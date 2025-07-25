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Jornal das três, com Luís Soares. Luís, começamos com um incêndio com duas frentes no Conselho de Bragança, que mobiliza nesta altura dezenas de meios.

São mais de 140 bombeiros, apoiados por nove meios aéreos, que combatem esse incêndio numa zona de mato na freguesia de Aveleda, Bragança. Não há povoações em risco, mas o incêndio está ativo e arde com bastante intensidade. O comandante sub-regional das terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, acaba de fazer um ponto de situação à Rádio Observador.

O incêndio está ativo, tem duas frentes. O combate está a evoluir favoravelmente nessa frente, mas o incêndio ainda está muito ativo, está muito vento no local e reforçamos de uma forma muito musculada os meios terrestres e aéreos e esperamos que agora, durante a tarde, com este reforço, possa haver essa ação de trabalho nas frentes.

Para já, uma das frentes está mais controlada, mas, como ouvimos, o comandante sub-regional das terras de Trás-os-Montes espera que o reforço de meios ajude no combate a este incêndio que está ativo, ainda que numa zona de mato isolado, na zona de Aveleda, em Bragança.

Na corrida às presidenciais e com o avanço de António José Seguro nas sondagens e a demora em aparecer mais algum candidato no centro-esquerda, o apoio dos socialistas começa a parecer inevitável.

É um cenário que dá um empurrão à candidatura do antigo líder socialista, que começou por deixar o PS muito hesitante e que agora começa a surgir internamente como uma inevitabilidade para Belém. Para já, à esquerda, há apenas a candidatura do socialista e a do comunista António Filipe. Sampaio da Nova ainda não deu uma resposta final a quem ainda anseia por uma recandidatura. Aguarda-se uma conclusão para breve. Um socialista, que aguarda por essa definição, diz que a janela de oportunidade é curta. De resto, os três principais candidatos a Belém surgem em empate técnico na sondagem do Correio da Manhã, com Seguro a saltar de 11 para quase 17% das intenções de voto. Apesar desta consolidação do socialista no terreno ser evidente, isso continua a não galvanizar o partido. Um dirigente socialista diz ao Observador que há muita gente no PS que está órfã, mas ao mesmo tempo admite que, no final, tudo possa depender das sondagens. Uma posição que vai atravessando nesta altura também os menos entusiasmados com a candidatura a Belém do antigo líder do PS.

É um artigo assinado pela jornalista Rita Tavares, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. E o candidato presidencial apoiado pelo PCP, António Filipe, considera que o presidente da República tem justificações para pedir a fiscalização preventiva da proposta de revisão da Lei de Estrangeiros.

O presidente da República enviou ontem para o Constitucional esse decreto do Parlamento que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. António Filipe considera plenamente justificada essa decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

Considero que essa decisão do presidente da República é plenamente justificada. Foram feitos, quer no debate parlamentar, quer no debate público que houve sobre essa matéria, embora ele tenha sido, de facto, muito limitado pela urgência que foi dada ao processo legislativo, mas houve vozes, inclusivamente prestigiados constitucionalistas, relativamente à inconstitucionalidade de muitas das disposições constantes desse diploma que foi aprovado na Assembleia da República e considero que a decisão do presidente da República tem toda a justificação.

António Filipe, em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao Arsenal do Alfeite, na Base Naval no Laranjeiro, no Conselho de Almada, considera justificado o envio da Lei dos Estrangeiros ao Tribunal Constitucional por parte de Marcelo Rebelo de Sousa.

Também o ministro Paulo Rangel comentou o assunto, considera normal o pedido de fiscalização preventiva feito pelo presidente.

Paulo Rangel admite que esta é uma matéria muito sensível e que por isso compreende a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

É a coisa mais normal que existe e até compreensível é que o presidente da República, em determinadas matérias, exercite o seu poder, o seu direito de fiscalização preventiva. Esta é uma matéria muito sensível e, portanto, é natural que o chefe de Estado tenha essa precaução antes de fazer um juízo substantivo sobre a lei.

Declarações de Paulo Rangel em Carcavelos. O ministro dos Negócios Estrangeiros defende ainda que esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa deve ser encarada com profunda normalidade e sem dramatismo.

O líder do PS considera que a decisão do presidente vem dar razão às críticas socialistas.

José Luís Carneiro afirma que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa evidencia que há efetivamente falhas na Lei de Estrangeiros.

A decisão que o senhor presidente da República tomou mostra que o Partido Socialista tinha razão quando, há cerca de 15 dias, chamei a atenção para um grave atropelo democrático que tinha sido cometido na Assembleia da República por parte da AD e do Chega. Coligaram-se, atropelaram regras democráticas porque não ouviram não apenas instituições representativas dos migrantes, mas também entidades empresariais que são essenciais para a nossa economia. Mais grave ainda, não ouviram os tribunais superiores e, claro, como nós esperávamos, veio a acontecer. Aquilo que nós na altura dissemos foi que dificilmente passaria numa análise ponderada da parte do senhor presidente da República.

Declarações de José Luís Carneiro à margem de uma reunião com a Unidade Local de Saúde da Arrábida, da qual saiu preocupado com a forma como as urgências estão a funcionar na Península de Setúbal. O líder do PS diz que são necessárias respostas urgentes e lembra a proposta que o partido apresentou.

São territórios com muitos milhões de pessoas que recorrem ao nosso Serviço Nacional de Saúde e não encontram uma resposta previsível, segura. Um dos dados que merece uma consideração muito clara é a razão pela qual não há uma informação pública atempada, previsível, para que quem recorre às urgências, e particularmente à emergência hospitalar, possa saber onde se deve dirigir. Essa é a razão de ser da proposta que apresentámos, que é uma unidade de coordenação de esforços, nomeadamente entre o Ministério da Saúde, Ministério da Administração Interna e também o Ministério da Defesa Nacional, para que, no âmbito da própria Proteção Civil Nacional, seja possível responder com eficácia, mobilizando os meios disponíveis às necessidades que são detetadas no próprio território.

Declarações de José Luís Carneiro, líder do PS, transmitidas pela RTP3. Ele que diz também que vamos entrar no verão sem um plano para a saúde pelo segundo ano consecutivo.

E o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, assegura que a independência do Banco de Portugal está garantida com a escolha de Álvaro Santos Pereira para próximo governador.

Joaquim Miranda Sarmento afirma que esta foi uma decisão dele próprio e do primeiro-ministro Luís Montenegro. Nas primeiras declarações que faz sobre a indigitação de Álvaro Santos Pereira, o ministro das Finanças reitera que a independência e competência para o cargo estão garantidas.

A independência, a competência, o rigor, a qualidade, a boa gestão, tudo isso está garantido. Não é possível colocar em causa a sua independência. O professor Álvaro Santos Pereira esteve ao serviço do país, não tem nenhuma ligação ao PSD e serviu o país durante dois anos, talvez no momento mais difícil da democracia portuguesa.

Os elogios de Miranda Sarmento a Álvaro Santos Pereira ontem, o governo digitou o antigo ministro da Economia para o cargo de governador do Banco de Portugal.

O governo da Tailândia decretou lei marcial por causa do clima de violência com o Camboja, que se agravou nas últimas horas.

A lei marcial foi decretada em oito das regiões tailandesas fronteiriças com o Camboja, numa altura em que os confrontos entre os dois países já fizeram pelo menos 16 mortos. O Ministério da Saúde tailandês informa que mais de 138 mil civis foram retirados das regiões fronteiriças afetadas pelos confrontos com o país vizinho, revendo um balanço anterior que apontava para mais de 100 mil. Os confrontos com uma intensidade rara começaram ontem na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, com trocas de tiros, granadas e também de foguetes.

Temos agora notícias de âmbito local.

No Seixal, a Polícia Judiciária deteve um homem procurado há oito anos pelas autoridades espanholas por homicídio em Madrid. Em comunicado, a PJ explica que o arguido estava há dois anos a trabalhar discretamente em Portugal. Oeiras foi o conselho do país onde os rendimentos foram mais elevados no ano de 2023. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. É o segundo ano em que o município aparece no topo, com valor médio de quase 16 mil € de rendimento líquido por pessoa, um número mais alto que a média nacional, que é de cerca de 11 mil €. Em Leiria, dois deputados socialistas questionam o governo sobre a criação da Polícia Municipal. Eurico Brilhante Dias e Catarina Louro alertam para o agravamento da criminalidade grave e violenta no concelho, com destaque para os roubos e violência doméstica. A Câmara afirma que já cumpriu os trâmites legais, mas o Ministério da Administração Interna ainda não emitiu o despacho necessário. Na Maia, um incêndio destruiu um café na freguesia de Nogueira e Silva Escura. O Jornal de Notícias avança que não há registro de feridos. No entanto, a GNR está já a investigar a origem das chamas. Em Aveiro, a Câmara aprovou um apoio de mais de 214 mil € para o Centro Social e Paroquial de Vera Cruz. O objetivo é qualificar os serviços sociais prestados à comunidade com obras no edifício, reforço da creche e aquisição também de uma carrinho elétrica. Oito amigos da Azambuja e do Cartaxo estão a preparar um rali solidário em Marrocos a bordo de carros antigos, eles vão entregar equipamento de ajuda a aldeias carenciadas no deserto. A aventura acontece em fevereiro do próximo ano e agora os jovens estão à procura desses apoios para concretizar o projeto.