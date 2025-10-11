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Três horas. Está a começar o Jornal das Três, com edição de Diana Rosa. Diana, o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo teme que casos de justiça, como o da Spinum Viva, interfiram com a política.

O almirante lamenta que temas deste gênero surjam em época pré-eleitoral. Fala em concreto desse caso Spinum Viva, que envolve o primeiro-ministro Luís Montenegro. Gouveia e Melo pede que a justiça funcione todos os dias para evitar a ideia de que há interferência com os timings da política.

Há determinados temas que entram ou reaparecem nos momentos decisivos das eleições. E temas que têm a ver com a justiça, isso de alguma forma pode criar a ideia que a justiça interfere na política. E essa ideia é perigosa. Portanto, gostaria de ver a justiça ser aplicada todos os dias, de forma constante, e não aparecer nas rádios, nas televisões e nos jornais, nos momentos mais críticos, que são os momentos de decisão cívica, que são as eleições.

À justiça o que é da justiça e à política o que é da política. Henrique Gouveia e Melo, em declarações aqui captadas pela CNN Portugal, no Football Summit, em Oeiras.

E Marcelo Rebelo de Sousa apela a que o acordo de paz para a Faixa de Gaza seja levado a sério.

Por forma a culminar na reconstrução do enclave. Só ontem, mais de 200 mil palestinianos voltaram para a Faixa de Gaza. Muitos deles encontraram apenas entulho, que resultou dos ataques israelitas. Hoje, numa visita à Estónia, o chefe de Estado português manifesta apoio a estes cidadãos, reitera o empenho de Portugal na solução dos dois Estados, Israel e Palestina.

Portugal está empenhado em que o plano seja bem sucedido e que a reconstrução da Palestina, nomeadamente a parte que foi mais atingida no último ano, seja uma realidade, que seja de uma sociedade que possa corresponder àquilo que é a posição que sempre adotámos, que é dois povos, dois Estados.

E esta foi a primeira noite, em dois anos, que o povo palestiniano viveu horas sem o barulho das bombas, das explosões no enclave. O plano de paz ainda só viu concluída a primeira fase. Na terça-feira vai continuar a ser discutido, vai ser discutido no Egito. Donald Trump vai marcar presença nessa cimeira. Quanto aos reféns detidos pelo Hamas, começam a ser entregues na próxima segunda-feira. A avaliar pelas últimas vezes, são entregues primeiro à Cruz Vermelha, e a Cruz Vermelha faz essa ponte com Israel. Já a entrega de ajuda humanitária vai começar a entrar em Gaza amanhã mesmo. É um envio que tem como objetivo combater a desnutrição grave e as condições de fome provocadas pelas ofensivas israelitas.

E para o especialista em Relações Internacionais, Bruno Cardoso Reis, o acordo alcançado para a Faixa de Gaza pode revelar-se insuficiente.

Autor do programa Cinco Continentes, aqui na Rádio Observador, Bruno Cardoso Reis admite que é um sinal de esperança este que foi dado nos últimos dias, mas considera que esta primeira fase do plano responde apenas a questões de curto prazo.

É realmente uma variante daqueles acordos que já vimos por duas vezes, ou seja, um cessar-fogo, uma retirada parcial de tropas israelitas, entrada de ajuda e troca de reféns israelitas por prisioneiros. O que conseguimos saber é realmente que não é, para já, um acordo de paz amplo, que prometa resolver os problemas da Palestina e menos ainda do conjunto do Médio Oriente.

Bruno Cardoso Reis acredita que Donald Trump ganha pontos junto da comunidade internacional, apesar de não ter ganhado o Nobel da Paz, depois dos esforços para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Três horas e quatro minutos, regressamos ao presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza as ameaças de Donald Trump, que defende que a Espanha deve ser expulsa da NATO por não cumprir com o investimento em defesa.

O chefe de Estado português acalma os ânimos, explica que não é bem assim e por isso não tem muita lógica o posicionamento de Donald Trump, diz Marcelo Rebelo de Sousa.

A expulsão de um país da NATO não faz sentido. É uma força de expressão, uma forma de pressão, uma forma de exteriorizar divergências ou pontos de vista diferentes. A Espanha não recusou vir a aumentar o seu investimento na defesa. Apenas disse que isso ia ser num tempo um pouco diverso e depois, na fórmula final, chegou-se até a um ponto de consenso que foi aceito pela NATO.

O presidente da República, em declarações em Tallin, na Estónia, num registo aqui da RTP. Logo às 19h, Marcelo fala aos portugueses a partir do Palácio de Belém, regressado a Lisboa a propósito das eleições autárquicas agendadas para amanhã.

E na Venezuela, o conselheiro das comunidades portuguesas considera que o Prêmio Nobel da Paz, atribuído a Maria Corina Machado, deixa tudo na mesma.

Fernando Topa não acredita que seja suficiente para desencadear uma mudança estrutural no país, até porque, de acordo com o conselheiro, o assunto tem passado pelos pingos da chuva na Venezuela, quanto mais não seja por receio.

Fala-se em privado, pode-se falar tudo aquilo que a gente quiser com pessoas de confiança, com certeza. Depois é ter cuidado, porque as pessoas não interpretam tudo da mesma maneira. As pessoas começam logo precisamente a entrar no contexto político e com certeza, pois ainda é um tema muito sensível na Venezuela.

À Rádio Observador, Fernando Topa tema que este Prémio Nobel possa fazer com que Nicolás Maduro acabe por mostrar mais intolerância face à oposição do país.

A nível local, eu acredito sinceramente que isto mais bem pode até abrir novas feridas. E nós sabemos que o governo venezuelano é um pouco sensível a essas coisas. As reações são sempre muito adversas, mas eu realmente não acredito que isto possa ser um virar de página na história política da Venezuela.

Ouvimos também Milo Almeida, a presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, acredita que o prêmio acaba por ser uma manifestação política por parte da comunidade internacional de apoio à oposição venezuelana. Diz Milo Almeida que esta atenção midiática sobre o regime da Venezuela pode até ajudar Maria Corina Machado e as forças da oposição a Nicolás Maduro. Vamos ouvir.

Creio que tem um cariz político. Sim, tem, porque foi uma maneira de blindá-la, porque assim ela já é uma figura reconhecida mundialmente e vai estar mais difícil que agora o regime vá contra ela. Ela até agora tem estado na clandestinidade e eu espero bem que com este prêmio, ela possa sair da clandestinidade sem que seja feito nada contra a sua pessoa.

É este o desejo de Milo Almeida. Ouvimos também Fernando Topa. Os dois tiveram no Explicador, aqui na Rádio Observador, sobre a atribuição do Prêmio Nobel da Paz a Marina Corina Machado, líder da oposição na Venezuela.

Três horas e oito minutos. Diana, tempo ainda neste jornal para notícias de âmbito local.

E começamos em Odivelas. O Pavilhão Multiusos recebe hoje as Super Taças masculina e feminina de hóquei em patins. Na competição masculina, o Sporting já venceu por 4x3 o Futebol Clube do Porto, num jogo que começou ao meio-dia, daqui a pouco. Mais para o fim da tarde, às 18h, arranca o jogo da Super Taça feminina, o Benfica enfrenta o Sanjoanense. A GNR anunciou que vai ter um dispositivo especial de segurança em Fátima entre amanhã e segunda-feira. O reforço do patrulhamento policial nas principais vias de acesso à cidade, que se deve à peregrinação habitual, tradicional do 13 de Outubro, tem como objetivo esta operação garantir a segurança dos peregrinos que se dirigem ao Santuário de Fátima. A mostra Close-Up, Observatório de Cinema de Famalicão, arranca hoje dois dos pontos centrais desta mostra, que são o cinema do realizador David Lynch e da cineasta Margarida Cardoso. O Close-Up decorre até dia 18 deste mês, em vários espaços da Casa das Artes, também do Teatro Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão. A Associação de Desenvolvimento das Artes e Ofícios do Barreiro tem hoje um dia aberto. O evento conta com 30 projetos nas áreas da música e de performance, com obras de mais de 50 artistas visuais. As portas vão estar abertas durante 13 horas, entre as 16h, já daqui a pouco, e fecha tarde, às 05:00. Começa hoje o Sister Música, o festival de música de Alcobaça, que revela criações em que a música acaba por se cruzar com a fotografia, mas também com a literatura, a poesia e a pintura. São várias artes ao mesmo tempo. A inauguração está marcada para às 18h, no Cine Teatro João de Oliva Monteiro. O festival termina em dezembro. A Black Box, em Leiria, recebe até às 17h de hoje as conversas inquietas. São conversas com o tema comunicação cultural, que conta com a presença de Inês Lampreia, escritora, formadora. Conta também com Lionel Mour, artista pioneiro no campo da robótica e da inteligência artificial. A entrada é livre, mas atenção, limitada a uma centena de pessoas. Em Aveiro, a Associação de Pais e Amigos Habilitar está entre os 10 finalistas do Prêmio Sonai Educação 2025, com o projeto Hábil. Trata-se de uma aplicação digital, uma app considerada inovadora e inclusiva. Serve para apoiar o desenvolvimento de competências de leitura, de escrita e de matemática para crianças dos três aos seis anos. Os três vencedores do Prêmio Sonai Educação vão ser conhecidos no dia 21 deste mês. Vão ser atribuídos prêmios de €150 mil.

Ponto final no Jornal das Três, que teve edição da Diana Rosa.