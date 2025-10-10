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O Miguel Videira. Miguel, começamos este jornal das 15h com as eleições autárquicas. A coligação de esquerda liderada pela socialista Alexandra Leitão, candidata à Câmara de Lisboa, prepara-se para dar início à tradicional descida do Chiado.

A cada eleição, por norma, no último dia de campanha, esta icónica artéria da cidade de Lisboa é invadida pelas caravanas partidárias. A coligação Viver Lisboa é a primeira a calcorrear a calçada do Chiado e, João Gama, agora aqui em direto, as principais figuras dos partidos que integram a coligação não faltaram à chamada.

Sabemos que vão marcar presença, mas para já, aqui no Chiado, estamos bem junto ao café icónico da Brasileira. Ainda só vejo Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, os representantes do partido Livre, um dos partidos que integra esta coligação Viver Lisboa. Para já, ainda sem sinal quer de Alexandra Leitão, quer também de José Luís Carneiro e dos restantes líderes partidários, que sabemos que vão acompanhar a candidata a presidente da Câmara Municipal de Lisboa nesta arruada. Não quer dizer que não estejam aqui outras pessoas. Vejo alguns presidentes de junta socialistas e outros candidatos nestas eleições. Estão com as habituais camisolas azuis, onde se pode ler "Viver Lisboa", umas azuis, outras vermelhas. Há música.

Perdemos momentaneamente o contato. Já está.

Do Partido Socialista e também alguns cartazes alusivos a esta coligação Viver Lisboa, bandeiras do PS, mas de todos os partidos que se fazem representar. Para já, a primeira delegação a chegar aqui ao Chiado foi a delegação do Livre. As restantes chegarão nos próximos minutos.

João Gama é o repórter do Observador que vai acompanhar esta descida do Chiado da coligação Viver Lisboa, liderada por Alexandra Leitão.

Já a coligação liderada por Carlos Moedas também desce o Chiado daqui a pouco, 18h. O recandidato a presidente da Câmara de Lisboa almoçou há instantes com agentes culturais no Parque Mayer.

No restaurante Agina, e foi com vários atores e atrizes na plateia que sublinhou a ideia de que a cultura não tem partidos nem campos ideológicos.

Em Lisboa é isso. É feito dessas interseções. E por isso, quando vim e trouxe o meu projeto para a cidade, falava de pontos essenciais para mim. O primeiro é que há uma cultura, não há uma cultura da elite, uma cultura do povo, uma cultura de esquerda, uma cultura de direita. Há uma cultura e essa cultura é a cultura de Lisboa.

Carlos Moedas, que daqui a mais um pouco vai descer o Chiado.

Rumamos ao Porto. Pedro Duarte visitou há pouco o Mercado do Bolhão.

É outro dos pontos de passagem obrigatória a cada eleição. O candidato que lidera a coligação PSD/CDS e L fez um apelo ao voto útil.

Eu queria também deixar um apelo, se quiserem, um apelo final ou quase final, porque aqui no Porto nós temos, de facto, duas candidaturas que, com seriedade, são duas candidaturas a presidente de Câmara. E, portanto, a todos aqueles eleitores do Porto que estão a ponderar votar noutras candidaturas, designadamente em candidaturas independentes ou mesmo no Chega, eu pedia a todos que pensassem duas vezes, porque um voto nessas candidaturas, na prática, é um contributo para eleger um candidato socialista que representa o pior que o PS tem.

O apelo ao voto útil de Pedro Duarte, numa altura em que as sondagens dão um empate técnico entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro nesta corrida à Câmara da Invicta. Luís Montenegro, que acompanhou o candidato à Câmara do Porto, Pedro Duarte, acredita que é possível ganhar e com maioria absoluta.

Acho que é possível. Acho que há duas candidaturas que disputam a liderança da Câmara e a minha convicção é que com o apoio que já temos, com o apoio que durante a campanha eleitoral se juntou a esta candidatura, é possível conquistar a maioria absoluta na Câmara Municipal do Porto e ter condições de governabilidade nos próximos anos para cumprir o programa, o projeto, colocar esta equipa a trabalhar e, com essa dinâmica, também arrastar a região Norte.

Luís Montenegro a acompanhar Pedro Duarte neste derradeiro dia de campanha para as autárquicas e expressar a convicção de que é possível chegar à maioria absoluta na corrida à Câmara do Porto.

Também a dominar a atualidade, esse Prémio Nobel da Paz atribuído a Maria Corina Machado, diz a Casa Branca que é uma decisão política.

É uma reação que chega pelo punho do porta-voz da Casa Branca na rede social Ex, Steven Chong, que escreve que o Comitê Nobel provou que coloca a política acima da paz. Donald Trump esperava ser agraciado com a distinção da Academia Sueca. De resto, afirmou na semana passada que seria um grande insulto para os Estados Unidos a não atribuição do Nobel da Paz ao atual inquilino da Casa Branca.

Ora, o Prémio Nobel foi esta manhã entregue. Maria Corina Machado é líder da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro.

E já mereceu a felicitação do presidente da República. Questionado Marcelo Rebelo de Sousa sobre se Trump merecia o Nobel da Paz.

Não sei se podia ser melhor entregue, porque eu não sei quais eram as alternativas. Sei é que merece a felicitação e que devemos todos estar felizes com isso, mas enfim, cada qual engage em função da sua visão do mundo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, também comentou a distinção a Maria Corina Machado.

Prémio Nobel justíssimo. Maria Corina Machado é uma lutadora pela democracia, com coragem, com audácia. Defendeu sempre eleições livres, integral respeito pelos direitos humanos. Tem feito um trabalho, também a nível internacional, muito importante E por isso é uma justíssima merecedora do Prêmio Nobel da Paz.

Sentencia o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Mas há quem não concorde. É o caso do secretário-geral do PCP.

Paulo Raimundo sublinha que não ganhou Donald Trump, como pretendia o presidente dos Estados Unidos, mas:

Tudo indicava que ia haver uma golpada em que Trump teria o Prêmio Nobel. Não foi Trump, foi uma trumpista. E, portanto, não há muito mais a dizer sobre isso. O Nobel decidiu entregar um prêmio, a academia entregar um prêmio, não a Trump, porque também era demais. Então entregou a uma trumpista. Não há mais comentário a fazer.

Paulo Raimundo, durante uma arruada na Baixa da Banheira, no Conselho da Moita, critica ainda o descrédito a que chegou a atribuição do Prêmio Nobel da Paz.

Por contrário, André Ventura considera que o Prêmio Nobel reconhece verdadeiramente quem trabalha para a paz.

O líder do Chega vê a escolha de Maria Corina Machado como uma excelente decisão.

Efetivamente, uma decisão muito relevante, a atribuição do Prêmio Nobel à Maria Corina Machado, pelo trabalho que tem feito, da luta na Venezuela, que diz muito à comunidade portuguesa, que diz muito aos portugueses que estão na Venezuela. É uma excelente decisão, que mostra como podemos ter um Prêmio Nobel da Paz que não seja politizado, mas reconheça verdadeiramente quem trabalha pela paz.

A reação de André Ventura à atribuição do Prêmio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro.

O presidente da República também comentou hoje o cessar-fogo no Médio Oriente, diz que é recebido com satisfação, esperança e muita atenção.

Em declarações aos jornalistas na Estónia, depois da reunião do grupo de Arraiolos, Marcelo Rebelo de Sousa alertou para o fato do cessar-fogo contemplar várias etapas e que há receios.

Naquilo que chamam de Gaza, que é o Médio Oriente todo, naturalmente, por um lado, satisfação, júbilo, por outro lado, atenção e esperança de que um processo que é longo, que é difícil, que é complexo, possa correr bem. Estamos no começo do começo, ou estamos quase no começo. O começo já houve, mas verdadeiramente concretiza-se no início da próxima semana. Mas depois há muitos passos e é preciso que esses muitos passos corram à altura.

Marcelo Rebelo de Sousa e as expectativas em torno deste cessar-fogo. As tropas israelitas já retiraram para a linha amarela estabelecida no acordo proposto por Donald Trump. Muitas famílias palestinianas já estão a regressar à cidade de Gaza. Quanto à troca de reféns, o enviado especial de Israel e o chefe da Cruz Vermelha em Israel estiveram reunidos para preparar a libertação prevista para o início da próxima semana, ao que tudo indica, segunda-feira.

E começamos em Sintra, Ronda, pelas notícias de âmbito local.

Os trabalhadores dos transportes públicos municipais estão hoje em greve, exigem a reposição das carreiras. A paralisação de 24 horas foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional. A greve afeta não só Sintra, mas também os conselhos do Barreiro, Bragança, Coimbra, Nazaré e Portalegre. O Festival Internacional de Marionetas do Porto regressa hoje e conta com a apresentação de 22 espetáculos até o próximo dia 19. O festival vai passar pelo Teatro Nacional São João, pelo Teatro Municipal do Porto e pelo Teatro Constantino Nery, em Matosinhos. Estreia também hoje, em Almada, a peça "Suavecita", uma criação da companhia de teatro argentina Timbre 4. A primeira exibição da peça, protagonizada pela atriz Camila Peralta, é esta sexta-feira, às 21h, mas também há sessões no sábado e domingo. O preço dos bilhetes varia entre os €9 e os €13. É hoje inaugurada na livraria Arquivo, em Leiria, uma exposição de Bruno Gaspar com o título "A Partir da Escrita Antes de Macau". A exposição conta com pinturas dedicadas a escritores de língua portuguesa. É hoje oficializada a criação da Associação Académica do Politécnico de Leiria, que passa agora a representar todos os estudantes desta instituição. A aprovação da criação já tinha ocorrido no dia 1 deste mês, numa assembleia constituinte. A Assembleia Académica do Politécnico integra todas as associações de estudantes numa única estrutura. Saída: a GNR capturou em Águeda, no distrito de Aveiro, um recluso do estabelecimento prisional de Vale do Sousa, que não voltou à cadeia depois de uma saída precária há dois meses. A GNR informou hoje, em comunicado, que o homem de 33 anos foi capturado na quinta-feira em Águeda. Após a captura, a Guarda Nacional Republicana percebeu que havia, de facto, um mandado de detenção para dar continuação ao cumprimento da pena de prisão efetiva.