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Jornal das três com Luís Soares. Luís, o Presidente da República já promulgou o diploma do Governo, que prevê a atribuição de um suplemento extraordinário para as pensões.

O diploma foi aprovado hoje pelo Governo em Conselho de Ministros e já foi promulgado pelo Presidente da República, ainda antes da conferência de imprensa que se segue à reunião. A conferência de imprensa está marcada apenas para esta hora, mas o presidente já promulgou esse diploma. Ontem, o primeiro-ministro anunciou, durante o debate do Estado da Nação, que o suplemento será pago em setembro, vai ter o valor de €200 para pensões até €522,50, de €150 para as pensões até €1045 e será de €100 para as pensões entre os €1045 e os €1567,50.

Sobre esta medida, o líder do PS acusa o Governo de eleitoralismo.

José Luís Carneiro deixou esta tarde as críticas.

O eleitoralismo que está a ser vendido como um aumento das pensões não é um aumento das pensões. É um suplemento extraordinário, que é dado em setembro e que é tirado em janeiro. É muito importante termos consciência disso. É um instrumento utilitarista, eleitoralista, que é dado em setembro e que é tirado em janeiro.

José Luís Carneiro diz também estar disponível para negociar com o Governo o aumento permanente e duradouro nas pensões.

Também o liberal Mário Amorim Lopes foi convidado da Vichi Soaz esta semana e disse que a medida do novo suplemento das pensões é, de facto, uma manobra eleitoral.

O deputado liberal considera que as medidas apresentadas pelo Governo ontem até podem funcionar de forma isolada, mas insiste que não há um plano para o país. Na Vichi Soaz, da Rádio Observador, Mário Amorim Lopes explica que este suplemento é apenas uma forma de conseguir votos para as eleições autárquicas.

São brioches. É o Governo a distribuir brioches.

Mas há um intuito eleitoralista, já que vai ser no dia das eleições.

Com certeza, temos as autárquicas aqui à porta. Nós não vamos deixar de criticar as medidas eleitoralistas, não obstante ser importante para os pensionistas. As pensões são baixas em Portugal, é verdade, mas estes aumentos extraordinários à porta de eleições são isso mesmo, eleitoralismo. Mesmo que em alguma coligação isso nos pudesse beneficiar, nós não vamos, por esse motivo, deixar de dizer, e aqui estou eu a dizer, que são brioches. É dar um bocadinho, umas migalhas, a ver se dali depois há algum resultado eleitoral.

Mário Amorim Lopes, na Vichi Soaz, da Rádio Observador, descarta também qualquer ambição em assumir a liderança do partido e elogia a postura combativa de Mariana Leitão. Este fim de semana realiza-se a convenção da Iniciativa Liberal.

E que vai poder acompanhar também ao pormenor aqui na Rádio Observador. Temos uma vasta equipa nessa convenção da Iniciativa Liberal em Alcobaça para escutar aqui ao longo do fim de semana. Está formalizada a candidatura de esquerda para a Câmara Municipal de Lisboa. Alexandra Leitão devolve as acusações de radical a Carlos Moedas.

Por, no entender da candidata socialista ao Presidente da Câmara de Lisboa, não ter qualquer obra para apresentar, esta coligação reúne PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN. Aconteceu o anúncio no Miradouro de São Pedro de Alcântara e Alexandra Leitão promete fazer diferente de Carlos Moedas, a começar desde logo, João Gama, pela habitação.

Em apenas 15 minutos, Alexandra Leitão apresentou as principais bandeiras da frente de esquerda que lidera para conquistar a cidade de Lisboa e começa com a habitação.

Com um discurso vazio de ideias e de esperança, dizem-se moderados numa cruzada contra radicais. Mas deixem-me dizer-vos: radical é não ter uma política de habitação.

O mote é "Viver Lisboa". Carlos Moedas foi o alvo de todas as críticas.

A cidade precisa de mudar. Não basta fingir que se fez para os dois minutos de um vídeo de TikTok. É preciso fazer mesmo, com coragem e capacidade de decidir e de executar.

Com o Castelo de São Jorge e o Rio Tejo como pano de fundo, Alexandra Leitão diz que segue um exemplo bem socialista.

Inspirados por Jorge Sampaio, que há 35 anos formou uma coligação para devolver Lisboa aos lisboetas, tendo como grande prioridade a habitação pública, hoje voltamos a unir forças para construir uma cidade mais justa, mais humana e mais próxima.

A candidata que lidera a frente de esquerda quer que 20% das casas em Lisboa sejam públicas e quer também promover uma economia justa e local, mas ainda antes da apresentação ouviu os rasgados elogios de José Luís Carneiro.

É uma personalidade do melhor que o Partido Socialista tem e, portanto, é para nós uma honra ter uma candidata deste calibre à Câmara Municipal de Lisboa.

O PCP foi o único partido de esquerda a ficar de fora da coligação. Rui Tavares, do Livre, diz que esta é a única alternativa a Carlos Moedas.

Não há outra alternativa a Carlos Moedas, a uma cidade que tem expulsado os seus cidadãos, onde não há nada para mostrar.

E Mariana Mortágua, também presente na apresentação, espera que esta seja uma mudança que chegue a todo o país.

Ela é um sinal de esperança para todos nós na possibilidade de uma cidade diferente, também de um país diferente.

E Inês da Luz Real, que era o foco no ambiente e critica o objetivo de Carlos Moedas quanto a fábricas de unicórnios, são os partidos que representam esta frente de esquerda que vai avançar em Lisboa.

E esta reação dos vários partidos que integram a coligação Viver Lisboa, assim como o discurso da Alexandra Leitão, que encabeça esta coligação com o jornalista João Gama. O PCP é a exceção a esta frente de esquerda. Os comunistas apresentam João Ferreira como candidato às eleições autárquicas em Lisboa no dia 12 de outubro.

A imprensa brasileira avança que as buscas na casa do antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estão relacionadas com suspeitas sobre um plano de fuga.

Informação avançada também à Rádio Observador pelo jornalista brasileiro João Gabriel Lima, ele que refere que foram encontrados 14 mil dólares em dinheiro na casa do antigo presidente brasileiro. Apesar de ainda não ser oficial, um plano de fuga para os Estados Unidos terá sido o motivo pelo qual foi aplicada uma pulseira eletrónica a Jair Bolsonaro.

Foi expedido esse mandato de colocar a tornozeleira eletrónica, a pulseira eletrónica em Bolsonaro, e também uma busca e apreensão na residência dele e na sede do Partido Liberal

Esse pedido está em segredo de justiça, então não se sabe exatamente por que foi esse pedido. Mas dois jornalistas da Globo, da TV Globo News, André Sadio e Ubaldo Cruz, que têm muitas fontes em Brasília, apuraram que a suspeita era de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava preparando uma fuga para os Estados Unidos.

João Gabriel Lima, jornalista brasileiro. Hoje a casa e a sede do partido de Jair Bolsonaro foram alvo de buscas por parte da Polícia Federal. A Justiça brasileira proibiu ainda Bolsonaro de sair de casa durante a noite, de sair do Brasil, aceder às redes sociais, assim como de contactar com os restantes arguidos e também com o filho Eduardo Bolsonaro, que está a viver nos Estados Unidos.

O Tribunal de Sintra determinou o fim da atividade da Trust in News, a empresa que detém revistas como Visão, Exame e Caras.

O plano de recuperação apresentado por Luís Delgado, proprietário, não foi homologado. A empresa tem acumulado dívidas desde a aprovação do plano dos credores. O tribunal ordena agora a apreensão de bens e o fecho de portas. É uma decisão que, no entanto, ainda é passível de recurso por parte de Luís Delgado. O presidente do Sindicato de Jornalistas, Luís Filipe Simões, explica à Rádio Observador quais são as possibilidades em cima da mesa.

Há o recurso do Luís Delgado, é verdade. Muito provavelmente, o gestor da insolvência pode também ficar a gerir a empresa e não o Luís Delgado. O que deixava Luís Delgado, os trabalhadores já o disseram várias vezes, ficavam mesmo desconfortáveis com o futuro, se era o regresso do Luís Delgado. Agora podem se abrir várias possibilidades. Pode se abrir a possibilidade de alguns títulos serem vendidos, o que não pode acontecer, porque não podia, e eu penso que a juíza, quando toma a decisão, também percebe isso, é manter-se este atual estado de coisas.

Luís Filipe Simões, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, o chumbo do plano de insolvência da Trust in News determina o fecho de atividade e pode levar ao fim das 16 publicações detidas pela empresa.

Temos agora notícias de âmbito local.

Em Porto de Mos, o gestor de empresas Marco Ramos é o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal, em declarações à Lusa. Ele, que também é coordenador do núcleo de Leiria da Iniciativa Liberal, diz que quer mais oportunidades e menos burocracias para o município. A Câmara do Porto vai votar a aprovação do plano de ação climática, anunciou a autarquia. Foram integradas cinco sugestões recebidas durante o período de consulta pública. Vai ser aprovado pelo Executivo, vai depois a votos na Assembleia Municipal. Este plano prevê um investimento superior a 2 mil milhões de euros para atingir a neutralidade carbônica em 2030. A Câmara do Seixal aprovou a atribuição do Estatuto de Utilidade Pública à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O presidente da autarquia, Paulo Silva, afirma que o principal objetivo é reconhecer o impacto que considera relevante para a dinamização, modernização e diversificação do tecido económico no Seixal. Arrancou hoje a Festa do Livro de Oeiras, no Templo da Poesia do Parque dos Poetas. No centro da festa estão, sobretudo, livrarias independentes. Figuras como Ricardo Araújo Pereira ou José Gil vão marcar presença no evento. A festa decorre até dia 27 de julho. No desporto, o Arouca oficializou a contratação de Barber, ponta de lança espanhol, 26 anos, proveniente do Desportivo da La Coruña. O jogador assinou por duas temporadas com o clube da Primeira Liga de futebol. A nona etapa da Volta a Portugal vai passar pelos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha e Bombarral, a 16 de agosto. A organização explica que essa etapa de cerca de 175 km sai de Alcobaça até às Caldas da Rainha, terra natal de João Almeida, onde os ciclistas encontram uma meta volante, depois chega para Torres Vedras e aos 150 km da etapa passa pelo Bombarral, com uma terceira meta volante poucos quilômetros antes de se chegar à meta.