1227,8kWh poupados 1227,8 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

As notícias das 15h

As notícias na Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.

 

Recomendamos
Noticiário

As notícias das 15h

Noticiário

14h. Futebol. FC Porto e Benfica jogam amanhã 

Noticiário

13h. PM reforça importância do equilíbrio de contas públicas

Resposta Pronta

Gronelândia."Quem garante a dissuasão no Ártico são os EUA"

Populares
O Domínio da Guerra

Para onde vai a geopolítica no Iémen e na Europa?

E o Campeão é...

Os convocados de Jesus garantem o sucesso de Portugal?

E o Campeão é...

O Torreense fez história na sua estreia europeia

Aprender a Comer

Manteiga ou creme vegetal: qual é melhor? – A sua pergunta

Últimas
Inteligência Artificial

Gemini invadiu o sistema de três empresas em maio

FC Porto

Farioli. Primeiro clássico contra o Benfica não é decisivo

Restaurantes

A cozinha moderna africana (e a estrela) de Joké Bakare

União Europeia

UE. Montenegro pede prioridade à coesão e política agrícola

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.