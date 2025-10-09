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Cordeiro. Vamos às notícias, Miguel, com destaque para o ministro das Finanças. Avisa a oposição que há pouca margem para acrescentar medidas ao Orçamento do Estado.

"Há um lençol curto para acrescentar propostas adicionais". Isto é o aviso de Joaquim Miranda Sarmento. O ministro das Finanças apresentou, ao início desta tarde, a proposta do Orçamento do Estado, no Salão Nobre do Ministério das Finanças. Uma sessão que foi acompanhada pelo repórter Miguel Vitorino Dias, agora em direto. Miguel, vários avisos de Miranda Sarmento quanto a esta proposta do Orçamento do Estado para 2026.

Sim, o ministro é preocupado com a forma como o documento poderá ser alterado no Parlamento, até porque o PSD não tem a maioria absoluta para impedir que a oposição consiga aprovar propostas de alteração e, por isso, Miranda Sarmento avisa que a margem negocial é perto de zero, diz que a margem é pouco superior a € 200 milhões e, por isso, atira a responsabilidade para os deputados. Diz que compete agora à Assembleia da República decidir se querem ou não manter as contas equilibradas.

O Parlamento terá que decidir se quer manter o equilíbrio das contas públicas. Não há propriamente margem para medidas adicionais.

Não há grande margem para medidas adicionais. Por exemplo, o Chega e Partido Socialista já avançaram com uma intenção de aumento permanente das pensões e fica já o aviso de que não há margem para esse tipo de propostas na Assembleia da República. Este é um orçamento também que Miranda Sarmento considera ser o ano fiscal mais exigente, por causa da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, que termina no próximo ano. E por isso, diz o ministro, que esta proposta está construída com o objetivo de executar todo o PRR.

O governo está todo empenhado em executar a totalidade do PRR, subvenções e empréstimos. O Orçamento está construído para a sua utilização total das verbas que ainda faltam, naturalmente, com maior prioridade nas subvenções, mas sempre na lógica de poder executar subvenções e empréstimos.

O objetivo é chegar aos 100% na execução do Plano de Recuperação e Resiliência, começando, claro está, pelas subvenções, dinheiro que não tem que ser devolvido depois à União Europeia, sendo que esta execução é o que vai dificultar também a execução de um Orçamento do Estado, sempre com as contas no verde. Já sobre o imposto sobre os produtos petrolíferos, uma exigência europeia que tem que terminar em Portugal, Miranda Sarmento diz que o governo está a estudar a melhor solução para que o impacto no aumento do preço dos combustíveis seja o mínimo possível.

Nós estamos a trabalhar numa solução que permita não encarecer os preços da gasolina e do gasóleo, ou seja, aproveitar momentos de baixa dos preços para poder ir revertendo esse desconto. Mas isso é algo que fica fora do Orçamento e que será algo de médio prazo.

Fica fora do Orçamento, até porque Miranda Sarmento defende que o governo olha para o Orçamento como um documento meramente financeiro, contabilístico, que não tem que ser o alvo de discussão de todas as políticas públicas em Portugal. Defende que isso deve ser discutido à parte. Por exemplo, o caso do IRS ou do IRC, que são discutidos no Parlamento em diplomas próprios, não são discutidos à boleia deste Orçamento do Estado. Isso mesmo tinha já pedido o Partido Socialista para que pudesse viabilizar este documento, que não se transformasse a discussão do Orçamento, por exemplo, numa revisão da lei laboral. E o governo segue essa linha, mantendo como um documento o mais seco possível, meramente financeiro. Avisa também Miranda Sarmento que há a intenção de mudar a forma como o Orçamento é feito e também a questão das cativações, sempre relevantes por ministério. Desta vez também uma alteração de formato. Cada ministério terá uma reserva de 5% que poderá utilizar durante o ano, apenas com o dever de o comunicar ao Ministério das Finanças, mas fica esse dinheiro já cativo em cada ministério para que o possa utilizar e não tenha que pedir sempre que necessário ao ministério liderado por Miranda Sarmento. A proposta já foi entregue no Parlamento, já foi apresentada. A discussão começará já depois das autárquicas na Assembleia da República, mas com este aviso à navegação, a margem para acrescentar propostas é praticamente nula.

O jornalista Miguel Vitorino Dias esteve a acompanhar a apresentação do Orçamento do Estado para 2026, feita pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Entretanto, o Conselho de Finanças Públicas já deixou um alerta: teme que o governo possa estar a subestimar o comportamento da economia previsto no Orçamento do Estado e recomenda uma maior prudência nas projeções.

Na Assembleia da República, os partidos já começaram a reagir ao documento, ao Orçamento do Estado para 2026.

E pelo CDS, já escutámos Paulo Núncio, pelo PCP, Paula Santos. O jornalista Vasco Maldonado Correia, a partir do Parlamento, já escutou algumas reações dos partidos com assento parlamentar. Vasco, que destaques temos?

Por já são mesmo essas duas reações, Miguel. O CDS e o PCP foram os únicos partidos que por aqui passaram, pelos Passos Perdidos, sendo que para os próximos minutos está prevista aqui também a passagem do PSD, partido que tal como o CDS compõe a coligação de governo e também do Livre. Essas reações devem também estar por minutos, mas como dizias, para já do CDS, a defesa das palavras do ministro das Finanças, a certeza ou o apelo de Paulo Núncio a que tanto o PS como o Chega tenham sentido de Estado para não levar muitas propostas adicionais para este Orçamento 2026, frisando Paulo Núncio de que a legislatura é longa, não se fica só por 2026, e que haverá tempo ao longo dos próximos anos para pôr medidas adicionais nesses próximos orçamentos. Do lado Do PCP, Paula Santos diz que apesar da garantia e da tentativa do ministro Joaquim Miranda Sarmento de não fazer desta apresentação uma apresentação política e sim técnica, este documento acaba, isso sim, por ser bastante ideológico, mesmo que Miranda Sarmento não o diga, e por isso garante que vai ter o voto contra do PCP, até porque Paula Santos, a líder parlamentar comunista, diz que o orçamento continua a ignorar os reais problemas do país.

Vasco Maldonado Correia a acompanhar no Parlamento as reações dos partidos com assento parlamentar. Já foi tomada essa posição por parte do PCP e do CDS.

Reação também nos últimos minutos ao orçamento por parte de André Ventura. O presidente do Chega está no Porto, juntamente com o candidato à Câmara Municipal, Miguel Couto Real.

E a jornalista do Observador, Maria Rego, acompanhou uma reação de André Ventura à proposta do orçamento do Estado apresentada hoje pelo governo. Maria, André Ventura diz que está principalmente contra o aumento da receita com os impostos ligados aos combustíveis.

Fala de um aumento que já atingiu níveis de alucinação e garante que o governo tinha dito que não aumentaria os preços dos combustíveis. André Ventura prevê que este orçamento traz precisamente o oposto e sublinha que o Chega não viabilizará nada que implique este aumento.

Do preço dos combustíveis, tinha tido pontualmente uma subida derivada da questão das taxas que estavam em vigor desde a pandemia sobre a taxa de carbono e que não ia haver mais nada. Agora olhamos para o documento e vemos uma expectativa de aumento brutal sobre os combustíveis, da receita sobre os combustíveis. Repito, posso estar enganado e o que acontece é que o governo está a prever um consumo extraordinário de combustível no próximo ano. Pode acontecer que seja isso, ou então não. Há aqui uma manobra encapotada de aumentar os impostos sobre os combustíveis. Vou deixar isto claro: o Chega não tolerará na Assembleia da República nenhum aumento sobre os combustíveis.

André Ventura, que atira que nas reuniões que existiram com o primeiro-ministro, este assunto não foi debatido. Sobre o IRS, o presidente do Chega prevê que o que se vai pagar no IRS, na retenção da fonte, vai ser pago depois no próximo ano. Atira, por isso, que esta estratégia não é descer impostos, é, a seus olhos, defraudar as expectativas das pessoas.

Maria Rego a acompanhar esta comitiva do Chega em campanha pelo Porto.

E quem também falou sobre este orçamento do Estado foi Fernando Medina. O antigo ministro das Finanças pede ao governo que mantenha o equilíbrio das contas públicas.

Fernando Medina, que se juntou hoje à campanha de Alexandra Leitão numa visita ao bairro social de Boa Vista, em Lisboa, falou sobre este orçamento do Estado. A visita foi acompanhada pelo jornalista João Gama, que se junta também em direto. João, o que tem a dizer Fernando Medina sobre esta proposta de orçamento do Estado?

Numa primeira reação, o antigo ministro das Finanças diz que ainda falta conhecer medida a medida, mas estranha a altura em que o orçamento é apresentado.

Isso aí vocês tirem as vossas conclusões. Quer dizer, quem marca a data das eleições é o governo e a lei determina qual é a data de apresentação do orçamento e, por isso, a conclusão tira. Mas também não vejo daí nada que me preocupe ou assuste particularmente. A questão diferente é ver o conteúdo das medidas, e se as medidas vão no sentido correto do ponto de vista do investimento, do ponto de vista do reforço do poder de compra das famílias, e se tudo isto é feito com equilíbrio, com ponderação e com garantia de sustentabilidade das nossas finanças públicas, que é essencial manter.

Segundos antes, Alexandra Leitão, candidata do PS e da coligação Viver Lisboa à Câmara Municipal de Lisboa, criticou o documento, criticou a altura da entrega do documento, assim é que é, diz que contém medidas eleitoralistas.

Journalista João Gama, com detalhes desta campanha do Partido Socialista com Fernando Medina ao lado de Alexandra Leitão.

E seguimos agora com outro tema que está a marcar a atualidade, o cessar-fogo na Faixa de Gaza vai começar 24 horas depois da reunião do gabinete israelita.

Durante uma conferência de imprensa, a porta-voz do governo de Israel esteve a explicar os detalhes da primeira fase do acordo assinado esta manhã. O jornalista Martim Madeira está a acompanhar tudo o que se passa em torno deste acordo. Martim, vamos ter uma entrada em vigor passadas 24 horas da assinatura deste acordo de cessar-fogo.

Shoshi Be'er Ashkenazi explica que assim que as trocas de reféns forem concluídas, as tropas vão se retirar até uma linha estabelecida e Israel passará a controlar 53% da Faixa de Gaza. A porta-voz afirma que após o período de 24 horas, o prazo de 72 horas para a libertação dos reféns e prisioneiros começa.

No entanto, o porta-voz do Hamas não deixa claro se a organização vai ou não cumprir com as 72 horas.

Numa entrevista dada ao Al Jazeera, Hazem Qassem afirma que todos os corpos poderão ser libertados ao mesmo tempo que os reféns vivos, apenas se as condições do terreno forem favoráveis. Ainda na entrevista, o porta-voz do Hamas alega que Israel está a manipular as medidas acordadas no cessar-fogo, nomeadamente a manipular as datas, as listas e alguns dos procedimentos e medidas acordadas, especialmente as datas para a desocupação de Gaza. Aponta ainda que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está a fazer isto para mostrar ao povo que é ele quem controla as coisas, quem as move e gere.

Entretanto, o embaixador norte-americano em Israel já vai afirmando que os reféns israelitas devem ser libertados no domingo ou na segunda.

Contrariamente à incerteza do porta-voz do Hamas, o embaixador norte-americano Mike Huckabee não tem dúvidas de que os reféns vão ser entregues nas próximas 72 horas. Numa entrevista dada à Fox News, Huckabee esclarece que o plano vai ser seguido à risca e que os reféns serão libertados de uma só vez. O embaixador norte-americano afirma ainda que os Estados Unidos não têm intenções de enviar soldados para Gaza e indica que vai haver uma força internacional para policiar a região. Recordar também que está prevista uma reunião em Paris com vários líderes mundiais, com declarações previstas para às 15h30 de Lisboa.

Martim Madeira, com os desenvolvimentos da primeira fase deste acordo de paz para a Faixa de Gaza.

Vamos ao Prêmio Nobel, desta vez, da Literatura. Foi atribuído a László Krasznahorkai, um escritor húngaro de 71 anos.

Autor do romance "Ficção Breve" e guiões, László Krasznahorkai, conhecido sobretudo pelos livros "A Melancolia da Resistência" e "O Tango de Satanás". Em entrevista à Rádio Observador, Diogo Madre Deus, editor de László Krasznahorkai em Portugal, fala de uma vitória bem merecida, este Prêmio Nobel atribuído hoje.

Acho que foi uma decisão justa, uma escolha sem concessões, um prêmio dado à arte da literatura, diria assim. Um autor que é um dos grandes inovadores, neste momento, da arte do romance e da forma literária do romance. Um autor que já tem uma vasta obra publicada, não em Portugal. Esperemos agora que possa penetrar nos leitores também portugueses.

Diogo Madre Deus descreve o escritor húngaro como um autor exigente e gratificante. Uma nota: este escritor, novo vencedor do Prêmio Nobel da Literatura, László Krasznahorkai, vai estar em Portugal para o lançamento do livro, em Óbidos, no Festival Fórum. Está no programa, na edição deste ano, o festival que começou hoje.

E é um dos destaques do jornal de âmbito local.

Precisamente, começa hoje a 10ª edição do Fórum, Festival Literário Internacional de Óbidos, no distrito de Leiria. Durante 11 dias, cerca de 800 autores vão participar em quase 500 iniciativas culturais sobre o tema fronteiras. Reforço, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura deste ano, o húngaro László Krasznahorkai, está no programa. Um estudo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto revelou hoje o potencial da combinação de nanomateriais e LEDs para destruir células cancerígenas da pele e do cólon. A investigação, em colaboração com a Universidade do Texas, abre novas perspectivas para terapias seletivas e acessíveis contra o câncer. Aveiro vai estar na rota do ciclismo mundial. A nova Aveiro Region Champions Classic está catalogada como prova de categoria um, ou seja, uma corrida de um dia e vai acontecer já em 8 de fevereiro. Ainda no ciclismo, estão abertas as inscrições para o BTT + Leviria, Bicicletas, Trilhos e Tejo, vai acontecer entre os municípios da Azambuja e do Cartaxo no dia 26 de outubro. A Companhia de Esquina anunciou hoje que vai apresentar no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, a peça "O Grande Circo", baseada no texto dramatúrgico "Antes de Começar", de Almada Negreiros. A peça, editada em 1956, é agora encenada por Jorge Gomes Ribeiro. É no dia 26 de outubro, a apresentação, às 16h. Fechamos no Seixal. A Câmara Municipal acaba de anunciar a sexta caminhada solidária contra o câncer da mama. Vai realizar-se no dia 19 deste mês.