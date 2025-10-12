Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São 15h. Jornal das 3, com edição do Miguel Videra. Miguel, nada a relatar, todas as assembleias de voto estão a funcionar sem quaisquer problemas.

Correto e afirmativo. Disso mesmo dá conta o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Vemens, revela que a CNE já recebeu algumas queixas, mas nada que impeça o normal funcionamento das mesas de voto.

São queixas pontuais que terão que ser verificadas a sua validade ou não e não reportam a incidentes de maior que possam perturbar o ato eleitoral. E depois, há queixas variadas, desde questões com delegados ou com uma questão de voto. Há algumas queixas, por exemplo, de não haver uma grelha braille para as pessoas invisuais poderem votar, porque a lei previa para as eleições legislativas, mas a lei não prevê agora para as eleições autárquicas. Pequenas questões que ou se conseguiram resolver de imediato, ou que depois terão que ser analisadas à face.

Não são queixas que ponham em causa a votação, que decorre sem quaisquer problemas.

E com mais eleitores a dirigirem-se às urnas em comparação com as eleições de há quatro anos.

É isso que indicam os dados revelados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Até ao meio-dia, já tinham votado 21,7% dos mais de 9 milhões de eleitores recenseados. Nas eleições de 2021, esta percentagem era de 20,9%. De resto, ao longo do dia, temos escutado alguns candidatos a estas eleições darem conta da perceção de que há mais pessoas a votar.

É o caso de Alexandra Leitão, a candidata da Coligação de Esquerda à Câmara de Lisboa.

Para mim, é sempre um dia de festa votar, porque é o sinal de uma democracia pujante. E depois, por outro lado, parece-me que está muita gente a votar, o que também é um bom sinal. É importante que as pessoas tenham um voto esclarecido e que o façam, aqui, no caso das autárquicas, na sua cidade, na sua freguesia, e por isso, à partida, parece-me muito bom que esteja mais gente a votar, claro.

É a perceção de Alexandra Leitão. O presidente e recandidato Carlos Moedas votou pouco antes da hora do almoço.

É um dever na democracia, é por isso que nós temos esta nossa democracia. Foi por isso que os nossos pais lutaram para este direito de voto. E portanto, é para mim sempre um dia muito importante. É um dia bonito, o dia da democracia, e sobretudo da democracia autárquica, que é tão próxima das pessoas. E por isso aqui estou a exercer o meu direito de voto, mas sobretudo também a dizer aos lisboetas que é importante vir votar. É importante vir votar, fazer as suas escolhas. É muito importante celebrar a democracia através desse direito, mas como digo, também esse dever do voto, se assim eu posso dizer.

Carlos Moedas, o recandidato a presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O outro candidato ao município da capital, João Ferreira, pede aos eleitores que façam uso do poder que têm.

É importante que todos aqueles que se preocupam com a cidade, que projetem nesta escolha os seus desejos, as suas aspirações, as suas insatisfações também, que o façam. É uma forma consequente de participar na vida da cidade.

João Ferreira, candidato da CDU. Bruno Mascarenhas, o candidato do Chega, espera que haja mais eleitores a votarem esta tarde, tendo em conta o nível de participação na secção onde está inscrito o candidato à Câmara da Capital.

Eu, para já, a informação que tenho, na minha secção de voto, é que está abaixo da expectativa, o que, de alguma forma, me preocupa. Acho que deve preocupar todas as pessoas que estão preocupadas com a democracia. Sinceramente, espero que ao longo do dia se recupere e, portanto, atinjamos um nível de participação alto, precisamente para que o resultado seja expressivo. E isso é importante para todos.

Bruno Mascarenhas, o candidato do Chega, que já votou para estas eleições autárquicas, à semelhança de Alexandra Leitão, também Carlos Moedas e João Ferreira. E agora vamos rumar, João, até à cidade de Invicta, onde os candidatos mais bem posicionados para vencer estas eleições também já votaram.

Os candidatos à sucessão de Rui Moreira.

É o caso de Manuel Pizarro, o candidato socialista acredita numa boa participação, tendo em conta o contexto político muito particular da cidade do Porto.

No Porto há um argumento adicional, que é uma mudança de ciclo político, inevitavelmente, o atual presidente não se pode candidatar de novo. E naturalmente, estas mudanças de ciclo político também criam maior entusiasmo na eleição seguinte. Eu confio muito que as pessoas vão participar, já fizeram a sua escolha e vão fazer uma escolha tranquila.

Pedro Duarte, o candidato da coligação liderada pelo PSD, também faz um apelo ao voto dos eleitores.

Acho que é muito importante que as pessoas vão às urnas. A cidade do Porto tem crescido em número de habitantes, também em número de eleitores, portanto, esperemos que isso também se reflita nos votos que são colocados nas urnas. Nesta altura, eu acho que respeitando, evidentemente, a vontade de todos e aqueles que acharem que não devem votar, têm, evidentemente, o direito de o fazer. Mas acho que é um dia interessante, importante para o futuro das nossas terras, neste caso, para o futuro da cidade do Porto.

Pedro Duarte e a importância do voto nas eleições autárquicas deste domingo. As urnas estão abertas até às 19h no continente.

E Miguel, os líderes dos partidos representados na Assembleia da República já votaram

Todos.

Com essa mensagem comum da esquerda à direita, pede-se, Miguel Gato, aos eleitores para irem às urnas, pois claro.

O presidente do PSD apela ao voto nestas eleições autárquicas e vai mais longe.

O nosso desejo é ganhar, e ganhar é ter mais Câmaras, mais votos, mais mandatos, poder, no futuro, liderar a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias.

Luís Montenegro está otimista, tal como o líder do Chega, André Ventura, que até já antecipa cenários.

Partirei para a primeira Câmara Municipal que será, espero, conquistada. Espero não estar a dizer nada que vá para lá das regras, vou dizer se acontecer.

O otimismo reina na direita com Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, a não querer sequer ouvir falar num mau resultado eleitoral.

Não estou a pensar sequer nesse cenário. Acho que vamos ter uma ótima noite.

Resultados à parte, à esquerda, José Luís Carneiro entende que o PS já ganhou pela campanha que fez e não tem dúvidas.

O PS voltou. Independentemente dos resultados finais, senti que houve um reencontro com os portugueses e com as portuguesas.

Já o porta-voz do Livre, Rui Tavares, destaca a importância das eleições autárquicas.

É um voto que tem uma consequência muito direta, muito prática, muito concreta na vida das pessoas e ninguém se deve demitir de participar nele.

Ideia partilhada também pelo PCP, na voz do secretário-geral Paulo Raimundo.

As autárquicas têm esta particularidade: são campanhas muito no terreno, muito ligadas às pessoas. As pessoas conhecem-se umas às outras e não estou a ver que haja grandes ondas de indecisão.

Os líderes partidários unem-se no apelo ao voto. O presidente do CDS, Nuno Melo, e a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, dizem não à abstenção. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Albio Sousa, do JPP, antecipam uma boa noite eleitoral para os respectivos partidos.

Miguel Gato, com as declarações de todos os líderes partidários depois de terem exercido o direito de voto esta manhã.

Dia de domingo marcado pelas eleições autárquicas. Há emissão especial aqui na Rádio Observador a partir das 18h. Uma emissão especial que é conduzida pela Vanessa Cruz. Depois das 19h30, abrimos aqui um novo parêntesis nessa emissão especial para dar voz ao Ricardo Conceição, que vai trazer a contagem dos votos de todos os 308 municípios do país. Para já, e numa altura em que passam sete minutos das 15h, Miguel, vamos olhar para o resto da atualidade. O Hamas propõe libertar 20 reféns israelitas ainda hoje, mas com uma condição.

Sim, o grupo palestiniano quer que Israel liberte dois prisioneiros palestinianos com as penas mais altas, sendo que Tel Aviv recusa fazê-lo.

Ainda assim, o presidente israelita aplaude a abertura do Hamas, que vai começar a libertar reféns amanhã.

Isaac Herzog diz que o país aguarda de forma ansiosa pela libertação de todos os reféns, pelo regresso a casa, e é isso que está previsto no acordo. O presidente israelita garante que é o primeiro passo para pôr termo ao conflito na Faixa de Gaza. Diz também que Israel está preparado para melhorar as relações com os países vizinhos do Médio Oriente.

Sempre dissemos: "Tragam os reféns de volta, isso vai mudar o que se passa no Médio Oriente". Assim que os reféns forem libertados, Israel não quer guerra. Israel compromete-se a respeitar este acordo. Queremos paz e mudança na relação com os nossos vizinhos de uma vez por todas.

Isaac Herzog, o presidente israelita, agradece aos Estados Unidos pelo esforço para chegar a um acordo de cessar-fogo no Médio Oriente.

15h09, Miguel, vamos a notícias de âmbito local.

Vamos a isso. A última grande peregrinação do ano ao Santuário de Fátima começa hoje. É presidida pelo Arcebispo da Beira. São esperados milhares de fiéis em Fátima até segunda-feira. A cerimônia deste dia, deste domingo, começa às 17h30 para assinalar os 108 anos das aparições de 13 de outubro. As residências artísticas SIM regressam ao parque escolar aveirense com o objetivo de promover o desenvolvimento de conteúdos artísticos. O projeto junta artistas, docentes e alunos. As candidaturas estão abertas até o próximo dia 17 de outubro. Matosinhos acolhe o Rally Fixe até dia 26 de outubro. A edição 14 da Rota Gastronômica reúne mais de 60 restaurantes e petiscos a €3,5. A iniciativa da Câmara Municipal promete levar os apreciadores de boa comida a uma viagem pelos sabores do mar, com petiscos e bebidas a preços acessíveis. O shopping Navi Caldos de Rainha leva à cabo a ação Silêncio Amigo. Agora, todos os dias, entre as 10h e as 11h, o shopping tem o som ambiente e os ecrãs da praça de restauração desligados, a iluminação é reduzida e estão disponíveis gratuitamente abafadores de ruído. Esta ação faz parte da iniciativa Go Green, o projeto de sustentabilidade e responsabilidade social do shopping, que aposta na criação de espaços mais sustentáveis, inclusivos e atentos ao bem-estar da comunidade.

Miguel Vieira e o Jornal das Três.