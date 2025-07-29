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Protegem as populações.

Três da tarde na Rádio Observador. Notícias com a edição de Miguel Cordeiro e em destaque a esta hora, Miguel, sete incêndios de grandes dimensões em diferentes pontos do país.

Portalegre, Penafiel, Tondela, Arouca, Sever do Vouga, Ponte da Barca e Penamacor. São sete grandes ocorrências destacadas pela Proteção Civil, quatro começaram hoje. O mais recente incêndio a juntar-se a esta lista é o incêndio em Nisa, distrito de Portalegre, no Alto Alentejo. Começou à 13h30 de hoje. Tem já 200 operacionais no terreno, estão a ser apoiados por 60 veículos terrestres e cinco meios aéreos. Algumas pessoas já tiveram de ser retiradas de casa por precaução por causa deste incêndio. Penafiel, freguesia de Capela, um fogo começou pelas 9h30. No local estão já dois meios aéreos a ajudar no combate às chamas e mais de uma centena de operacionais no terreno. Em Tondela, na freguesia de Santiago de Besteiros, há um incêndio que começou por volta das 11h e que avançou nas últimas horas rapidamente. Mobiliza já praticamente 200 operacionais, tem 50 viaturas no terreno e estão mobilizados também para este incêndio, quatro meios aéreos. Ainda nos incêndios que começaram hoje, destaque para Sever do Vouga, região de Aveiro. O alerta foi dado pela 13h em Silva Escura e Dornelas. Há no local aproximadamente 80 operacionais, sendo que são já quatro as ocorrências significativas que começaram hoje, desde a meia-noite. Para além disso, há três incêndios de grandes dimensões que temos vindo a atualizar aqui na Rádio Observador. O incêndio de Arouca é, nesta altura, o incêndio que mais preocupa as autoridades. Tem três frentes ativas. Já passou a fronteira para o concelho vizinho de Castelo de Paiva. Há quase 700 bombeiros no combate a este incêndio, mais de 200 veículos, quatro meios aéreos são os que estão no local nesta altura. O fogo começou ontem à 14h30, tem dado muito trabalho aos operacionais no terreno. Arde junto a localidades que também estiveram com este mesmo problema de fogos florestais há menos de um ano. O ano passado, esta região lidava também com grandes fogos florestais. Desta vez, Arouca volta a ser afetada pelos incêndios. Os passadiços do Paiva foram encerrados. O incêndio já passou para o concelho vizinho de Castelo de Paiva. Ponte da Barca é um incêndio que começou no sábado, região do Alto Minho. Tem sido dito pelas autoridades que o combate às chamas está a evoluir favoravelmente, mas estão ainda cerca de 400 operacionais no terreno. Estão apoiados nesta altura por um meio aéreo. Penamacor, o fogo está em fase de rescaldo. Há reacendimentos a serem registrados na última hora. Isto tem sido detalhado também pelos operacionais no terreno. São cerca de 400 bombeiros que estão a ser apoiados nesta altura por seis meios aéreos. O portal da Proteção Civil diz-nos que no terreno estão nesta altura mais de 3 mil operacionais, respondem a mais de 70 ocorrências. Estão também no terreno mais de 900 meios terrestres e 26 meios aéreos. É um grande contingente da Proteção Civil que está no terreno, grande parte em prontidão para responder a situações de incêndio. Ao todo, nesta altura, são sete ocorrências significativas destacadas pela Proteção Civil.

E nos últimos minutos, a circulação na A1 foi retomada no sentido Lisboa-Porto, entre Leiria e Pombal.

O trânsito esteve cortado durante praticamente uma hora, por causa de um incêndio na localidade de Pinheirinho, no concelho de Pombal. A Brisa confirmou à Rádio Observador que a circulação já está, nesta altura, normalizada. A combater este incêndio, estão nesta altura 70 operacionais, 18 veículos terrestres, dois meios aéreos. O alerta foi dado por volta das 13h, pouco depois foi cortada a circulação na Autoestrada do Norte. Já foi retomada.

E Miguel, quatro bombeiros ficaram feridos no combate às chamas em Ponte da Barca.

Tratam-se de dois bombeiros e dois sapadores florestais que sofreram ferimentos ligeiros, de acordo com uma fonte da Proteção Civil à Agência Lusa. Os profissionais foram encaminhados para o Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo. Rui Costa, o comandante sub-regional de Vale do Ave, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, garante que são situações ligeiras, mas registam-se esses quatro bombeiros com ferimentos no combate às chamas em Ponte da Barca.

E por volta de 12h30, a Proteção Civil fez um balanço do combate nas últimas 24 horas e foi revelado que grande parte das ocorrências foram registradas durante a noite. As autoridades pedem que se evitem comportamentos, um apelo reforçado na última hora pelo Governo.

Evitem comportamentos de risco. Luís Montenegro e Maria Luísa Amaral estiveram na sede da Proteção Civil, reforçaram essas mensagens que têm sido deixadas pelas autoridades. O primeiro-ministro pede mais cautela aos portugueses para evitar os incêndios. Luís Montenegro e a ministra da Administração Interna estiveram reunidos com o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura. À saída desse encontro, Montenegro falou aos jornalistas. Pediu esses cuidados redobrados à população, num período que descreveu como complexo, período de combate aos incêndios. A ministra da Administração Interna diz que o maior número de meios aéreos não iria melhorar o combate dos incêndios que agora estão ativos. Em direto neste jornal está o repórter João Lourenço, está na sede nacional da Proteção Civil. João, acompanhaste essa visita do Governo, que quis ficar a par da situação e reforçou muitos apelos deixados pelas autoridades nas últimas horas.

Precisamente, Miguel. É um combate de todos e pede também para acatar os conselhos das autoridades. Foram as principais palavras de Luís Montenegro à saída dessa reunião na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide. O primeiro-ministro, que esteve de manhã em Torres Vedras, dirigiu-se para aqui com a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Estiveram reunidos com o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura, também acompanhados pelo secretário de Estado da Administração Interna. Aos jornalistas, no final, referiu que é um período complexo de combate aos incêndios. Refere também que este período tem todos os meios disponíveis e alocados para o combate aos incêndios, mas antes disso pediu para que a população esteja concentrada neste combate aos incêndios e pede também para os portugueses acatarem os conselhos das autoridades.

Dizer às portuguesas e aos portugueses que, uma vez mais, este é um combate de todos, que precisa da colaboração de todos e que, para esse efeito, todos devemos seguir as orientações que as autoridades vão emitindo e termos muitas vezes a paciência de corresponder àqueles que são os avisos, as advertências e também as orientações que essas mesmas autoridades vão dando.

Depois de Montenegro, falou Maria Lúcia Amaral. A ministra da Administração Interna fez um balanço global de todos os incêndios, não só em Portugal, mas como também no mundo. Recordou até os últimos incêndios nos Estados Unidos, concretamente no estado da Califórnia. Maria Lúcia Amaral, acerca da notícia de expressa falta de pilotos para aeronaves da Força Aérea para combate esses incêndios, revela que, neste momento, mais meios aéreos não seriam suficientes, visto que a orografia, o terreno onde estes focos de incêndios estão instalados é muito difícil tanto para meios aéreos como também para meios terrestres.

É bom que se esclareça o seguinte: dos incêndios que mais nos afligem neste momento, a intervenção dos meios aéreos seria ou a existência de 72 ou 76 ou 80 meios aéreos, os números são irrelevantes, porque o que causa dificuldade aos operacionais é o caráter extremamente acidental da orografia, a dificuldade de acesso.

As palavras dos dois ministros, tanto o primeiro-ministro Luís Montenegro como também Maria Lúcia Amaral, numa reunião que terminou há cerca de meia hora aqui na sede nacional da Proteção Civil, em Carnaxide, quanto à possível mão criminosa que estes sete quase incêndios de grande preocupação, Maria Lúcia Amaral reforça que ainda não há essa confirmação, mas refere que tem que haver maior prevenção para estes incêndios florestais.

O primeiro-ministro e a ministra da Administração Interna de visita à Autoridade Nacional de Proteção Civil, com várias recomendações para a população, a pedirem que se evitem comportamentos de risco.

E o Presidente da República refere que os operacionais de combate aos incêndios estão a fazer o mais acertado: proteger as populações.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP3, referiu as dificuldades que se têm sentido durante a luta contra as chamas. O presidente ainda ressalva que tem estado em contacto com os autarcas das zonas mais afetadas. Diz que falou, nomeadamente, com o representante de Ponta Barca.

Tendo acompanhado, em contacto permanente com os presidentes de câmara e, em particular, com aquele que é mais duradouro, o fogo que dura há mais tempo, Ponte da Barca, e dia e noite, dia e noite, dia e noite, é uma luta. Mas uma luta por quê? Porque são zonas de acesso muito difícil, porque os reacendimentos são constantes, porque as condições meteorológicas são muito más, apesar do empenho imenso dos operacionais, dos autarcas, das populações.

Marcelo Rebelo de Sousa quis também elogiar os operacionais pelo trabalho árduo e principalmente por protegerem as populações.

Não é fácil a eficácia do combate numa das encostas da serra e da outra encosta. E, sobretudo, tem seguido aquilo que é correto, que é, não sendo possível combater na proximidade, proteger as populações. Estabelecer um sistema que trava ao máximo a proximidade das populações.

O Presidente da República mostrou-se preocupado com o aumento das temperaturas e com a possibilidade disso piorar também o combate às chamas nos diferentes pontos do país.

Miguel, vamos às notícias de âmbito local.

Começamos em Almada. O Hospital Garcia de Horta vai reforçar a equipa das especialidades de ginecologia e obstetrícia. A ministra da Saúde garante que já foram contratados dois profissionais e outros seis médicos para garantir esse reforço. Uma colisão entre duas motas causa dois feridos em Matosinhos. O acidente aconteceu na Avenida Dom Afonso Henriques. Um dos feridos apresenta ferimentos ligeiros. O outro condutor ficou em estado grave. Dois anexos de uma habitação foram parcialmente destruídos na sequência de um incêndio em Santa Maria da Feira. O alerta foi dado por volta das 22h30 para os bombeiros de Lourosa. Apesar do aparato, não há registro de feridos. Há dois desalojados. O vereador independente eleito pelo PS na Câmara da Marinha Grande alertou para a necessidade de garantir estratégias para a segurança da população. Sugeriu a instalação de câmaras de videovigilância. António Fragoso apelou ao município para assumir a liderança neste processo. Arranca amanhã o Verão in Santarém, evento que termina a 3 de agosto e que conta com vários espetáculos de teatro, dança e aulas de ioga. A grande promessa, neste caso, é o concerto de Tatanka com a Banda Filarmónica de Gansaria no dia 1 de agosto. Começa também amanhã em Sintra mais uma edição do Festival do Caracol, evento organizado pela União Desportiva e Cultural de Nafarros, com o apoio da Câmara Municipal de Sintra e a União de Freguesias de Sintra.

É assim que fechamos o jornal das 15h.