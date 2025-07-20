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Na Rádio Observador. Começa agora o Jornal das Três, edição da jornalista Laura Figueiredo. E Laura, começamos na política. O Primeiro-Ministro rejeita contratos de exclusividade com qualquer partido e diz não entender as críticas a uma suposta aproximação do Governo ao Chega.

Esta manhã, na chegada à festa do Chão da Lagoa, no Funchal, Luís Montenegro deixou críticas ao Partido Socialista, em particular em matéria de imigração. O Primeiro-Ministro admite que neste setor a visão do PSD é mais próxima do Chega.

Quem esteve oito anos, por exemplo, a promover uma política de imigração num determinado sentido, é, de facto, difícil agora, em oito meses, mudar de posição. É legítimo. E se mudar, nós acolhemos bem. O que eu já não compreendo bem é que eles não respeitem, não possam aceitar que haja uma aproximação de posições com outros partidos que têm uma posição mais condizente com aquela que o Governo tem, porque isso é democracia. Se para haver espírito de colaboração tivesse que haver sempre um contrato de exclusividade com determinado partido para haver acordos pontuais, isso significava que nós estávamos a fazer uma coligação.

Nestas declarações, o Primeiro-Ministro falou ainda sobre a nomeação do novo governador do Banco de Portugal. Promete anunciar a decisão na próxima quinta-feira.

Durante a próxima semana, nós tomaremos essa posição e, portanto, no Conselho de Ministros de quinta-feira, anunciaremos a nossa decisão.

O que deverá ser o perfil do próximo governador do Banco de Portugal? Como é que acha que deverá ser o perfil?

Eu acho que o perfil do governador do Banco de Portugal não muda com o tempo, é sempre o mesmo. Terá de ser, e é, uma pessoa competente, uma pessoa que garanta o cumprimento das funções de um banco central.

Uma decisão ainda para a próxima semana. Depois de Mário Centeno ter terminado ontem o mandato, o Executivo de Montenegro ainda não admitiu se vai prescindir do atual governador.

E antes das críticas de Luís Montenegro ao PS, José Luís Carneiro também deixou farpas ao Governo. O secretário-geral socialista considera que o Executivo tem as prioridades trocadas para a resolução de problemas no país.

No topo da lista deveria estar a habitação, a saúde e o crescimento económico. É o que considera o líder socialista num artigo de opinião que escreveu no jornal Público. José Luís Carneiro diz que o Governo colou-se à agenda da extrema-direita e só fala de imigração. E numa altura em que os preços das casas dispararam 16% no primeiro trimestre deste ano e também quando há cada vez mais urgências encerradas. O secretário-geral do PS diz que o Executivo da AD começa mal, acredita que o não é não ao Chega já lá vai e pede explicações ao Primeiro-Ministro pelo que considera ser esta colagem à direita radical, uma traição aos eleitores do PSD, diz José Luís Carneiro.

Livre, Bloco de Esquerda e PAN usam o tema da imigração para acusar o Governo de promover políticas oportunistas.

Os três partidos apresentaram hoje oficialmente a candidatura conjunta à Câmara Municipal de Cascais para as próximas autárquicas. Durante a cerimónia, os líderes não pouparam nas críticas ao Executivo. Rui Tavares rejeita um sistema que culpa os imigrantes pelos problemas do país.

A batalha que se aproxima é muito simples. Queremos um país desconfiado, queremos um país desavindo, queremos um país em que o pobre está zangado com o desgraçado, que está zangado com o miserável, que está zangado com o vizinho do outro lado da rua, todos eles zangados com o imigrante. Queremos esse país em que nos querem convencer que nós deveríamos andar todos zangados uns com os outros ou queremos um país que é Portugal no seu melhor, que é também Cascais no seu melhor, um país da entreajuda, um país da responsabilidade mútua, em que todos somos responsáveis pelo nosso futuro.

Na mesma linha, Mariana Mortágua acusa o Governo de ir à boleia das ideias da extrema-direita e ignorar os problemas mais urgentes.

Não falam da imigração para resolver o problema da saúde. Não falam da imigração para resolver o problema dos serviços públicos. Não falam das supostas ocupações de casas para resolver o problema real, que é das pessoas que não têm casa ou que estão a empobrecer porque não conseguem pagar a sua casa. Não falam, certamente, dos incendiários para resolver o problema do abandono do território ou do aquecimento global ou da completa desestruturação da nossa floresta. A direita fala dos temas da extrema-direita porque quer poder, porque se quer manter no poder.

Já Inês de Sousa Real foca-se nas políticas promovidas no Conselho de Cascais para criticar a autarquia de Carlos Carreiras em matéria de habitação.

Este município sempre se opôs a que as pessoas pudessem viver a cidade. Aquilo que partiu de um orçamento participativo, temos hoje, não só a nível nacional, o ministro da Habitação e das Infraestruturas, a ter sido pela sua mão também, que mais houve oposição a um espaço que parte daquilo que é participação cidadã, a um espaço que se construiu por si próprio, em comunidade com diferentes gerações, com diferentes pessoas, em que não se olha a estratos sociais e menos ainda a nomes para quererem destruir, porque muito provavelmente, falam tanto na construção de uma faixa de circulação, mas muito provavelmente por aquilo que é apetitoso construir ali também mais uma habitação de luxo.

Os três líderes partidários participaram na apresentação da candidatura da coligação Futuro em Comum para a Câmara de Cascais, uma candidatura liderada por Alexandra Abreu, deputada municipal do Bloco de Esquerda.

E o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil deixa um alerta, diz que a SATA ainda não pagou subsídios de férias.

Em declarações à Agência Luz, o presidente do sindicato explica que a companhia Azores Airlines, do grupo SATA, tinha o compromisso de efetuar o pagamento do subsídio de férias até 18 de julho, processo que ainda não foi concluído. Ricardo Penarroias afirma que a situação não acontece apenas com os tripulantes de cabine, mas que se estende a todo o grupo SATA. A empresa já foi questionada sobre o pagamento dos valores em dívida e garante que a situação vai ser regularizada no início da próxima semana, caso a situação não seja resolvida dentro do prazo previsto, a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil pretende avançar com medidas legais

E a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica pede a demissão do presidente do INEM. Em causa está a ausência de reformas estruturais no instituto.

Em comunicado, a associação diz que a situação no INEM é grave, assim como a ausência de mudanças estruturais. Pede, por isso, a saída de Sérgio Janeiro como sinal de responsabilidade institucional e recuperação da confiança pública no trabalho do Instituto Nacional de Emergência Médica. A ANTREM considera que, em nome do interesse público, da dignidade, da atividade pré-hospitalar e da segurança dos utentes do SNS, qualquer inércia ou complacência nesta matéria será moralmente indefensável e institucionalmente negligente.

E no desporto, Miguel Oliveira terminou em 17ª posição no Grande Prêmio da República Checa de MotoGP.

Regista assim a pior classificação do ano, penúltimo entre os pilotos que terminaram a corrida em Brno. O espanhol Marc Márquez é o grande vencedor desta corrida e consolida assim a liderança do Mundial de MotoGP.

E agora com sete minutos para lá das 15h, Laura, vamos ao habitual espaço de informação local.

Em Cascais, um homem de 53 anos morreu durante uma prova de natação. O desportista de nacionalidade espanhola sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Foi resgatado já em estado crítico. O alerta foi dado pela Autoridade Marítima Nacional. As maternidades de Almada e Barreiro vão manter a rotatividade até ao fim do ano. O alerta é dos deputados do PS do círculo de Setúbal, depois de reuniões com as administrações locais de saúde. Por falta de médicos, estas urgências só estão abertas alternadamente. Ora os socialistas criticam o governo por falta de transparência e soluções. Alcobaça vai acolher a nona etapa da Volta a Portugal em Bicicleta no dia 16 de agosto. A partida acontece no Panorama Multiusos. A Volta a Portugal decorre entre 6 e 17 de agosto, com 15 equipas em competição. Na cidade do Porto, o cinema Fora do Sítio regressa de 1 a 30 de agosto com sessões ao ar livre e entrada gratuita. Em cartaz estão títulos como "Missão Impossível", também "Lilo & Stitch". As sessões acontecem em vários jardins e praças da cidade. O Politécnico de Leiria vai integrar um projeto europeu que incentiva os estudantes a adotar um estilo de vida mais saudável e mais ativo. O projeto pretende também facilitar a preparação dos estudantes que queiram participar na primeira Corrida Europeia Universitária, que acontece a 19 de outubro na Eslovénia. Em Vagos, está de regresso ao Festival do Pão de Ló. A terceira edição decorre de 24 a 27 de julho. O evento promete celebrar as tradições locais com animação, música ao vivo e, claro, a sobremesa que lhe dá o nome, muito pão de ló.

E assim fechamos o jornal das 15h, edição da jornalista Laura Figueiredo. Até já, Laura.

Até.