimbra, a Câmara Municipal esclarece que a obra na marginal não foi suspensa. Isto depois do PS na autarquia ter feito uma publicação nas redes sociais a informar que a obra estaria interrompida, no seguimento de uma recomendação da Assembleia Municipal. Em comunicado, o município recorda que o projeto foi aprovado por unanimidade, incluindo pelo PS, e lamenta a quebra de compromisso institucional assumido por todos. Na Marinha Grande, a Praia da Vieira volta a receber o Festival do Carapau, nos próximos dias 18, 19 e 20 de julho. O festival promete animação, gastronomia tradicional e também espetáculos. E em Oliveira de Azeméis, o município foi o concelho que mais recebeu em fundos comunitários e que teve mais candidaturas aprovadas no âmbito da Associação de Desenvolvimento Regional Integrado nas Terras de Santa Maria. É o que entende uma nota da empresa municipal. O presidente da autarquia destaca a importância destas obras para o mundo rural e reforça que tem sido essencial para o desenvolvimento sustentável do concelho.

E a notícia de fecho do Jornal das 15, edição de Luís Soares.