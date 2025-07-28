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Jornal das três, na Rádio Observador, com Miguel Cordeiro. E Miguel, dez meios aéreos continuam a esta hora a combater um incêndio em Ponte da Barca, que já dura desde sábado.

Algumas destas aeronaves foram enviadas por Espanha. Estão agora no terreno mais de 330 operacionais, com o apoio de 105 veículos terrestres, juntamente com esses dez meios aéreos. O fogo tem duas frentes ativas, avança perto das regiões de Frofe e Ermida, está numa zona de difícil acesso. O adjunto nacional de operações da Proteção Civil, Carlos Pereira, detalhou, à hora de almoço, que as habitações mais próximas do incêndio estão seguras.

Neste momento, eu falei há pouco com o comandante das operações de socorro. A indicação que ele me deu, não há populações afetadas, não houve necessidade de evacuar nenhuma habitação, nenhuma população ou nenhuma aldeia, em geral. É como eu disse, duas das frentes estão junto às aldeias, mas neste momento não requer qualquer tipo de perigo para a população.

Carlos Pereira, adjunto nacional de operações da Proteção Civil. Há instantes, entrou em fase de resolução um outro incêndio que noticiamos ao longo desta tarde, na Amadora. Preocupava as autoridades por estar próximo do Hospital Fernanda Fonseca. No terreno continuam mais de 60 operacionais e 20 meios terrestres.

Temperaturas altas e vento intenso previsto para os próximos dias, o que levou a Proteção Civil a aumentar o estado de prontidão para o nível três nas regiões Norte e Centro e nas sub-regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alto Alentejo.

Este nível três do estado de prontidão especial é acionado quando o grau de risco é muito elevado e isso exige uma resposta reforçada. E, portanto, as entidades da Proteção Civil têm agora de garantir, em seis horas, a mobilização de metade dos veículos e meios operacionais disponíveis. A Proteção Civil está a posicionar agora mais meios terrestres no terreno, uma explicação deixada esta manhã.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil definiu o aumento de prontidão especial para a região Norte, Centro, para a sub-região do Médio Tejo, pertencente à região de Lisboa e Vale do Tejo, bem como para o Alto Alentejo, da região do Alentejo, para o nível três, o incremento do nível três. Todo o resto do território a nível dois. É este o cenário que nós temos para os próximos dias. Isto levou a que fizéssemos um pré-posicionamento de meios terrestres na região Centro, na região Norte e no Algarve.

A Proteção Civil pede à população que evite fazer queimadas para garantir a manutenção dos terrenos e para não circular em espaços florestais.

E Miguel, o primeiro-ministro considera que o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos traz previsibilidade e estabilidade à economia e evita a escalada de preços.

É uma primeira reação de Luís Montenegro a essas tarifas de 15%. Nas redes sociais, o primeiro-ministro saúda o entendimento entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, diz que traz estabilidade às empresas portuguesas. Alerta também, Montenegro, que o acordo coloca exigências novas na luta por mais acordos de comércio, no corte de barreiras e na agenda transformadora de simplificação e redução de custos. Este acordo prevê também o compromisso da União Europeia sobre a compra de energia norte-americana no valor de 640 mil milhões de euros e há ainda um aumento da aquisição de material militar.

E o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil, Vestuário, Calçado e Curtumes de Aveiro, Viseu e Guarda aconselha as empresas do setor a procurar novos mercados.

Posição deixada à Rádio Observador pela coordenadora sindical Isabel Cristina Tavares, perante essas tarifas de 15% sobre os produtos europeus, que foi acordada este domingo entre Estados Unidos da América e a União Europeia. Isabel Cristina explica que, além de uma eventual subida dos preços, são esperados também outros cenários.

O nosso patronato do setor é muito hábil para esse tipo de situações, em solicitar ao governo medidas de apoio às empresas para fazer face a esse tipo de taxas, de tarifas, que vão ser colocadas ao setor. Admito que comece por aí, desde logo. Aquilo que os empresários do nosso setor vão ter que ter em conta, para garantir os postos de trabalho e garantir aquilo que são os resultados do setor em alta, que é assim que é desejável, é apostar em novos mercados, fazer procura de mercado.

Dirigente sindical a assinalar que os Estados Unidos da América não são o principal importador dos têxteis desta região, apesar de estarem cada vez mais interessados nos produtos portugueses.

E Miguel, a Comissão Europeia aponta para uma quebra histórica na produção de vinho.

De acordo com os dados do relatório de verão para as perspectivas dos mercados agrícolas da União Europeia, a produção de vinho deve ficar 10% abaixo da média dos últimos cinco anos. Em Portugal, espera-se uma quebra de 8% nesta produção. Para além do setor do vinho, a Comissão Europeia detalha as projeções. Os mercados agrícolas devem crescer 1,1% este ano, 1,5% em 2026. Quanto ao azeite, há uma recuperação, aumento da produção de 37%, que já levou a uma diminuição dos preços.

E o governo criou um pacote de medidas para reforçar a segurança do sistema elétrico nacional. Vai custar no total cerca de 400 milhões de euros.

São 31 medidas, entre as quais está, claro, aquilo que já tinha sido prometido pelo governo, a duplicação do número de centrais elétricas com serviço de black start, passam a ser quatro. Por esta altura, a 28 de abril, há três meses, Portugal e Espanha não tinham acesso à eletricidade. Agora, já depois do relatório do incidente ter colocado a origem deste problema em Espanha, a ministra do Ambiente, em conferência de imprensa esta manhã, quis detalhar as principais linhas do programa do governo para prevenir situações de apagões.

Três grandes princípios orientadores: o robustecimento do sistema elétrico nacional e da capacidade de resposta das infraestruturas críticas, o compromisso com a transição energética e com a descarbonização, e a colaboração internacional para interligação de mercados e reforço das interligações.

Destaques do programa, que pode chegar até aos 400 milhões de euros de investimento, uma fatura que em parte vai chegar aos contribuintes. A explicação é da ministra.

É que o impacto destas ações em termos de tarifa será residual. Estimamos que por cada 25 € de fatura de eletricidade, se verifique um impacto de €0,01, ou seja, 0,04%. É um valor ínfimo, se olharmos para todo este investimento como um seguro feito na nossa rede energética. Exatamente estas medidas, o que estamos a fazer é um seguro, como fazemos os seguros para a nossa habitação ou para a nossa empresa.

O governo a apresentar medidas para enfrentar um possível apagão.

Noutros temas, Donald Trump está muito desapontado com Vladimir Putin.

Em causa o facto de não se ter chegado ainda a um acordo para terminar a guerra na Ucrânia. Por causa disto, o presidente norte-americano avisa que vai reduzir o prazo de 50 dias, que foi estipulado anteriormente, para aplicar tarifas ou sanções à Rússia.

Já disse cinco vezes que tínhamos um acordo. Falei várias vezes com o presidente Vladimir Putin, mas ele continua a lançar mísseis para algumas cidades ucranianas, como Kiev, e mata muitas pessoas. Ainda há pouco tempo atacou um hospital, havia corpos por toda a parte. Vamos ver o que vamos fazer. Estou muito desapontado. Vou reduzir o prazo para aplicar sanções para menos do que os 50 dias que tinha dado, porque acho que já sei a resposta para o que vai acontecer.

Donald Trump promete uma decisão com efeito negativo na economia russa, mas apesar de dizer que pode antecipar essas tarifas, não avança para já com uma data. Para além disso, nos últimos dias foi noticiado que estaria a ser preparado um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin a acontecer em setembro, na China. Hoje, questionado sobre isto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quis dizer que um encontro entre Putin e Trump não está fora de questão e pode acontecer se as agendas dos dois líderes coincidirem.

E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou também a esperança para um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Foi questionado pelos jornalistas sobre a afirmação do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, onde referiu que não há fome em Gaza. Diz o presidente norte-americano que, com base no que se vê na televisão, parece que existem crianças a passar fome. Donald Trump reforça que está, em conjunto com outras nações, a doar muito dinheiro e comida para a região. O presidente norte-americano disse também que o Hamas mudou totalmente e não quer libertar os cerca de 20 reféns israelitas ainda vivos, nem os corpos dos mortos, o que considera muito injusto. Donald Trump apela que tem de se agir o mais rápido possível para avançar com um cessar-fogo. Diz que esse cessar-fogo é possível.

Nove minutos para lá das 15h, Miguel, vamos às notícias de âmbito local.

Passam dois anos desde que o município de Porto de Mos criou o plano de saúde para todos. Um plano que procura responder à falta de médicos no conselho, dá acesso a serviços médicos no setor privado a preços mais baixos. É uma medida que leva agora dois anos no município de Porto de Mos. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros esta madrugada na sequência de um despiste de carro em Santa Maria da Feira. Alerta foi dado por volta da 00:30. A vítima foi transportada pelos bombeiros para o Hospital de Santa Maria da Feira. A PSP está a investigar as circunstâncias deste acidente. Esta madrugada, no Seixal, a antiga fábrica da Cortiça foi consumida por um incêndio. O alerta foi dado pelas 02:30. Foram mobilizados para o local mais de 10 operacionais. Viana do Castelo arranca com um novo sistema de autocarros gratuito. Os novos transportes urbanos do Conselho vão começar a circular a partir do dia 23 de setembro. Está prevista também a criação de uma aplicação para o telemóvel que vai contemplar funcionalidades como seguir autocarros em tempo real. O Politécnico de Leiria vai requalificar o edifício dedicado à investigação. Esta ação terá um investimento total de 6 milhões e 300 mil €, financiados pelo PRR. A requalificação vai incluir a criação de um novo espaço de coworking, onde vão ser também criadas novas áreas funcionais e novos gabinetes. Fechamos em Odivelas. Começa no dia 8 de agosto. Começam nesse dia as comemorações do Dia Internacional da Juventude neste conselho. O evento vai contar com jogos e concertos. A festa tem entrada livre na Casa da Juventude de Odivelas.

Miguel Cordeiro, com o Jornal das Três.