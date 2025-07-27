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De seguida. O Jornal das Três tem edição do Vasco Maldonado Correia. Vasco, morreu Nuno Portas aos 90 anos, o arquiteto considerado uma figura maior da política de urbanismo em Portugal.

E também pai do antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, e também de Miguel Portas e Catarina Portas. A notícia foi avançada nas redes sociais pela ex-mulher, Helena Sacadura Cabral. O jornalista Guilherme Pires resume aqui a vida de Nuno Portas.

Nuno Portas nasceu em 1934, em São Bartolomeu, no concelho de Vila Viçosa. Com uma carreira multifacetada, o percurso profissional foi marcado pela atividade acadêmica, intervenção cívica e política, sempre ligado à arquitetura, depois de ter concluído o curso nesta área em 1959, nas escolas de Belas Artes do Porto e de Lisboa, onde mais tarde seria professor. Entre 1962 e 1974, foi investigador no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde coordenou o Núcleo de Arquitetura, Habitação e Urbanismo. Neste período, teve um contributo decisivo pro pensamento crítico sobre o espaço urbano e a habitação em Portugal. Nuno Portas foi um dos maiores defensores do direito à habitação digna e, nesse sentido, promoveu a criação do Serviço de Apoio Ambulatório Local para colmatar a necessidade de habitação das pessoas mais desfavorecidas, quando foi secretário de Estado da Habitação e Urbanismo no pós-25 de Abril. Destacam-se ainda, à nível nacional, alguns projetos como o campus da Universidade de Aveiro, o primeiro plano da Expo 98, os estudos de requalificação de Chelas e do centro histórico de Guimarães. Já no plano internacional, Nuno Portas liderou o planeamento intermunicipal de Madrid, trabalhou em projetos com as Nações Unidas, a União Europeia e ainda em projetos no Rio de Janeiro.

Guilherme Pires com a vida de Nuno Portas, que morreu hoje aos 90 anos, ele que venceu o Prêmio Valmor em 1974 com a obra na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa. Foi também responsável pelo primeiro plano para a Expo 98 e participou ainda na construção de urbanismo em Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro e em Cabo Verde.

A Ordem dos Arquitetos declarou hoje luto oficial pela morte de Nuno Portas.

Em homenagem a uma referência dos urbanistas portugueses. À Rádio Observador, o bastonário da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, diz que Nuno Portas é uma figura maior do urbanismo em todo o mundo.

Provavelmente uma das maiores, senão a maior, porque no pós-25 de Abril, desde logo, a base das políticas de habitação que nós temos foram criadas por Nuno Portas. A primeira legislação. Não é só o programa SAL, todos conhecem o programa SAL. O programa SAL é um programa de habitação, serviço ambulatório local, de construção de habitação naquilo que hoje se chama de moldes sociais e cooperativos, com participação da população, com envolvimento dos técnicos, que depois veio a revelar também grandes projetos de arquitetura, o mais conhecido do arquiteto Siza Vieira, mas sim uma política em todas as cidades preocupada com a integração urbana, etc.

Avelino Oliveira, o bastonário da Ordem dos Arquitetos, ouvido pela Rádio Observador. Também o presidente da República já recordou o legado de Nuno Portas. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o país perdeu uma das personalidades mais visionárias e brilhantes da vida acadêmica, cultural, política e social da resistência de inspiração católica.

O Papa Leão XIV denuncia a grave situação humanitária em Gaza e apela ao respeito pelo direito internacional.

Na habitual oração do Angelus, na Praça de São Pedro, o chefe da Igreja Católica lembra que a população no enclave está a ser esmagada pela fome. Reitera, por isso, o pedido para um cessar-fogo no Médio Oriente.

"Estou a acompanhar com profunda preocupação a situação humanitária extremamente grave em Gaza, onde a população civil está a ser esmagada pela fome e continua exposta à violência e à morte. Renovo o meu sincero apelo ao cessar-fogo, à libertação dos reféns e ao pleno respeito pelo direito internacional humanitário."

O Papa Leão XIV, no Angelus desta manhã, na Praça de São Pedro, no Vaticano, lembrou também as pessoas afetadas pelos confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, especialmente as crianças e famílias deslocadas na região e também as vítimas da violência no sul da Síria. Na última madrugada, pelo menos 31 pessoas morreram na Faixa de Gaza, aguardavam ajuda humanitária ou então foram vítimas de bombardeamentos. Aconteceu tudo isto depois de o exército israelita ter anunciado, horas antes, uma pausa tática diária nas atividades militares.

No futebol, contagem decrescente para a Supertaça entre Benfica e Sporting, e os Leões têm uma boa notícia: vão poder contar com Giovanni Kenda e com Zeno Debast.

A providência cautelar interposta pela SAD do Sporting foi aceita pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Os dois jogadores leoninos estavam suspensos por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois de uma queixa apresentada pelo Benfica, relacionada com uma imagem considerada provocatória e que foi partilhada por ambos nas redes sociais. Era direcionada ao capitão dos encarnados, Nicolás Otamendi. Afinal, os dois atletas vão estar disponíveis para ser utilizados por Rui Borges no jogo de quinta-feira no Estádio do Algarve, jogo que marca o início da época em Portugal. Quem já não vai estar disponível para o primeiro duelo da época do Sporting é Franco Israel. O guarda-redes uruguaio já foi apresentado no Torino de Itália depois da saída de Joël Keervels Os leões venderam o guarda-redes por € 5 milhões.

Do lado do Benfica, João Félix não vai para o clube da Luz. Os detalhes da transferência do internacional português já estão acertados entre o Chelsea e o Al-Nassr.

É o que explica o especialista em transferências, Fabrizio Romano. O Chelsea vai receber € 30 milhões no imediato, mais 20 em objetivos futuros. O jogador formado no Benfica, atualmente no Chelsea, vai escolher o clube de Jorge Jesus. Já falou ao telefone com o treinador português e vai juntar-se também a Cristiano Ronaldo, em vez de regressar à Luz. Luís Pinto Coelho, comentador da Rádio Observador, explica o que levou João Félix a optar pelo Al-Nassr.

É lógico que o João Félix até quis e preferiu o Benfica, só que depois há outras questões que é o lado do Chelsea. Obviamente, o Chelsea prefere vender por 50. Lá por ter muito dinheiro, não vai desperdiçar dinheiro. E depois há um outro lado, que é o jogador não tem que diminuir salário para ir para a Arábia Saudita, se calhar até vai aumentar. E por último, a chamada de Cristiano Ronaldo e de Jorge Jesus. Obviamente que isso tem peso e ele sabe que estando ali, tendo protagonismo, jogando com regularidade, também estará na seleção.

É o que explica Luís Pinto Coelho, comentador do programa "E o Campeão É?" da Rádio Observador.

Ainda no Benfica, o internacional português Bruma não deve jogar mais esta época.

O extremo encarnado sofreu ontem uma rutura completa do tendão de Aquiles esquerdo, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Foi o que anunciou hoje o clube da Luz, numa nota divulgada no site oficial. Os encarnados confirmam que o jogador que se lesionou no jogo frente aos turcos do Fenerbahçe, a contar para a Eusébio Cup ontem, vai ser operado e inicia depois um longo processo de recuperação e, por isso, não deve jogar mais esta época.

Seguimos com notícias de âmbito local.

Começamos em Lisboa. Os trabalhadores da restauração e alojamento vão reunir-se em protesto em causa a discussão do aumento salarial. O movimento está marcado para amanhã, às 11h, junto à sede da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Em Leiria, vai decorrer amanhã um protesto de trabalhadores da Associação Mutualista Montepio Rainha D. Leonor, movimento que é convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal para denunciar o incumprimento do contrato coletivo de trabalho dos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social. O protesto começa também às 11h, à porta da instituição. Em Grândola, realizou-se hoje a Ult maratona Atlântica entre Tróia e Melides, ao longo de 45 km. Em causa está um protesto pelas condições da costa. O evento decorreu às 10h30 no Bar da Praia de Melides. A Universidade da Terceira Idade do Conselho de Azambuja está à procura de professores. Não é exigida uma formação académica específica. A UTICA procura professores voluntários com competências numa determinada área para integrar o projeto. O Virgulo vai subir hoje ao palco da Praça da República, em Ovar. O espetáculo decorre no âmbito das celebrações do Dia do Município. Junta em espetáculo o artista, uma orquestra com mais de 30 músicos da Banda Sinfônica de Ovar e da Sociedade Musical da Boa União, ainda um coro municipal. Fechamos com o Porto. Está a decorrer o encontro das Bandas Filarmônicas. O ponto de encontro foi às 14h30, na Casa da Música. De momento, percorrem as ruas da cidade.

Vasco Maldonado Correia, com mais notícias na Rádio Observador, na síntese das 15h30.