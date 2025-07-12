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As notícias. Começa agora o Jornal das Três da Rádio Observador, edição do jornalista Miguel Cordeiro. E Miguel, em destaque o anúncio de Donald Trump: tarifas de 30% sobre os bens importados da União Europeia.

Donald Trump utilizou as redes sociais para partilhar, na íntegra, uma carta enviada à União Europeia. Nessa carta, anuncia 30% de tarifas, um valor que fica acima do que tinha sido anunciado a 2 de abril por Donald Trump, num famoso cartaz e naquilo a que apelidou, na altura, de Dia da Libertação. Nessa altura, nesse cartaz podia ler-se a criação de uma tarifa de 20% sobre todos os bens importados pela União Europeia. Essa seria a tarifa base. Agora, avança com tarifas de 30%. Anuncia esta mesma taxa a aplicar a bens importados do México. A carta enviada para esse país também foi divulgada. As novas tarifas vão entrar em vigor, pode ler-se nas cartas, a 1 de agosto, a menos que as partes consigam chegar a um acordo para evitar esse desfecho. Este anúncio de Donald Trump acontece numa altura em que a União Europeia tem estado em negociações com os Estados Unidos da América ao longo dos últimos meses e nas últimas semanas tem sido apontado um entendimento de tarifas na casa dos 10%. Junta-se a nós neste jornal o jornalista de economia do Observador, Edgar Caetano. Boa tarde, Edgar.

Olá.

Isto é claramente Trump a esticar a corda nas negociações.

É a tentar fazer um acordo, que é o que ele gosta de dizer que faz, é um homem que faz acordos e que lança tarifas. Ainda falta algum tempo pra entrar em vigor. Tu disseste data de dia 1 de agosto. Portanto, aqui parece que pode-se entender que isto é, de facto, um momento importante, porque ele está a colocar a barra num nível muito alto de tarifas. Tu próprio indicaste que ainda é mais elevado do que aquele que foi indicado no tal Dia da Libertação, no dia 2 de abril. Trinta por cento é um valor muito elevado, mas, no fundo, também pode ser visto como uma técnica de negociação, porque ainda faltam algumas semanas até entrar em vigor. Se calhar, Donald Trump estaria com alguma percepção de que as negociações não estariam a correr de feição. Esse valor de 10% que referiste, que estava agora a ser via especulação, de que podia haver um valor de 10% das tarifas europeias, se calhar, não é algo que ele conseguisse vender na sua base de apoio interno e, portanto, aqui está Donald Trump, aparentemente, pelo menos, a levantar a barra, no sentido de forçar a União Europeia a fazer mais concessões e mais cedências nas negociações que estão em curso e que vão continuar.

Sim, seria um valor de 10% que estava a ser negociado, valor base. Depois havia alguns produtos que teriam umas tarifas um pouco maiores, outros até mais baixos. Agora, fica aqui na dúvida: estamos num sábado, os mercados estão, na sua maioria, encerrados. Quando foi o anúncio do Dia da Libertação, houve um grande impacto nos mercados. O que podemos esperar da próxima segunda-feira?

Como o valor é acima do previsto e como parecia que estávamos a caminhar pra uma solução um bocadinho mais pacífica, podemos chamar assim, é provável que isto vá ter algum impacto negativo sobre os mercados. Se é um impacto suficientemente negativo para o levar a recuar, como recuou em abril, ninguém pode adivinhar isso nesta fase. Mas é importante sublinhar que esse valor é elevado e tens que ter nota que estes 30% acrescem a todas as outras importações setoriais, ou seja, são 30% aplicados a todos os bens vindos da Europa. É curioso que ele não fala dos serviços, porque aí os Estados Unidos são excedentários. Só fala dos bens, naturalmente, que é o que lhe convém. E isto acresce às tarifas setoriais, portanto, todas aquelas tarifas sobre o aço, sobre o alumínio, que são aplicados a várias geografias, incluindo à União Europeia, tudo isto se soma. E, portanto, há uma fase em que, tendo em conta que a recuperação econômica na Europa melhorou um bocadinho nos últimos meses também graças ao efeito da antecipação e ao efeito de reação às tarifas de Trump, porque se anteciparam encomendas, porque se anteciparam atividades, negócios, mas a prazo, isso não deixa de ser uma ameaça muito grave à atividade econômica da Europa, que está com uma retoma ainda um bocadinho periclitante. E, portanto, é de esperar que haja uma reação negativa nos mercados na próxima semana, sem dúvida.

Edgar Caetano, muito obrigado por esta análise neste Jornal das Três. É mais uma ofensiva norte-americana nesta guerra comercial já claramente aberta. Há uma primeira reação de Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, garante que a União vai dar todos os passos que forem necessários para salvaguardar os interesses da União Europeia, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se for necessário.

E em Portugal, o Chega e o governo construíram uma plataforma de entendimento em matérias de imigração e nacionalidade.

Ontem, o Chega votou favoravelmente as alterações à lei dos estrangeiros que tinham sido propostas pelo governo. Hoje, André Ventura chamou os jornalistas para anunciar esta plataforma, que deixou Ventura otimista.

Nas últimas semanas, desde a reunião que tive a oportunidade de ter com o primeiro-ministro, chegamos, como disse, a um princípio de entendimento, a uma plataforma de entendimento, para que se pudessem fazer alterações significativas em matéria de imigração, de nacionalidade e em matéria de unidade especial de polícia. Ou, por outras palavras, na criação de uma unidade especial de polícia de estrangeiros. Esse trabalho, que foi desenvolvido ao longo das últimas semanas, teve agora a sua concretização, ou dois terços da sua concretização, nas votações que ontem ocorreram na Assembleia da República.

O presidente do Chega a aplaudir a flexibilidade do PSD nas negociações quanto a esta matéria, imigração. Agora, André Ventura diz também que é preciso fazer as contas a tudo isto.

Por isso, nós temos perfeita consciência que algumas destas propostas têm implicações orçamentais E o Chega, obviamente, não se comprometeu, nem poderia, com o próximo Orçamento do Estado, liderando a oposição e tendo o dever de apresentar essa alternativa. Mas o princípio que temos hoje é de um caminho que está a ser feito para garantir que todas estas matérias têm também concretização orçamental no próximo Orçamento do Estado.

As palavras de André Ventura na sede do Chega esta manhã em Lisboa.

E Miguel, a circulação ferroviária da linha de Cascais já foi totalmente retomada.

A Rádio Observador, a Combox Portugal confirma que terminou o período de suspensão da linha. Esteve durante a manhã a circular de forma alternada entre as estações de Alcântara Mar e Cais Sodré. A circulação esteve suspensa ontem desde as 22h30 devido a um problema na catenária e isso afetou a circulação rodoviária, com especial preocupação para o festival Nos Alive, que acontece em Oeiras, e a circulação ferroviária a ser afetada e a afetar todos os que procuravam esse local.

E morreu aos 60 anos o subdiretor regional do Orçamento e Tesouro dos Açores.

Rogério Gomes Moitoso morreu hoje vítima da doença no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Numa nota de pesar, o presidente do Governo Regional açoriano, José Manuel Bolieiro, refere que recebeu a triste notícia da morte de Rogério Gomes com enorme pesar e profundo sentimento de consternação.

São Tomé e Príncipe assinala hoje 50 anos de independência. Realizaram-se durante a manhã as cerimónias deste aniversário, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. No discurso comemorativo, o presidente de São Tomé e Príncipe falou de um país que não está onde devia estar.

Carlos Vila Nova discursou durante praticamente uma hora. Cerimónia solene das celebrações de meio século de independência de São Tomé e Príncipe, o presidente do país destacou as conquistas dos últimos anos e pediu convergência às forças políticas nas prioridades nacionais. Para além disso, como dizias, Rita, Carlos Vila Nova falou também dos problemas que têm atrasado São Tomé e Príncipe. Continuamos subjugados por grandes males, mostrando-se longínquo o futuro que sonhámos em 1975. Esta foi uma das frases em destaque no discurso do presidente da República de São Tomé e Príncipe. No discurso, quis também o presidente agradecer ao que apelidou de parceiros de cooperação, com referências a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e altos representantes de outros países estiveram presentes nestas cerimónias.

E são agora 15h08, vamos às notícias de âmbito local.

Começamos em Arouca. Um motociclista ficou ferido com gravidade depois de ter colidido com um autocarro. Homem de 60 anos foi assistido no local e entretanto transportado para uma unidade local de saúde de Entre o Douro e Vouga. Foi avistado um tubarão na praia da Foz do Arelho, nas Caldas da Rainha. De acordo com o município, não houve razão para alarme, mas foi recomendada a saída de banhistas da água. Por indicação da capitania do Porto de Peniche, foram hasteadas bandeiras vermelhas durante algumas horas. A normalidade já foi, entretanto, reposta. Em Leiria, os trabalhadores dos CTT da Marinha Grande marcaram uma greve geral para segunda-feira. Há concentração à frente das instalações por volta das 08h30. No Porto, a Câmara Municipal criou um grupo de trabalho para gerir e analisar processos de alojamento locais. O grupo vem garantir uma gestão rigorosa dos registros de alojamento local em situação irregular. Isto foi o que esclareceu o gabinete de comunicação da autarquia. No Seixal, está de regresso mais uma edição do Splas Seixal, um parque com várias diversões aquáticas à beira rio. As portas abrem no dia 16 de julho, às 10h00, no Cais Fluvial do Seixal. Fechamos em Sintra, o elétrico emblemático da cidade vai voltar a circular no percurso considerado o mais bonito do país. A circulação começou hoje. Teve uma viagem que dura 45 minutos, leva num trajeto entre montanhas, natureza e a arquitetura da região.

E é assim que fechamos o Jornal das Três, edição do jornalista Miguel Cordeiro. Até já.

Até já.