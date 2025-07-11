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Três da tarde, na Rádio Observador, notícias com edição de Miguel Cordeiro. E, Miguel, em destaque: o Parlamento aprovou, a violação passa a ser considerada um crime público.

A proposta de consagrar a violação como crime público foi aprovada na generalidade, ou seja, vai agora ser discutida na especialidade. Votos a favor do PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PAN, Chega, JPP, Bloco de Esquerda, Livre e de alguns deputados do PS, como Pedro Nuno Santos, Elza Pais e Sofia Pereira. Houve alguns deputados socialistas que se levantaram para indicar que votavam a favor de cada uma destas propostas. Esta decisão vai obrigar alterações do Código Penal e do Processo Penal, bem como a adequação do estatuto da vítima. A votação aconteceu na última hora, mas há mais decisões a saírem do Parlamento. Está a decorrer uma autêntica maratona na Assembleia da República. Resultados práticos desta ronda de votações: consagrar a violação como crime público, aprovado; dar início a uma comissão parlamentar de inquérito à gestão do INEM, aprovado; revogar a lei da violência obstétrica, não houve votação, descem os projetos à especialidade; recomendar ao Governo o reconhecimento do Estado da Palestina, chumbado. No Parlamento está o repórter João Gama, agora em direto. João, é uma autêntica maratona de votações, como eu estava a referir, e destaque para esta última hora e para essa aprovação da proposta de consagrar a violação como um crime público.

Exatamente, Miguel. São quatro propostas, uma do Livre, uma do PAN, outra do Bloco de Esquerda e uma última do Chega. Quatro propostas para consagrar a violação como crime público, que foram aprovadas na generalidade, ou seja, agora descem para a especialidade para voltarem a ser discutidas aqui na Assembleia da República. Contaram estas propostas com vários votos a favor do PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PAN, Chega, JPP, Bloco de Esquerda, Livre e também, como dizias, de alguns deputados do Partido Socialista. Entre estas diferentes propostas, entre nove a 12 deputados do Partido Socialista levantaram-se para indicar que votavam a favor, enquanto o sentido oficial de voto do partido foi a abstenção. Isto aconteceu também no que toca ao reconhecimento do Estado da Palestina. Estes projetos de resolução que recomendavam ao Governo este reconhecimento dividiram o Parlamento entre esquerda e direita, mas, mais uma vez, a bancada do Partido Socialista à direita votou praticamente sempre e toda contra, e a esquerda a favor. O PS, lá está, absteve, mas vários deputados votaram ao lado da esquerda, deputados precisamente como Pedro Nuno Santos, Sofia Pereira, Miguel Costa Matos ou ainda Edite Estrela. Esta foi uma maratona de votações que chegou mesmo agora ao fim. A sala está praticamente vazia, a sala do plenário da Assembleia da República, deixando também dar conta, Miguel, como aliás já explicaste, ainda na saúde, os projetos de lei a propósito da violência obstétrica vão descer à especialidade, ou seja, a revogação que tinha sido proposta inicialmente pelo CDS acabou até por não ser votada. Os próprios centristas já tinham admitido isso durante o debate desta tarde, que estavam disponíveis a rever, a melhorar a lei e não a revogá-la. Assim sendo, o projeto de lei do CDS, mas também do Livre, desceram à especialidade sem serem votados. No caso do Livre, o projeto teve apenas o voto contra do Partido Social-Democrata. Logo no início, depois dos votos de pesar e de deliberação, a Assembleia da República votou também a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à gestão do INEM, que foi aprovada. Não teve votos contra esta proposta da Iniciativa Liberal, apenas as abstenções do PS, PSD e CDS. No total, este documento com os projetos de lei, projetos de resolução que foram aqui votados na Assembleia da República, tinha 20 páginas, demorou cerca de uma hora, mas ficamos com estas novidades. Miguel Cordeiro, a violação como crime público, na generalidade, tem agora que ser discutida e votada mais uma vez depois na especialidade. Também no que toca à violência obstétrica, outro diploma que vai ser discutido na especialidade e esta rejeição do reconhecimento do Estado da Palestina.

Repórter João Gama na Assembleia da República a acompanhar esta ronda de votações. Um dia com uma agenda apertada para os deputados, mas destaque dessa última hora, consagrar a violação como crime público. São quatro projetos de lei que foram aprovados e que agora vão ser discutidos na especialidade.

E o primeiro-ministro reforça que quer aliviar a burocracia para as empresas, mas que isso não implica abrir mão a chico-espertices.

Luís Montenegro esteve esta manhã na primeira edição das conversas com o Fomento, em Santa Maria da Feira. No discurso, quis sublinhar que a reforma do Estado ao nível da economia é fundamental e também admitiu que é uma reforma de elevado risco político. Sublinha, ainda assim, o primeiro-ministro, que o governo vai fazer uma guerra contra a burocracia.

A cada diminuição de burocracia e de procedimento tem de corresponder a aumento de responsabilização, a aumento da penalização da infração. Isso tem mesmo de ser assim. Há uma coisa que eu quero dizer de uma forma muito clara: menos burocracia e mais simplificação não pode, não vai significar chico-espertismo. Não pode, não vai significar. Nem a economia portuguesa quer que seja assim.

Luís Montenegro, que voltou a reforçar que a cultura do mérito é essencial, explica que é importante premiar quem desempenha bem o trabalho e diz também que estes prémios têm de se estender até à administração pública.

Falamos também de José Sócrates, que foi multado em €100 mil pelo Tribunal da Relação de Lisboa, por ter apresentado um pedido de recusa da juíza Susana Seca.

Um pedido que foi considerado manifestamente infundado e essa é a razão para se aplicar esta multa. O coletivo de desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa considerou o pedido dessa forma, manifestamente infundado. A multa está prevista no Código do Processo Penal para rejeições de requerimentos que, para o tribunal, são infundados. A defesa de José Sócrates entregou, no início do julgamento, este requerimento de recusa da juíza. Alegava a defesa de José Sócrates que Susana Seca deveria ser afastada do processo por se encontrar sob a influência do Conselho Superior de Magistratura. Considerou o coletivo de desembargadores que esse pedido era manifestamente infundado e, portanto, multa para José Sócrates.

Noutros temas, Miguel, já arrancou a fase final da sessão do julgamento que opõe Joana Marques à dupla de cantores Anjos.

Estão a decorrer as alegações finais por parte da defesa dos irmãos Rosado. A advogada Natália Luís fala à audiência para dizer que o humor feito sem intenção esbarra nos comentários de ódio. A acompanhar esta fase de julgamento está a jornalista Nadine Soares, está agora em direto. Nadine, destaque para estes argumentos finais da defesa dos Anjos.

A defesa dos Anjos já apresentou todos os argumentos nestas alegações finais. A advogada Natália Luís diz à audiência que em causa estão danos sérios e graves à reputação e carreira dos irmãos Rosado, ao mesmo tempo que a ré, Joana Marques, tentou acolher esta queixa a um condicionamento da liberdade de expressão. A advogada dos Anjos diz mesmo que não se pode acalentar que se venha dizer que para algumas pessoas vale tudo. Natália Luís diz que o humor que ofende esbarra nos comentários de ódio e que não pode aceitar que alguém que defende a liberdade de direito venha atentar quem pede os direitos também, quem reclama pelos seus direitos. A defesa diz que o pedido e a edição do vídeo foi feito para afetar e que choca até no nível de honestidade intelectual e diz que não ter essa percepção desses efeitos, dessa edição de vídeo, é hipócrita. Uma crítica aqui deixada pela defesa dos Anjos. A advogada diz que este processo foi tratado até com pouco respeito por parte do outro lado do caso, o de Joana Marques. A advogada Natália Luís fala até de Ricardo Araújo Pereira para dizer que apelidou o humorista de farol iluminado de opiniões e condena comediantes com a presunção de que o humor não tem limites e que ridicularizar e satirizar não são sinônimos. Falta agora ouvir a defesa de Joana Marques. Outra hora de alegações finais. Para já, acabou a defesa dos Anjos nesta quarta e última sessão de julgamento. Prepara-se agora a equipe de defesa de Joana Marques para então começar a apresentar as alegações finais por parte da defesa da humorista. Um julgamento onde recordo que esta tarde esteve a ser discutido em cima da mesa os limites do humor e que em causa está um vídeo feito por Joana Marques e publicado nas redes sociais sobre uma atuação dos Anjos em que cantavam o hino nacional. Os Anjos exigem €1 milhão de indenização à humorista. Terminou as alegações finais dos Anjos. Agora Joana Marques prepara a sua defesa.

Reportagem em direto junto ao tribunal por parte da repórter do Observador, Nadine Soares.

Miguel, vamos agora às notícias de âmbito local.

A comunidade islâmica de Lisboa entrega uma ambulância salva-vidas aos bombeiros voluntários de Odivelas. Na cerimônia de entrega, a comunidade islâmica de Lisboa reforçou a forte integração e participação ativa na sociedade portuguesa. Na Azambuja, começaram as obras de construção da cobertura do campo de jogos da Escola Básica. Conta com o investimento de mais de €370 mil. O município prevê que os trabalhos terminem dentro de oito meses. O Porto de Aveiro investe meio milhão de euros em projetos de energia renovável, um projeto específico que deve arrancar ainda este ano. A administração prevê a instalação de unidades de produção de eletricidade em três locais: no Terminal Norte, no Porto de Pesca Costeira e no Terminal de Graneis Líquidos. Na Trofa, a Câmara Municipal vai distribuir cheques oferta para a compra de material escolar do próximo ano letivo. Este é um apoio para as famílias com filhos que frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo da rede pública do conselho. Apenas esta nota, os encarregados de educação vão receber um código por SMS ou por e-mail com o valor atribuído. Leiria, os transportes urbanos vão passar a ter apenas autocarros elétricos. A partir do final do ano, passam a ser quase 20 viaturas deste tipo. A aposta na sustentabilidade conta com um investimento de mais de €7 milhões. Fechamos. No Seixal, a Piscina Municipal de Amora promove uma sessão de leitura e atividades de natação no domingo. É uma iniciativa para crianças entre os seis meses e os 12 anos. A entrada é livre. Os menores têm que ser acompanhados por um adulto durante as atividades.

Miguel Cordeiro com o Jornal das Três.